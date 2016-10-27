احرص علىٰ أن تكُونَ من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات..

احرص علىٰ أن تكُونَ منهم .. ▪قال الله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا*اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ ▪وقال سبحانه : ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا*وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ ▪ وقال رسول الله ﷺ : (( مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا ؛ كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ )) صححه الألباني في صحيح أبي داود - رقم: (1451) قال الشيخ عبدالمحسن العبّاد -حفظه الله- : أي :▪سواءٌ أكان إماماً وهي مأمومة، ▪أم صلى كل واحد منهما بمفرده، فالمهم أن تُوجَدَ الصلاة منهما جميعاً، إما عن طريق الجماعة ، أو عن طريق انفراد كل واحد منهما بصلاته . ▪قوله ( كتبا في الذاكرين الله كثيراً والذاكرات ) يعني :هذا فيه تفسير لما جاء في القرآن ، في قوله تعالى: ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ ، فهذه الآية فيها ذكر عشرة أصناف من الرجال والنساء، وآخرهم الذاكرون الله كثيراً والذاكرات، فالسُّنَّة تفسِّر كتاب الله عز وجل . فكوْنُ الزوجين يقومان في الليل ويصليان والناس نيام : يدل على أنهما ليسا من الغافلين، بل من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات » [ شرح سنن أبي داود |( ١٧٥ )