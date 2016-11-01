نصائح لاناقتك سيدتى الجميلة

الموضوع في 'منتدى عالم المرأة الخاص' نشر بواسطة angegardienretour, ‏1 نوفمبر 2016.

  1. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم


    اليك نصائح عديدة تساعدك في اختيار الملابس الملائمة بحسب صفات جسمك وطولك ،كما وأيضا نوعية الإكسسوارات التي تلائمك ، ننصحك بان تتبعي هذه النصائح لتكوني أكثر جمالا وجاذبية ... ولك الاختيار ...


    صاحبة الطول القصير والجسم النحيل :

    تعاني هذه المرأة من القصر فهي تحاول إظهار جسمها أكثر طولا فمن الضروري استخدام الخطوط الطولية لإعطائها إيحاء بالطول .


    يجب عليهاالابتعاد عن الملابس التالية

    *الملابس التي تتكون من قطعتين مختلفتين في اللون.
    * الإكسسوارات الضخمة والطويلة والاكوال العريضة .
    * الجاكتات الواسعة التي تساعد في تقسيم الطول مما يجعل الجسم يبدو اقصر منالواقع.


    كما يجب عليها ارتداء

    * القصات الطويلة كالبرنسيس
    * فساتين من لون واحد لان ذلك يعطي إيحاء بالطول
    * الأقمشة السميكة .
    *الملابس ذات الألوان الزاهية .

    صاحبة الطول القصير والجسم الممتلئ

    هذه المرأة يجب أن تراعي ما يظهرها أكثر طولا وأكثر رشاقة وبالتالي عليها الابتعاد عن:
    * الملابس التي تتكون من قطعتين مختلفتين في اللون مثلا.
    * الفساتين الواسعة أو الكلوش .
    * الشعر الطويل المنسدل .
    * الجاكت الواسع .
    * الأقمشة السميكة .
    * الأقمشة ذاتالنقوش الكبيرة .
    * الأقمشة المقلمة عرضيا .
    * الزخرفة الكثيرة والألوان المتداخلة .



    كما يجب عليها أن ترتدي

    * القصات الطويلة كالبرنسيس
    * الإكسسوارات والحقائب المتوسطة الطول .
    * الأقمشة المقلمة طوليا بخطوط عريضة .

    صاحبة الطول الطويل والجسم النحيل

    هذه المرأة تحاول إبعادالنظر عن طولها إذن من الضروري التركيز على
    * استخدام الخطوط العريضة لتقلل من حدةالطول .

    إذن يجب ان تبتعد عن

    * الخطوط الطولية لأن ذلك يزيد من إظهار الطول أكثر من اللازم .
    * الأقمشة المقلمة بتقليم عريض .

    * استخدام الملابس المفتوحة من الأمام .
    * استخدام موديلات البرنسيس .

    كما يجب عليها أن ترتدي :

    * الملابس ذات القصاصات الأفقية .
    * الملابس ذات الجيوب الكبيرة .
    * الموديلات التي تحدد خط الوسط.
    * الموديلات التي تحتوى قصات في خط الوسط .
    * الأحزمة العريضة وبلون مخالف .
    * الأقمشة اللامعة والبلورية .
    * الاقمشة المقلمة بالعرض .
    * الإكسسوارات الملونة .
    * اختلاف الألوان بين جزئي الملابس .

    صاحبة الطول الطويل والجسم الممتلئ :

    يجب أن تتجنب

    * الخطوط الأفقية وأيضا السفرة والوسط .
    * الملابس الملتصقة بالجسم .
    * الألوان الفاتحة او الزاهية .
    * الأقمشةاللامعة حيث إنها تعكس الضوء فتعطي تأثيرا بالاتساع والزيادة في حجم الجسم .
    * الأقمشة المنقوشة برسومات كبيرة أو المقلمة بخطوط عريضة .
    * الأحزمة العريضة .
    *الجيوب الكبيرة والإكسسوارات الضخمة .


    وعليها أن تقتني ما يناسبها مثل
    * الملابس التي تتميز بقصات طولية لأنها تقلل من حجم الجسم الطبيعي .
    * الالوان الفاتحة والهادئة .
    * الملابس المزخرفة بزخارف غير واضحة والمقلمة طوليا بخطوط رفيعة .
    * الإكسسوارات والتطريز الناعم غير الصارخ .

    صاحبة الطول المتوسط والجسم النحيل

    يجب أن تتجنب

    * الملابس الملتصقة على الجسم .
    * الأقمشة السميكة .
    * الملابس ذات الفتحات الكبيرة .

    ويجب ان ترتدي

    * القصات على الصدر كي تزيد الإحساس بالامتلاء .
    * الآشاربات الطويلة حول العنق .

    صاحبة الطول المتوسط والجسم الممتلئ

    هذا الجسم يجب أن تبتعد صاحبته عن

    * الثياب الضيقة جدا .
    *الإكسسوارات الصغيرة والحقائب صغيرةالحجم.
    *الأقمشة ذات الرسوم الكبيرة .
    *الجيوب الكبيرة .


    * الخطوط المنحنية التي تعطي إحساس بالامتلاء

    كما يناسبها

    *الملابس الطولية نوعا ما ذات الأكمام .
    * الملابس التي تتكون من قطعتين .
    * الألوان الفاتحة .

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    بشرى الجنة, *amani* و آمِيْرَتُه معجبون بهذا.
    angegardienretour, ‏1 نوفمبر 2016
    #1
  2. بشرى الجنة

    بشرى الجنة :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم
    شكرا لك على نصائح
    وبارك الله فيك
     
    angegardienretour معجب بهذا.
    بشرى الجنة, ‏26 ديسمبر 2016
    #2
  3. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    و فيك بارك الله
     
    بشرى الجنة معجب بهذا.
    angegardienretour, ‏26 ديسمبر 2016
    #3
  4. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    بورك فيك على النصائح
     
    *amani*, ‏3 جانفي 2017 على 17:31
    #4

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