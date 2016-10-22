هل الأحداث التاريخية تؤرخ بالأشهر الشمسية أو القمرية؟

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة Nacer Eddine 2012, ‏22 أكتوبر 2016.

  1. Nacer Eddine 2012

    Nacer Eddine 2012 :: عضو مُشارك ::

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    هل الأحداث التاريخية تؤرخ بالأشهر الشمسية أو القمرية؟


    إنه موضوع خفيف وددت طرحه تاركا لكل شخص حرية التعبير عن رأيه

    فكل واحد ووجهت نظره في الموضوع
    فما دمت صاحب الموضوع سأبدي برأي الشخصي


    تمر علينا أحداث وأيام تاريخية متعلقة سواء بأمور دينية أو وطنية أو حتى عشائرية وقبائلية من عادات المنطقة
    فهناك من نعتمد لتأريخها بالأشهر الشمسية كمثلا الأعياد الوطنية
    وهناك من نرجعها على الأشهر القمرية كمثلا الأعياد الدينية الإسلامية والأحداث كالغزوات وغيرها

    طبعا هناك خطوط حمراء لايحق لنا حتى النقاش فيها كرمضان مثلا

    لكن ليكون حديثنا حول الأحداث الأخرى
    مثلا لنأخذ دون أن أذكر المسميات معركة من المعارك حدثت في عز الصيف فبإتخاذنا وبإستدلالنا بالأشهر القمرية نجد أنفسنا بعد حوالي 16 إلى 18 سنة تقريبا في عز الشتاء
    فكيف نقول أن في مثل هذا اليوم وقعت المعركة أو الحادثة الفولانية ونحن نعلم أنها كانت في الصيف ونحن في الشتاء؟

    يعني كمعيار فصولي هناك شيء لا أقول غير منضبط ولكن غير مطابق لنفس حالة ذلك اليوم الأصلي
    والعكس صحيح وهكذا هناك متغيرات تتغير بين الفصول الشمسية والقمرية ولا تنطبق إلا بعد مرور حوالي 32 سنة

    فما الحكمة في ذلك؟

    ولماذا الأعياد الوطنية تعتمد على الأشهر الشمسية ؟

    طبعا هناك دراسات تثبت أن الأشهر القمرية أدق من الأشهر الشمسية بحكم أنها تتغير في يوم واحد بينما يصل الفارق بين الأشهر الشمسية إلى 3 أيام لأنه فيه شهر فيه 28 يوم وفيه شهور تصل إلى 31 يوم

    طبعا نحن هنا ليس لنحلل الأرقام أو نعتمد على وضعية الكرة الأرضية ومكان تواجدها مقارنة بالشمس أو القمر

    ولكن أنا الذي يراودني فقط فكرة أنه حدث شيء في يوم من الأيام كذكرى وعند إحيائنا لتلك الذكرى نجد أن الإستدلال بالأشهر الشمسية يعطينا نفس اليوم ونفس الجو ونفس الفصل ونفس الطقس بينما بالأشهر القمرية يتغير ويمر عبر كل فصول السنة بخريفها وشتائها وربيعها وصيفها


    فما الحكمة في ذلك ؟

    لماذا الأشهر القمرية وهي التي تتغير هي الأصح تقيميا؟
    بينما الأشهر الشمسية وهي ثابتة ليست أدق كالأشهر القمرية؟

    سؤال صعب الإجابة عنه

    فكر قبل أن ترد وشكرا




    [YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=L894Y9-RdPU[/YTBVIDEO]​
     
    Nacer Eddine 2012, ‏22 أكتوبر 2016
    #1
  2. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    رد: هل الأحداث التاريخية تؤرخ بالأشهر الشمسية أو القمرية؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته^^

    مثل هذا الموضوع .. يمكن ان تقول عنه موضوع ثقافي بحت ..ربما لا يملك اية حبكة او صعوبة في الفهم ...

    وقد يستدعي ايضا السؤال عن عمرك الان ؟؟ هل الاصح بالقمري او الشمسي ؟؟

    تستطيع القول انه من مقومات امة الاسلام و مبادئها هذا التقويم اي القمري فبه يتم ميقات العبادات و اسماء اشهره كذلك ارتضاها الله لنا .عكس اشهر الامم الاخرى ففيها شركيات كثيرة حتى اسماء الايام عندهم .

    و بما انك ادرجته في قسم الشريعة فإليك دليلين على أن التقويم الأمثل هو القمري أي الهجري ..

    قال الله تعالى في الاية 36 من سورة التوبة : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ).
    و النبي صلى اللّه عليه وسلم خطب في حجته فقال: (ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللّه السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان) ""رواه الإمام أحمد وأخرجه البخاري في التفسير بتمامه""الحديث.



    و هذي هي الحاجة لمليحة قاع ...تعيش الذكرى تاعك في كل ايام و فصول السنة ...وين لقيتها نتاي ؟؟ تخيل لوكان كانت ذكرى حزينة
    تسمى وين يجي داك النهار تقنط ... مليحة كي يتوزع على مروور السنين في كل ايام السنة ..و حنا عندنا مثل يقول ..الحمد لله كي ماجاش الهم في دار وحدة ...

    ■■والأهم ايضا هو مرور كل العبادات بما فيها ♡ رمضان♡ على كل ايام السنة الشمسية ..
    و أبار سا بيناتنا حبستلي مخي خو ..!! نروح نجيب ديباناج و نجي ^^

    المهم فهمنا كيف حني مسلمين ببساطة ^^
     
    *حزن النبلاء*, ‏22 أكتوبر 2016
    #2
  3. Nacer Eddine 2012

    Nacer Eddine 2012 :: عضو مُشارك ::

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    رد: هل الأحداث التاريخية تؤرخ بالأشهر الشمسية أو القمرية؟

    كلامك كله أعرفه مسبقا و بأدق مما قلت هل فهمت على الأقل المقصد
     
    Nacer Eddine 2012, ‏22 أكتوبر 2016
    #3
  4. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    رد: هل الأحداث التاريخية تؤرخ بالأشهر الشمسية أو القمرية؟

    هل مقصدك هو التشكيك ....

    انا اسألك ؟؟
     
    *حزن النبلاء*, ‏22 أكتوبر 2016
    #4
  5. Nacer Eddine 2012

    Nacer Eddine 2012 :: عضو مُشارك ::

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    رد: هل الأحداث التاريخية تؤرخ بالأشهر الشمسية أو القمرية؟

    أخي عليك بالبحث الدقيق أنا أعطيتك الخيط فأمامك جوجل إبحث بنفسك وخصوصا لو تحب علم الفلك و الحسابات الفلكية فهناك منتديات متخصصة تعطيك أدق التفاصيل وللعلم هي ليست عربية فالمنتديات العربية لا تجد فيها سوى تعابير إنشائية مع نسخ ولصق وهكذا
    أنا فيه مرة طلبت من الإخوة إعطائي المعادلات الفلكية لحساب مواقيت الصلاة فلم أجد سوى تعابير إنشائية ولا أحد جاوب إجابة صحيحة أو دلني عنها أو حتى فاهم ما معنى معادلات فوجدتها من فلكي غير مسلسم أعطاني من طبق كل المعادلات وزادني حتى وفق المذاهب من مالكي وشافعي لأن توقيت العصر مختلف بحسب الضل وضعف الضل
     
    Nacer Eddine 2012, ‏22 أكتوبر 2016
    #5
  6. Nacer Eddine 2012

    Nacer Eddine 2012 :: عضو مُشارك ::

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    رد: هل الأحداث التاريخية تؤرخ بالأشهر الشمسية أو القمرية؟

    هل العربية أصبحت صعبة الفهم
    أعطيتكم القضية ونقيض القضية ونقض نقيض القضية
    هل يوجد شخص فاهم المقصد أو أشرح لكم أعمدة ذلك

    ما دخل التشكيك في هذا الموضوع وهل قلت أن الأشهر الميلادية أحسن من القمرية
    واضح أنكم تقرأون الموضوع من زاوية مغلقة ماسكين في درجة وتاركين 359 درجة
     
    Nacer Eddine 2012, ‏22 أكتوبر 2016
    #6
  7. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    رد: هل الأحداث التاريخية تؤرخ بالأشهر الشمسية أو القمرية؟

    رمتني بدائها و انسلت ..^^


    تسمى رانا مع عالم ... بصح
    هل عندك علم نافع يقرب الى الله او علم ضار يبعد عن الله ^^؟؟
    اعيد سؤالي بشكل اوضح !!
    هل عندك شك في دينك ..في الإسلام ... !؟؟!؟!؟

    اجب ......
    هل صارت مصادر الشريعة في الاسلام من آيات و أحاديث جمل انشائية ؟؟
    اجب

    و لعلمك .. فكرة بسيطة قد قلتها لك ... و فهمناك و كلش ..
     
    *حزن النبلاء*, ‏22 أكتوبر 2016
    #7
  8. Nacer Eddine 2012

    Nacer Eddine 2012 :: عضو مُشارك ::

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    رد: هل الأحداث التاريخية تؤرخ بالأشهر الشمسية أو القمرية؟

    صراحة أتعجب من ردودكم لم تفهموا الموضوع من أساسه
    فمعذرة طرقت باب بالخطأ
    لما تفهموا الموضوع
    مع أني ذكرت أن لا تجابوا إلا بعد التفكير
    لكن الردود كانت يمين وشمال خارجة عن الموضوع كالعادة طبعا وبإمتياز
     
    Nacer Eddine 2012, ‏22 أكتوبر 2016
    #8
  9. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    رد: هل الأحداث التاريخية تؤرخ بالأشهر الشمسية أو القمرية؟

    لم تجب !! كعادة المجادلين بالباطل

    ما مذهبك ؟ من شيوخك ؟ ماهي الكتب التي تعتمدها ؟

    و لو كان الدين بالرأي لذهب و اندثر ..

    ما هي الخطوط الخضراء هنا اذن ؟؟
     
    *حزن النبلاء*, ‏22 أكتوبر 2016
    #9
  10. Nacer Eddine 2012

    Nacer Eddine 2012 :: عضو مُشارك ::

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    رد: هل الأحداث التاريخية تؤرخ بالأشهر الشمسية أو القمرية؟

    هل قرأت موضوع آخر ؟
     
    Nacer Eddine 2012, ‏22 أكتوبر 2016
    #10
  11. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    رد: هل الأحداث التاريخية تؤرخ بالأشهر الشمسية أو القمرية؟

    اجب عن أسئلتي بما أن الصراع على اشده ..
     
    *حزن النبلاء*, ‏22 أكتوبر 2016
    #11
  12. Nacer Eddine 2012

    Nacer Eddine 2012 :: عضو مُشارك ::

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    رد: هل الأحداث التاريخية تؤرخ بالأشهر الشمسية أو القمرية؟

    للعلم كتبت أكثر من مقال حول رمضان وبعض الحسابات الرقمية منذ عقد من الزمن وخرجت بحسابات دقيقة حتى أن فيه شخص أرسل لي برسالة قال لي أن حساباتك القديمة هي نفسها من أعتمدت عليها في حساب مواقيت الصلاة لبرج دبي مع أنه أنا ذاك ذكرت أن في كل 500 متر يجب زيادة حوالي دقيقتين أو ثلاث طبعا لما كتبت ذلك ولا واحد كان فاهم والغريب أنه بعد خمس سنوات وقعت دبي في هذا المشكل وإستدعو علماء وفقهاء ليتحروا من هذا المشكل وفي الأخير طلعوا بنفس النتيجة وبنفس الحساب ،
    أنذاك لو كنت أدري أن برج العرب سيصمم لكنت وفرت لهم كل تلك المتاعب
    كل هذا راجع لعالم غير مسلم عارف أدق تفاصيل مواقيت صلواتنا ونحن لا ندري
    أنا تعجت ضننته مسلم ؟ كيف يعرف كل هذه التفاصيل
    لا والأدهى و الأمر هو في وزارة الشؤون الدينية حينما قارنت أنذاك بجداول صلوات المغرب وشروق الشمس فإكتشفت خطأ فادح فرحت أخبرهم بالأمر فقالوا لي وهنا المفاجئة أننا لسنا نحن من يقوم بالحسابات بل المرصد الفلكي ببوزريعة فقالوا لي إذهب وكلمهم في الأمر وكأن هذا لا يهمهم
    والشخص الذي كلمته شخصيا معروف لا ذكر إسمه
    قلت له كل المدن التي تقع في الهضاب العليا و الجبلية حساب توقيت المغرب غالط
    وطبعا رجعت من دون فائدة ومنذ ذلك الوقت لا أدري هل عدلو في المواقيت أم لا
    لأن ذلك المشروع تركته من سنين وعدة من حيث أتيت رغم أني كنت محمل بأكثر من 20 مشروع لكن بسبب شخص واحد معروف إعلاميين وبكلمة واحدة فقط وهي الربى تركت كل تلك المشاريع ولو كان شخص آخر لكان خاض مع الخائضين
    فلا تتسرعوا بالإجابة فيه مرة صممت فيلم حول غزوة أحد فقال أحد الأعضاء هل أنت قرآني
    لكن شخص تكفل بالرد عليه وأحسن الرد
    فلا تلخبطوا كل شيء وأفهموا الموضوع عن ماذا يتكلم وبعدين جاوبوا
    لإني لاحظت أنه بمجرد الحديث عن موضوع مرتبط بالعلم و الدين إلا ويحصل سوء فهم وتبدأ الردود وتبدأ التعابير الإنشائية تتهاطل من دون داعي
     
    Nacer Eddine 2012, ‏22 أكتوبر 2016
    #12
  13. Nacer Eddine 2012

    Nacer Eddine 2012 :: عضو مُشارك ::

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    رد: هل الأحداث التاريخية تؤرخ بالأشهر الشمسية أو القمرية؟

    أعد قرأت الموضوع ستجد الأجوبة واضحة ألم تعلم أن فهم السؤال هو نصف الجواب بل هو الجواب نفسه
    فكل شيء واضح فأنا تكلمت عن الأشهر الشمسية و القمرية ووضحت مدى دقة الأشهر القمرية بشكل سطحي ومبسط دون اللجوء لمعادلات وحسابات تهلوس وتكسر الرأس
    إيه يعني لو عرضت عليكم نظرية نهاية العالم فلكيا ربما ستحصل قنبلة في هذا القسم



    فإذا كان موضوع بسيط حول الأشهر لم تفهمو مقاصده فكيف بنظرية وجمع الشمس و القمر هذه ستثير ضجة كبيرة المهم حصل خير


    أرجوا أنكم إستفدتم من هذا الموضوع وقبل أن أختمه
    أسئلكم سؤال واحد
    إذا جاء شخص وأعطيتموه موعد على سبيل المثال على مدى ثلاث أشهر
    فهل ستعتمد على الأشهر القمرية أم الميلادية
    هل ستقول له مثلا يوم الجمعة 30 ديسمبر أم ستقول له 1 من ربيع الثاني وأنت وحظك يمكن يقع يوم الخميس أو الجمعة فأنت وشأنك لقطع تذاكر الطائرة
    فلا أحد سيجازف في إعطاء موعد بالأشهر القمرية ؟ لماذا ؟
    مع أن الأشهر القمرية دقيقة
    من المفروض بعد كل هذا النقاش الجواب واضح مين يستطيع أن يجاوب لأعرف مين فهم الموضوع ومين ذهب تخيلاته لأمور أخرى
    هيا أفرحوني شوية على الأقل لنطلع بنتيجة


    [YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=ftHH9uHuJNs[/YTBVIDEO][YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=TLhPmeczIIg[/YTBVIDEO]
     
    التعديل الأخير: ‏22 أكتوبر 2016
    Nacer Eddine 2012, ‏22 أكتوبر 2016
    #13
  14. Nacer Eddine 2012

    Nacer Eddine 2012 :: عضو مُشارك ::

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    رد: هل الأحداث التاريخية تؤرخ بالأشهر الشمسية أو القمرية؟

    نسيت شيء أنا في صدد انشاء موضوع خيري ضخم جدا
    وهو ترجمت حصن المسلم وهذا للمغتربين و الغير مسلمين
    تصميميا يعني سمعي بصري عبر عشرات من الأشرطة
    لكن ينقصني مترجمي لغات
    فإلى متى نقدم أشياء للمسلمين عارفينها ويعرفونها هي طبعا للذكر
    لكن من يهتم بالغير الناطقين للعربية فهم بأمس الحاجة لأشرطة بسيطة وفي متناول الجميع
    على كل حال إن لم أجد هنا سأبحث في منتديات أخرى لغاية ما أجد مترجمين قادرين لتحمل هذه المسؤولية وشكرا
     
    Nacer Eddine 2012, ‏22 أكتوبر 2016
    #14
  15. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    رد: هل الأحداث التاريخية تؤرخ بالأشهر الشمسية أو القمرية؟



    العقل و ماذا يفعل بأصحابه ..

    نظرية نهاية العالم و نظرية حساب المواقيت و نظرية ..

    لست ادري لم تنظرون كثيرا

    في البخاري عن أنس بن مالك: سأل رجل رسول الله [: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: «ما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله.. قال: «أنت مع مَنْ أحببت».

    لسنا مطالبين بمعرفة متى الساعة يا من تجادل

    و لا بنظريتها

    و للأسف لم تجبني عن اسئلتي ...

    و هذا سؤال آخر اكرره ... كم عمرك بالقمري و الشمسي ..؟؟

    و هل ستكذب ان قلت بالتقويم القمري ؟؟





    هناك برنامج عيني ليك و اقرا لي و غيرهما مختصة في تقديم الكتب الصوتية للمكفوفين و غير المسلمين .. تواصل مع اصحابها تجد ما ينفعك .. اما عن حصن المسلم فالترجمة فيه متقدمة و بالكثير من اللغات ... مثلا هنا تراجم حصن المسلم باللغات المتنوعة



    ظ
     
    *حزن النبلاء*, ‏22 أكتوبر 2016
    #15
  16. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    رد: هل الأحداث التاريخية تؤرخ بالأشهر الشمسية أو القمرية؟

    لم ارد فائدة مما طرحت ..

    و لعل هذا الذي جعل حساباتك غير مشهورة و لم نسمع بك و لا بها ...

    المهم .. فكرة مجرد فضاء للشك و التشكيك فقط ..

    في الختام .. امة الاسلام امة الغيب فكل ما نؤمن به نحن غيب ..

    و لعل القدامى من المسلمين لم يعرفوا حساباتك و لم يتوصلوا اليها حتى !! لكن ووصلوا الى درجات عليا من العزة و التمكين و الرقي والحضاري ..

    اليس من الغبش و الغش للمسلمين ان تطرح هكذا ترهات دون اي احترام للخطوط الحمراء التي تتكلم عنها ...و تزعم

    و يظهر انه ليس لك اية خطوط حمراء في ديننا ..
     
    *حزن النبلاء*, ‏22 أكتوبر 2016
    #16
  17. tloukal

    tloukal :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك
     
    tloukal, ‏29 ديسمبر 2016 على 12:57
    #17