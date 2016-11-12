امـــــرأةٌ عفيفةٌ أَشْجَعُ من رَجُــــلٍ قال أبو الفرج بن الجوزي - رحمه الله تعالى - : ■بلغني عن بعض الأشراف أنه اجتاز بمقبرة .فإذا جارية حسناء ، عليها ثياب سواد ؛ فنظر إليها ؛ فعَلِقت بقلبه !! فكَتَب إليها : ●قد كنْتُ أحسبُ أن الشمسَ واحدةٌ ... والبدر في منظر بالحسن موصوف ●حتى رأيتك في أثواب ثاكلة ... سود وصدغِك فوق الخدِّ معطوف ●فرحت والقلب مني هائم دنفٌ ... والكبدُ حرَّى ودمعُ العين مذروف ●رُدِّي الجوابَ ففيه الشكر واغتنمي ... وصل المحب الذي بالحب مشغوف ورمى بالرقعة إليها ؛ فلما قرأتْهَا كَتَبَتَ : ●إن كنتَ ذا حسب زَاكٍ ، وذا نسب ... إن الشريف بغض الطرف معروف ●إن الزناة أناس لا خلاق لهم ... فاعلم بأنك يوم الدين موقوف ●واقطع رجاك لحاك الله من رجُلٍ ... فإن قلبي عن الفحشاء مصروف فلما قرأ الرقعة زجر نفسه ، وقال : أليس امرأة تكون أشجع منك ؟ ثم تاب . " روضة المحبين " لابن القيم - رحمه الله - ( ص : 447 ). المصدر..منتدى الامم الاجري