حمار يجب أن نبيعه!

سبحان الله

كانت له جرأة ودهاء

وشاء الله ما شاء فيه

جمع فطنته من ذيلها ولفها لصالحه !

من يثق بالله وقدراته

لن يكون هشا أبدا

وإن طال الزمان سيصل

الى هدفه

وسبحان الله لم يرضي الأمير أن يكون تابعا

ولا جزء من إنجاز بل طمح للاساس

ومثلهم يعتبرون الحكاية الباقية

ومثلنا فصولها الاخيرة

قليل من له ثقة

نضيع فرص كثيرة

!!

والعبر كثيرة

