احرص علىٰ أن تكُونَ من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات..



احرص علىٰ أن تكُونَ منهم ..



▪قال الله تعالى :



﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا*اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾

▪وقال سبحانه :

﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا*وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾



▪ وقال رسول الله ﷺ :

(( مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا ؛ كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ))



صححه الألباني في

صحيح أبي داود - رقم: (1451)





قال الشيخ عبدالمحسن العبّاد -حفظه الله- :



أي :▪سواءٌ أكان إماماً وهي مأمومة،

▪أم صلى كل واحد منهما بمفرده،

فالمهم أن تُوجَدَ الصلاة منهما جميعاً،

إما عن طريق الجماعة ، أو عن طريق انفراد كل واحد منهما بصلاته .

▪قوله ( كتبا في الذاكرين الله كثيراً والذاكرات )

يعني :هذا فيه تفسير لما جاء في القرآن ، في قوله تعالى: ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ ،

فهذه الآية فيها ذكر عشرة أصناف من الرجال والنساء، وآخرهم الذاكرون الله كثيراً والذاكرات، فالسُّنَّة تفسِّر كتاب الله عز وجل .



فكوْنُ الزوجين يقومان في الليل ويصليان والناس نيام :

يدل على أنهما ليسا من الغافلين، بل من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات »



[ شرح سنن أبي داود |( ١٧٥ )

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