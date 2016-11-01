نصائح لاناقتك سيدتى الجميلة

السلام عليكم اليك نصائح عديدة تساعدك في اختيار الملابس الملائمة بحسب صفات جسمك وطولك ،كما وأيضا نوعية الإكسسوارات التي تلائمك ، ننصحك بان تتبعي هذه النصائح لتكوني أكثر جمالا وجاذبية ... ولك الاختيار ... صاحبة الطول القصير والجسم النحيل : تعاني هذه المرأة من القصر فهي تحاول إظهار جسمها أكثر طولا فمن الضروري استخدام الخطوط الطولية لإعطائها إيحاء بالطول . يجب عليهاالابتعاد عن الملابس التالية *الملابس التي تتكون من قطعتين مختلفتين في اللون. * الإكسسوارات الضخمة والطويلة والاكوال العريضة . * الجاكتات الواسعة التي تساعد في تقسيم الطول مما يجعل الجسم يبدو اقصر منالواقع. كما يجب عليها ارتداء * القصات الطويلة كالبرنسيس * فساتين من لون واحد لان ذلك يعطي إيحاء بالطول * الأقمشة السميكة . *الملابس ذات الألوان الزاهية . صاحبة الطول القصير والجسم الممتلئ هذه المرأة يجب أن تراعي ما يظهرها أكثر طولا وأكثر رشاقة وبالتالي عليها الابتعاد عن: * الملابس التي تتكون من قطعتين مختلفتين في اللون مثلا. * الفساتين الواسعة أو الكلوش . * الشعر الطويل المنسدل . * الجاكت الواسع . * الأقمشة السميكة . * الأقمشة ذاتالنقوش الكبيرة . * الأقمشة المقلمة عرضيا . * الزخرفة الكثيرة والألوان المتداخلة . كما يجب عليها أن ترتدي * القصات الطويلة كالبرنسيس * الإكسسوارات والحقائب المتوسطة الطول . * الأقمشة المقلمة طوليا بخطوط عريضة . صاحبة الطول الطويل والجسم النحيل هذه المرأة تحاول إبعادالنظر عن طولها إذن من الضروري التركيز على * استخدام الخطوط العريضة لتقلل من حدةالطول . إذن يجب ان تبتعد عن * الخطوط الطولية لأن ذلك يزيد من إظهار الطول أكثر من اللازم . * الأقمشة المقلمة بتقليم عريض . * استخدام الملابس المفتوحة من الأمام . * استخدام موديلات البرنسيس . كما يجب عليها أن ترتدي : * الملابس ذات القصاصات الأفقية . * الملابس ذات الجيوب الكبيرة . * الموديلات التي تحدد خط الوسط. * الموديلات التي تحتوى قصات في خط الوسط . * الأحزمة العريضة وبلون مخالف . * الأقمشة اللامعة والبلورية . * الاقمشة المقلمة بالعرض . * الإكسسوارات الملونة . * اختلاف الألوان بين جزئي الملابس . صاحبة الطول الطويل والجسم الممتلئ : يجب أن تتجنب * الخطوط الأفقية وأيضا السفرة والوسط . * الملابس الملتصقة بالجسم . * الألوان الفاتحة او الزاهية . * الأقمشةاللامعة حيث إنها تعكس الضوء فتعطي تأثيرا بالاتساع والزيادة في حجم الجسم . * الأقمشة المنقوشة برسومات كبيرة أو المقلمة بخطوط عريضة . * الأحزمة العريضة . *الجيوب الكبيرة والإكسسوارات الضخمة . وعليها أن تقتني ما يناسبها مثل * الملابس التي تتميز بقصات طولية لأنها تقلل من حجم الجسم الطبيعي . * الالوان الفاتحة والهادئة . * الملابس المزخرفة بزخارف غير واضحة والمقلمة طوليا بخطوط رفيعة . * الإكسسوارات والتطريز الناعم غير الصارخ . صاحبة الطول المتوسط والجسم النحيل يجب أن تتجنب * الملابس الملتصقة على الجسم . * الأقمشة السميكة . * الملابس ذات الفتحات الكبيرة . ويجب ان ترتدي * القصات على الصدر كي تزيد الإحساس بالامتلاء . * الآشاربات الطويلة حول العنق . صاحبة الطول المتوسط والجسم الممتلئ هذا الجسم يجب أن تبتعد صاحبته عن * الثياب الضيقة جدا . *الإكسسوارات الصغيرة والحقائب صغيرةالحجم. *الأقمشة ذات الرسوم الكبيرة . *الجيوب الكبيرة . * الخطوط المنحنية التي تعطي إحساس بالامتلاء كما يناسبها *الملابس الطولية نوعا ما ذات الأكمام . * الملابس التي تتكون من قطعتين . * الألوان الفاتحة . :regards01::regards01::regards01::regards01::regards01::regards01: