هل الأحداث التاريخية تؤرخ بالأشهر الشمسية أو القمرية؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته^^



مثل هذا الموضوع .. يمكن ان تقول عنه موضوع ثقافي بحت ..ربما لا يملك اية حبكة او صعوبة في الفهم ...



وقد يستدعي ايضا السؤال عن عمرك الان ؟؟ هل الاصح بالقمري او الشمسي ؟؟



تستطيع القول انه من مقومات امة الاسلام و مبادئها هذا التقويم اي القمري فبه يتم ميقات العبادات و اسماء اشهره كذلك ارتضاها الله لنا .عكس اشهر الامم الاخرى ففيها شركيات كثيرة حتى اسماء الايام عندهم .



و بما انك ادرجته في قسم الشريعة فإليك دليلين على أن التقويم الأمثل هو القمري أي الهجري ..



قال الله تعالى في الاية 36 من سورة التوبة : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ).

و النبي صلى اللّه عليه وسلم خطب في حجته فقال: (ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللّه السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان) "" رواه الإمام أحمد وأخرجه البخاري في التفسير بتمامه""الحديث.











و هذي هي الحاجة لمليحة قاع ...تعيش الذكرى تاعك في كل ايام و فصول السنة ...وين لقيتها نتاي ؟؟ تخيل لوكان كانت ذكرى حزينة

تسمى وين يجي داك النهار تقنط ... مليحة كي يتوزع على مروور السنين في كل ايام السنة ..و حنا عندنا مثل يقول ..الحمد لله كي ماجاش الهم في دار وحدة ...



■■والأهم ايضا هو مرور كل العبادات بما فيها ♡ رمضان♡ على كل ايام السنة الشمسية ..

و أبار سا بيناتنا حبستلي مخي خو ..!! نروح نجيب ديباناج و نجي ^^



المهم فهمنا كيف حني مسلمين ببساطة ^^

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