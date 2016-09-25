ما أجملكِ وأنتِ..



تبتسمينْ..



تسلمينْ..



وأنتِ.. تبتسمينْ..



بهذه الابتسامة.. أبداً..



أنتِ لا تكبرينْ..



حينَ تبتسمينْ..



تصبحينَ.. جميلتي..



أنتِ..



ودائما تبقينْ..



وتصبحينَ.. حسنائي..



أنتِ..



ودائما تبقينْ..



.. في ربيعكِ العشرينْ..



ولا تكبرينْ..



حينَ تبتسمينْ..



***



حينَ تبتسمينْ..



تورقُ الأشجار.. خُضرةً..



وتزهرُ الأرض..



حُمرةً..



وصُفرةً..



وتَنضج..



غلال البساتين..



***



حينَ تبتسمينْ..



يتوقّف سقوط المطر..



وتبزغ الشّمس.. في الحينْ..



يُولد.. قوس قزح..



من عينيكِ..



من وجنيكِ..



من شفتيكِ..



ليمتدّ إلى الصينْ..



ويحلّ الرّبيع..



في عزّ تشرينْ..



ويضحك لكِ.. وجهُ الخريفِ..



البائسِ.. الحزينْ..



***



أنتِ.. تُصبحينْ..



حين تبتسمينْ..



أجمل الزّهور..



فتغار منك.. يا زهرة حياتي..



زهور السّوسنِ.. وشقائق النّعمانِ..



والرّياحينْ..



وتنمُو على محياكِ..



زهور النرجسِ.. وزهور الأقحوان..



والياسمين..



وحينَ تبتسمينْ..



وتبتسمينْ..



وتبتسمينْ..



يرتسمُ على ثغركِ..



عقد من.. لؤلؤ ثمينْ..



فما أجملكِ..



وأنتِ تبتسمينْ..

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