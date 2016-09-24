رسالة شوق..

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [كـتابات حـصرية]' نشر بواسطة فارس البوح, ‏24 سبتمبر 2016.

  1. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    384
    الإعجابات المتلقاة:
    1,009
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
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    سيّدتي الغالية..

    إن كانتْ تهمّكِ.. أخباري.!!

    إنّي وكّلتُ قلمي.. قرطاسي.. ودواة الأحبارِ..

    وسيّدا محترما اسمه.. ساعي البريد..

    ليبلّغوكِ أولا بأوّل.. أخر أخباري..

    وكثرة أسفاري..

    آسف سيّدتي.. ما عدتُ أرسل لك حمامة زاجلة..

    فقد انتحرتْ.. في هذا الزّمن الموبوء.. بالموتِ والانتحارِ..

    ***

    وإن كنتِ تودّين.. قراءة خربشاتي.. قُبيْل نومكِ..

    سأرسل لك.. جنوني الّذي تلبسهُ أشعاري..

    سأرسل لكِ طردا.. محمّلا.. بلفائف ورق..

    بربطات حمراء.. معطّرة بحبّ.. وشّوق..

    ومنثور ورد مجفّف.. وبرقش الأزهارِ..

    ***

    سيّدتي الغالية..

    أقرئكِ سلامي.. وأخبركِ أنّ شوقي إليكِ.. قد أعياني..

    وإنّي لأرى طيف وجهك الباسم.. مرسوما.. في كلّ مكان..

    يصاحبني دوما.. في ثوائي.. وأسفاري..

    في شوارع المدن.. في مقاهيها.. في حوانيتها..

    في محطّات القطارِ..

    وفي كلّ الأمصارِ..

    ***

    أنتظر.. أنتظر.. أنتظر..

    إنّي سئمت الوقوف طويلا.. في طابور الانتظارِ..

    ذات يوم.. بمشيئة الله.. بمشيئة الأقدارِ..

    سأعود وألقاكِ.. سيّدتي..

    وإن طال الغياب.. وعزّ اللّقاء..

    أقول إنّي لأحبّكِ..

    وأقدّم إليكِ.. "أشدّ اعتذاري"..

    [​IMG]
     
    فارس البوح, ‏24 سبتمبر 2016
    فارس البوح, ‏24 سبتمبر 2016
    #1
    مريم باباعمي, Malika Tlm, بسمة مرام و 4 آخرون معجبون بهذا.
  2. حكاية القمر

    حكاية القمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
    18,997
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    رد: رسالة شوق..

    جميل ما تبوح به يا فارس البوح
    سررت بقراءة كلماتك
    أدامكما الله لبعض ​
     
    حكاية القمر, ‏24 سبتمبر 2016
    حكاية القمر, ‏24 سبتمبر 2016
    #2
    1 معجب بهذا.
  3. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    384
    الإعجابات المتلقاة:
    1,009
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: رسالة شوق..


    سيّدتي الكريمة.. حكاية القمر..
    أشكرك.. على الاعتماد..
    وأجزل لك شكرا.. على تشريفك الفاخر..
    لحرفي المتواضع..
    دائما ما تطرب حروفي.. لطلّتك المقمرة..
    لاعدمت زياراتك.. أختي الفاضلة..
    لروحك طوق الفلّ والياسمين.. تحياتي.
     
    فارس البوح, ‏24 سبتمبر 2016
    فارس البوح, ‏24 سبتمبر 2016
    #3
    1 معجب بهذا.
  4. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 سبتمبر 2015
    المشاركات:
    3,181
    الإعجابات المتلقاة:
    11,085
    الجنس:
    أنثى
    رد: رسالة شوق..

    سلمت يمناك على هذه الاحرف الذهبية

    راقت لي كثيرا

    موفق

    انا بمتابعتك
     
    sقطر الندىs, ‏24 سبتمبر 2016
    sقطر الندىs, ‏24 سبتمبر 2016
    #4
    1 معجب بهذا.
  5. عاشقة الكرة

    عاشقة الكرة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    3,291
    الإعجابات المتلقاة:
    4,255
    رد: رسالة شوق..

    وهل يخفى عنا إبداعك
    كلمات من الصميــــم بارك الله فيك يا مبدع
    تقبّل مروُريــ
     
    عاشقة الكرة, ‏24 سبتمبر 2016
    عاشقة الكرة, ‏24 سبتمبر 2016
    #5
    1 معجب بهذا.
  6. بسمة مرام

    بسمة مرام :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 مارس 2016
    المشاركات:
    356
    الإعجابات المتلقاة:
    698
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    مريخ
    رد: رسالة شوق..

    كل الشكر والامتنان على روعهـ بوحـكـ ..
    وروعهـ مانــثرت .. وجماليهـ طرحكـ ..
    دائما متميز في الانتقاء
    سلمت يالغالي على روعه طرحك
    نترقب المزيد من جديدك الرائع
    دمت ودام لنا روعه مواضيعك
     
    بسمة مرام, ‏24 سبتمبر 2016
    بسمة مرام, ‏24 سبتمبر 2016
    #6
    1 معجب بهذا.
  7. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    2,110
    الإعجابات المتلقاة:
    5,634
    رد: رسالة شوق..

    من اين لك هدا يا فارس
    سلم قلمك وسلمت اناملك
    كلمات جميلة ومعبرة وحساسة
    لك مني كل التحايا
     
    Malika Tlm, ‏24 سبتمبر 2016
    Malika Tlm, ‏24 سبتمبر 2016
    #7
    1 معجب بهذا.
  8. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    384
    الإعجابات المتلقاة:
    1,009
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: رسالة شوق..

    وسلم لي مرورك الجميل.. سيّدتي الكريمة قطر الندى..
    متابعتك لحرفي المتواضع.. وسام رفيع.. قلّدته..
    وشرف عظيم.. ألبسته..
    أشكرك.. وأجزل لك شكرا.. على ردّك الرّائع أختي الفاضلة..
    لقلبك عبق الياسمين.. وشذى الرياحين.. تحياتي.​
     
    فارس البوح, ‏24 سبتمبر 2016
    فارس البوح, ‏24 سبتمبر 2016
    #8
    1 معجب بهذا.
  9. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    384
    الإعجابات المتلقاة:
    1,009
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: رسالة شوق..


    وفيكم بارك.. سيّدتي الكريمة.. عاشقة الكرة..
    صدقا.. يسعدني دائما وحرفي المتواضع..
    مرورك البهيّ.. وردّكم الطيّب النديّ..
    بصمة ردودكِ.. درر وياقوت..
    يتزيّن بها دائما متصفّحي..
    لروحك عبق فل وياسمين.. تحياتي.
     
    فارس البوح, ‏24 سبتمبر 2016
    فارس البوح, ‏24 سبتمبر 2016
    #9
    1 معجب بهذا.
  10. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    384
    الإعجابات المتلقاة:
    1,009
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: رسالة شوق..

    بل جزيل الشّكر والعرفان لك.. سيّدتي الكريمة بسمة مرام..
    نوّرت متصفّحي المتواضع.. بزيارتك البهيّة المشرقة..
    فتألّق.. نورا وإشراقا..
    وارتقب بدوري دائما.. مرورك الرّائع..
    لا حرمت من روعة ردودكِ..
    لقلبك عناقيد سعادة وسرور.. تحياتي.​
     
    فارس البوح, ‏24 سبتمبر 2016
    فارس البوح, ‏24 سبتمبر 2016
    #10
  11. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    384
    الإعجابات المتلقاة:
    1,009
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: رسالة شوق..

    "من أين لك هذا يا فارس.؟"
    من قلبي.. سيّدتي الكريمة.. "ملكة تلمسان"..^^

    سرّتني جدّا.. وحرفي المتواضع.. زيارتك الطيّبة..
    كلّ الجمال تجلّى.. بوضوح في مروركِ النديّ..
    وردّكِ الباذخ.. بالرّوعة..
    شكرا جزيلا لك.. أختي الفاضلة..
    لقلبك عبق الغاردينيا.. ولكِ منّي أعطر التحايا..​
     
    فارس البوح, ‏24 سبتمبر 2016
    فارس البوح, ‏24 سبتمبر 2016
    #11
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  12. مريم باباعمي

    مريم باباعمي :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    35
    الإعجابات المتلقاة:
    32
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    غرداية
    كم من أحبة فارقونا ولاتزال قلوبنا موطنهم
    فمن نحبهم لن نعتذر لهم عن غيابنا
    لأن طيفهم مافارق مخيلتنا ولو لحظة
    فكيف أقول عذرا على الغياب
    لمن هو ساكن في قلبي
    و لأجله أنا أنثر حروفي على كل الصفحات
    لا عذر على الفراق للأحبة
    فكيف أعتذر لمن هو محتل عرش قلبي
    سلمت يا نزار
     
    مريم باباعمي, ‏25 ديسمبر 2016 على 22:58
    مريم باباعمي, ‏25 ديسمبر 2016 على 22:58
    #12