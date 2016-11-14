التلفزيون شيطان رجيم في بيوت المسلمين

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة أبو هريرة موسى المسيلي, ‏14 نوفمبر 2016.

  1. أبو هريرة موسى المسيلي

    أبو هريرة موسى المسيلي :: عضو متألق ::

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    التلفزيون شيطان رجيم في بيوت المسلمين،

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    تحذير هام من علماء الأمة الناصحين
    فالحذر الحذر فالحذر الحذر

    ••التلفزيون شيطان رجيم في بيوت المسلمين،

    الشيخ العـلامـة الامام محمد ناصر الدين اﻷلباني*رحمه الله
    https://www.box.com/s/003nsq8bg0yoa2niwi69

    ••من مات وقد خلّف في بيته شيئا من الدشوش فانه قد مات وهو غاش لرعيته،
    الشيخ العلامة الامام بن عثيمين رحمه الله
    https://www.box.com/s/lq5ejb4z7rfly9ihk888

    ••حكم اقتناء التلفزيون؟ البعض يقول يقتنيه من أجل سماع اﻷخبار ؟
    الشيخ العلامة الامام بن عثيمين رحمه الله
    https://www.box.com/s/hwbsexmxbhxr1tzotu0u

    ••حكم مشاهدة التلفزيون و الفيديو،
    الشيخ العلامة الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله
    https://www.box.com/s/v6javvr1ivejv8xszjl5
    ••ما حكم اقتناء التلفاز والنظر إليه ﻷجل معرفة اﻷخبار؟
    الشيخ العلامةمقبل بن هادي الوادعي رحمه الله
    https://www.box.com/s/djsz1wxroziks243fx5t

    ••يقول بعضهم التلفزيون جهازا ً فما دخل فيه من محرم فهو حرام به وما
    دخل فيه من حلال فهو حﻼل به ؟
    العﻼمة الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله
    https://www.box.com/s/k9h61th3ptbvcnm5fb8e

    ••حكم وجود التلفاز و الدش في المنزل و أيضا أصبح وجوده حتى في
    السيارات و المكاتب ؟
    الشيخ العلامة*صالح الفوزان حفظه الله
    https://www.box.com/s/sl3ehdvgfl91zgcg7f3a

    ••ﻻ تدخل التلفاز إلى بيتك و ﻻ تخل أوﻻدك يشاهدونه عند الجيران
    الشيخ العلامةصالح الفوزان حفظه الله
    https://www.box.com/s/nlnvmudiw9hs62qzkk2f

    ••التحذيرات المدنية من القنوات الفضائية،
    فضيلة العلامةالشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله
    https://www.box.com/s/ei3meh0tntiz0ie464gq
    ••ا

    [قناة الجزيرة]

    ••التحذير من قناة الجزيرة.
    الشيخ العلامةصالح الفوزان حفظه الله
    https://www.box.com/s/bgqfi8vyuhvr5v5s4xwb

    ••التحذير من قناة الجزيرة سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله
    https://www.box.com/s/2ehn9qsp192gvzepfebu

    ••تبرئة العﻼمة الشيخ
    صالح الفوزان مما نسب إليه في تزكية قناة اﻷثر
    https://www.box.com/s/9q5knr4irppibebrhnpv

    ••التحذير من (قناة المجد) الحزبية، لفضيلة العلامة الشيخ
    أحمد بن يحي النجمي رحمه الله
    https://www.box.com/s/zb300a67woz3cudj6tpz

    ••التحذير من قناة شدى (المجد)، الشيخ العلامة
    عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله
    https://www.box.com/s/094uvbdylrh0qiy99b2e*.

     
    أبو هريرة موسى المسيلي, ‏14 نوفمبر 2016
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
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    رد: التلفزيون شيطان رجيم في بيوت المسلمين

    السلام عليكم
    بارك الله لك اخي موسى وجزاك الله خير
    والمشكلة الكبيره حتى الانترنت دخلت كل البيوت وكل جيوب السراويل
    ربي يهدينا ويصلح حالنا
     
    Skor m@k, ‏14 نوفمبر 2016
    #2
  3. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    أمين شكرا على الإفادة

    والله غير أن في البيت النت و التلفزيون بصح كل شئ يلهى عن ذكر الله فهو محرم يعني ماشي غير التلفزيون لراهى محرم ربي يهدينا الى طريق الصواب
    أم النت فهي ذو الحدين يعني فيها الخير و فيها الشر
     
    نعمات, ‏30 ديسمبر 2016 على 17:33
    #3
  4. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم
    ادا كان التلفزيون شيطان,,
    الدين ياخدون اموال الناس بالباطل ,والدين هم ساكتين على الحق ,والدين يقتلون الانسان بغير حق ويفجرون انفسهم في الكنائس والمطارات لقتل اناس ابرياء
    كيف تسموهم !!
     
    Mustapha Bita, ‏30 ديسمبر 2016 على 17:42
    #4
  5. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    مع حق كاين بزاف حاجات راهى ضدد الدين والرحمة بصح لزام واحد يهدار على كل من تعدى على حدود الله
     
    نعمات, ‏30 ديسمبر 2016 على 17:47
    #5