نصيحة وجيهة من الشيخ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله لطلاب العلم

كثيرا ما تنشر مقالات في التواصل الإجتماعي و المنتديات لكنها تحتاج إلى تدقيق و تحقيق لأخذ هذه التأصيلات التي ترد علينا لذا نقلت كلام الشيخ رضا حفظه الله لأذكر نفسي و إخواني السلفيين و يعتنوا بتأصيلات الكبار و توجيهاتهم

كثيرا ما تنشر مقالات في التواصل الإجتماعي و المنتديات لكنها تحتاج إلى تدقيق و تحقيق لأخذ هذه التأصيلات التي ترد علينا لذا نقلت كلام الشيخ رضا حفظه الله لأذكر نفسي و إخواني السلفيين و يعتنوا بتأصيلات الكبار و توجيهاتهم ​