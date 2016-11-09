من ذكاء النساء !! جميلة جدا





قيل : رأى رجل خاتماً من ذهب في يد جارية , فأعجبه الخاتم فأراد أن يحتال عليها ليأخذه منها فقال لها: ناوليني خاتمك أذكرك به، قالت: هذا ذهب وأخشى أن تذهب، ولكن خذ هذا العود فعسى أن تعود.



البصائر والذخائر لأبي حيان (3/161) بتصرف



قيل : نظر رجل إلى امرأته تصعد في درجة، فقال لها: أنت طالق إن صعدت أو وقفت أو نزلت، فرمت بنفسها من حيث بلغت فقال: فداك أبي وأمي، إن مات الإمام مالك احتاج إليك أهل المدينة في أحكامهم.



التذكرة الحمدونية (8/262) بتصرف



قيل : تزوج رجل من الأعراب جارية من رهطه، وطمع أن تلد له غلاما فولدت له بنات، فهجرها وهجر منزلها، وصار يأوي إلى غير بيتها، فمر بخبائها بعد حول وإذا هي ترقّص بنيتها منه وهي تقول:

ما لأبي حمزة لا يأتينا ... يظلّ في البيت الذي يلينا

غضبان أن لا نلد البنينا ... تالله ما ذلك في أيدينا

وإنما نأخذ ما أعطينا... ونحن كالأرض لزارعينا

ننبت ما قد زرعوه فينا

فلما سمع الأبيات مرّ الرجل نحوهم حتى ولج عليهم الخباء وقبّل بنيتها وقال: ظلمتكما وربّ الكعبة .



البيان والتبين (3/275) بتصرف وزيادة يسيرة







دمتم .... ^^