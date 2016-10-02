"سقط القناعُ عن القناعِ..



عن القناعِ سقط القناعُ"..



محمود درويش..



***



عذرا يا سيّدي.. درويشْ..



لم يسقط أيّ قناعٍ.. عن أيّ قناعْ..!!



وعن القناعِ لم يسقط.. أيّ قناعْ..!!



عرب الهرولة.. اليوم..



ببساطة.. لا يلبسون القناعْ..!!



يمارسون وقاحتهم.. على المباشرْ..



بوجه بذيءٍ.. صفيقٍ.. وقحٍ.. سافرْ..



يتفنّنون في الوقاحةِ.. بفنّ وإبداعْ..



***



عذرا يا سيّدي.. درويشْ..



وجوههم الصّفيقة هيّ.. اليومَ بلا قناعْ..



وقد تبرّأت منهم.. الأرض والسماءْ..



تبرّأ منهم الحياءْ..



وتبرّأ من وجوههم.. خجلًا..



حتّى القناعْ..!!



***



عذرا يا سيّدي.. درويشْ..



وجوههم الصّفيقة هيّ.. اليوم بلا قناعْ..



فقد انتحر عليها.. ذات يومٍ..



شنقاً.. وحرقاً.. وغرقاً..



ما تبقَّى من.. قليل الحياءْ..



***



عذرا يا سيّدي.. درويشْ..



لم يسقط عن وجوههم.. أيّ قناعْ..!!



ولم يسقط.. أيّ قناعٍ..!!



عن أيّ قناعْ..!!



فإنّ وجوههم الصّفيقة.. هيّ اليوم بلا قناعْ..!!



ولم يلامس وجوههم..



وجوه الذّل والهوان..



أيّ قناعْ..!!



فليته رحمنا.. وأخفاها..



أيّ قناعْ..!!



هذه الوجوه المستذلّة.. الصاغرة..



هاتي نخفيها..



هاتي فقط يا سيّدي..



أيّ.. أيّ قناعْ..!!



***



عذرا يا سيّدي.. درويشْ..



عرب الهرولة.. اليوم..



ما عادوا يلبسون القناعْ..



وقد قالوا لما تبّقى من..



ماءِ الحياءِ.. في وجوههم..



الوداعْ.. !!



الوداعْ.. !!



***



وا أسفاهُ..



وا أسفاهْ.. على الّذي يحدث..



في هذا الزّمن البائس.. أمّتنا أبت إلّا الضيّاعْ..



في دهاليز.. مكر بني صهيون..



اتفاقيات متخمة.. بالانبطاح..



والذّل حتّى الإشباعْ..!!



يرتمون عشقاً.. بلا خجلٍ.. بلا حياءْ..



يرتمون في حضن.. بني صهيون..



قتلة الأنبياءْ..



قتلة الأطفال..



والنساءْ..





***



وا أسفاهُ..



وا أسفاهْ.. على الّذي يحدث..



في هذا الزّمن البائس.. أمّتنا أبت إلّا الانصيّاعْ..



كقطعان الأغنام الوديعةِ..



تُساق إلى ذئاب.. بني صهيون الجيّاعْ..



***



وا أسفاهُ.. وا أسفاهْ..



على أمّة.. محمدٍ..



على أمّة الأسودِ.. والسّباعْ..



بأسهم بينهم.. يسفكون دمائهم..



في كلّ الأقطار.. في كلّ الأصقاعْ..



***



وا أسفاهُ.. وا أسفاهْ..



على أمّة.. محمدٍ..



على أمّة الأسودِ.. والسّباعْ..



بذلّها.. وهوانها.. تسيّدت عليها..



شرذمة من.. قوارضٍ وضباعْ..



***



إنهم عربُ.. هرولةٍ..!!



إنهم عربُ.. تطبيعٍ..!!



إنهم عربُ.. طقوس الولاءْ..!!



ومباركةٌ.. بالإجماعْ..!!



على هدم.. أولى القبلتينِ..



وتخريب ما تبقّى.. من القلاعْ..



***



أنّا لفلسطين.. المغدور بها..



أنّا لها.. أن ترى نور الكرامة..



وتسترّد حقّها.. المسلوب منها..



أنّا لها.. أن ترى قبس الشّعاعْ..



***



وا أسفاهُ.. وا أسفاهْ..



على فلسطين..



وصرخة فلسطين..



المبحوحة.. المذبوحة..



"وا معتصماه".. !!



وا أسفاهُ.. فلن تبلغ الأسماعْ..



ولن يسمعها إلّا ربّ.. الأرض والسماءْ..