اللّون الأحمر..

هوَ الأَحمرُ إِذَنْ و حكايآته التي لا تنتهي ...

حينما يُقالُ الأحمر يعني كلماتٌ الحب بعدها كنهرٍ جارٍ...

ههْ صدقني حينما قرأت العنوان لاول وهلة قبل الولوج لموضوعك بادر لذهني الجملة الشهيرة ~ مَراةْ اَعْمَرْ لابْسَهْ صباطْ أحْمرْ :d ~

فابتسمتٌ طويلا ...هه دوم الابتسامة عليا ^^ وعليكم ...

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بِحقٍ كلمات جميلة وعذبة ...

اخي الفاضل أدام الله حرفك ...

دوووم البوح هنا او هناك ..

احترامي لك...

بالتوفيق ^^

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