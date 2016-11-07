نصيحة وجيهة من الشيخ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله لطلاب العلم

كثيرا ما تنشر مقالات في التواصل الإجتماعي و المنتديات لكنها تحتاج إلى تدقيق و تحقيق لأخذ هذه التأصيلات التي ترد علينا لذا نقلت كلام الشيخ رضا حفظه الله لأذكر نفسي و إخواني السلفيين و يعتنوا بتأصيلات الكبار و توجيهاتهم قال الشيح الدكتور رضا بوشامة حفظه الله نقلا من الصفحة الرسمية للشيخ في للفايسبوك قال حفظه الله : بعض التأصيلات التي يؤصلها بعض طلاب العلم ومن دونهم في المنتديات تخالف أصول السنة وطريقة السلف التي عليها العلماء قديما وحديثا .. فلذلك يجب أن لا يتسرع من يقرؤها في مباركتها والإشادة بها فضلا عن اتخاذها منهجا وطريقا للدعوة .. وبعضها ناتج إما عن عواطف واستعجال دون تدقيق فيما يقال أو عن جهل بأصول الدعوة السلفية .. والله المستعان. رابط كلام الشيخ من الصفحة الرسمية في الفايسبوك