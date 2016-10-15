صَلاح البيت هو أساس صلاح المُجتمع

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة أبو هريرة موسى المسيلي, ‏15 أكتوبر 2016.

  1. أبو هريرة موسى المسيلي

    أبو هريرة موسى المسيلي :: عضو متألق ::

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    صَلاح البيت هو أساس صلاح المُجتمع

    ▪لِلشَّيْخ الدُّكْتُور خـَـالـِد بنُ ضُحَـويِ الـظّــفِيرِي -حَـفظهُ الله-:

    ”إن البيت إذا صلح، صلح المجتمع، المجتمع كله نواته هو البيت، يصلح هذا البيت، يصلح الثاني، يصلح الثالث، يصلح المجتمع، ثم إذا صلح المجتمع، صلح الولاة، صلحت البلاد، صلح العباد، فنواة إصلاح المجتمع، هو إصلاح البيت، اجتهد في بيتك، يصلح لك مجتمعك، ويصلح لك ولاتك،

    ○ كما يقال "كما تكونوا يولى عليكم" بعضهم يطالب بإصلاح الحاكم، ويتكلم في الحكام من أجل إصلاح الرعية، وينقد تقصيرهم، ولا ينقد في جانب نفسه، وأنه ما استطاع أن .... لا ولد ولا ولدٍ ...تربيته وإصلاحه، ثم يطالب بإصلاح المجتمع، أصلح نفسك، وأصلح ذريتك، يصلح بيتك، ثم بعد ذلك تصلح بيوت الناس، ويصلح مجتمع الناس، فينتقل الإصلاح إلى الولاة، وإلى البلاد والعباد، فتحصل البركات، ويفتح الله -عز وجل- بركات الدنيا، وتحصل لهم النتيجة السعيدة في الآخرة، فهذا هو سبيل السعادة في حياة المُسلم، أن يجتهد في إصلاح نفسه، وأن يجتهد في إصلاح ولده؛ لأن بيتك الصالح: هو أعظم نِعم الله – عز وجل- عليك،

    ○ لذلك الله –عز وجل - منَّ على العِباد وقال: ﴿وَاللَّـهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ)﴿٨٠﴾ [النحل] أي بيت تسكن إليه، وتطمئن، وترتاح إليه، إذا عمرتهُ بِطاعة الله وذكرِ الله –سبحانه وتعالى- أصبح في زيادة، زيادة السعادة في هذهِ الدَّار“.
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    أبو هريرة موسى المسيلي, ‏15 أكتوبر 2016
    #1
  2. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    رد: صَلاح البيت هو أساس صلاح المُجتمع

    بارك الله فيك على الموضوع القيم
     
    Asseli Queen, ‏21 أكتوبر 2016
    #2
  3. tloukal

    tloukal :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك
     
    tloukal, ‏29 ديسمبر 2016 على 12:58
    #3