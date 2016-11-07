علاج المغص عند الاطفال Colic

السلام عليكم علاج مغص الاطفال 1-إذا كنت ترضعين طفلك بالحليب الصناعي فعليك بتغييره إلى النوع المناسب الذي لا يحتوي على كمية كبيرة من الحديد ويجب أن يكون دافئآ. 2-إذا كنت ترضعين طفلك طبيعيآ من ثدييك فعليك بالتقليل من تناول البهارات والشاي والقهوة. 3-إذا كنت تعطين الطفل ال*****اك ولم يبلغ الأربعة شهور فعليك التوقف عنه. 4-تدليك بطن الطفل برفق بزيت أطفال بعد التاكد من تدفئة ذلك الزيت ويتم التدليك في البداية حول السرة بحركات دائية بواسطة اصابعك ثم يتم توسيع الدائرة. 5-تحميم الطفل بماء دافيء. 6-عدم إضافة السكر إلى غذائه. 7-إنقعي عشبة النعناع أو اليانسون أو البابونج أو الكراوية في ماء حار دون غليها وعندما تبرد صفي المحلول وضعيه في الرضاعة وأعطيها لطفلك. 8-الذهاب إلى الصيدلية وشراء أحد أدوية المغص الخاصة بالأطفال. 9-ملء زجاجة بمياه ساخنة ولفها بفوطة نظيفة ووضعها على بطن الطفل. 10-ضعي طفلك على كتفك واربتي بلطف على ظهره فبهذا سيشعر بدفئك ويسمع نبضات قلبك مع هزة وهو فى هذه الوضعية بشكل خفيف فهذه الحركة تريحة كثيراً . 11-لا تتركية يبكي لفترة طويلة قبل أن تقومى بإطعامه لأن ذلك يؤدى الى دخول كمية كبيرة من الهواء إليه . ان شاء الله ينفعكم :regards01::regards01::regards01::regards01: