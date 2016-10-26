حكمة اليوم

الموضوع في 'منتدى الأدب والثقافة الجزائرية' نشر بواسطة angegardienretour, ‏26 أكتوبر 2016.

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  1. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أكتوبر 2016
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    السلام عليكم

    لا تخدعك المظاهر فهدوء المقابر لا يعني ان الجميع في الجنة


    :regards01:
     
    7 معجبون بهذا.
    angegardienretour, ‏26 أكتوبر 2016
    #1
  2. kari 1997

    kari 1997 :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: حكمة اليوم

    صحيح
    بارك الله فيك كلمات معبرة ولها معنى صادق شكرا على الموضوع
     
    2 معجبون بهذا.
    kari 1997, ‏26 أكتوبر 2016
    #2
  3. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    1,419
    الإعجابات المتلقاة:
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    الجزائر العاصمة
    رد: حكمة اليوم

    و فيك بركة اختي

    ربي يعونك
     
    1 معجب بهذا.
    angegardienretour, ‏26 أكتوبر 2016
    #3
  4. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 أوت 2016
    المشاركات:
    867
    الإعجابات المتلقاة:
    1,570
    نقاط الجوائز:
    51
    رد: حكمة اليوم

    حكمة جميلة شكرًا اختي
     
    2 معجبون بهذا.
    عبير الغرام, ‏26 أكتوبر 2016
    #4
  5. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    1,419
    الإعجابات المتلقاة:
    920
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: حكمة اليوم

    العفو
     
    angegardienretour, ‏26 أكتوبر 2016
    #5
  6. صونياحمودي

    صونياحمودي :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 مارس 2015
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    0
    رد: حكمة اليوم

    الغضب والألم هم من أكثر المشاعر اختلاطاً
    ولكن في أغلب المرات التي تعتقد أن شخصاً ما غاضب منك
    يكون في الحقيقة متألم منك
     
    2 معجبون بهذا.
    صونياحمودي, ‏1 نوفمبر 2016
    #6
  7. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء

    تاريخ التسجيل:
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    الإقامة:
    جزر القمر
    رد: حكمة اليوم

    بارك الله فيك
     
    1 معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏1 نوفمبر 2016
    #7
  8. Rad hia

    Rad hia :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 نوفمبر 2016
    المشاركات:
    1
    الإعجابات المتلقاة:
    1
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: حكمة اليوم

    اذا طعنك شخص بخناجر لسانه فلا تطعنه بنفس الخنجر مادام باستطاتك قتله بسيف ابتسامتك
     
    1 معجب بهذا.
    Rad hia, ‏1 نوفمبر 2016
    #8
  9. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    2,113
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    نقاط الجوائز:
    111
    رد: حكمة اليوم

    جزاك الله خيرا
    والله صح
     
    2 معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏1 نوفمبر 2016
    #9
  10. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    1,419
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    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: حكمة اليوم

    السلام عليكم

    احترس من الباب الذي فيها مفاتيح كثيرة
     
    angegardienretour, ‏2 نوفمبر 2016
    #10
  11. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 أوت 2016
    المشاركات:
    867
    الإعجابات المتلقاة:
    1,570
    نقاط الجوائز:
    51
    رد: حكمة اليوم

    مشكووووورة على الحكمة
     
    1 معجب بهذا.
    عبير الغرام, ‏2 نوفمبر 2016
    #11
  12. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

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    ‏5 مارس 2014
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    قسنطينة
    رد: حكمة اليوم

    يجب أن ترى الأشياء على حقيقتها، وليس كما تريد أو تمنيت أو توقعت لها.
     
    1 معجب بهذا.
    bleu roi, ‏2 نوفمبر 2016
    #12
  13. "Màrià"

    "Màrià" :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2013
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    نقاط الجوائز:
    191
    رد: حكمة اليوم

    المظاهر فعلا تخدع


    شكراا
     
    1 معجب بهذا.
    "Màrià", ‏2 نوفمبر 2016
    #13
  14. (الصياد)

    (الصياد) :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 أفريل 2016
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    الجنس:
    ذكر
    رد: حكمة اليوم

    شكراا للحكمة وللموضوع .. اعجبني

    العمر لحظة مسرعة .. ولكن الامل اطول عمرا

    لي عودة ان شاء الله

    شكراا
     
    1 معجب بهذا.
    (الصياد), ‏2 نوفمبر 2016
    #14
  15. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أكتوبر 2016
    المشاركات:
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    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: حكمة اليوم

    السلام عليكم

    احترس من قرني الثور وحوافر الحصان وابتسامة بعض الناس
     
    angegardienretour, ‏3 نوفمبر 2016
    #15
  16. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 أوت 2016
    المشاركات:
    867
    الإعجابات المتلقاة:
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    نقاط الجوائز:
    51
    رد: حكمة اليوم

    كن دائماً جسراً يصلح بين الناس ولا تكن حاجزاً يفرق بينهم
     
    1 معجب بهذا.
    عبير الغرام, ‏3 نوفمبر 2016
    #16
  17. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2014
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    692
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    قسنطينة
    رد: حكمة اليوم

    إِنّ الحياةَ كجنةٍ قد أقفلَتْ مفتاحَها الأوصابُ والأنصابُ من يجتهدْ يبلغْ ومن يصبرْ يصلْ وينلْه بعد بلوغِه الترحابُ.

     
    1 معجب بهذا.
    bleu roi, ‏3 نوفمبر 2016
    #17
  18. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2014
    المشاركات:
    692
    الإعجابات المتلقاة:
    1,303
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    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    قسنطينة
    رد: حكمة اليوم

    لا يوجد من هو كامل، ولا أحد يستحق أن يكون كاملا. الحياة لا تمضي سهلة على أحد. أنت لا تعرف ما الذي يعانيه الآخرون. لكل واحد منا مشاكله وهمومه، فلا تقلل من شأنك أو من شأن غيرك. كل واحد منا يخوض حربه الخاصة.
     
    1 معجب بهذا.
    bleu roi, ‏3 نوفمبر 2016
    #18
  19. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 جوان 2016
    المشاركات:
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    الجزائر
    رد: حكمة اليوم

    أن يُصبح وجعُك عصيّ الفهم حتى على أقرب أصدقائك فتغلق عليه داخلك كغصة في حلقك تتجرَّعها كل لحظة.. هو الوحدة عينها.!!!.
     
    1 معجب بهذا.
    عاشقة الإحسان, ‏4 نوفمبر 2016
    #19
  20. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    ‏23 أكتوبر 2016
    المشاركات:
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    أنثى
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    الجزائر العاصمة
    رد: حكمة اليوم

    السلام عليكم

    السعادة هي أن تكون مشغولًا إلى حدّ لا تنتبه أنّك تعيس
     
    angegardienretour, ‏5 نوفمبر 2016
    #20
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