نصيحةٌ عزيزةٌ من سفيان بن عيينة رحمه الله لمن أراد الزواج

المهر و ليس الظهر ^^ و يا شيخ هرمنا من اجل تلك اللحظة ... وقتاش ؟؟؟؟^^ المهم اتهلا و كثرنا هكدا مواضيع فهذا المخلوق يحتاج الى مخلوقة ^^ =====> *حزن النبلاء*

المهر و ليس الظهر ^^ و يا شيخ هرمنا من اجل تلك اللحظة ... وقتاش ؟؟؟؟^^ المهم اتهلا و كثرنا هكدا مواضيع فهذا المخلوق يحتاج الى مخلوقة ^^ =====> *حزن النبلاء*

رزقك الله مرادك و يسر أمرك إلى خير، أصدق الله يصدقك و سارع في مرضاته و أشغل نفسك بذكره و طاعته و سترى الفرج و يصيبك الفرح بفضله و لو بعد حين.