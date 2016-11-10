نصيحةٌ عزيزةٌ من سفيان بن عيينة رحمه الله لمن أراد الزواج

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏10 نوفمبر 2016.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن إقتفى أثرهم إلى يوم الدين
    أما بعد :
    جاء في ترجمة الإمام سفيان بن عيينة -رحمه الله - :
    قال يحيى بن يحيى النيسابوري : كنت عند سفيان بن عيينة إذ جاءه رجل فقال : يا أبا محمد ، أشكو إليك من فلانة - يعني امرأته -.
    أنا أذلُّ الأشياء عندها وأحقرها . فأطرق سفيان مليًا ، ثم رفع رأسه فقال : لعلك رغبت إليها لتزداد بذلك عزًا ؟ فقال: نعم يا أبا محمد .
    فقال : من ذهبَ إلى العز ابتُلي بالذُّل ، ومن ذهب إلى المال ابتلي بالفقر ، ومن ذهب إلى الدين يجمع الله له العِز والمال مع الدين .
    ثم أنشأ يحدِّثه فقال : كنا إخوة أربعة : محمد ، وعمران ، وإبراهيم ، وأنا ؛ فمحمد أكبرنا وعِمران أصغرنا ، وكنت أوسطهم ، فلما أراد محمد أن يتزوج رغب في الحسب ، فتزوج من هي أكبر منه حسبًا ، فابتلاه الله بالذُّل ، وعمران رغب في المال فتزوج من هي أكبر مالاً منه فابتلاه الله بالفقر ، أخذوا ما في يديه ولم يعطوه شيئًا ، فَنَقَّبتُ في أمرهما ، فقدم علينا معمر بن راشد فشاورته ، وقصصت عليه قصة أخوي ، فذكّرني حديث يحيى بن جعدة وحديث عائشة ، فأما حديث يحيى بن جعدة : قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " تنكح المرأة على أربع : دينها ، وحسبها ، ومالها، وجمالها ، فعليك بذات الدين تربت يداك ".
    وحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ".
    فاخترت لنفسي الدِّين وتخفيف الظهر اقتداءً بسُنَّة رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فجمع الله لي العز والمال مع الدين .
    أخبرنا بذلك أحمد بن سلامة بن إبراهيم ، قال: أنبأنا مسعود بن أبي منصور الجمَّال ، قال : أخبرنا أبو علي الحدَّاد ، قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عبدالله بن محمد القايني ، قال: سمعت الحسين بن إبراهيم البيهقيِّ يقول : سمعت إبراهيم بن علي الذهلي يقول : سمعت يحيى بن يحيى يقول : فذكره. اهـ

    تهذيب الكمال 11/ 194-195
     
    ابو ليث, ‏10 نوفمبر 2016
    #1
  2. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

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    رد: نصيحةٌ عزيزةٌ من سفيان بن عيينة رحمه الله لمن أراد الزواج

    زيادة للفائدة:
    قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (10/51 - 1466):
    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) الصَّحِيحُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِمَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ فَإِنَّهُمْ يَقْصِدُونَ هَذِهِ الْخِصَالَ الْأَرْبَعَ وَآخِرُهَا عِنْدَهُمْ ذَاتُ الدِّينِ فَاظْفَرْ أَنْتَ أَيُّهَا الْمُسْتَرْشِدُ بِذَاتِ الدِّينِ ... وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْحَثُّ عَلَى مُصَاحَبَةِ أَهْلِ الدِّينِ فِي كُلِّ شَيْءٍ لِأَنَّ صَاحِبَهُمْ يَسْتَفِيدُ مِنْ أَخِلَاقِهِمْ وَبَرَكَتِهِمْ وَحُسْنِ طَرَائِقِهِمْ وَيَأْمَنُ الْمَفْسَدَةَ من جهتهم.
     
    ابو ليث, ‏10 نوفمبر 2016
    #2
  3. angegardienretour

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    رد: نصيحةٌ عزيزةٌ من سفيان بن عيينة رحمه الله لمن أراد الزواج

    السلام عليكم

    بوركت اخي على الموضوع القيم
     
    angegardienretour, ‏10 نوفمبر 2016
    #3
  4. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    رد: نصيحةٌ عزيزةٌ من سفيان بن عيينة رحمه الله لمن أراد الزواج

    السلام عليكم
    مشكوور اخي على موضوعك الرائع
     
    عبير الغرام, ‏10 نوفمبر 2016
    #4
  5. جوهرة الجنة

    جوهرة الجنة :: عضو مُتميز ::

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    رد: نصيحةٌ عزيزةٌ من سفيان بن عيينة رحمه الله لمن أراد الزواج

    السلام عليكم
    عليه افضل الصلاة والسلام
    بارك الله فيك اخي على الموضوع الرائع
     
    جوهرة الجنة, ‏10 نوفمبر 2016
    #5
  6. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

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    رد: نصيحةٌ عزيزةٌ من سفيان بن عيينة رحمه الله لمن أراد الزواج

    بوركت اخي على الموضوع القيم
     
    أسير نفسي, ‏10 نوفمبر 2016
    #6
  7. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    رد: نصيحةٌ عزيزةٌ من سفيان بن عيينة رحمه الله لمن أراد الزواج

    المهر و ليس الظهر ^^

    و يا شيخ هرمنا من اجل تلك اللحظة ... وقتاش ؟؟؟؟^^


    المهم اتهلا و كثرنا هكدا مواضيع فهذا المخلوق يحتاج الى مخلوقة ^^ =====> *حزن النبلاء*

    [​IMG]
     

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    *حزن النبلاء*, ‏10 نوفمبر 2016
    #7
  8. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    سعيدة
    رد: نصيحةٌ عزيزةٌ من سفيان بن عيينة رحمه الله لمن أراد الزواج

    بارك الله فيك
    تخفيف الظهر ؟؟؟
     
    soumia hadj, ‏10 نوفمبر 2016
    #8
  9. بشرى خير

    بشرى خير :: عضو مُشارك ::

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    رد: نصيحةٌ عزيزةٌ من سفيان بن عيينة رحمه الله لمن أراد الزواج

    بارك الله فيك
     
    بشرى خير, ‏11 نوفمبر 2016
    #9
  10. ابو ليث

    ابو ليث
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    رد: نصيحةٌ عزيزةٌ من سفيان بن عيينة رحمه الله لمن أراد الزواج

    رزقك الله مرادك و يسر أمرك إلى خير، أصدق الله يصدقك و سارع في مرضاته و أشغل نفسك بذكره و طاعته و سترى الفرج و يصيبك الفرح بفضله و لو بعد حين.
    أوصيك أمير أن تتريث ما أمكنك و أن تتبين و تتحرى في أمر الزوجة الصالحة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فما أكثر المظاهر الخداعة و ما أخطر عاقبتها و عقوبتها سيما و القوانين اليوم صارت إلى ما صارت إليه من ابتذال الرجال و اعزاز جانب النساء، فالله المستعان و عليه التكلان.
     
    ابو ليث, ‏11 نوفمبر 2016
    #10
  11. rycerz

    rycerz :: عضو مُتميز ::

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    رد: نصيحةٌ عزيزةٌ من سفيان بن عيينة رحمه الله لمن أراد الزواج

    تمنيت أن تذكر : بماذا يُبتلى الذي يذهب إلى الجمال .. (طبعا الجمال من دون الدين)
     
    rycerz, ‏11 نوفمبر 2016
    #11
  12. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

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    رد: نصيحةٌ عزيزةٌ من سفيان بن عيينة رحمه الله لمن أراد الزواج

    قال عبدة بن عبد الرحيم: خرجنا في سرية إلى أرض الروم فصحبنا شاب لم يكن فينا أقرأ للقرآن منه ولا أفقه ولا افرض صائم النهار قائم الليل فمررنا بحصن فمال عنه العسكر ونزل بقرب الحصن فظننا أنه يبول فنظر إلى امرأة من النصارى تنظر من وراء الحصن فعشقها.
    فقال: لها بالرومية كيف السبيل إليك

    قالت: حين تنصر ويفتح لك الباب وأنا لك ففعل فأدخل الحصن.

    قال: فقضينا غزاتنا في أشد ما يكون من الغم كأن كل رجل منا يرى ذلك بولده من صلبه ثم عدنا في سرية أخرى فمررنا به ينظر من فوق الحصن مع النصارى.

    فقلنا: يا فلان ما فعلت قراءتك ما فعل علمك ما فعلت صلواتك وصيامك.

    قال: اعلموا أني نسيت القرآن كله ما اذكر منه إلا هذه الآية:
    ( ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون )
     
    ابو ليث, ‏12 نوفمبر 2016
    #12
  13. rycerz

    rycerz :: عضو مُتميز ::

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    رد: نصيحةٌ عزيزةٌ من سفيان بن عيينة رحمه الله لمن أراد الزواج

    و الله إنها حقيقة رأيتها بعيني ... رجل افتتن بإمرأة ذات جمال شكلي لكنها ليست بذات دين و هي فاسدة ذهنيا و أخلاقيا و سلوكيا .. و قد حاول والداه و إخوته ثنيه عنها إلا أنه أبى إلاّ أن يتبع شهوته و هواه .. و هكذا بعد سنوات من الذل و الهوان حيث كانت هي ترى أنه دونها فسوّلت لها نفسها بخيانته في ماله (أفلسته) و في أولاده (أفسدتهم) و في عرضه (...) .. و بعد كل هذا طردته من بيت الزوجية (سكن إجتماعي ، تنازل لها عن حق الإستفادة) .. فأضحى بعد 15 سنة زواج (ذهبت في السكر و الوسوسة و الضلال ... ) .. أضحى بعدها مشرّدا مدمنا على الكحول ... و لو لا لطف الله به أن سخّر له إخوته الذي إنتشلوه من حالته لقضي عليه بشرّ نهاية ... أمّا عن أولاده فقد ضاعوا بعد ذلك ضياعا شنيعا بفعل أمهم (الذكور في السجون و الإناث في الملاهي) .. و العياذ بالله.
    --
    اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا
     
    rycerz, ‏12 نوفمبر 2016
    #13
  14. *فاطمة الزهرة*

    *فاطمة الزهرة* :: عضو متألق ::

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    ♥.. الشلف
    رد: نصيحةٌ عزيزةٌ من سفيان بن عيينة رحمه الله لمن أراد الزواج

    بٌأًرًڳّ أِلٌلُهً فَيٌڳّ عِلٌى أَلِمًوُضِوًعَ أٌلّقِيُمّ ۇۈۉأٌلُمِمّيِزُ

    وُفّيُ أٌنِتُظٌأًرِ جّدًيًدّڳّ أِلّأَرّوّعٌ وِأًلِمًمًيِزَ

    لًڳَ مِنٌيّ أٌجَمًلٌ أِلًتَحِيُأٌتِ

    وُڳِلً أِلٌتَوَفّيُقٌ...
     
    *فاطمة الزهرة*, ‏12 نوفمبر 2016
    #14
  15. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    رد: نصيحةٌ عزيزةٌ من سفيان بن عيينة رحمه الله لمن أراد الزواج

    اللهم آمين آمين .. اعتز بكلماتك .. و صدقا سأنتظر حتى يأذن الله بالحلال .. هو العلي و على كل شيء قدير


    لا تنس الظهر ===>المهر
     
    *حزن النبلاء*, ‏14 نوفمبر 2016
    #15
  16. ابو ليث

    ابو ليث
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    رد: نصيحةٌ عزيزةٌ من سفيان بن عيينة رحمه الله لمن أراد الزواج

    وفقك الله يا أمير.
     
    ابو ليث, ‏1 ديسمبر 2016
    #16
  17. tloukal

    tloukal :: عضو مُشارك ::

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    blida
    بارك الله فيك
     
    tloukal, ‏29 ديسمبر 2016
    #17
  18. lamcool

    lamcool :: عضو مُشارك ::

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    staoueli
    جزاك الله خيرا
     
    lamcool, ‏13 جانفي 2017 على 20:11
    #18

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