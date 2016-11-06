دقه وفصاحة القرآن الكريم

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة angegardienretour, ‏6 نوفمبر 2016.

  1. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم


    في إحدى المحاضرات التي تضم العدد الكبير والكبير من الطلاب كان الدكتور يتحدث عنالقران الكريم وما يحمله من فصاحة ودقة عجيبة لدرجة انه لو استبدلنا كلمة مكان كلمهلتغير المعنى وكان يضرب أمثله لذلك ... فقام أحد الطلاب العلمانيين وقال : إنا لاأؤمن بذلك فهنالك كلمات بالقران تدل على ركاكته
    والدليل هذه الآية..(( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه))
    لم قال رجل ولم يقل بشر .؟! فجميع البشر لا يملكون ألاقلبا واحدا بجوفهم سواء كانوا رجالا أو نساء .؟!؟؟
    في هذه اللحظة حلبالقاعة صمت رهيب..
    والأنظار تتجه نحو الدكتور منتظرة إجابةمقنعه
    فعلا كلام الطالبصحيح لا يوجد بجوفنا إلا قلب واحد سواء كنا نساء أو رجالا
    فلم قال اللهرجل..؟!؟
    أطرق الدكتوربرأسه يفكر بهذا السؤال وهو يعلم انه إذا لم يرد على الطالب سيسبب فتنة بين الطلابقد تؤدي إلى تغيير معتقداتهم ... فكر وفكر ووجد الإجابة التي تحمل إعجاز علمي باهرمن المستحيل التوصل إليه إلا بالتأمل والتفكير العميق بآيات الله ..
    قال الدكتور للطالب : نعم الرجل هو الوحيد الذي منالمستحيل أن يحمل قلبين في جوفه ولكن المرأة
    قد تحمل قلبين بجوفها إذا حملت فيصبح بجوفها قلبها وقلبالطفل الذي بداخلها
    انظروا إلى معجزة الله بالأرض
    كتاب الله معجزة بكل آية فيه
    بكل كلمه
    فالله لا يضع كلمه فيأيه إلا لحكمة ربانيه ولو استبدلت كلمه مكان كلمه لاختلت الايه
    اللهم إننا آمنا بك وبكتابك وبسنة رسولك الكريم

    :regards01::regards01::regards01:
     
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    angegardienretour, ‏6 نوفمبر 2016
    #1
  2. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    رد: دقه وفصاحة القرآن الكريم

    لله يبارك اختي ربي يحفظك
     
    عبير الغرام, ‏6 نوفمبر 2016
    #2
  3. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    رد: دقه وفصاحة القرآن الكريم

    و فيك بركة

    :regards01::regards01::regards01:

    :thumb_up02::thumb_up02::thumb_up02:
     
    angegardienretour, ‏6 نوفمبر 2016
    #3
  4. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    رد: دقه وفصاحة القرآن الكريم

    صح ..حقيقة ...القران الكريم معجز بلفظه
    بارك الله فيك يا اختي
     
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    habchisalaheddin, ‏6 نوفمبر 2016
    #4
  5. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    رد: دقه وفصاحة القرآن الكريم

    السالام عليكم

    و فيك بركة اخي الكريم

    شكر

    :regards01::regards01::regards01:
     
    angegardienretour, ‏6 نوفمبر 2016
    #5
  6. tloukal

    tloukal :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك
     
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    tloukal, ‏29 ديسمبر 2016
    #6
  7. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    و فيك بركة
     
    angegardienretour, ‏29 ديسمبر 2016
    #7
  8. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    و فيك بركة
     
    angegardienretour, ‏29 ديسمبر 2016
    #8
  9. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    بارك الله فيك
     
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    Asseli Queen, ‏7 جانفي 2017 على 15:07
    #9
  10. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    جزاك الله كل خير
     
    angegardienretour, ‏7 جانفي 2017 على 15:07
    #10

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