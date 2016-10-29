الندم

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ميلينا, ‏29 أكتوبر 2016.

  1. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    كثيرا مانقع في اخطاء نعض عليها اصابع الندم
    ربما عمل أخفقنا او فرطنا فيه, او ذنب اقترفناه, او حماقة أرتكبناها في حق انفسنا او غيرنا
    تقودنا للشعور بالحزن والكابه .. والألم والحسرة

    الندم احساس لايمكننا تجاهله قوي وقاسي
    اذا لم نتجاوزه بسلام , نستفيد منه نوجهة
    لصالحنا دون أن نسمح له بأن يبدد جمال حياتنا, ويؤثر على مستقبلنا


    عندما يحاصرك الاحساس بالذنب ويتردد في بالك كثيرا لو لم افعل كذا
    أو لو أني فعلت كذا
    او لو أني لم أفرط وكنت متيقظا
    أكثرلكان ذلك افضل ولكانت الظروف أحسن ..

    فتذكر قبل كل شيء أن هذا من عمل الشيطان ليحزنك
    يقول الحبيب عليه افضل الصلاة والتسليم
    ( وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا فإن(( لو)) تفتح عمل الشيطان )) .
    ثم أسأل نفسك ماذا عساني أن افعل ؟
    هل ساعيد الماضي أم هل ساقضي بقية حياتي أبكي على اللبن المسكوب
    الماضي شيء وانتهى بحسناته واخطائه ..
    العيش بين طياته والتحسر على اخطائه ضرب من الجنون..


    ليس سهلا علينا أن ننسى الماضي ولكن علينا الا نسمح لافكارنا القديمه وذكرياتنا الماضيه
    أن تسيطر على حاضرنا .. تفقده بريقه وجماله وتألقه

    لابأس ان نندم على اخطائنا ندم يردعنا عن تكرار الخطأ .. وليس ندم يحبطنا ويثبطنا ويحزننا
    علينا ننظر لأخطائنا على أنها تجربة مرت تعلمنا منها دروس كثيرة لو لم تحصل لما تعلمناها
    ,فقد يكون الندم على مامضى دافعا لأصلاح المستقبل ..


    حاولـــــــــ ان

    تعقد صلحا مع نفسك سامحها على كل ما أقترفت
    وابداء معها صفحة جديدة تجاوز فيها اخطاء الماضي , سطرها تالقا ونجاحا .
    أرم كل شيء خلفك وسر للامام ولا تلتفت ابدا
    ألى فشل الماضي بل ان استشرف تالق المستقبل

    وتذكر انه ليس عيبا ان تخطئ بل العيب ان تستمر في خطئك
    سر قدما ولاتلتفت الى الخلف فانت ابن اليوم
    وماماضيك ألا درس لحاضرك


    وتذكرأن الرجال الذين حاربو الاسلام زمنا وروجوا لعبادة ألاوثان
    وسبوا الرسول علية افضل الصلاة والسلام وآذوه كثيرا
    هم انفسهم من نشر الاسلام وفتح المدن وقاتل وقتل في سبيل الله
    ,هم انفسهم من اقام صرح الاسلام عاليا باذن الله
    لم يعرقلهم الندم على الماضي وذكرياتهم السيئه ..
    بل كان الندم دافعا لهم ليكفروا عن اخطائهم ليتفانوا ويخلصوا

    واخيــــــــــــــــرا

    لازال هناك فرصه
    مادامت الشمس تشرق والقلب ينبض والذنب يغفر والحياة تسير

    لازال هناك فرصة

    مادامت الصحائف لم تطوى والاقلام لم ترفع . والاعمال لم تختم
    والحسنات يذهبن السيئات
    لازال هناك فرصة .. لنصلح المكسور ونمحي الذنوب .. ونعيد المياه الى مجاريها
    يقول الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم

    لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم . .
     
    ميلينا, ‏29 أكتوبر 2016
    #1
  2. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان :: عضو مُتميز ::

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    رد: الندم

    بوركت عزيزتي على الطرح الهادف

    سلمت أناملك
     
    عاشقة الإحسان, ‏29 أكتوبر 2016
    #2
  3. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
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    رد: الندم

    السلام عليكم
    بارك فيك الرحمان غاليتي
    وليس هناك ماهو اجمل
    من الاعتراف بالخطاء وادراك مدى اهمية ذلك
    فهو يخلصنا من ذاك الشعور الذي يسمى بالندم
    بوركتي غاليتي
    تحياتي​
     
    yaso ياسمين, ‏29 أكتوبر 2016
    #3
  4. المجد والخلود

    المجد والخلود :: عضو مُتميز ::

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    رد: الندم

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    المجد والخلود, ‏29 أكتوبر 2016
    #4
  5. جوهرة الجنة

    جوهرة الجنة :: عضو مُتميز ::

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    رد: الندم

    بارك الله فيك على الموضوع الرائع شكراااااااااا
     
    جوهرة الجنة, ‏29 أكتوبر 2016
    #5
  6. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    رد: الندم

    بارك الله فيك
     
    Asseli Queen, ‏29 أكتوبر 2016
    #6
  7. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    رد: الندم

    جزاك الله كل خير
     
    ميلينا, ‏30 أكتوبر 2016
    #7
  8. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    الجزائر
    رد: الندم

    و عليكم و السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
    اجل الاعتراف بالخطأ هو الخطوة الاولى للاتجاه الصحيح لاتباع الطريق الصحيح المستقيم الذي اوصانا به الله عز و جل
    تحياتي
     
    ميلينا, ‏30 أكتوبر 2016
    #8
  9. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    787
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    الجزائر
    رد: الندم

    رزقك الله خير الدنيا و خير الاخرة
     
    ميلينا, ‏30 أكتوبر 2016
    #9
  10. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    رد: الندم

    و لكي الشكر ايضا لمرورك العطر و لمشاركتك
     
    ميلينا, ‏30 أكتوبر 2016
    #10
  11. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    الجزائر
    رد: الندم

    و فيك بارك الله ايضا غاليتي
     
    ميلينا, ‏30 أكتوبر 2016
    #11
  12. tloukal

    tloukal :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك
     
    tloukal, ‏29 ديسمبر 2016 على 12:54
    #12