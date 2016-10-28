الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة أم منيــــــر, 28 أكتوبر 2016.
رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي
اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه اجمعين
رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي
رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي
اللهم صل على سيدنا محمد
رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمدا وعلى آله وصحبه اجمعين
رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي
اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه اجمعين
رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي
اللهم صل و سلم على سيدنا محمد
رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمدا وعلى آله وصحبه اجمعين
رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي
اللهم صل على محمد و آل محمد
رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي
صلى الله عليه و سلم
رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي
اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا و حبيبنا محمد و على آله و صحبه اجمعين
رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي
اللهم صل على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا
رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي
اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم
اللهم بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي
اللهم صل وسلم علي سيدنا محمد
رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي
اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا و حبيبنا محمد و على آله و صحبه اجمعين
رد: سجل حضورك بالصلاة على النبي
اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم وبارك عليه كلما ذَكركَ الذَّاكرون، وكلما غَفَلَ عن ذِكرِك الغافلون، و عدد من صلَّى عليه ، وعدد من لم يُصلِّ عليه، وعددَ أوراق الأشجار، وعدد مياهِ البحار، وعدد ما أظلمَ عليه الليل وما أضاء عليه النهار.
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