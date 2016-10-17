يا أهل المغرب العربي والجزائر خاصة..احذروا خطر الشيعة!!

قــــــــــــــــبـــــــــــــــــحـــــــــــــــهــــــــــــــــــــم الله وقــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــحَ مــــــــــــــــــــــــآ جـــــــــــــــــآؤوا به

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أي دين هذا الذي وجب فيه قتل النفس؟؟!





الحمد لله على نعمة الإسلام

والحمد لله على نعمة منهج أهل السُنة والجماعة





بارك الله فيكم أخي الكريم على نشر هكذا مقاطع

أسأل الله أن يجعل كيدهم في نحرهم ​