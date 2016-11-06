عقل الرجل صناديق، وعقل المرأة شبكة

موضوع يفشل .. لازم تركيز عالي حتى افهمك ( يبدو ان كل الصناديق مغلقة ككككككك )



و في الوهلة الاولى التي قرأت فيها العنوان بديت نقول " علابيعا راسي يبان كبير كي نتصور مع دراري صغار ههه تعمر صناديق "



الموضوع قيم لي عودة لقراءته و الاستفادة منه ..