اللّون الأحمر..

لو أزرع.. في حديقتكِ.. شيئا.. سأزرع.. شيئا أحمرْ.. سأزرع.. من أجلكِ.. وردا.. جوريا أحمرْ.. مثلما زرعتِ فيّ.. ذات يومِ.. حبكِ الأحمرْ.. ومثلما زرعتِ فيّ.. ذات يومٍ.. الشّوق الأحمرْ.. عجيب أمرناَ.. أنتِ.. وأناَ.. وحكاية الأحمرِ.. الأحمرْ.. كطفلينِ صغيرينِ.. رسمنا القلوب.. بالأحمرْ.. لوّنا السّماء.. بالأحمرْ.. وأوراق الشّجر.. بالأحمرْ.. ودروب المروج.. بالأحمرْ.. وحقول الفراولة.. والتوت.. بالأحمرْ.. وتبادلنا رسائل الحبِّ.. بالأحمرْ.. وشّوقنا الأحمر.. بالأحمرْ.. هل تعلمين الآن.. لما أحبُّ.. الورد الأحمرْ.. إنّه يذكّرني دائما.. بحبّنا الدافئ.. المُلوّن بالأحمرْ..