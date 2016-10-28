سجل حضورك بالصلاة على النبي

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة أم منيــــــر, ‏28 أكتوبر 2016.

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  1. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    أم منيــــــر, ‏28 أكتوبر 2016
    #1
  2. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي

    اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه اجمعين
     
    أم منيــــــر, ‏28 أكتوبر 2016
    #2
  3. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي

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    أم منيــــــر, ‏28 أكتوبر 2016
    #3
  4. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
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    رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي

    اللهم صل على سيدنا محمد
     
    أم منيــــــر, ‏28 أكتوبر 2016
    #4
  5. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي

    اللهم صلي وسلم على سيدنا محمدا وعلى آله وصحبه اجمعين
     
    عبير الغرام, ‏28 أكتوبر 2016
    #5
  6. kloufididine

    kloufididine :: عضو منتسِب ::

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    رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي

    اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه اجمعين
     
    kloufididine, ‏28 أكتوبر 2016
    #6
  7. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

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    الوادي
    رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي

    اللهم صل و سلم على سيدنا محمد
     
    sozy, ‏28 أكتوبر 2016
    #7
  8. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
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    رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي

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    أم منيــــــر, ‏28 أكتوبر 2016
    #8
  9. Asseli Queen

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    عالم النسيان
    رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي

    اللهم صلي وسلم على سيدنا محمدا وعلى آله وصحبه اجمعين
     
    Asseli Queen, ‏28 أكتوبر 2016
    #9
  10. theking

    theking :: عضو منتسِب ::

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    رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي

    اللهم صل على محمد و آل محمد
     
    theking, ‏29 أكتوبر 2016
    #10
  11. miss victoria

    miss victoria :: عضو مُتميز ::

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    تيارت
    رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي

    صلى الله عليه و سلم
     
    miss victoria, ‏29 أكتوبر 2016
    #11
  12. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي

    اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا و حبيبنا محمد و على آله و صحبه اجمعين
     
    أم منيــــــر, ‏29 أكتوبر 2016
    #12
  13. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي

    اللهم صل على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا
     
    habchisalaheddin, ‏29 أكتوبر 2016
    #13
  14. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي

    اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم
    اللهم بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
     
    حيلتي في حسن نيتي, ‏29 أكتوبر 2016
    #14
  15. المجد والخلود

    المجد والخلود :: عضو مُتميز ::

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    رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي

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    المجد والخلود, ‏29 أكتوبر 2016
    #15
  16. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي

    اللهم صل وسلم علي سيدنا محمد
     
    Malika Tlm, ‏29 أكتوبر 2016
    #16
  17. kari 1997

    kari 1997 :: عضو فعّال ::

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    رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي

    اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
     
    kari 1997, ‏29 أكتوبر 2016
    #17
  18. جوهرة الجنة

    جوهرة الجنة :: عضو مُتميز ::

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    رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي

    اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
     
    جوهرة الجنة, ‏29 أكتوبر 2016
    #18
  19. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي

    اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا و حبيبنا محمد و على آله و صحبه اجمعين
     
    Asseli Queen, ‏29 أكتوبر 2016
    #19
  20. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي

    اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم وبارك عليه كلما ذَكركَ الذَّاكرون، وكلما غَفَلَ عن ذِكرِك الغافلون، و عدد من صلَّى عليه ، وعدد من لم يُصلِّ عليه، وعددَ أوراق الأشجار، وعدد مياهِ البحار، وعدد ما أظلمَ عليه الليل وما أضاء عليه النهار.

     
    أم منيــــــر, ‏2 ديسمبر 2016
    #20
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