احرص علىٰ أن تكُونَ من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات..

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة أبو هريرة موسى المسيلي, ‏27 أكتوبر 2016.

  1. أبو هريرة موسى المسيلي

    أبو هريرة موسى المسيلي :: عضو متألق ::

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    احرص علىٰ أن تكُونَ منهم ..

    ▪قال الله تعالى :

    ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا*اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾
    ▪وقال سبحانه :
    ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا*وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾

    ▪ وقال رسول الله ﷺ :
    (( مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا ؛ كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ))

    صححه الألباني في
    صحيح أبي داود - رقم: (1451)


    قال الشيخ عبدالمحسن العبّاد -حفظه الله- :

    أي :▪سواءٌ أكان إماماً وهي مأمومة،
    ▪أم صلى كل واحد منهما بمفرده،
    فالمهم أن تُوجَدَ الصلاة منهما جميعاً،
    إما عن طريق الجماعة ، أو عن طريق انفراد كل واحد منهما بصلاته .
    ▪قوله ( كتبا في الذاكرين الله كثيراً والذاكرات )
    يعني :هذا فيه تفسير لما جاء في القرآن ، في قوله تعالى: ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ ،
    فهذه الآية فيها ذكر عشرة أصناف من الرجال والنساء، وآخرهم الذاكرون الله كثيراً والذاكرات، فالسُّنَّة تفسِّر كتاب الله عز وجل .

    فكوْنُ الزوجين يقومان في الليل ويصليان والناس نيام :
    يدل على أنهما ليسا من الغافلين، بل من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات »

    [ شرح سنن أبي داود |( ١٧٥ )
     
    أبو هريرة موسى المسيلي, ‏27 أكتوبر 2016
    #1
  2. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    رد: احرص علىٰ أن تكُونَ من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات..

    بارك الله فيك
     
    Asseli Queen, ‏27 أكتوبر 2016
    #2
  3. tloukal

    tloukal :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك
     
    tloukal, ‏29 ديسمبر 2016 على 12:56
    #3