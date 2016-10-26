الموضوع في 'منتدى الأدب والثقافة الجزائرية' نشر بواسطة angegardienretour, 26 أكتوبر 2016.
السلام عليكم
لا تخدعك المظاهر فهدوء المقابر لا يعني ان الجميع في الجنة
:regards01:
رد: حكمة اليوم
صحيح
بارك الله فيك كلمات معبرة ولها معنى صادق شكرا على الموضوع
رد: حكمة اليوم
و فيك بركة اختي
ربي يعونك
رد: حكمة اليوم
حكمة جميلة شكرًا اختي
رد: حكمة اليوم
العفو
رد: حكمة اليوم
الغضب والألم هم من أكثر المشاعر اختلاطاً
ولكن في أغلب المرات التي تعتقد أن شخصاً ما غاضب منك
يكون في الحقيقة متألم منك
رد: حكمة اليوم
بارك الله فيك
رد: حكمة اليوم
اذا طعنك شخص بخناجر لسانه فلا تطعنه بنفس الخنجر مادام باستطاتك قتله بسيف ابتسامتك
رد: حكمة اليوم
جزاك الله خيرا
والله صح
رد: حكمة اليوم
السلام عليكم
احترس من الباب الذي فيها مفاتيح كثيرة
رد: حكمة اليوم
مشكووووورة على الحكمة
رد: حكمة اليوم
يجب أن ترى الأشياء على حقيقتها، وليس كما تريد أو تمنيت أو توقعت لها.
رد: حكمة اليوم
المظاهر فعلا تخدع
شكراا
رد: حكمة اليوم
شكراا للحكمة وللموضوع .. اعجبني
العمر لحظة مسرعة .. ولكن الامل اطول عمرا
لي عودة ان شاء الله
شكراا
رد: حكمة اليوم
السلام عليكم
احترس من قرني الثور وحوافر الحصان وابتسامة بعض الناس
رد: حكمة اليوم
كن دائماً جسراً يصلح بين الناس ولا تكن حاجزاً يفرق بينهم
رد: حكمة اليوم
إِنّ الحياةَ كجنةٍ قد أقفلَتْ مفتاحَها الأوصابُ والأنصابُ من يجتهدْ يبلغْ ومن يصبرْ يصلْ وينلْه بعد بلوغِه الترحابُ.
رد: حكمة اليوم
لا يوجد من هو كامل، ولا أحد يستحق أن يكون كاملا. الحياة لا تمضي سهلة على أحد. أنت لا تعرف ما الذي يعانيه الآخرون. لكل واحد منا مشاكله وهمومه، فلا تقلل من شأنك أو من شأن غيرك. كل واحد منا يخوض حربه الخاصة.
رد: حكمة اليوم
أن يُصبح وجعُك عصيّ الفهم حتى على أقرب أصدقائك فتغلق عليه داخلك كغصة في حلقك تتجرَّعها كل لحظة.. هو الوحدة عينها.!!!.
رد: حكمة اليوم
السلام عليكم
السعادة هي أن تكون مشغولًا إلى حدّ لا تنتبه أنّك تعيس
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