الحب هو الحلقة المفقودة بين الرجل والمراة

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة angegardienretour, ‏10 نوفمبر 2016.

  1. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    1,464
    الإعجابات المتلقاة:
    979
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحة الله وبركاته

    الحب عند الرجل والمرأة
    الرجل يحب بعينيه غالبا، والمرأة تحب بأذنها وقلبها غالبا .. هذا لا يعني تعطيل بقية الحواس، وإنما نعني الحاسة الأكثر نشاطا لدى الرجل، وهي حاسة النظر، وهذا يستدعي اهتماما من الزوجة بما تقع عليه عين زوجها، فهو الرسالة الأكثر تأثيرا، كما يستدعي من الزوج اهتماما شديدا بما تسمعه أذن زوجته وما يشعر به قلبها تبعا لذلك.
    وهذا ما يفسر ولع المرأة الفطري بالزينة على اختلاف أشكالها، وقول الله تعالى عنها {أَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [الزخرف:18] إنما هو دليل على قوة جذب ما تراه عين الرجل على قلبه وبقية كيانه النفسي.

    ثم تأتي بقية الحواس كالأذن والأنف واللمس لتكمل منظومة الإدراك لدى الرجل، ولكن الشرارة الأولى تبدأ من العين؛ ولهذا خلق الله تعالى الأنثى وفي وجهها وجسدها مقاييس عالية للجمال والتناسق تلذ به الأعين، ولم يحرم الله امرأة من مظهر جمال يتوق إليه رجل. فالرجل شديد الانبهار بجمال المرأة ومظهرها وربما يشغله ذلك - ولو إلى حين - عن جوهرها وروحها وأخلاقها، وهذا ما يجعله يقع في مشكلات كثيرة بسبب هذا الانبهار والانجذاب بالشكل. هذا الانبهار والانجذاب الخادع ليس مقصورا على البسطاء أو الصغار من الرجال، وإنما يمتد ليشمل أغلب الرجال على ارتفاع ثقافتهم ورجاحة عقولهم.

    لذا ومن الممكن جدا ان تكون الحلقة المفقودة بينهما هي الحب الحقيقي وكيف يراه كلا منهما

    ما رايكم........................

    :regards01::regards01::regards01:
     
    2 معجبون بهذا.
    angegardienretour, ‏10 نوفمبر 2016
    #1
  2. جوهرة الجنة

    جوهرة الجنة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 جويلية 2016
    المشاركات:
    753
    الإعجابات المتلقاة:
    2,012
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: الحب هو الحلقة المفقودة بين الرجل والمراة

    صدقتي في كلامك حبيبتي شكرا على الموضوع
     
    2 معجبون بهذا.
    جوهرة الجنة, ‏10 نوفمبر 2016
    #2
  3. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    1,464
    الإعجابات المتلقاة:
    979
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: الحب هو الحلقة المفقودة بين الرجل والمراة

    العفو

    من خرج من حياتي بارادته لن يعود اليها الا بارادتي.......عجبتني بزاف عندك الحق

    :thumb_up02::thumb_up02::thumb_up02:
    :regards01::regards01::regards01:
     
    2 معجبون بهذا.
    angegardienretour, ‏10 نوفمبر 2016
    #3
  4. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    5,821
    الإعجابات المتلقاة:
    6,829
    نقاط الجوائز:
    351
    رد: الحب هو الحلقة المفقودة بين الرجل والمراة

    بارك الله فيك على الموضوع القيم
     
    2 معجبون بهذا.
    أسير نفسي, ‏10 نوفمبر 2016
    #4
  5. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    1,464
    الإعجابات المتلقاة:
    979
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: الحب هو الحلقة المفقودة بين الرجل والمراة

    و فيك بارك الله

    شكرا على المرور

    :regards01::regards01::regards01:
     
    1 معجب بهذا.
    angegardienretour, ‏10 نوفمبر 2016
    #5
  6. جوهرة الجنة

    جوهرة الجنة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 جويلية 2016
    المشاركات:
    753
    الإعجابات المتلقاة:
    2,012
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: الحب هو الحلقة المفقودة بين الرجل والمراة

    تسلمي حنونة شكراااااا :regards01::regards01:
     
    1 معجب بهذا.
    جوهرة الجنة, ‏10 نوفمبر 2016
    #6
  7. Ī Ðøñt Çârê

    Ī Ðøñt Çârê :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 جانفي 2016
    المشاركات:
    95
    الإعجابات المتلقاة:
    207
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: الحب هو الحلقة المفقودة بين الرجل والمراة

    السعادة الزوجية تتوقف على الرجل بنسبة 75 أكثر من المراة..ادا كان واعي و صبور و عقلاني و مناقش و صبور...رايح يسعد زوجته و يسع نفسه و ادا كان العكس رايح يتعس زوجته و حياته...و حتى و لو كانت زوجتك لا تحبك بمقدورك أنو تجعلها تحبك ماشي بالدلال أو بالحنان أو بالغزل بل برجولتك...كي تحس بلي راك أخوها و أبوها و زوجها و حبيبها...و لكن رانا نشوفو في رجال..للأسف يفكر في اشباع رغباته فقط كيما الحيوانات و نسى بلي الرجولة معاملة و أخلاق...واش فيها كي يزرعها في حديقة حياته..و يسقيه حب و أهتمام باش تزدهر حياتهم مع بعض....وواش فيها كي يجدد حياته معاها و يغير الروتين اليومي معاها..المراة مهما كنت عقليته فهيا أنثى عندها مشاعر و أحاسيس...و كل ما منحتها كل ما ضاعفت لك المنح...و الرجل الحقيقي هو من يولد الحب في زوجته بالمعاملة و الصبر و التريث و النقاش الجاد معاها
     
    1 معجب بهذا.
    Ī Ðøñt Çârê, ‏10 نوفمبر 2016
    #7
  8. Lila 22

    Lila 22 :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏26 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    136
    الإعجابات المتلقاة:
    253
    نقاط الجوائز:
    13
    السلام عليكم
    موضوع رائع وسأعطي رأيي لمادا ، الحب حلقة مفقودة : لأننا بكل بساطة شعب غير رومانسي ولا نفقه في ثقافة الحب شيئ، لهدا تحصل المشاكل بين الازواج التي يستعصي حلها
    شكرا
     
    التعديل الأخير: ‏8 جانفي 2017 على 23:22
    Lila 22, ‏8 جانفي 2017 على 23:13
    #8

مشاركة هذه الصفحة