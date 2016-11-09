من ذكاء النساء !! جميلة جدا

الموضوع في 'منتدى عالم الرجل الخاص' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏9 نوفمبر 2016.

  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    قيل : رأى رجل خاتماً من ذهب في يد جارية , فأعجبه الخاتم فأراد أن يحتال عليها ليأخذه منها فقال لها: ناوليني خاتمك أذكرك به، قالت: هذا ذهب وأخشى أن تذهب، ولكن خذ هذا العود فعسى أن تعود.

    البصائر والذخائر لأبي حيان (3/161) بتصرف

    قيل : نظر رجل إلى امرأته تصعد في درجة، فقال لها: أنت طالق إن صعدت أو وقفت أو نزلت، فرمت بنفسها من حيث بلغت فقال: فداك أبي وأمي، إن مات الإمام مالك احتاج إليك أهل المدينة في أحكامهم.

    التذكرة الحمدونية (8/262) بتصرف

    قيل : تزوج رجل من الأعراب جارية من رهطه، وطمع أن تلد له غلاما فولدت له بنات، فهجرها وهجر منزلها، وصار يأوي إلى غير بيتها، فمر بخبائها بعد حول وإذا هي ترقّص بنيتها منه وهي تقول:
    ما لأبي حمزة لا يأتينا ... يظلّ في البيت الذي يلينا
    غضبان أن لا نلد البنينا ... تالله ما ذلك في أيدينا
    وإنما نأخذ ما أعطينا... ونحن كالأرض لزارعينا
    ننبت ما قد زرعوه فينا
    فلما سمع الأبيات مرّ الرجل نحوهم حتى ولج عليهم الخباء وقبّل بنيتها وقال: ظلمتكما وربّ الكعبة .

    البيان والتبين (3/275) بتصرف وزيادة يسيرة



    دمتم .... ^^
     
    7 معجبون بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏9 نوفمبر 2016
    #1
  2. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    رد: من ذكاء النساء !! جميلة جدا

    جميل ههههه بارك الله فيك اخي
     
    1 معجب بهذا.
    عبير الغرام, ‏9 نوفمبر 2016
    #2
  3. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    رد: من ذكاء النساء !! جميلة جدا

    ماشاء الله
    رائع
    شكرا لك أخي
     
    1 معجب بهذا.
    soumia hadj, ‏9 نوفمبر 2016
    #3
  4. باسم1

    باسم1 :: عضو منتسِب ::

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    رد: من ذكاء النساء !! جميلة جدا

    رائع حزن النبلاء
    ابدعت فى الاختيار اخى
     
    2 معجبون بهذا.
    باسم1, ‏9 نوفمبر 2016
    #4
  5. سندريلا

    سندريلا :: عضو مُشارك ::

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    TIARET
    رد: من ذكاء النساء !! جميلة جدا

    جميييييييييييييييييييييييييييييييل.
     
    1 معجب بهذا.
    سندريلا, ‏10 نوفمبر 2016
    #5
  6. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    رد: من ذكاء النساء !! جميلة جدا

    السلام عليكم
    يا لدكاءحواء
    شكرا لك اخي
    مشكور
     
    1 معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏10 نوفمبر 2016
    #6
  7. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    رد: من ذكاء النساء !! جميلة جدا

    السلام عليكم

    كلمات رائعة وجميلة

    شكرا جزيلا لك
     
    1 معجب بهذا.
    *amani*, ‏10 نوفمبر 2016
    #7
  8. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    رد: من ذكاء النساء !! جميلة جدا

    ^^و فيك
     
    *حزن النبلاء*, ‏10 نوفمبر 2016
    #8
  9. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    رد: من ذكاء النساء !! جميلة جدا

    من ذوقك^^
     
    1 معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏10 نوفمبر 2016
    #9
  10. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2009
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    رد: من ذكاء النساء !! جميلة جدا

    شكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرا ^^
     
    *حزن النبلاء*, ‏10 نوفمبر 2016
    #10
  11. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    رد: من ذكاء النساء !! جميلة جدا

    لا شكر على ذكائكن
     
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    *حزن النبلاء*, ‏10 نوفمبر 2016
    #11
  12. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2009
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    رد: من ذكاء النساء !! جميلة جدا

    و عليكم عليكم السلام و رحمة الله و بركاته.
     
    *حزن النبلاء*, ‏10 نوفمبر 2016
    #12
  13. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: من ذكاء النساء !! جميلة جدا

    قال الاصمعي " أدبتني جارية كانت تحمل طبقا مغطى
    قلت لها : مافي الطبق
    قالت : ولم غطيناه "
     
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    *حزن النبلاء*, ‏10 نوفمبر 2016
    #13
  14. خديجة ph

    خديجة ph :: عضو مُشارك ::

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    رد: من ذكاء النساء !! جميلة جدا

    قال المتنبي في رثاء احداهن :
    لو كانَ النّساءُ كمَنْ فَقَدْنا. لفُضّلَتِ النّساءُ على الرّجالِ
    وما التأنيثُ لاسمِ الشّمسِ عَيبٌ ولا التّذكيرُ فَخْرٌ للهِلالِ
     
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    خديجة ph, ‏12 نوفمبر 2016
    #14
  15. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    رد: من ذكاء النساء !! جميلة جدا

    شكرا ^^
     
    *حزن النبلاء*, ‏18 نوفمبر 2016
    #15
  16. بشرى الجنة

    بشرى الجنة :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليك
    هههههه بارك الله فيك
     
    بشرى الجنة, ‏27 ديسمبر 2016 على 13:31
    #16