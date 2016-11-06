دقه وفصاحة القرآن الكريم

السلام عليكم في إحدى المحاضرات التي تضم العدد الكبير والكبير من الطلاب كان الدكتور يتحدث عنالقران الكريم وما يحمله من فصاحة ودقة عجيبة لدرجة انه لو استبدلنا كلمة مكان كلمهلتغير المعنى وكان يضرب أمثله لذلك ... فقام أحد الطلاب العلمانيين وقال : إنا لاأؤمن بذلك فهنالك كلمات بالقران تدل على ركاكته والدليل هذه الآية..(( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه)) لم قال رجل ولم يقل بشر .؟! فجميع البشر لا يملكون ألاقلبا واحدا بجوفهم سواء كانوا رجالا أو نساء .؟!؟؟ في هذه اللحظة حلبالقاعة صمت رهيب.. والأنظار تتجه نحو الدكتور منتظرة إجابةمقنعه فعلا كلام الطالبصحيح لا يوجد بجوفنا إلا قلب واحد سواء كنا نساء أو رجالا فلم قال اللهرجل..؟!؟ أطرق الدكتوربرأسه يفكر بهذا السؤال وهو يعلم انه إذا لم يرد على الطالب سيسبب فتنة بين الطلابقد تؤدي إلى تغيير معتقداتهم ... فكر وفكر ووجد الإجابة التي تحمل إعجاز علمي باهرمن المستحيل التوصل إليه إلا بالتأمل والتفكير العميق بآيات الله .. قال الدكتور للطالب : نعم الرجل هو الوحيد الذي منالمستحيل أن يحمل قلبين في جوفه ولكن المرأة قد تحمل قلبين بجوفها إذا حملت فيصبح بجوفها قلبها وقلبالطفل الذي بداخلها انظروا إلى معجزة الله بالأرض كتاب الله معجزة بكل آية فيه بكل كلمه فالله لا يضع كلمه فيأيه إلا لحكمة ربانيه ولو استبدلت كلمه مكان كلمه لاختلت الايه اللهم إننا آمنا بك وبكتابك وبسنة رسولك الكريم :regards01::regards01::regards01: