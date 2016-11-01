بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل لى ما هى فصيلة دمك؟ أقل لك ماذا تأكل؟ كيف تختار غذائك المناسب؟ أحدث أساليب الرجيم و التغذية وفق فصائل الدم كان اختيار الغذاء المتكامل و المناسب لكل فرد و تصميم برامج الرجيم و الرشاقة يعتمد فى السابق على طبيعة الغذاء نفسه و مكوناته و عناصره دون أدنى اعتبار لفصيلة الدم التى يحملها الانسان و مدى تأثيرها على جودة الغذاء و فاعلية برامج الرشاقة. و لكن الأبحاث العلمية الحديثة غيرت هذه المفاهيم التقليدية و سلطت الأضواء على اهمية فصائل الدم و دورها البارز فى حياة الانسان.فبامكانك اليوم أن تختار غذائك و ما تحتاجه من معادن و اضافات غذائية كما تستطيع أن تتخلص من السمنة و تحصل على الرشاقة كل ذلك بناء على نوع فصيلة دمك و التى ستتحول من مجرد بيان فى بطاقتك الشخصية الى ركيزة أساسية لحياتك الصحية و الغذائية تراعيها فى كل خطوة من خطواتك فى احدى الدراسات قام الباحثون بوضع نظام غذائى ثابت لمجموعة متشابهة من المرضى اعتمد على تناول الأغذية النباتية و الحد من تناول البروتين الحيوانى....فماذا كانت النتيجة؟ لم تتشابه ردود الأفعال تجاه هذا النظام المشترك...فعلى الرغم من أن نسبة كبيرة منهم أبدت تحسنا الا أن بعضهم لم يحدث لهم أى تحسن أما البعض الأخر فساءت حالتهم الصحية و تكررت الدراسات و الأبحاث حول هذا الموضوع و اتضح أنه لا توجد صيغة غذائية مثالية للجميع.و لكن ترى ما هو السبب؟ لتفسير ذلك اهتم الباحثون بالتركيز على اختلاف نوع الدم بين الناس باعتبار أن الدم يمثل شيئا جوهريا فى الأختلاف بين البشر....و هو ذاته اكسير الحياة الذى يمد الغذاء لكل خلايا الجسم و قام الباحثون بتقديم أنظمة غذائية مختلفة لمجموعة كبيرة من الناس يحملون فصائل دم مختلفة.و من هنا بدأت تتضح حقيقة الأختلاف فى ردود الأفعال تجاه النظم الغذائية المختلفة O أصحاب فصيلة الدم THE HUNTER فصيلة القناص أصحاب هذه الفصيلة يحملون بصمة الانسان البدائى الغذائية الذى عاش على الصيد و القنص و أكل لحم الحيوانات...لذا فان اللحوم تعد أفضل الأغذية المتوافقة مع هذه الفصيلة. و قد تأهل أصحاب هذه الفصيلة وراثيا لهذا النوع من الغذاء فقد اتضح أنهم يتميزون فى الأغلب الأعم بوفرة الحمض المعدى الذى ييسر لهم هضم اللحوم....بينما يجدون صعوبة بدرجة ما فى هضم البيض و الألبان و منتجاتها و الحبوب و البقول حيث أن هذه الأغذية لم تكن ضمن قائمة الغذاء الأساسى للانسان البدائى ووفقا لهذه النزعة الغذائية الجينية فقد اكتسبت عملية تمثيل الغذاء عندهم صفة الكيتونية أى تكون أجسام كيتونية بالدم و هذه عبارة عن مواد متخلفة غير مرغوبة تنتج من اتباع نظام غذائى يعتمد على الاكثار من تناول البروتينات و الحد من الكربوهيدرات و هى تحل محل الجلوكوز للحصول على الطاقة.و لذا فان عملية التمثيل الغذائى عند أصحاب هذه الفصيلة تعتبر غير متزنة أو سوية كما يتميزون بنشاط عال (كحال الصياد الذى يعتمد على نشاطه الحركى فى الصيد و القنص)...ونظرا كذلك لحصولهم على قدر محدود من السعرات الحرارية (لعدم تقبل أجسامهم للكربوهيدرات) فان ذلك يجعلهم يتميزون أكثر من غيرهم بأوزان طبيعية معتدلة و بما أن أصحاب هذه الفصيلة ينتعشون بأكل اللحوم و بما أن الأفراط فى تناول اللحوم يمثل خطرا على الصحة بسبب حصول الجسم على كمية كبيرة من الدهون الحيوانية التى ترفع مستوى الكوليسترول...فانه لكى ينجح النظام الغذائى لهم فانه يجب تقديم لحوم خفيفة قليلة الأحتواء على الدهون و أن تكون غير معالجة بالهورمونات أو المضادات الحيوية و ذلك بالاضافة لتقديم الدجاج و الأسماك بالتبادل مع اللحوم الحمراء O نموذج لنظام غذائى لفصيلة الأفطار -2 شريحة من خبز (ايسين) أو (ايزيكل) أو من الخبز الأبيض مع المربى (مربى طبيعية أو منخفضة السكريات -2 بيضة مسلوقة فى ماء مغلى -ثمرة موز أو عصير أناناس -شاى أخضر أو مشروب عشبى الغذاء -سلطة دجاج (شرائح صدر دجاج+مايونيز+فلفل أخضر+جوز -2 ثمرة برقوق -ماء SNACK -تين أو بلح أو برقوق أو -قرع عسلى أو -كيكة الأرز مع زبدة اللوز العشاء - كيفا (شرائح من لحم الغنم +بصل +مقدونس+عصير ليمون +توابل -أو أسماك -أرز بنى -خضروات مسلوقة A أصحاب فصيلة الدم THE CULTIVATOR فصيلة المزارع أصحاب هذه الفصيلة توارثوا البصمة الغذائية للمزارع القديم الذى اعتمد فى أغلب غذائه على ما يحصده من ثمار و نباتات.فهم أكثر الفئات تألفا فى غذائهم مع الطبيعة .و لذا فان أفضل نوع من الغذاء يتوافق مع طبيعة أجسامهم هو الغذاء النباتى الطزج الكامل غير المجهز و الخالى من الكيماويات و المواد المضافة و نحن بعدنا كثيرا عن هذه النوعية الصحية من اللأغذية بعدما انتشرت الأغذية المجهزة و المخلوطة بالمواد المضافة بينما قل الأعتماد على الأغذية النباتية الطازجة. لكن أصحاب هذه الفصيلة خاصة يجب عليهم أن يظهروا تحديا فى اعادة تعليم الدم ما تعلمه أصلا ان اتباع أصحاب هذه الفصيلة لهذا النظام الغذائى سوف يعود عليهم بالكثير.فبالاضافة لأنه يتوافق مع طبيعة أجسامهم فانه يوفر لهم الحماية من متاعب صحية هم أكثر عرضة لها بحكم الناحية التكوينية و أهمها أمراض القلب و السكر و السرطان.و نظرا كذلك لأن أصحاب هذه القصيلة يتميزون بضعف فى جهازهم المناعى فان اتباع هذا النظام المتوافق معهم يقاوم هذا الضعف و ينشط من كفاءة الجهاز المناعى....أى أن الالتزام بنظام غذائى سليم و متوافق مع طبيعة الجسم لا يهدف فحسب لمد الجسم بالمغذيات الضرورية و انما يهدف كذلك لتقليل القابلية الزائدة للأصابة بأبرز أمراض العصر....و هى الأمراض السابقة A نموذج لنظام غذائى لفصيلة الأفطار -كوب ليموناده على الريق(ماء+عصير ليمونة -شوفان مع لبن الصويا و العسل الأسود -عصير جريب فروت -قهوة أو مشروب عشبى الغداء -سلطة يونانى(خس+كرفس+طماطم+بصل+جبن لبن الماعز+ليمون -شوربة خضار -شريحة خبز -ثمرة تفاح -مشروب عشبى SNACK -زبادى بالفواكه -شاى أخضر -خضروات طازجة العشاء -صدر ديك رومى أو ديك بلدى -حبوب مسلوقة أو شوربة فول نابت -مشروب عشبى B أصحاب فصيلة الدم THE NOMAD فصيلة البدوى تتشابه هذه الفصيلة فى كثير من النواحى مع فصيلة الدمO لكنها تعتبر نوعا أكثر تطورا .فأصحاب هذه الفصيلة أشبه بالانسان البدوى الذى جمع بين صفات الانسان البدائى القناص و حاول اكتساب بعض صفات الانسان المتحضر ...أو يمكن القول أنه يمثل مرحلة وسطى من رحلة الأرتقاء و بناء على ذلك فان أصحاب هذه الفصيلة يتوافقون مع تناول الأغذية الحيوانية و تناول الأغذية النباتية...أى أن الصفة الغالبة لغذائهم هى التوازن و كحال الانسان البدوى فان أصحاب هذه الفصيلة يتميزون بمقدرة عالية على مقاومة أمراض المدنية الحديثة كمرض القلب و السرطان..حتى فى حالة الاصابة بها فانهم أكثر مقدرة على الشفاء منها أو التكيف معها و هذا العامل يتيح لهم مزيدا من الحرية فى اختيار الغذاء كمه يتميز أصحاب هذه القصيلة بجهاز مناعى قوى قادرعلى حماية الجسم و الفتك بالأعداء الغزاة من الجراثيم المختلفة لكنه فى نفس الوقت أكثر قابلية بالنسبة للفصائل الأخرى للاصابة باضطرابات الجهاز المناعى ذاته مثل مرض الذئبة و مرض التصلب المتعدد و مرض الروماتويد...و هى ما نسميها بامراض المناعة الذاتية و فى حالة اتباع أصحاب هذه الفصيلة للنظام الغذائى المتوافق معهم فان ذلك يتيح لهم فرصة أكبر عادة من الفصائل الأخرى للشفاء من الأمراض و التمتع بحياة صحية طويلة باذن الله B نموذج لنظام غذائى لفصيلة الأفطار -مزيد من عصير فاكهة+ليسيثين+ملعقة زيت حار Membrane Fluidizer Cocktaik -عصيدة من نخالة الأرز مع الموز و اللبن المقشوط -أو بيضة مسلوقة فى المء المغلى+2 شريحة من خبز ايزيكى أو خبز أبيض -شاى أخضر الغداء -سلطة سبانخ أو سلطة خضراوات -شريحة خبز ايسين -تونا محفوظة فى الماء مع مايونيز -مشروب عشبى snack -زبادى بالفواكه -مشروب عشبى العشاء -لحم ماعز أو أرانب -خضراوات مسلوقة(بروكلى،جزر،كرنب -سلطة فواكه -مشروب عشبى AB أصحاب فصيلة الدم THE ENIGMA فصيلة الغامض هى أصل الفصائل و أقدمها فان فصيلة (O) اذا كانت فصيلة الدم هى أحدثها و أقلها شيوعا فعمر هذه الفصيلة يقل (AB)الدم عن ألف سنة و تتراوح نسبة وجودها بين البشر ما بين 2-5 فى المائة هذه الفصيلة غير واضحة الملامح أو غير مستقلة فى صفاتها اذ يعتريها شىء من الغموض فهى تتميز بالعديد من الأنتيجينات التى تجعلها أحيانا شبيهة بفصيلة الدم( A ) و أحيانا أخرى شبيهة بفصيلة الدم (B )....لكنها فى الأغلب الأغم تمثل اندماجا لصفات هاتين الصفتين بصفة عامة لا تتوافق أغلب الأغذية غير المتوافقة مع فصيلة الدم ( B ) و مع فصيلة الدم ( A ) مع هذه الفصيلة......لكن هناك بعض الأستثناءات فبعض أنواع اللكتينات التى تجلط مختلف فصائل الدم الأخرى تكون أقل تأثيرا بالنسبة لهذه الفصيلة و التى تجمع بين الأجسام المضادة للفصيلة ( A )و الأجسام المضادة للفصيلة( B )...فعلى سبيل المثال تعتبر الطماطم غذاء غير متوافق مع فصيلة الدم ( A ) أو فصيلة الدم ( B) لأحتوائها على لكتينات ضارة. لكن هذا الضرر لا يتضح بالنسبة لأصحاب فصيلة الدم(AB) فيمكنهم تناول الطماطم AB نموذج لنظام غذائى لفصيلة الأفطار -كوب ليمونادة على الريق(ماء +عصير ليمونة -كوب عصير جريب فروت -بيضة مسلوقة فى الماء المغلى -2 شريحة خبز ايسين مع مربى طبيعية أو قليلة السكريات -قهوة الغداء -4 شرائح من صدرديك رومى أو ديك بلدى -2 شريحة من خبز الشعير -سلطة خضراء -مشروب عشبى SNACK -زبادى بالفواكه العشاء -سالمون باليمون و الشبت -أرز بنى -سلطة سبانخ أو سلطة خضراوات -قهوة منزوعة الكافيين