وحينَ تبتسمينْ..

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [كـتابات حـصرية]' نشر بواسطة فارس البوح, ‏25 سبتمبر 2016.

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  1. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    984
    [​IMG]
    وأنتِ.. تبتسمينْ..





    ما أجملكِ وأنتِ..

    تبتسمينْ..

    تسلمينْ..

    وأنتِ.. تبتسمينْ..

    بهذه الابتسامة.. أبداً..

    أنتِ لا تكبرينْ..

    حينَ تبتسمينْ..

    تصبحينَ.. جميلتي..

    أنتِ..

    ودائما تبقينْ..

    وتصبحينَ.. حسنائي..

    أنتِ..

    ودائما تبقينْ..

    .. في ربيعكِ العشرينْ..

    ولا تكبرينْ..

    حينَ تبتسمينْ..

    ***

    حينَ تبتسمينْ..

    تورقُ الأشجار.. خُضرةً..

    وتزهرُ الأرض..

    حُمرةً..

    وصُفرةً..

    وتَنضج..

    غلال البساتين..

    ***

    حينَ تبتسمينْ..

    يتوقّف سقوط المطر..

    وتبزغ الشّمس.. في الحينْ..

    يُولد.. قوس قزح..

    من عينيكِ..

    من وجنيكِ..

    من شفتيكِ..

    ليمتدّ إلى الصينْ..

    ويحلّ الرّبيع..

    في عزّ تشرينْ..

    ويضحك لكِ.. وجهُ الخريفِ..

    البائسِ.. الحزينْ..

    ***

    أنتِ.. تُصبحينْ..

    حين تبتسمينْ..

    أجمل الزّهور..

    فتغار منك.. يا زهرة حياتي..

    زهور السّوسنِ.. وشقائق النّعمانِ..

    والرّياحينْ..

    وتنمُو على محياكِ..

    زهور النرجسِ.. وزهور الأقحوان..

    والياسمين..

    وحينَ تبتسمينْ..

    وتبتسمينْ..

    وتبتسمينْ..

    يرتسمُ على ثغركِ..

    عقد من.. لؤلؤ ثمينْ..

    فما أجملكِ..

    وأنتِ تبتسمينْ..
     
    فارس البوح, ‏25 سبتمبر 2016
    #1
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  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    42,716
    الإعجابات المتلقاة:
    51,946
    رد: وحينَ تبتسمينْ..

    ماأجمل هذه الابتسامة التي جعلت هذا القلم يكتب حبّا
    حروف تجعل من القلب يزهر كربيع مزهر
    بارك الله فيك أخي .
     
    أم ياسمينdz, ‏26 سبتمبر 2016
    #2
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  3. sarakoukou

    sarakoukou
    :: مشرفة ::
    منتدى الثالثة ثانوي
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    8,203
    الإعجابات المتلقاة:
    20,865
    رد: وحينَ تبتسمينْ..

    مَا أجملكِ
    وأنت تبتسمين ..
    وما أروع أن ترسم الابتسآمه في وجهِ كل انسانْ ..
    جميل ماقرأته هنا..
    دووم الابتسامه عليكم ودوم البوح..
    بالتوفيق ...
     
    sarakoukou, ‏26 سبتمبر 2016
    #3
    3 معجبون بهذا.
  4. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 أوت 2016
    المشاركات:
    796
    الإعجابات المتلقاة:
    1,412
    رد: وحينَ تبتسمينْ..

    كلماتك دواء اخي فارس
    جزاك الله كل خير
    ننتظر منك الجديد فلا تبخل علينا
    بقلم عبورة
     
    عبير الغرام, ‏26 سبتمبر 2016
    #4
    3 معجبون بهذا.
  5. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    984
    رد: وحينَ تبتسمينْ..

    وفيك بارك سيّدتي الفاضلة.. أم ياسين..
    وما أجمل إطلالتك المشرقة.. على متصفّحي المتواضع..
    شكرا جزيلا على الاعتماد.. وعلى تواجدك العذب..
    أسعدني ردّك الفاخر.. أختي الكريمة..
    لقلبك.. عناقيد سعادة وحبور.. دمت بخير.
     
    فارس البوح, ‏26 سبتمبر 2016
    #5
    2 معجبون بهذا.
  6. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    984
    رد: وحينَ تبتسمينْ..

    الأجمل هو..
    مرورك البهيّ..
    وردّك النديّ..
    أشكرك كثيرا.. سيّدتي الفاضلة Sarakoukou..
    على روعة الرّد.. والمرور..
    بصمتك تضفي جمالا.. على حرفي المتواضع..
    فلا عدمتها.. أختي الفاضلة..
    لروح طوق الفلّ والياسمين.. دمت بخير.​
     
    فارس البوح, ‏26 سبتمبر 2016
    #6
    3 معجبون بهذا.
  7. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    984
    رد: وحينَ تبتسمينْ..

    أخجلتي تواضعي..^^
    سيدتي الفاضلة عبير الغرام..
    جزاك الله كلّ خير..
    أسعدني مرورك الطائيّ.. وسرّني ردك النديّ..
    شرف لي وحرفي المتواضع.. زيارتك العطرة..
    أشكرك من كلّ قلبي..على تواجدك العذب..
    دمت بخير وسعادة..
     
    فارس البوح, ‏26 سبتمبر 2016
    #7
    3 معجبون بهذا.
  8. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    2,102
    الإعجابات المتلقاة:
    5,618
    رد: وحينَ تبتسمينْ..

    وحين يبتسم قلمك ويسيل حبره باجمل الكلمات
    متالق كعادتك يا ايها الفارس
    بالتوفيق اخي​
     
    Malika Tlm, ‏26 سبتمبر 2016
    #8
    4 معجبون بهذا.
  9. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 سبتمبر 2015
    المشاركات:
    3,175
    الإعجابات المتلقاة:
    11,060
    رد: وحينَ تبتسمينْ..

    اسال الله ان يحفظ صاحبة الابتسامة التي جعلت قلمك فارسا يبوح باحلى الكلمات

    موفق اخي
     
    sقطر الندىs, ‏26 سبتمبر 2016
    #9
    3 معجبون بهذا.
  10. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    984
    رد: وحينَ تبتسمينْ..

    وحين تمرّين على حرفي المتواضع..
    يطرب فرحا.. ويبتهج سرورا..
    شكرا جزيلا لك.. سيّدتي الفاضلة ملكة تلمسان..
    ردّك بصمة فاخرة..
    يتزيّن بها متصفّحي.. بفخر..
    فيزداد جمالا..
    لروحك الطيّبة.. طوق ياسمين أختي الفاضلة..
    دمت بخير وسعادة..
     
    فارس البوح, ‏26 سبتمبر 2016
    #10
    3 معجبون بهذا.
  11. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    984
    رد: وحينَ تبتسمينْ..

    جزاك الله كلّ خير.. سيّدتي الفاضلة قطر الندى..
    على خير الدعاء.. على روعة التواجد.. على فاخر الرّدود..
    أسعد دائما.. وحرفي المتواضع.. بإطلالتك الجميلة..
    لاعدمتها..
    لقلبك عناقيد.. سعادة وسرور أختي الفاضلة..
    دمت بخير.
     
    فارس البوح, ‏26 سبتمبر 2016
    #11
    2 معجبون بهذا.
  12. LINA NONA

    LINA NONA :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 مارس 2016
    المشاركات:
    2,116
    الإعجابات المتلقاة:
    3,472
    رد: وحينَ تبتسمينْ..

    آلإبتسآمـــة كنز للأوفيآء
    مشكور خويآ
    كلمآتك رقيقة وجميلــــــة جدآ آعجبني لحن آلقآفية فيهآ

     
    LINA NONA, ‏27 سبتمبر 2016
    #12
    2 معجبون بهذا.
  13. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    984
    رد: وحينَ تبتسمينْ..

    كنتِ هنا.. سيّدتي الفاضلة.. LINA NONA..
    فزدتِ كلماتي رونقا.. وجمالا..
    وكان حضوركِ مسك.. ينثر أجمل أريج هنا..
    راق لي.. تعقيبكِ القصير.. المعبّر..
    أشكرك من كلّ قلبي.. لتواجدك العذب..
    دمت بخير وسعادة..​
     
    فارس البوح, ‏27 سبتمبر 2016
    #13
    2 معجبون بهذا.
  14. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 أفريل 2016
    المشاركات:
    1,015
    الإعجابات المتلقاة:
    2,420
    رد: وحينَ تبتسمينْ..

    السلام عليكم
    كلمات في منتهى الروعة
    رائعة كلماتك بلسم رائعة
    مشكوور
     
    *amani*, ‏27 سبتمبر 2016
    #14
    3 معجبون بهذا.
  15. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    984
    رد: وحينَ تبتسمينْ..


    وعليكم السلام.. سيدتي الفاضلة *amani*..
    "منتهى الرّوعة".. تكمن في مروركِ الطائيّ..
    وردّكِ العطر.. النديّ..
    بصمتكِ الجميلة.. أضفت على متصفّحي..
    روعة.. وجمالا..
    أشكرك من كلّ قلبي.. على كرم الزيارة..
    دمت بودّ.. وسعادة.
     
    فارس البوح, ‏27 سبتمبر 2016
    #15
    2 معجبون بهذا.
  16. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
    المشاركات:
    47,267
    الإعجابات المتلقاة:
    73,071
    رد: وحينَ تبتسمينْ..

    اكيد الابتسامة اجمل الاشياء
    كتبت فابدعت
    سلمت اناملك
    دمت سعيدا
    في انتظار جديدك
     
    الحلم الوردي, ‏27 سبتمبر 2016
    #16
    2 معجبون بهذا.
  17. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    984
    رد: وحينَ تبتسمينْ..

    وأكيد.. مرورك الفاخر سيّدتي الفاضلة.. الحلم الورديّ..
    أجمل الأشياء.. الّتي تبهجني وحرفي المتواضع..
    أشكرك كثيرا.. على ردّك العطر.. النديّ..
    لروحك طوق فلّ وياسمين.. دمت بخير وحبور..
     
    فارس البوح, ‏27 سبتمبر 2016
    #17
    1 معجب بهذا.
  18. bouchra la charemonte

    bouchra la charemonte :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 سبتمبر 2013
    المشاركات:
    7,259
    الإعجابات المتلقاة:
    9,403
    رد: وحينَ تبتسمينْ..

    أقف عاجزاً لتعبير عن هذه القصيدهـ

    الرائعه .. فهنيئاً لنا بصاحب هذا القلم

    الرائع .. فمرحباً بكـ وبقلمكـ الذهبي

    تقبل مروري
     
    bouchra la charemonte, ‏29 أكتوبر 2016
    #18
    1 معجب بهذا.
  19. nina

    nina :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    936
    الإعجابات المتلقاة:
    44
    رد: وحينَ تبتسمينْ..

    سيدي الفاضل حتى لا أشوه جمال ماكتبت أناملك سوف

    أكون هنا في محل شاكرة مثنية عليك لما قمت به من جمال

    وإبداع في هذا الفضاء تقبل مني جل شكري
     
    nina, ‏6 نوفمبر 2016
    #19
    1 معجب بهذا.
  20. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    984
    رد: وحينَ تبتسمينْ..


    وأقف عاجزا أنا أيضا..
    عن ردّ يليق بكِ أختي الكريمة بشرى..
    سررت بمرورك العطر.. وردّك الجميل..
    وأعتذر منكِ كثيرا.. على تأخّري في الرّد عليك..
    تقبّلي منّي أخلص عبارات الاعتذار والاحترام..
    تحياتي.​
     
    فارس البوح, ‏25 نوفمبر 2016
    #20
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