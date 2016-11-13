حساء كرات اللحم (مرقاز مرحي)

السلام عليكم المقادير -كوب من الخل -3 اكواب مرق دجاج -كوب من الطماطم مرحية -بصلة مقطعة -ملعقتان من معجون الطماطم - 350 غ من المرقاز المفروم - 100 غ من الفطر الكبير المقطع -2 فلافل مقطعة شرائح -كوب سبانخ مقطعة طريقة التحضير 1-اغلي الخل في قدر على حرارة عالية الى ان تتبخر نصف الكمية تم خففي الحرارة الى ان تصبح معتدلة واضيفي المرق والطماطم والبصل ومعجون الطماطم -دعي المكونات تغلي تم خففي الحرارة واتركيها مدة دقيقة على النار 2- اصنعي كرات صغيرة من المرقاز المرحي واضيفيها بدقة الى الحساء الذي يغلي واتركيها على النار 7 دقائق 3-اضيفي الفطر والفلفلة والسبانخ واتركي الخليط على النار 3 دقائق -------------------------------------------------------- يقدم ساخنا :regards01::regards01::regards01: