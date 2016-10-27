أشتاق الى نفسي القديمة !

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [كـتابات حـصرية]' نشر بواسطة "Màrià", ‏27 أكتوبر 2016.

  1. "Màrià"

    "Màrià" :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    أشتاق الى نفسي القديمة المرتاحة
    كانت تعلوها الابتسامة و الضحكة دائما و أبدا
    كانت ذات شخصية معبرة عن نفسها و قوية
    و تعبر عن ذاتها بدون قيود تكبتها
    اجتماعية محاطة بأناس لا مثيل لهم
    تفصح عما في داخلها بلا خوف و شك
    كونها تملك من يستحقون ثقتها و محبتها

    أشتاق الى ذكرياتي معها
    أفقتد العديد من الأشياء بدونها ..
    بعد أن ذهبت و تركتني هنا وحيدة في هذا المكان
    الذي لا أعرف عنه شيئا
    حقا انا افتقدك كثيرا كفاك بعدا عني
    تعبت من هذه الطريق فحين استغنيت عني
    استغنى عني الآخرون ففرقتنا المسافات

    أريد العودة بشدة ..و ليتني أستطيع فعل هذا





    مجرد مشاعر عابرة (حقيقية) ....!
     
    "Màrià", ‏27 أكتوبر 2016
    "Màrià", ‏27 أكتوبر 2016
    #1
    9 معجبون بهذا.
  2. sarakoukou

    sarakoukou
    :: مشرفة ::
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    رد: أشتاق الى نفسي القديمة !

    وليتني استطيع فعل هذا ...

    بوح المشاعر العابرة كانت جميلة و صادقه منك يا ماريا ..
    دووم البوح الجميل ..
    ودوم القلم ..
    كوني بخير ياماريا ..
     
    sarakoukou, ‏3 نوفمبر 2016
    sarakoukou, ‏3 نوفمبر 2016
    #2
    3 معجبون بهذا.
  3. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    2,110
    الإعجابات المتلقاة:
    5,634
    رد: أشتاق الى نفسي القديمة !

    السلام عليكم
    اه ثم اه لو نستطيع استرجاع ما فات من عمرنا
    كلمات اخدتني الي وقت مضي
    شكرا لك
    تحياتي
     
    Malika Tlm, ‏3 نوفمبر 2016
    Malika Tlm, ‏3 نوفمبر 2016
    #3
    2 معجبون بهذا.
  4. "Màrià"

    "Màrià" :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2013
    المشاركات:
    4,248
    الإعجابات المتلقاة:
    8,986
    رد: أشتاق الى نفسي القديمة !

    شكراا

    اسعدتني كلماتك و سرني مرورك​
     
    "Màrià", ‏4 نوفمبر 2016
    "Màrià", ‏4 نوفمبر 2016
    #4
    1 معجب بهذا.
  5. باسم1

    باسم1 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    66
    الإعجابات المتلقاة:
    146
    رد: أشتاق الى نفسي القديمة !

    كثيراً ما نضع نحن العوائق
    كثيراً ما نبنى نحن الاسوار ونشيدها
    كثيراً ما نحبس انفسنا داخل القضبان والاقفاص
    كثيراً ما نُقيض انفسنا بالاغلال بارادتنا
    علينا ان نُدرك ان الذى ذهب قد ذهب
    فالطفولة قد رحلت والمُحيطين قد ولو وذهبوا
    ولكن هناك بين جنباتى قلب ينبض
    وهناك آمل باق وهناك طيبون وهناك ضحكات وابتسامات جديدة
    فلا يآس مع الحياة
    من اراد فعليه ان ينفض غبار الذكريات
    ولكن المستسلم هو من يقول لا استطيع
     
    باسم1, ‏4 نوفمبر 2016
    باسم1, ‏4 نوفمبر 2016
    #5
    1 معجب بهذا.
  6. مريم باباعمي

    مريم باباعمي :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    35
    الإعجابات المتلقاة:
    32
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    أنثى
    الإقامة:
    غرداية
    أشعر بأن النفس التي تشتاقين لها هي نفسك البريئة و اشتياقك لها دليل على أنها لا تزال داخل قلبك في مكان ما
    فحرريها إذن
    فالبراءة والعفوية بعيدا عن القيود كنز
    يضيعه الكثير في خضم هذه الحياة و ردي يا أختي هو أيضا عبارة عن مشاعر حقيقية عابرة
    تقبلي تحياتي
    وحقا تعجبني الكتابات العفوية العابرة
    المتحررة من قيود القواعد و النثر سلام
     
    مريم باباعمي, ‏25 ديسمبر 2016 على 22:43
    مريم باباعمي, ‏25 ديسمبر 2016 على 22:43
    #6