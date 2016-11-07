نصيحة وجيهة من الشيخ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله لطلاب العلم

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏7 نوفمبر 2016.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    كثيرا ما تنشر مقالات في التواصل الإجتماعي و المنتديات لكنها تحتاج إلى تدقيق و تحقيق لأخذ هذه التأصيلات التي ترد علينا
    لذا نقلت كلام الشيخ رضا حفظه الله
    لأذكر نفسي و إخواني السلفيين و يعتنوا بتأصيلات الكبار و توجيهاتهم


    قال الشيح الدكتور رضا بوشامة حفظه الله

    نقلا من الصفحة الرسمية للشيخ في للفايسبوك

    قال حفظه الله :
    بعض التأصيلات التي يؤصلها بعض طلاب العلم ومن دونهم في المنتديات تخالف أصول السنة وطريقة السلف التي عليها العلماء قديما وحديثا ..
    فلذلك يجب أن لا يتسرع من يقرؤها في مباركتها والإشادة بها فضلا عن اتخاذها منهجا وطريقا للدعوة .. وبعضها ناتج إما عن عواطف واستعجال دون تدقيق فيما يقال أو عن جهل بأصول الدعوة السلفية

    .. والله المستعان.


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    رابط كلام الشيخ من الصفحة الرسمية في الفايسبوك

     
    ابو ليث, ‏7 نوفمبر 2016
    #1
  2. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    رد: نصيحة وجيهة من الشيخ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله لطلاب العلم



    السلام عليكم

    اصبت اخي الكريم فهذه اخطاء شائعة و نسال الله العفو و المغفرة ان اخطانا

    و من واجب كل واحد منا ان ينبه الاخر لمثل هذه المخالفات

    و بارك الله فيك

    :regards01::regards01::regards01::regards01:
     
    angegardienretour, ‏10 نوفمبر 2016
    #2
  3. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
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    رد: نصيحة وجيهة من الشيخ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله لطلاب العلم

    و عليكم السلام و رحمة الله.
    وفقنا الله و إياك لما فيه رضاه.
     
    ابو ليث, ‏1 ديسمبر 2016
    #3
  4. tloukal

    tloukal :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك
     
    tloukal, ‏29 ديسمبر 2016
    #4
  5. lamcool

    lamcool :: عضو مُشارك ::

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    جزاك الله خيرا
     
    lamcool, ‏13 جانفي 2017 على 20:11
    #5

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