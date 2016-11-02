أناقة المرأه بعيون الرجل !!!

السلام عليكم هذا كلام على لسان واحد من الرجال وحبيت انقله للفائدة الجزء الأول : قبل البدء في الحديث اتمنى ان تسمحوا لي أن ابدي ملاحظة وهي ان هذا الموضوع يمثل وجهة نظري الشخصية و ليس للعموم وقد يكون مفيدا او منبهاً لشقيقة الرجل " شقيقتي " على بعض الملاحظات التي تنفر الرجل من المرأه ، و قد لا يبدي الرجل اي ملاحظة عليها ، و لا يستطيع توجيهك فانا انقلها كما استشعرتها من ذاتي وكما استنبطتها من حوراتي مع اصدقائي - الرجال - وحاولت ان اصيغ لكم محورها كما يرها معظمنا . ما هي الاناقة ؟ وكيف تؤثر في الرجل ؟ الاناقة هي السلوك المادي او المعنوي الذي يصدر عن المرأه من خلال اسلوبها في التعاملها ، و ترتبط بها مجموعة مفاهيم اساسية تشكل بما مجموعة شخصية المرأه المتكاملة وهي :- 1- الذوووق العام. 2- السلوك . 3- الاداء الحسي . 4- الأداء الحركي . الذووق العام و يشمل اختيار الالوان و الالفاظ و الحركة عند تواجدها بالقرب من الرجل ، اي ان الملابس التي ترتديها المرأه لها وقع خاص على ردت الفعل لدى الرجل اكثر بكثير مما تتصورة هي ، فاختيار اللون المناسب للموقف المناسب يولد هالة مادية تساعدك على ابراز شخصيتك المميزة في تعاملك معه ، اما الالفاظ فهي ردات الفعل في الكلام عندما يصدر من الرجل تساؤل او سؤال او ملاحظة او سلوك فسرعة الرد و الجفاف في اختيار الالفاظ من ااكثر العوائق في العلاقات الانسانية بين الرجل و شقيقته المرأه -شقيقته لانها خلقت من ضلعه و لا تعني الاخت - وهي مفترق الطرق المتفرع من مواقف الغضب و الزعل و الراحة و الرضا ، اما الحركة فهي طريقة المشي باتجاه تواجده او ابتعادا عنه و هي من ادق المسائل و سوف اتعرض لأهم طرق المشي و الفروقات بينها و تأثيرها في الرجل . لنتحدث الآن بقليل من التفصيل في الجزء الاول وهو اختيار الالوان و الملابس و لنجعل المعيار مرتبط بكون الانثى التي نتحدث عنها من غير المتزوجات "-في الجزء الاول- في هذا الموضوع ":- ملاحظة الاناقة ترتبط باسلوب و عادات و تقاليد المجتمع و الفكر و العقيدة الدينية الالوان : غير المتزوجات : من سن المراهقة حتى سن التخرج من الجامعه و بدء الحياه العملية الابتعاد عن الالوان التي تعكس النفسية و يجب اختيار الالوان و النماذج المعبرة عن الشخصية ، من حيث الثقة العالية بالنفس فالشباب عموما في المجتمعات الخليجية و الشامية و المصرية و المغرب العربي تميل الى الاستماع و الانتباه بشكل اكثر للفتاه التي توحي ملابسها و الوانها بالاريحية ، الابتعاد كل البعد عن التكلف و المكياج ذو الصبغة الظاهرة ، ففي هذا السن لا يتقبل الرجل المكياج المتكلف لأنه يبرز الشكل المادي اكثر من الشكل الروحي للشخصية و لذا ينفر الرجل بسبب هذا الحاجز ، فاعتماد الالوان ذات الصفة المريحة بعيون الرجل ((الالوان الشبابية عموماً)). الالفاظ : غير المتزوجات : لنفس الفئة العمرية السابقة الرجل او الشاب لا يميل الى المراه الكلاسيكية او الفتاه ذات النسق المتوازن اي ان القالب الانثوي في شخصية مرحة هو اكثر القوالب المتفردة في جذب اهتمام الرجل ، اي ان اختيار الالفاظ و الابتعاد عن الرد ذو الطبيعة المقلدة لاسلوب الرد الصلب من الرجل ، فالرجل " الشاب " رغم قساوته الا انه مستمع لاذج و ينتقد لدرجة جارحة فانت عزيزتي القادرة على منعه و ترويض اعصابة من خلال اللوحة الانثوية الممزوجة بقالب مرح لامتصاص عصبيته ، و للعلم فعصبية الرجل سببها ان تواجد الفتاة بالقرب منه تسبب له حاله ارتباك لا تستوعبها المراه بسهولة و تصنفها على انه صلب قاسي متمرد ، و الصحيح انه في حالة ارتباك نفسي و يحتاج لوقت اطول من الفتاه "المراه" في التأقلم حيث انها ااقدر على التأقلم السريع في المواقف و اللقاءات ذات الوهلة الأولى منه و لها القدرة على اخفاء ردت فعلها كون التركيبة النفسية لها. كون التركيبة النفسية لها تختلف من حيث القدرة على التعبير و التغيير السريع . نصائح في مواقف محرجة ، شقيقتي ان كان ولا بد و اصبح الرد واجب في حالة الانفعال فانصحك بما يلي : * في حالة ان الرجل او الفتى صدر منه ما يثير حفيظة النفس اتبعي الخطوات التالية لا تشيحي بوجهك بل اطبعي على ملامحك حاله استرخاء و تابعي النضر في عينيه فالرجل (اشد ما يكره ان ينضر احد في عينية بشكل مباشر وهو غاضب فهذا يربكه لدرجة التراجع اكثر من اللفظ الكلامي ) الصمت : قاتل للرجل و يعتبر من اشد انواع الاسلحة التي تسبب له التشتت فهو يريد الاجابة على السؤال و التكرار بعكس المراه التي تمكنها طبيعتها الغريزية (الاموة ) على الصبر لدرجة تفوق الاحتمال . اثناء هدوءك لا تفكري سوى بكلمة واحدة (لا تكون الاجابة باكثر من كلمة ) و تكون هذا الكلمة مباشرة في الصميم ، فالرجل يعجب بالمرآه التي تثير فيه حس الاهتمام من خلال الاختصار ، و كثير من الشقيقات يجبن مع اطاله ، شقيقتي الانوثة تكمن في غموض شخصيتك فغلفيها بالصمت لحظة الثوران -الم يعلمنا الاسلام كتم الغيض !!! - . الحركة : تعتبرالإحاءات الحركية لدى المرآه وطريقة مشيتها و الالتفاف بحضور الرجل من الامور التي يهتم بها الرجل بشكل مباشر . لكنها مهمة جداً في الصورة العامة له عندما ترتبط بموقف وخاصة في حالة وجود حوار ضمن مساحة مفتوحة الأطراف مثل الاسواق و الساحات العامة وغيرها ويلاحظ الرجل عموماً عند المغادرة و الحضور وتقسم الحركة المرتبطة بالذوق العام إلى : 1- قسم حركة الأطراف العلوية من الجسد أثناء الحديث ((اليدين)) 2- حركة الجسد المحوري أثناء الجلوس والوقوف و الحركه ( في الاماكن العامة ) نتحدث أولاً : عن حركة اليدين اثناء الحديث ، يلاحظ - بمعنى أصح يسترق - الرجل او الشاب ويهتم بشدة بحركة اليدين أثناء الحديث و ترسم لديه إنطباع مريح و السبب يعود إلى أن هذه الحالة النفسية ناتج من شعور بحالة انسجام وارتياح من قبل الانثى بحضور الرجل و اهتمامك بهذه الحركة تسجلين نقطة مثبته في شعور الرجل و تساعدك في جذب اهتمامه لاسلوب و محتوى الحوار بينك و بينه - مع مراعاة الحركة و اتجاهها. مع التأكيد على إعطاء صفة الأنوثة للمعصم و الأصابع وعند حركتهما حاولي ان يكون وضعهما بشكل مسترخي حر ( حالة ذبول ) أي وضع اليد يكون بشكل وردة نرجس عنفوانية بحاله ذبول وان يكون محور الجسد مع توضع اليدين كطيور البجع المتقابله في بركه ساكنه. ثانياً : الامتناع و الابتعاد عن وضع اليدين على الوجنتين لفترة طويلة او الاتكاء بملل لجذب الاهتمام فذلك يزيد من احتباس التعابير في وجه الرجل " او الشاب " ننتقل الآن الى الحديث عن حركة الجسد المحورية أثناء الجلوس و الوقوف و الحركه اتمنى عليك الابتعاد قدر الامكان عن الالتفات اثناء الحديث و صرف النظر للمحيط لكي تكسبي السيطرة على معنى التفكير المطلق لاحساس الرجل "الشقيق لكي في الحياه " ولا تخسرين اهتمامه المنشود للوصول الى حاله اتفاق تام . نتحدث الآن عن الحركات المرافقة لحالة الجلوس و نستخدم مثلا في مطعم او على مائدة طعام وهي : حركة جفون و عيون و بؤبؤ العينين " فالرجل يتعن كثيرا بهما لكي يستقرئ منهما الحاله النفسية فهو يحب الاطراء غير المباشر رغم انكاره " انكارنا له " ، لذا تابعي حركة عيونك بالجزء العلوي من الراس من عينية الى جبينه و حتى اطراف الوجه في تكسبه الشعور بالدفء ويضفي معنى الالتحام في الشعور و الصدق في التعبير . تجنبي الحركات الاارادية ، فانوثة المرأه على المائدة تتجلى في سكونها و تركيز عناصر الحيوية على الشواهد من الاطراف و محاور الجسد المتعامدة . حركة الجسد : ان حركة الجسد هي التعبير الشمولي للصورة التي تجبر الرجل على تحديد المده بين الافاح عن مشاعره او المماطله بها وهي من اسرار الرجل التي لا تعرفها المرأه ، لذا لا تجعلي جلوسك معه على مائدة الطعام بطريقة كلاسيكيه اضفي عليها لوحة فنية و اجعلي الجزء العلوي من الجسد في حاله اتزان متحرك مع الثبات للجزء السفلي فكما اسلفت سابقا الانوثة تكمن في مقدار السكون المرن التي تحققة المراه في هالتها التعبيرية . وسنسهب في حديثنا لاحقا عن انواعها ، و هنا المجال يتمحور حول ذوووق الصورة في وضعية الجلوس . استخدمي خيالك و تذكري ان المرونة في الجسد تحاكي ما يلي : * الورود في استقامتها و عبير سطوتها على الحضور فكوني زهرة تتربع على عرش المائدة بحضور مع يستحق حضورها * الشجر في صلابته و في تمايل اغصانه فهو يضفي ظلاً خافتا على محور حديثك معه فكوني صلبه في ردت الفعل و ابتعدي عن التملق و اختصري في الكلام ، لان الرجل على المائدة يحسن فن الكلام ، و يحب المرأه التي تتناول طعامها بخفة و روية و بنهم اجل الرجل يجب ان يرى المرأه تستمتع بوجبتها معه فهذا مطلبه الاطراء غير المباشر ولا اقصد بنهم هنا الاكل بشراسه و انما الاستمرار بالاكل بشكل متقطع حتى تستمرين باضفاء جو الراحه و يطلع العنان لصراحته معك شقيقتي ، ولا تتوقفي عن تناول الطعام الا بعده مباشره ، لا تسبقيه ، فهو سوف ينشغل بالكلام . لادارك الحسي وهو مجموعة الاحساسيس التي تبثها الانثى ضمن هالة مفعمة بالشعور بالرضى و الذي يتحقق من خلال قدرتها على التفكير المزدوج بعرض يرها الابدي و قدرتها على بث الشعور بحس مرهف ما زال محيرا للرجل و مربكا لدرجة ان الرجل بحضور الانثى يتغير سلوكة الى التجاوب و الاستجابة دون اي تردد . و الادراك هنا : مدى قابلية تاثير هذا الشعور المتكون ضمن هالة جسد المرأه في الرجل . و الاسئلة المطروحة هنا كيفية تغذية هذا الشعور ؟ هل تؤثر المراه بمدى قدرتها على بث التاثير بشكل مزدوج "اي هل يمكن ان تؤثر في انثى اخرى " ؟ كيف يتم المحافظة على هذه الحاله من الادراك الحسي ؟ او ما يعرف بالحضور ؟ اجل يمكن تحليل هذه المفاهيم ضمن الاسئلة المتاحة و لكن قبل ذلك لنقم بتوضيح مفهوم الفرق بين الرجل والمرأه . - المراه مخلوقة من ضلع حي و الرجل مخلوق من تراب فالفرق بين الاثنين يكمن في الاساس في الخلق فكلاهما اكتسب الصفة الحقيقية للتكوين فتكونت مادة الحياه في توزيع خلايا جسدها المفعم بالحيوية ذات النطاق البصري لرؤية الرجل ، و التي لا يستطيع انكارها فهي تشبة عبق العطر المنتشي لحظة انسكابة في مكان محكم الشعور . - المرأه تتميز بطبيعة خلاقة لديها قدرة عجيبية على الابداع ضمن نطاق جسدها و لذا في اتقنت فن التراضي مع جسدها بعكس الرجل الا يزال ينظر على جسده انه جدار ناري للتعبير عن ذاته . لندخل في صلب الموضوع كيفية تغذية هذا الشعور ؟ وكيف يؤثر في الرجل ؟ وما الفائدة المرجوه من هذا التأثير ؟ يتم تغذية هذا الشعور بزيادة فتات التأمل فلوحظ ان النساء الاكثر صمتها تميل روحها للصفاء فقلة الثرثرة تولد شعور رائع من الرضا و التأمل و عدم التسرع و يغذي شعور الادارك الحسي بتواجد نظرات اهتمام او احترام او تملق او تناظر من قبل طرف قد يشع بهجة ضمن نطاق وجودها في دائرة التأثير . كيف يؤثر في الرجل ؟ يؤثر في الرجل في شعوره فهو يسبب شلل لقدرته على التمييز ضمن الاطار المعقول من قوة هذه الهالة الناتجة عن الادارك الحسي لمعنى كلمة انثى ، اذا ما يسمى بالصدمة او النظرة الاولى ، او ببسيط المفهوم و التعبير الحب من النظرة الاولى . كيف يتم المحافظة على هذه الحاله من الادراك الحسي ؟ او ما يعرف بالحضور ؟ حاله التاثير الحسي مؤقته تدوم لعدة ثواني و السبب انفجار هذه الشعور لحظة التحدث او التعبير بحروف مبهم كهمهم او حتى سلام اي انه لا بد من وجود حاله حياء مقرونة في بداية اللقاء الاول مع الرجل بصمت و ذوبان لاذع للمحافظة على الرونق العام للادارك الحسي و تأثيره وهو هالة الحضور :regards01::regards01::regards01::regards01::regards01::regards01: