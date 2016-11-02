طلب استشارة

الموضوع في 'مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات' نشر بواسطة عنواني اسلامي, ‏2 نوفمبر 2016.

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  1. عنواني اسلامي

    عنواني اسلامي :: عضو منتسِب ::

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    ‏2 نوفمبر 2016
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    هل من ناصح ساعدوووووني

    بسم الله الرحمن الرحيم
     اصدقائى الاعضاء احييكم بتحية الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اناعضوة جديدة في المنتدى دخلت الى المنتدى لاني لم اجد احدايسدي لي النصح والمشورة في امر هو بالنسبة لي مصيري جدا نا قصتي بدات كي ديت الباك بمعدل 14شعبة علوم الطبيعة والحياة كان عمري وقتها 17 عام ونص قريت واجتهدت بزاف وكنت ذكية في المواد العلمية خاصة الفيزياء وكنت حابة ندير طب في ذاك الوقت كانو يمدوه ب13 الوالد رفض الدراسة في ولاية بعيدة فقررت ندير جذع مشنرك تكنولوجيا هنا كثرو ا عليا الرايات بلي هذا التخصص مشي مليح وناس قالولي حنا درسناه وما درنا بيه والو وانا لصغر سني وقلة خبرتي امنتهم وقالولي بلي تخصص علوم التسيير مليح واحسن منو وهوما كانو يخدعو فيا مع انهم اقرب الناس ليا درت عليهم وقريت علوم التسيير في العام الثاني كرهت الدراسة فيهذا التخصص ودخلت في حالة اكتئاب وما خبرت حتى واحد بالسبب ماقديتش نقرا هذوك المواد محاسبة اقتصاد قانون .... حسيت روحي مخنوقةوقاعدة نضيع في الوقت باسكو انا نحب لفيزيك ولمات وشيمي ولكني اكملت والله ماعلبالي كيفاش كنت نبلع العام معاناة حقيقية المهم بعد التخرج ماصبتش خدمة وحتى التعليم في ذاك الوقت ماكانوش يطلبو تسيير تخصص ادارة اعمال فقدت الامل في الخدما وقعدت نبكي وحدي بعدها الحمد للله تزوجت وانجبت اربع اطفال وتلهيت في التربية وصعوباتها بصح حب الدراسة في التخصص العلمي مازال يراودني مرت 14 سنة قالي زوجي سجلي ماستر احسن وانا قتلو نعاود نقرا بالباك نتاعي تخصص علوم تكنولوجية دفعت في الماستر وثاني دفعت طلب للدراسة مجددا المشكلة في زوج قبلولي الطلب نتاعي دروكراني خايفة نختار احد الامرين ونندم مرة اخرى سمحولي خاوتي على الاطالة مدولي رايكم ربي يرزقكم بلي تتمناو.
     
    التعديل الأخير: ‏2 نوفمبر 2016
    3 معجبون بهذا.
    عنواني اسلامي, ‏2 نوفمبر 2016
    #1
  2. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    رد: طلب استشارة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    استخرى لربك.مادام زوجك قد حفزك على إتمام دراستك..
    موفقة ياسيدتى والله في عونك
     
    1 معجب بهذا.
    (منير), ‏3 نوفمبر 2016
    #2
  3. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية

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    رد: طلب استشارة

    السلام عليكم
    اولا اشكري ربي لي سخرلك زوج حب يحققلك الامنية تاعك وخلاك تكملي تقراي
    ثانيا نظن انو انت ماحبيتيش التخصص هذاك لي قريتي فيه سابقا ومع انو ضرك تقدري تلقاي بيه خدمة خاصة النساء يخدموهم بزاف فالادارات
    مي ماتلقايهاش عقود يخدموك تشغيل الشباب ممبعد تبقاي تستناي فيهم يرسموك
    ثالثا انت حبيتي المواد العلمية وحبيتي تعاودي الباك وعلى حساب واش فهمت قريتي بلاك سيستام قديم الباك تاعك ماشي ال ام دي
    الى قريتي قديم يجيك صعيب شويا باش تعاوديلوو خاصة علمية
    انا في رايي انت سجلت فيهم بين زوج اتكلي على ربي واقرايهم
    انت الباك تقراي غير فالدار والماستار معلباليش كيفاه يقراوه
    الى كنت شاطرا شويا تقدري توفي فيهم بين زوج وفي اخر العام لي صلحت هذيك هي كمليها
    خاطرش تخافي تغامري فالباك وماجيبيهش تندمي وتهبطلك المعنويات

    المهم. وحاجة اخرى ماتنسايش تتهلاي في راجلك وولاد هههه تعودي تنسايهم كي تكوني مع الدراسة هخههه
    ربي يوفقك ختي
     
    1 معجب بهذا.
    Skor m@k, ‏3 نوفمبر 2016
    #3
  4. عنواني اسلامي

    عنواني اسلامي :: عضو منتسِب ::

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    ‏2 نوفمبر 2016
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    رد: طلب استشارة

    نشكر الاخوة لي ردوا عليا ونقول للاخ سكر انا ماحاباش نعاود الباك غدي نقرا بالباك لقديم كاين قانون يسمح بالدراسة بباك جاز عليه خمس سنين
     
    Skor m@k و angegardienretour معجبون بهذا.
    عنواني اسلامي, ‏4 نوفمبر 2016
    #4
  5. Amauri

    Amauri :: عضو مُشارك ::

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    رد: طلب استشارة

    ديري الحاجة اللي تميلي ليها و تحبيها اكثر اختي و ان شاء الله راح يكون خير
     
    Amauri, ‏8 نوفمبر 2016
    #5
  6. bouziddz

    bouziddz :: بائع عملات معتمد ::

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    Alger Centre
    رد: هل من ناصح ساعدوووووني

    إذا أتيحت لك الفرصة أن تدرسي التخصص الذي تريدينه لا تضيعي الفرصة إبحثي عن الطريق الأقصل لتصبحي أستاذة لا يوجد شيء إسمه مستحيل حتى و إن كان عمرك 60 سنة و هدفك أن تصبحي أستاذة فلا مشكل المهم أن تستمري توكلي على الله
     
    bouziddz, ‏11 ديسمبر 2016
    #6
  7. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

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    رد: طلب استشارة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اولا نحيي فيك حبيبتي حب الدراسة والتعلم
    وبخصوص الامرين صراحة لا علم لي بالضبط حول طبيعة الدراسة في تخصص العلوم والتكنولوجيا
    لكن الامر تغير نوعا ما مقرانة بما درسته طبعا
    ولكن ليس بالمستحيل
    بالتوفيق ان شاء الله حبيبتي
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏11 ديسمبر 2016
    #7
  8. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

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    استخيري و شوفي واش تقري من و من سيرتو كلش تبدل و شوفي وين تنجمي تحكمي روحك ربي يوفقك
     
    فيتامين سي, ‏29 ديسمبر 2016 على 00:15
    #8
  9. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    وعليكم السلام ...
    والله ماني شايف عندك مشكله لكن عملتي من الحبه قبه بلا مبرر
    انتِ متزوجه ومتهنيه مع زوجك ولديك 4 صغار .. الله يخليهم ليك ويهنيك بيهم
    يعني وين المشكله وزوجك رجل محترم متفهم وضعك ويقول كملي تعليمك ايضا وين المشكله ..
    نصيحتي قولي الحمد لله رب العالمين على ما انا فيه من نعيم وبارك لي ربي بذريتي واكتبني من الصالحين وبس ..!
     
    aljentel, ‏29 ديسمبر 2016 على 00:23
    #9