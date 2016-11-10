الحب هو الحلقة المفقودة بين الرجل والمراة

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحة الله وبركاته الحب عند الرجل والمرأة الرجل يحب بعينيه غالبا، والمرأة تحب بأذنها وقلبها غالبا .. هذا لا يعني تعطيل بقية الحواس، وإنما نعني الحاسة الأكثر نشاطا لدى الرجل، وهي حاسة النظر، وهذا يستدعي اهتماما من الزوجة بما تقع عليه عين زوجها، فهو الرسالة الأكثر تأثيرا، كما يستدعي من الزوج اهتماما شديدا بما تسمعه أذن زوجته وما يشعر به قلبها تبعا لذلك. وهذا ما يفسر ولع المرأة الفطري بالزينة على اختلاف أشكالها، وقول الله تعالى عنها {أَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [الزخرف:18] إنما هو دليل على قوة جذب ما تراه عين الرجل على قلبه وبقية كيانه النفسي. ثم تأتي بقية الحواس كالأذن والأنف واللمس لتكمل منظومة الإدراك لدى الرجل، ولكن الشرارة الأولى تبدأ من العين؛ ولهذا خلق الله تعالى الأنثى وفي وجهها وجسدها مقاييس عالية للجمال والتناسق تلذ به الأعين، ولم يحرم الله امرأة من مظهر جمال يتوق إليه رجل. فالرجل شديد الانبهار بجمال المرأة ومظهرها وربما يشغله ذلك - ولو إلى حين - عن جوهرها وروحها وأخلاقها، وهذا ما يجعله يقع في مشكلات كثيرة بسبب هذا الانبهار والانجذاب بالشكل. هذا الانبهار والانجذاب الخادع ليس مقصورا على البسطاء أو الصغار من الرجال، وإنما يمتد ليشمل أغلب الرجال على ارتفاع ثقافتهم ورجاحة عقولهم. لذا ومن الممكن جدا ان تكون الحلقة المفقودة بينهما هي الحب الحقيقي وكيف يراه كلا منهما ما رايكم........................ :regards01::regards01::regards01: