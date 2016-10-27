أشتاق الى نفسي القديمة المرتاحة

كانت تعلوها الابتسامة و الضحكة دائما و أبدا

كانت ذات شخصية معبرة عن نفسها و قوية

و تعبر عن ذاتها بدون قيود تكبتها

اجتماعية محاطة بأناس لا مثيل لهم

تفصح عما في داخلها بلا خوف و شك

كونها تملك من يستحقون ثقتها و محبتها



أشتاق الى ذكرياتي معها

أفقتد العديد من الأشياء بدونها ..

بعد أن ذهبت و تركتني هنا وحيدة في هذا المكان

الذي لا أعرف عنه شيئا

حقا انا افتقدك كثيرا كفاك بعدا عني

تعبت من هذه الطريق فحين استغنيت عني

استغنى عني الآخرون ففرقتنا المسافات



أريد العودة بشدة ..و ليتني أستطيع فعل هذا











مجرد مشاعر عابرة (حقيقية) ....! ​