الكاكاو يوقف السعال

الموضوع في 'منتدى العلوم والمعرفة' نشر بواسطة angegardienretour, ‏12 نوفمبر 2016.

  1. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    1,421
    الإعجابات المتلقاة:
    933
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    السلام عليكم

    الثيوبرومين (theobromine)،إحدى مكونات الكاكاو (والشوكولاطة) تحدّ من السعال، ويمكن أن توقفه.

    السعال هو ردة فعل تشكل الية دفاعية للمسالك التنفسية، ولكن السعال المستمر قد يسبب معاناة كبيرة. وقد كشفت دراسة جديدة عن مادة موجودة في الكاكاو ، تعرف باسم الثيوبرومين (theobromine)، تحد من السعال، ويمكن ان توقفه. فقد اختبر الباحثون هذه المادة على 10 متطوعين معافين تلقوا، مسبقا، كابسايسين (capsaicin) من اجل تنشيط السعال، فتبين ان فعالية الثيوبرومين تفوق فعالية الكودائين بما يقارب الـ 3 اضعاف، وهي المادة التي ترتكز عليها اليوم غالبية الادوية المضادة للسعال.

    كذلك، لم يلاحظ الباحثون ظهور اثار جانبية مخدرة للثيوبرومين، مقارنة بتلك التي يثيرها الكودائين.

    وقد يفتح هذا الاكتشاف الباب امام تطوير ادوية جديدة مثبطة للسعال.

    :regards01::regards01::regards01:
     
    *amani* و خديجة ph معجبون بهذا.
    angegardienretour, ‏12 نوفمبر 2016
    #1
  2. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 أوت 2016
    المشاركات:
    903
    الإعجابات المتلقاة:
    1,650
    نقاط الجوائز:
    51
    رد: الكاكاو يوقف السعال

    شكرًا اختي الغالية على المعلومة
    جزاك الله كل خير
     
    1 معجب بهذا.
    عبير الغرام, ‏12 نوفمبر 2016
    #2
  3. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 سبتمبر 2013
    المشاركات:
    7,413
    الإعجابات المتلقاة:
    9,616
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    عالم النسيان
    جزاك الله كل خير
     
    Asseli Queen, ‏31 ديسمبر 2016 على 18:40
    #3
  4. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 أفريل 2016
    المشاركات:
    1,054
    الإعجابات المتلقاة:
    2,454
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جيجل
    السلام عليكم
    بارك الله فيك على المعلومة القيمة
     
    *amani*, ‏1 جانفي 2017 على 16:35
    #4