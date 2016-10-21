لكـي تنالي جنة الخلد : محرمــــــــات على النساء

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحية طيبة وبعد ____ محرمات على النساء 1_ كفران العشير 2_ إكثار اللعن ... (( تصدقن ! فإني أريتكن أكثر أهل النار !! فقلن : وبم يا رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير )) رواه البخاري 3_ الخلــــوة 4_ السفر بلا محرم سواء بالسائق أو غيره . . (( لا تسافر المرأه إلا مع ذي محرم , ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم )) رواه البخاري 5_ إفشاء أسرار الزوجية (( إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يقضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها )) مسلم 6_ الاختلاط بالرجال ولو كانوا إخوة الزوج قال تعالى (( وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب )) وقال صلى الله عليه وسلم .. (( إياكم والدخول على النساء , فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟؟ قال : الحمو الموت )) البخاري ومسلم 7_ترقيق الصوت وتليينه للرجال (( إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول , فيطمع الذي في قلبه مرض و وقلن قولا معروفا )) الأحزاب 32 8_ مخالفة الحداد المشروع ( في المدة أو الزينة ) (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث , إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا )) البخاري ومسلم ( يحرم على المحدة : الحلي , الخضاب , الكحل , الطيب , الخروج من المنزل إلا لضرورة ) 9_ وصف النساء للرجال (( لا تباشر المرآة المرآة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها )) البخاري 10_ النظر للرجال بشهوة ((( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن , ويحفظن فروجهن )) النور 31 قال صلى الله عليه وسلم (( العينان تزنيان وزناهما النظر )) مسلم 11_ مصافحة الرجال ولو بحائل قال تعالى (( وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ))) قال عليه الصلاة والسلام (( إني لا أصافح النساء )) الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد 12_ الخروج متطيبة (( إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا)) 13_ طلب الطلاق بدون أسباب لذلك (( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) الترمذي وابوداود وابن ماجة واحمد وابن حبان 14_ الصوم تطوعا بدون إذن الزوج (( لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه )) البخاري ومسلم وزاد أحمد (( إلا رمضان )) 15_ التساهل في حق الزوج (( لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأه أن تسجد لزوجها , لما عظم الله عليها من حقه )) الترمذي وابن حبان 16_ إتيان المرأه الحائض (( يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض )) المصدر // صيد الفـوائـد