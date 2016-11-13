حساء كرات اللحم (مرقاز مرحي)

الموضوع في 'ركن الأطباق الجانبية والسلطات والشوربات' نشر بواسطة angegardienretour, ‏13 نوفمبر 2016.

  1. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    المقادير
    -كوب من الخل
    -3 اكواب مرق دجاج
    -كوب من الطماطم مرحية
    -بصلة مقطعة
    -ملعقتان من معجون الطماطم
    - 350 غ من المرقاز المفروم
    - 100 غ من الفطر الكبير المقطع
    -2 فلافل مقطعة شرائح
    -كوب سبانخ مقطعة

    طريقة التحضير

    1-اغلي الخل في قدر على حرارة عالية الى ان تتبخر نصف الكمية تم خففي الحرارة الى ان تصبح معتدلة واضيفي المرق والطماطم والبصل ومعجون الطماطم
    -دعي المكونات تغلي تم خففي الحرارة واتركيها مدة دقيقة على النار
    2- اصنعي كرات صغيرة من المرقاز المرحي واضيفيها بدقة الى الحساء الذي يغلي واتركيها على النار 7 دقائق
    3-اضيفي الفطر والفلفلة والسبانخ واتركي الخليط على النار 3 دقائق
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    يقدم ساخنا

    :regards01::regards01::regards01:
     
    angegardienretour, ‏13 نوفمبر 2016
    #1
  2. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    رد: حساء كرات اللحم (مرقاز مرحي)

    يعطيك الصحة
     
    الحلم الوردي, ‏26 نوفمبر 2016
    #2
  3. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    يعطيك الصحة
     
    Asseli Queen, ‏1 جانفي 2017 على 19:41
    #3