اللّون الأحمر..

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة فارس البوح, ‏11 أكتوبر 2016.

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  1. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    [​IMG]

    لو أزرع.. في حديقتكِ..

    شيئا..

    سأزرع.. شيئا أحمرْ..

    سأزرع.. من أجلكِ..

    وردا.. جوريا أحمرْ..

    مثلما زرعتِ فيّ..

    ذات يومِ.. حبكِ الأحمرْ..

    ومثلما زرعتِ فيّ..

    ذات يومٍ.. الشّوق الأحمرْ..

    عجيب أمرناَ..

    أنتِ.. وأناَ..

    وحكاية الأحمرِ.. الأحمرْ..

    كطفلينِ صغيرينِ..

    رسمنا القلوب.. بالأحمرْ..

    لوّنا السّماء.. بالأحمرْ..

    وأوراق الشّجر.. بالأحمرْ..

    ودروب المروج.. بالأحمرْ..

    وحقول الفراولة.. والتوت..

    بالأحمرْ..

    وتبادلنا رسائل الحبِّ..

    بالأحمرْ..

    وشّوقنا الأحمر.. بالأحمرْ..

    هل تعلمين الآن.. لما أحبُّ..

    الورد الأحمرْ..

    إنّه يذكّرني دائما.. بحبّنا الدافئ..

    المُلوّن بالأحمرْ..

    [​IMG]
     
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    فارس البوح, ‏11 أكتوبر 2016
    #1
  2. حكاية قمر

    حكاية قمر
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    رد: اللّون الأحمر..

    السلام عليكم
    جميل ما كتبت رغم أني
    فقدت الايمان بهذا الأحمر وما يشبهه
    لكن حروفك الجميلة جعلتني أنصت لما كتبت
    كررت كلمة الأحمر أكثر من مرة
    لكن حسن استعمالك لها لم يجعله تكرارا عقيما
    هكذا بدت لي
     
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    حكاية قمر, ‏11 أكتوبر 2016
    #2
  3. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: اللّون الأحمر..

    وعليكم السلام..
    صدقتِ.. لقد كرّرتُ كلمة "الأحمر".. لكن عن قصد..
    فأرجو فقط.. أن أكون قد وُفقتُ في خدمة المعنى.. ^^
    //
    شكرا كثيرا على الاعتماد.. وتشريفكِ حرفي المتواضع.. بردّك الفاخر..
    كلّ الجمال في إطلالتكِ المقمرة.. سيّدتي الفاضلة حكاية القمر..
    وصدقا أنا آسف من أجلكِ.. لفقدانكِ الإيمان "بهذا الأحمر وما يشبهه"..!!
    لكن يبقى الإيمان والأمل.. ما دامت الشّمس تشرق.. والبدر يطلع.. ^^
    لروحك الطيّبة.. عبق ورد جوريّ وياسمين.. دمت بخير أختي الكريمة.
     
    2 معجبون بهذا.
    فارس البوح, ‏11 أكتوبر 2016
    #3
  4. لاريمان

    لاريمان :: عضو مُتميز ::

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    رد: اللّون الأحمر..

    السلام عليكم
    دعني احي هذا القلم المخملي
    اشاطر اختي في فولها رغم تكرار الاحمر
    الا انه زاد الكلمات رونقا خاصا
    تحيتي
     
    2 معجبون بهذا.
    لاريمان, ‏11 أكتوبر 2016
    #4
  5. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    رد: اللّون الأحمر..

    السلام عليكم
    يا لروعة اللون الاحمر
    يبهج خاطري ويحسسني بالامل
    كلماتك جميلة وراقية
    دمت متالقا ايها الفارس
    تحياتي​
     
    2 معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏11 أكتوبر 2016
    #5
  6. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    رد: اللّون الأحمر..

    كنت قد لونت كل شيء بالأحمر لكنني إكتشفت مؤخراً بأني قد لونت كل شيء بالأسود
    وبالصدفة إكتشفت بأني أعاني من عمى الألوان!!

    كلمات رائعة ومشاعر جميلة تزينت بالأحمر وفاحت منها رائحة الجوري الاحمر
    بوركتم أخي الكريم على مشاركتنا هذه الكلمات المميزة
    أبهجكم الله اخي الكريم
    في أمان الله
     
    2 معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏12 أكتوبر 2016
    #6
  7. جوهرة الجنة

    جوهرة الجنة :: عضو مُتميز ::

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    رد: اللّون الأحمر..

    كلمات رائعه اخي بارك الله فيك :):)
     
    2 معجبون بهذا.
    جوهرة الجنة, ‏12 أكتوبر 2016
    #7
  8. sarakoukou

    sarakoukou
    :: مشرفة ::
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    رد: اللّون الأحمر..

    هوَ الأَحمرُ إِذَنْ و حكايآته التي لا تنتهي ...
    حينما يُقالُ الأحمر يعني كلماتٌ الحب بعدها كنهرٍ جارٍ...
    ههْ صدقني حينما قرأت العنوان لاول وهلة قبل الولوج لموضوعك بادر لذهني الجملة الشهيرة ~ مَراةْ اَعْمَرْ لابْسَهْ صباطْ أحْمرْ :d ~
    فابتسمتٌ طويلا ...هه دوم الابتسامة عليا ^^ وعليكم ...
    .... ... ... .. .
    بِحقٍ كلمات جميلة وعذبة ...
    اخي الفاضل أدام الله حرفك ...
    دوووم البوح هنا او هناك ..
    احترامي لك...
    بالتوفيق ^^
     
    1 معجب بهذا.
    sarakoukou, ‏12 أكتوبر 2016
    #8
  9. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: اللّون الأحمر..


    وعليكم السلام..
    ودعيني أحيّي هذا المرور.. البهيّ الرّائع..
    الّذي أبهج. وشرّف حرفي المتواضع..
    شكرا جزيلا لك.. سيّدتي الفاضلة لاريمان..
    بل ردّك الطيّب.. هو من زاد كلماتي رونقا خاصا..
    لقلبك عناقيد سعادة.. وسرور.. دمت بخير أختي الكريمة..
    أخلص تحياتي.​
     
    التعديل الأخير: ‏12 أكتوبر 2016
    1 معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏12 أكتوبر 2016
    #9
  10. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: اللّون الأحمر..

    وعليكم السلام..
    منتهى الرّوعة تجلّت في مرورك البهيّ.. سيّدتي الفاضلة ملكة تلمسان..
    شكر موصول لك.. على ردّك الّذي أبهجني.. وشرّف حرفي المتواضع..
    والأجمل دائما.. هو مرورك وردّك المميّزين.. لا عدمتهما..
    لروحك عبق الغاردينيا.. وشذى الياسمين.. دمت بخير أختي الكريمة..
    أخلص تحياتي.​
     
    2 معجبون بهذا.
    فارس البوح, ‏12 أكتوبر 2016
    #10
  11. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: اللّون الأحمر..

    حفظكِ الله من عمى الألوان..^^ ومن كلّ سوء.. سيّدتي الفاضلة سكون الفجر..
    شمس الرّوعة والجمال.. أشرقت مع طلّتكِ المتلألئة..
    فشعّت حروفي المتواضعة.. نورا وبهاء..
    شكرا جزيلا لكِ.. على ردّكِ الطيّب النديّ..
    الّذي أعبق المكان كلّه بعبق ورد جوريّ..
    وبوركتِ أختي الكريمة على ردّك المميّز..
    لقلبكِ عناقيد فرح وسعادة.. دمت بودّ وخير.
    في أمان الله
     
    2 معجبون بهذا.
    فارس البوح, ‏12 أكتوبر 2016
    #11
  12. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: اللّون الأحمر..

    وفيكم بارك سيّدتي الفاضلة جوهرة الجنة..:):)
    صدقا.. أسعدني مروركِ الكريم الطائيّ..
    وردّكِ الطيّب النديّ..
    شرف عظيم.. أن ينال حرفي المتواضع إعجابكِ..
    لا عدمتُ إطلالتك.. الجميلة..
    لروحك عبق فلّ وياسمين.. دمت بخير..
    أخلص تحياتي.
     
    1 معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏12 أكتوبر 2016
    #12
  13. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: اللّون الأحمر..

    ~ مَراةْ اَعْمَرْ لابْسَهْ صباطْ أحْمرْ ~:d..
    ومن منّا لم يسمع بهذه الجملة الظريفة.. الشّهيرة..
    //
    دوم الابتسامة عليكِ وعلينا.. سيّدتي الفاضلة "سارة".. ^^
    أسعدتني كثيرا إطلالتك الجميلة الخفيفة.. من خفّة روحكِ الطيّبة..
    شكرا جزيلا لك.. على ردّكِ الظريف اللّطيف.. ^^
    بحقِ.. دائما ما تطرب حروفي المتواضعة.. لمروركِ الفاخر..
    ويتزيّن حرفي.. بدرر ردودكِ المميّزة..
    لروحكِ الطيّبة.. طوق فلّ وياسمين.. دمت بودّ وخير..
    فائق احترامي لك.. أختي الكريمة..​
     
    فارس البوح, ‏12 أكتوبر 2016
    #13
  14. hadil2044

    hadil2044 :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: اللّون الأحمر..


    جميلة يا شاعرنا
     
    1 معجب بهذا.
    hadil2044, ‏12 أكتوبر 2016
    #14
  15. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    الجزائر العاصمة
    رد: اللّون الأحمر..

    شكرا جزيلا لك.. سيّدتي الفاضلة "هديل"..
    أسعدتني نسائم مروركِ.. العطرة..
    وأسعدني وحرفي المتواضع ردّكِ الجميل..
    لقلبك عبق فلّ وياسمين.. دمت بخير..
    أخلص تحياتي أختي الكريمة..​
     
    1 معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏12 أكتوبر 2016
    #15
  16. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: اللّون الأحمر..

    بارك الله فيك
    كلامك في قمة الروعة جعلني اتخيل كل شيء حولي احمر ذكرتني بالقصيدة التي كتبتها لزوجي بالازرق لانه يحب هذا اللون جعلت كل حياتي زرقاء و للاسف لا استطيع كتابة قصائدي في المنتدى لاني وعدته ان يكون الوحيد الذي يقرؤها
    شكرا لك اعدتني االاف الاميال الى الوراء
    شكرا ​
    :thumb_up02::thumb_up02::thumb_up02::thumb_up02::thumb_up02:
     
    التعديل الأخير: ‏12 أكتوبر 2016
    1 معجب بهذا.
    حيلتي في حسن نيتي, ‏12 أكتوبر 2016
    #16
  17. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: اللّون الأحمر..

    وفيكم بارك سيّدتي الفاضلة.."حسنة النيّة"..
    سرّتني كثيرا.. زيارتك الجميلة الطيّبة..
    أضفت على متصفّحي.. رونقا وجمالا..
    شرف لي أن يلقى حرفي المتواضع إعجابك..
    ولا حرمنا من ردودك الرّائعة..
    مثلما حرمتنا من قراءة قصائدك..!!:(
    لكن لا عليكِ.. أختي الكريمة حضوركِ الجميل يكفينا..^^
    شكرا موصل لك على جمال الحضور.. والرّد..
    لقلبكِ عناقيد سعادة وفرح دائم.. دمت بخير..
    أخلص تحياتي..:regards01::regards01::regards01::regards01::regards01:​
     
    1 معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏13 أكتوبر 2016
    #17
  18. kari 1997

    kari 1997 :: عضو مُتميز ::

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    رد: اللّون الأحمر..

    جميلة جدا كلماتك
    كماتعودنا عليها
    حروف وكلمات نابعة من القلب حقا انك فارس ببوحك
    تغوص بنا في بحر الشعر بكلمات صادقة وعفوية
    بارك الله فيك واصل ابداعاتك
     
    1 معجب بهذا.
    kari 1997, ‏13 أكتوبر 2016
    #18
  19. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: اللّون الأحمر..


    وفيكم بارك سيّدتي الفاضلة.."كاري"..
    وكما عودتني.. جميل بهيّ مروركِ..
    وفاخرة.. راقية كلمات ردودكِ..
    تشدو حروفي فرحا.. لطلّتك المشرقة..
    ويسرّني أنّ حرفي المتواضع لقي إعجابك..
    شكرا موصول لك.. على نسائم مرورك الطيّبة..
    لروحك طوق فلّ وياسمين.. ودمت بودّ وخير..
    أخلص تحياتي لك.. أختي الكريمة.​
     
    1 معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏13 أكتوبر 2016
    #19
  20. وائل ابن الجزائر

    وائل ابن الجزائر :: عضو بارز ::

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    رد: اللّون الأحمر..

    للروعه عنوان وعنوان كبير
    وجدته يقرأ مابين السطور
    أجدت الوصف بأرقى الصور
    دمت ألقاً لايخبوو​
     
    2 معجبون بهذا.
    وائل ابن الجزائر, ‏14 أكتوبر 2016
    #20
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