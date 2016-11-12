الكاكاو يوقف السعال

السلام عليكم الثيوبرومين (theobromine)،إحدى مكونات الكاكاو (والشوكولاطة) تحدّ من السعال، ويمكن أن توقفه. السعال هو ردة فعل تشكل الية دفاعية للمسالك التنفسية، ولكن السعال المستمر قد يسبب معاناة كبيرة. وقد كشفت دراسة جديدة عن مادة موجودة في الكاكاو ، تعرف باسم الثيوبرومين (theobromine)، تحد من السعال، ويمكن ان توقفه. فقد اختبر الباحثون هذه المادة على 10 متطوعين معافين تلقوا، مسبقا، كابسايسين (capsaicin) من اجل تنشيط السعال، فتبين ان فعالية الثيوبرومين تفوق فعالية الكودائين بما يقارب الـ 3 اضعاف، وهي المادة التي ترتكز عليها اليوم غالبية الادوية المضادة للسعال. كذلك، لم يلاحظ الباحثون ظهور اثار جانبية مخدرة للثيوبرومين، مقارنة بتلك التي يثيرها الكودائين. وقد يفتح هذا الاكتشاف الباب امام تطوير ادوية جديدة مثبطة للسعال. :regards01::regards01::regards01: