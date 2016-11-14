التلفزيون شيطان رجيم في بيوت المسلمين، تحذير هام من علماء الأمة الناصحين فالحذر الحذر فالحذر الحذر ••التلفزيون شيطان رجيم في بيوت المسلمين، الشيخ العـلامـة الامام محمد ناصر الدين اﻷلباني*رحمه الله https://www.box.com/s/003nsq8bg0yoa2niwi69 ••من مات وقد خلّف في بيته شيئا من الدشوش فانه قد مات وهو غاش لرعيته، الشيخ العلامة الامام بن عثيمين رحمه الله https://www.box.com/s/lq5ejb4z7rfly9ihk888 ••حكم اقتناء التلفزيون؟ البعض يقول يقتنيه من أجل سماع اﻷخبار ؟ الشيخ العلامة الامام بن عثيمين رحمه الله https://www.box.com/s/hwbsexmxbhxr1tzotu0u ••حكم مشاهدة التلفزيون و الفيديو، الشيخ العلامة الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله https://www.box.com/s/v6javvr1ivejv8xszjl5 ••ما حكم اقتناء التلفاز والنظر إليه ﻷجل معرفة اﻷخبار؟ الشيخ العلامةمقبل بن هادي الوادعي رحمه الله https://www.box.com/s/djsz1wxroziks243fx5t ••يقول بعضهم التلفزيون جهازا ً فما دخل فيه من محرم فهو حرام به وما دخل فيه من حلال فهو حﻼل به ؟ العﻼمة الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله https://www.box.com/s/k9h61th3ptbvcnm5fb8e ••حكم وجود التلفاز و الدش في المنزل و أيضا أصبح وجوده حتى في السيارات و المكاتب ؟ الشيخ العلامة*صالح الفوزان حفظه الله https://www.box.com/s/sl3ehdvgfl91zgcg7f3a ••ﻻ تدخل التلفاز إلى بيتك و ﻻ تخل أوﻻدك يشاهدونه عند الجيران الشيخ العلامةصالح الفوزان حفظه الله https://www.box.com/s/nlnvmudiw9hs62qzkk2f ••التحذيرات المدنية من القنوات الفضائية، فضيلة العلامةالشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله https://www.box.com/s/ei3meh0tntiz0ie464gq ••ا [قناة الجزيرة] ••التحذير من قناة الجزيرة. الشيخ العلامةصالح الفوزان حفظه الله https://www.box.com/s/bgqfi8vyuhvr5v5s4xwb ••التحذير من قناة الجزيرة سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله https://www.box.com/s/2ehn9qsp192gvzepfebu ••تبرئة العﻼمة الشيخ صالح الفوزان مما نسب إليه في تزكية قناة اﻷثر https://www.box.com/s/9q5knr4irppibebrhnpv ••التحذير من (قناة المجد) الحزبية، لفضيلة العلامة الشيخ أحمد بن يحي النجمي رحمه الله https://www.box.com/s/zb300a67woz3cudj6tpz ••التحذير من قناة شدى (المجد)، الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله https://www.box.com/s/094uvbdylrh0qiy99b2e*.