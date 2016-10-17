يا أهل المغرب العربي والجزائر خاصة..احذروا خطر الشيعة!!

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة أبو هريرة موسى المسيلي, ‏17 أكتوبر 2016.

  1. أبو هريرة موسى المسيلي

    أبو هريرة موسى المسيلي :: عضو متألق ::

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    [YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=EIB-SzG43X8&feature=youtu.be[/YTBVIDEO]

     
    أبو هريرة موسى المسيلي, ‏17 أكتوبر 2016
    #1
  2. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    رد: يا أهل المغرب العربي والجزائر خاصة..احذروا خطر الشيعة!!

    قــــــــــــــــبـــــــــــــــــحـــــــــــــــهــــــــــــــــــــم الله وقــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــحَ مــــــــــــــــــــــــآ جـــــــــــــــــآؤوا به
    ..
    أي دين هذا الذي وجب فيه قتل النفس؟؟!


    الحمد لله على نعمة الإسلام
    والحمد لله على نعمة منهج أهل السُنة والجماعة


    بارك الله فيكم أخي الكريم على نشر هكذا مقاطع
    أسأل الله أن يجعل كيدهم في نحرهم
     
    سكون الفجر, ‏17 أكتوبر 2016
    #2
  3. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    رد: يا أهل المغرب العربي والجزائر خاصة..احذروا خطر الشيعة!!

    بارك الله فيك
     
    Asseli Queen, ‏17 أكتوبر 2016
    #3
  4. أبو هريرة موسى المسيلي

    أبو هريرة موسى المسيلي :: عضو متألق ::

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    رد: يا أهل المغرب العربي والجزائر خاصة..احذروا خطر الشيعة!!

    امين جزاكم الله خيرا وأماتك الله على السنه والعقيدة السلفية
     
    أبو هريرة موسى المسيلي, ‏18 أكتوبر 2016
    #4
  5. أبو عبد السميع

    أبو عبد السميع
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    رد: يا أهل المغرب العربي والجزائر خاصة..احذروا خطر الشيعة!!

    جزاك الله خيراخيرا
     
    أبو عبد السميع, ‏28 أكتوبر 2016
    #5
  6. tloukal

    tloukal :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك
     
    tloukal, ‏29 ديسمبر 2016 على 12:55
    #6