طلب استشارة

بسم الله الرحمن الرحيم​

اصدقائى الاعضاء احييكم بتحية الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اناعضوة جديدة في المنتدى دخلت الى المنتدى لاني لم اجد احدايسدي لي النصح والمشورة في امر هو بالنسبة لي مصيري جدا نا قصتي بدات كي ديت الباك بمعدل 14شعبة علوم الطبيعة والحياة كان عمري وقتها 17 عام ونص قريت واجتهدت بزاف وكنت ذكية في المواد العلمية خاصة الفيزياء وكنت حابة ندير طب في ذاك الوقت كانو يمدوه ب13 الوالد رفض الدراسة في ولاية بعيدة فقررت ندير جذع مشنرك تكنولوجيا هنا كثرو ا عليا الرايات بلي هذا التخصص مشي مليح وناس قالولي حنا درسناه وما درنا بيه والو وانا لصغر سني وقلة خبرتي امنتهم وقالولي بلي تخصص علوم التسيير مليح واحسن منو وهوما كانو يخدعو فيا مع انهم اقرب الناس ليا درت عليهم وقريت علوم التسيير في العام الثاني كرهت الدراسة فيهذا التخصص ودخلت في حالة اكتئاب وما خبرت حتى واحد بالسبب ماقديتش نقرا هذوك المواد محاسبة اقتصاد قانون .... حسيت روحي مخنوقةوقاعدة نضيع في الوقت باسكو انا نحب لفيزيك ولمات وشيمي ولكني اكملت والله ماعلبالي كيفاش كنت نبلع العام معاناة حقيقية المهم بعد التخرج ماصبتش خدمة وحتى التعليم في ذاك الوقت ماكانوش يطلبو تسيير تخصص ادارة اعمال فقدت الامل في الخدما وقعدت نبكي وحدي بعدها الحمد للله تزوجت وانجبت اربع اطفال وتلهيت في التربية وصعوباتها بصح حب الدراسة في التخصص العلمي مازال يراودني مرت 14 سنة قالي زوجي سجلي ماستر احسن وانا قتلو نعاود نقرا بالباك نتاعي تخصص علوم تكنولوجية دفعت في الماستر وثاني دفعت طلب للدراسة مجددا المشكلة في زوج قبلولي الطلب نتاعي دروكراني خايفة نختار احد الامرين ونندم مرة اخرى سمحولي خاوتي على الاطالة مدولي رايكم ربي يرزقكم بلي تتمناو.