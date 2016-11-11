الإبتسامة في وجه أخيك صدقة دخلت المسجد صليت و بعد الصلاة سمعت درس تاع الإمام حول حديث الإبتسامة في وجه أخيك صدقة.. قلت و الله نطبقها.. و أنا في طريقي للدار تبسمت لواحد جايز عليا قالي : واش ياخو تعرفني؟ شبهتني واقيل؟ طلعت للدار لقيت خويا تيريت عليه ابتسامة :قالي ايلا في بالك الفيستا الجديدة ديالي غير نحيها من بالك قلت و الله لا خير غير فالوالدين.. دخلت الكوزينة لقيت يما تعجن شافت فيا تبسمت معاها قالتلي : غير ما توريليش سنيناتك والله ماعندي دورو غير شوف مع باباك رحت لبابا لقيتو يقرا فالجرنال شاف فيا تبسمت معاه قالي: واش درت يا المسخوط أهدر علابالي راك دايرها قد راسك خخخخ انما و بحيث الواحد مايتبسمش خير