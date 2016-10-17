الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة أبو هريرة موسى المسيلي, 17 أكتوبر 2016.
[YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=EIB-SzG43X8&feature=youtu.be[/YTBVIDEO]
رد: يا أهل المغرب العربي والجزائر خاصة..احذروا خطر الشيعة!!
قــــــــــــــــبـــــــــــــــــحـــــــــــــــهــــــــــــــــــــم الله وقــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــحَ مــــــــــــــــــــــــآ جـــــــــــــــــآؤوا به
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أي دين هذا الذي وجب فيه قتل النفس؟؟!
الحمد لله على نعمة الإسلام
والحمد لله على نعمة منهج أهل السُنة والجماعة
بارك الله فيكم أخي الكريم على نشر هكذا مقاطع
أسأل الله أن يجعل كيدهم في نحرهم
رد: يا أهل المغرب العربي والجزائر خاصة..احذروا خطر الشيعة!!
بارك الله فيك
رد: يا أهل المغرب العربي والجزائر خاصة..احذروا خطر الشيعة!!
امين جزاكم الله خيرا وأماتك الله على السنه والعقيدة السلفية
رد: يا أهل المغرب العربي والجزائر خاصة..احذروا خطر الشيعة!!
جزاك الله خيراخيرا
بارك الله فيك
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).