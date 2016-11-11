الإبتسامة في وجه أخيك صدقة

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة sara. love, ‏11 نوفمبر 2016.

الكلمات الدلالية:
?

كيف تطور ثقافتك النفسية ؟

  1. 1 – بالقراءة

    3 صوت
    75.0%

  2. 3 – حضور الندوات والمحاضرات التثقيفية

    0 صوت
    0.0%

  3. 2 – مشاهدة البرامج التثقيفية التوعوية

    1 صوت
    25.0%
  1. sara. love

    sara. love :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 نوفمبر 2016
    المشاركات:
    31
    الإعجابات المتلقاة:
    26
    نقاط الجوائز:
    0
    الإبتسامة في وجه أخيك صدقة
    دخلت المسجد صليت و بعد الصلاة سمعت درس تاع الإمام حول حديث
    الإبتسامة في وجه أخيك صدقة.. قلت و الله نطبقها..
    و أنا في طريقي للدار تبسمت لواحد جايز عليا قالي : واش ياخو تعرفني؟ شبهتني واقيل؟
    طلعت للدار لقيت خويا تيريت عليه ابتسامة :قالي ايلا في بالك الفيستا الجديدة ديالي غير نحيها من بالك
    قلت و الله لا خير غير فالوالدين..
    دخلت الكوزينة لقيت يما تعجن شافت فيا تبسمت معاها
    قالتلي : غير ما توريليش سنيناتك والله ماعندي دورو غير شوف مع باباك
    رحت لبابا لقيتو يقرا فالجرنال شاف فيا تبسمت معاه
    قالي: واش درت يا المسخوط أهدر علابالي راك دايرها قد راسك
    خخخخ
    انما و بحيث الواحد مايتبسمش خير
     
    العَنْقَاءُ, مِلْكٌ لَهٌ, NOUREDDINE 31 و 1 آخرون معجبون بهذا.
    sara. love, ‏11 نوفمبر 2016
    #1
  2. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    2,111
    الإعجابات المتلقاة:
    5,642
    نقاط الجوائز:
    111
    رد: الإبتسامة في وجه أخيك صدقة

    ههههههههههه لا لا وعلاه ابتسم يزيد
    تعرف بزاف ناس هكدا حتي انا تصرالي مي
    مرات تلقي ناس يفهموا ويبتسموا فوجهك
    تحياتي
     
    2 معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏11 نوفمبر 2016
    #2
  3. colzero

    colzero :: بائع عملات معتمد ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 أوت 2016
    المشاركات:
    51
    الإعجابات المتلقاة:
    21
    نقاط الجوائز:
    3
    رد: الإبتسامة في وجه أخيك صدقة

    هههههههههههههه
     
    colzero, ‏21 نوفمبر 2016
    #3
  4. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 جوان 2014
    المشاركات:
    1,185
    الإعجابات المتلقاة:
    2,151
    نقاط الجوائز:
    71
    هههههههه
    صح كاينة منها نخدموها هنا ديزالجيريا    :LOL:
    ولات الضحكة فال شين ههه
    تحياتي سارة (y)
     
    العَنْقَاءُ, ‏27 ديسمبر 2016 على 03:15
    #4