"سقط القناعُ"..!!

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [كـتابات حـصرية]' نشر بواسطة فارس البوح, ‏2 أكتوبر 2016.

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  1. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    984
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    "سقط القناعُ عن القناعِ..

    عن القناعِ سقط القناعُ"..

    محمود درويش..

    ***

    عذرا يا سيّدي.. درويشْ..

    لم يسقط أيّ قناعٍ.. عن أيّ قناعْ..!!

    وعن القناعِ لم يسقط.. أيّ قناعْ..!!

    عرب الهرولة.. اليوم..

    ببساطة.. لا يلبسون القناعْ..!!

    يمارسون وقاحتهم.. على المباشرْ..

    بوجه بذيءٍ.. صفيقٍ.. وقحٍ.. سافرْ..

    يتفنّنون في الوقاحةِ.. بفنّ وإبداعْ..

    ***

    عذرا يا سيّدي.. درويشْ..

    وجوههم الصّفيقة هيّ.. اليومَ بلا قناعْ..

    وقد تبرّأت منهم.. الأرض والسماءْ..

    تبرّأ منهم الحياءْ..

    وتبرّأ من وجوههم.. خجلًا..

    حتّى القناعْ..!!

    ***

    عذرا يا سيّدي.. درويشْ..

    وجوههم الصّفيقة هيّ.. اليوم بلا قناعْ..

    فقد انتحر عليها.. ذات يومٍ..

    شنقاً.. وحرقاً.. وغرقاً..

    ما تبقَّى من.. قليل الحياءْ..

    ***

    عذرا يا سيّدي.. درويشْ..

    لم يسقط عن وجوههم.. أيّ قناعْ..!!

    ولم يسقط.. أيّ قناعٍ..!!

    عن أيّ قناعْ..!!

    فإنّ وجوههم الصّفيقة.. هيّ اليوم بلا قناعْ..!!

    ولم يلامس وجوههم..

    وجوه الذّل والهوان..

    أيّ قناعْ..!!

    فليته رحمنا.. وأخفاها..

    أيّ قناعْ..!!

    هذه الوجوه المستذلّة.. الصاغرة..

    هاتي نخفيها..

    هاتي فقط يا سيّدي..

    أيّ.. أيّ قناعْ..!!

    ***

    عذرا يا سيّدي.. درويشْ..

    عرب الهرولة.. اليوم..

    ما عادوا يلبسون القناعْ..

    وقد قالوا لما تبّقى من..

    ماءِ الحياءِ.. في وجوههم..

    الوداعْ.. !!

    الوداعْ.. !!

    ***

    وا أسفاهُ..

    وا أسفاهْ.. على الّذي يحدث..

    في هذا الزّمن البائس.. أمّتنا أبت إلّا الضيّاعْ..

    في دهاليز.. مكر بني صهيون..

    اتفاقيات متخمة.. بالانبطاح..

    والذّل حتّى الإشباعْ..!!

    يرتمون عشقاً.. بلا خجلٍ.. بلا حياءْ..

    يرتمون في حضن.. بني صهيون..

    قتلة الأنبياءْ..

    قتلة الأطفال..

    والنساءْ..


    ***

    وا أسفاهُ..

    وا أسفاهْ.. على الّذي يحدث..

    في هذا الزّمن البائس.. أمّتنا أبت إلّا الانصيّاعْ..

    كقطعان الأغنام الوديعةِ..

    تُساق إلى ذئاب.. بني صهيون الجيّاعْ..

    ***

    وا أسفاهُ.. وا أسفاهْ..

    على أمّة.. محمدٍ..

    على أمّة الأسودِ.. والسّباعْ..

    بأسهم بينهم.. يسفكون دمائهم..

    في كلّ الأقطار.. في كلّ الأصقاعْ..

    ***

    وا أسفاهُ.. وا أسفاهْ..

    على أمّة.. محمدٍ..

    على أمّة الأسودِ.. والسّباعْ..

    بذلّها.. وهوانها.. تسيّدت عليها..

    شرذمة من.. قوارضٍ وضباعْ..

    ***

    إنهم عربُ.. هرولةٍ..!!

    إنهم عربُ.. تطبيعٍ..!!

    إنهم عربُ.. طقوس الولاءْ..!!

    ومباركةٌ.. بالإجماعْ..!!

    على هدم.. أولى القبلتينِ..

    وتخريب ما تبقّى.. من القلاعْ..

    ***

    أنّا لفلسطين.. المغدور بها..

    أنّا لها.. أن ترى نور الكرامة..

    وتسترّد حقّها.. المسلوب منها..

    أنّا لها.. أن ترى قبس الشّعاعْ..

    ***

    وا أسفاهُ.. وا أسفاهْ..

    على فلسطين..

    وصرخة فلسطين..

    المبحوحة.. المذبوحة..

    "وا معتصماه".. !!

    وا أسفاهُ.. فلن تبلغ الأسماعْ..

    ولن يسمعها إلّا ربّ.. الأرض والسماءْ..
     
    فارس البوح, ‏2 أكتوبر 2016
    #1
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  2. حكاية القمر

    حكاية القمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    8,937
    الإعجابات المتلقاة:
    18,931
    رد: "سقط القناعُ"..!!

    يخيل لي أن المقصود هو المغضوب عليه محمود عباس الذي حضر جنازة الخنزير شمعون أو لا أدري كيف يسمى بكل وقاحة حضر والحزن باد عليه وكأنه فارق رفيقا له سحقا لأمثاله
    هؤلاء الذين لا يسقط عنهم أي قناع
    أغبياء أنذال لا أجد الكلمات المناسبة لوصفهم
    حقا كتبت فأبدعت وصدقت
    شكرا لك ​
     
    حكاية القمر, ‏2 أكتوبر 2016
    #2
    5 معجبون بهذا.
  3. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    984
    رد: "سقط القناعُ"..!!

    صدقتِ سيّدتي.. الفاضلة حكاية القمر..
    لا توجد كلمات مناسبة تصف نذالتهم..
    شكرا جزيلا.. على الاعتماد..
    على مرورك المميّز.. على تعقيبك الرّاقي..
    أسعد دائما.. بتزيين حرفي المتواضع ببصمتك الفاخرة..
    كلّ ودّي وعبق وردي.. لك أختي الكريمة.​
    .
     
    فارس البوح, ‏2 أكتوبر 2016
    #3
    3 معجبون بهذا.
  4. kari 1997

    kari 1997 :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏20 جويلية 2016
    المشاركات:
    1,488
    الإعجابات المتلقاة:
    4,411
    رد: "سقط القناعُ"..!!

    كلمات في محلها صدقت
    كتابات جميلة مأشاء الله
     
    kari 1997, ‏2 أكتوبر 2016
    #4
    2 معجبون بهذا.
  5. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 أوت 2013
    المشاركات:
    8,494
    الإعجابات المتلقاة:
    22,497
    رد: "سقط القناعُ"..!!

    سيحشر معهم إن شاء الله، فلا تحزني عزيزتي
    فنحن لا يهمنا حزن هذا السفيه، ونسأل الله أن يلحق برفيقه السفاح
     
    سكون الفجر, ‏2 أكتوبر 2016
    #5
    2 معجبون بهذا.
  6. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 أوت 2013
    المشاركات:
    8,494
    الإعجابات المتلقاة:
    22,497
    رد: "سقط القناعُ"..!!

    كعادتكم اخي الكريم، أتحفتنا بهذه الكلمات المؤلمة التي تصف حال الخونة في امتنا
    نسأل الله الثبات على الحق
    بوركت اناملك اخي فارس
     
    سكون الفجر, ‏2 أكتوبر 2016
    #6
    2 معجبون بهذا.
  7. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    5,813
    الإعجابات المتلقاة:
    6,811
    رد: "سقط القناعُ"..!!

    حقا كتبت فأبدعت وصدقت
     
    أسير نفسي, ‏2 أكتوبر 2016
    #7
    1 معجب بهذا.
  8. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    984
    رد: "سقط القناعُ"..!!

    باركك الرّحمان سيّدتي الفاضلة kari..
    وشكرا جزيلا .. على مرورك البهيّ..
    وردّك النديّ..
    أسعدتني كثيرا زيارتك الطيّبة..
    أضفت رونقا وجمالا.. عل متصفّحي المتواضع..
    ودّي وعبق وردي.. لك أختي الكريمة..
     
    فارس البوح, ‏2 أكتوبر 2016
    #8
  9. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    984
    رد: "سقط القناعُ"..!!

    وكعادتك سيّدتي الفاضلة.. سكون الفجر..
    تتحفين دائما متصفّحي المتواضع.. بردودك المميّزة..
    وبوركت.. أختي الكريمة شكرا كثيرا.. لك..
    على مرورك الطيّب.. وتعقيبك الصائب..
    نسأل الله الثبات على الحق..
    كلّ ودّي وتقديري.. لك أختي الكريمة. ​
     
    فارس البوح, ‏2 أكتوبر 2016
    #9
    1 معجب بهذا.
  10. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    984
    رد: "سقط القناعُ"..!!

    بارك الله فيكم.. سيّدي الفاضل أسير نفسي..
    نوّرت متصفّحي المتواضع.. بهالة حضورك..
    شكرا جزيلا لك.. على مرورك الطيّب..
    وردّك الجميل..
    كلّ ودّي وتقديري..لك أخي الكريم. ​
     
    فارس البوح, ‏2 أكتوبر 2016
    #10
  11. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 سبتمبر 2015
    المشاركات:
    3,175
    الإعجابات المتلقاة:
    11,059
    رد: "سقط القناعُ"..!!

    السلام عليك
    حقا صدقت يا ناصر
    الكل اصبح يلعب على المباشر لكن ما يقهر هو اننا متخذين دور المتفرج
    و نصفق بحرارة لمسرحياتهم مع اننا نعلم انها لا تستحق ذلك
    اشتقنا لبوحك يا اخي لا تحرمنا منه
    دوام التالق ​
     
    sقطر الندىs, ‏24 نوفمبر 2016
    #11
    2 معجبون بهذا.
  12. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 أوت 2016
    المشاركات:
    794
    الإعجابات المتلقاة:
    1,410
    رد: "سقط القناعُ"..!!

    بارك الله فيك اخي الكريم
    كلماتك رائعة ولها معنى كبير
    مشكووووور
     
    عبير الغرام, ‏24 نوفمبر 2016
    #12
    1 معجب بهذا.
  13. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    984
    رد: "سقط القناعُ"..!!

    وعليكم السلام أختي الكريمة إيمان..
    أشكرك كثيرا على ردّك الفاخر.. وتعقيبك الراقي..
    أسعد دائما وأبدا.. بإطلالتك المشرقة..
    ولا حرمت من تواجدكِ الجميل.. أختي..
    شكرا جزيلا لك.. بحجم الأرض والسماء..
    فائق تقديري واحترامي.. لك يا فاضلة.
     
    فارس البوح, ‏25 نوفمبر 2016
    #13
    1 معجب بهذا.
  14. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    984
    رد: "سقط القناعُ"..!!

    وفيكم بارك.. أختي الكريمة عبير الغرام..
    أسعدني مرورك العطر.. وتزيّن حرفي بردّك الفاخر..
    كنتِ هنا فزادتِ.. حرفي جمالا وتألّقا..
    بل كلّ الشكر لك أختي.. أسعد دائما بتواجدك.. الرّائع..
    فائق تقديري واحترامي.. لك يا فاضلة.
     
    فارس البوح, ‏25 نوفمبر 2016
    #14
  15. مريم باباعمي

    مريم باباعمي :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    22
    الإعجابات المتلقاة:
    29
    رد: "سقط القناعُ"..!!

    روووووعة في انتظار جديدك
     
    مريم باباعمي, ‏12 ديسمبر 2016
    #15
    1 معجب بهذا.
  16. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    984
    رد: "سقط القناعُ"..!!


    نور الإشراق والرّوعة تجلّى..
    في مرورك البهيّ.. وردّكِ النديّ..
    فشكرا كثيرا لكِ.. أختي الكريمة.. مريم..
    أسعدتني نسائم مروركِ العطرة..
    تقبّلي منّي فائق التقدير.. والاحترام..
    تحياتي يا فاضلة.​
     
    فارس البوح, ‏13 ديسمبر 2016
    #16
    1 معجب بهذا.
  17. moriroo

    moriroo :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 نوفمبر 2008
    المشاركات:
    591
    الإعجابات المتلقاة:
    9
    اخي فارس البوح ربما هي سنين انشغلت عن المنتدى لا ازوره الا كل حين زياره خاطفه الا انك اجبرتني على القراءه لك من عناوينك وخاصه هذا البوح الذي ينزف بين ايدينا دما عربيا وغضبا سرمديا يخلعنا من سباتنا خلعا ويهزنا من ستراتنا هزا قائلا كنتم خير امه اخرجت للناس وصبحتم خزي امه بين كل الناس . الامك وصلت لانها من قلب وكلماتك سمعت لانها من شاعر اوصيك اخي اكتب ولا تتوقف اكتب ثم اكتب فانت تعرف القراءه
     
    moriroo, ‏21 ديسمبر 2016 على 16:32
    #17
    فارس البوح معجب بهذا.
  18. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    1,505
    الإعجابات المتلقاة:
    1,008
    لم يعد للقناع داعٍ فلم يعد هناك ممن يخجل منهم كي يكون للقناع موجب
    فالكل للوضاعة يهرول وعلى المكشوف ..!
     
    aljentel, ‏21 ديسمبر 2016 على 16:57
    #18
    فارس البوح و rozawra معجبون بهذا.
  19. rozawra

    rozawra :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 أوت 2009
    المشاركات:
    32
    الإعجابات المتلقاة:
    47
    رائع ما قراته هنا يا راقي

    فعلا اسمعلى مسمى فارس البوح

    فعلا ان للبوح فوارس مثلك

    ماذا ارد على ما باح وف به قلمك الا ما قاله العزيز aljentel

    لم يعد للقناع داع صارت الوجوه كالصفيح ليس بها ماء خجل

    دمت ودام هذا القلم الراقي

    متابعة لكل منشوراتك
     
    rozawra, ‏21 ديسمبر 2016 على 17:52
    #19
    فارس البوح معجب بهذا.
  20. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    377
    الإعجابات المتلقاة:
    984

    بارككَ الرّحمن أخي الكريم.. " moriroo"
    سعدت كثيرا بمروركَ الطائيّ..
    أشكركَ كثيرا على تعقيبكَ الفاخر.. وإطرائكَ الطيّب جدّا..
    حقّا.. أخجلتَ تواضعي..^^ وألجمت أبجديّتي عن ردّ يليق بكَ يا فاضل..
    لتعلم أخي.. ردّكَ كان وسام شرفٍ قلّدتنيه.. سأعتزّ به دائما..
    أجدّد شكري وامتناني لشخصكم المحترم.. على كرم التشجيع..
    ونطمع في تواجدكَ العطر المستمرّ.. فلا تحرمن إيّاه..
    تقبّل منّي فائق التقدير.. وبالغ الاحترام..
    تحياتي يا فاضل.
     
    فارس البوح, ‏22 ديسمبر 2016 على 16:50
    #20
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