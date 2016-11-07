علاج المغص عند الاطفال Colic

الموضوع في 'ركن صحة الاطفال' نشر بواسطة angegardienretour, ‏7 نوفمبر 2016.

  1. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    علاج مغص الاطفال

    1-إذا كنت ترضعين طفلك بالحليب الصناعي فعليك بتغييره إلى النوع المناسب الذي لا يحتوي على كمية كبيرة من الحديد ويجب أن يكون دافئآ.
    2-إذا كنت ترضعين طفلك طبيعيآ من ثدييك فعليك بالتقليل من تناول البهارات والشاي والقهوة.
    3-إذا كنت تعطين الطفل ال*****اك ولم يبلغ الأربعة شهور فعليك التوقف عنه.
    4-تدليك بطن الطفل برفق بزيت أطفال بعد التاكد من تدفئة ذلك الزيت ويتم التدليك في البداية حول السرة بحركات دائية بواسطة اصابعك ثم يتم توسيع الدائرة.
    5-تحميم الطفل بماء دافيء.
    6-عدم إضافة السكر إلى غذائه.
    7-إنقعي عشبة النعناع أو اليانسون أو البابونج أو الكراوية في ماء حار دون غليها وعندما تبرد صفي المحلول وضعيه في الرضاعة وأعطيها لطفلك.
    8-الذهاب إلى الصيدلية وشراء أحد أدوية المغص الخاصة بالأطفال.
    9-ملء زجاجة بمياه ساخنة ولفها بفوطة نظيفة ووضعها على بطن الطفل.
    10-ضعي طفلك على كتفك واربتي بلطف على ظهره فبهذا سيشعر بدفئك ويسمع نبضات قلبك مع هزة وهو فى هذه الوضعية بشكل خفيف فهذه الحركة تريحة كثيراً .
    11-لا تتركية يبكي لفترة طويلة قبل أن تقومى بإطعامه لأن ذلك يؤدى الى دخول كمية كبيرة من الهواء إليه .

    ان شاء الله ينفعكم

    :regards01::regards01::regards01::regards01:
     
    1 معجب بهذا.
    angegardienretour, ‏7 نوفمبر 2016
    #1
  2. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

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    رد: علاج المغص عند الاطفال Colic

    بارك الله فيك على موضوع القيم
     
    1 معجب بهذا.
    أسير نفسي, ‏7 نوفمبر 2016
    #2
  3. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    بارك الله فيك
     
    Asseli Queen, ‏9 جانفي 2017 على 11:28
    #3

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