التلفزيون شيطان رجيم في بيوت المسلمين،تحذير هام من علماء الأمة الناصحينفالحذر الحذر فالحذر الحذر••التلفزيون شيطان رجيم في بيوت المسلمين،الشيخ العـلامـة الامام محمد ناصر الدين اﻷلباني*رحمه الله••من مات وقد خلّف في بيته شيئا من الدشوش فانه قد مات وهو غاش لرعيته،الشيخ العلامة الامام بن عثيمين رحمه الله••حكم اقتناء التلفزيون؟ البعض يقول يقتنيه من أجل سماع اﻷخبار ؟الشيخ العلامة الامام بن عثيمين رحمه الله••حكم مشاهدة التلفزيون و الفيديو،الشيخ العلامة الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله••ما حكم اقتناء التلفاز والنظر إليه ﻷجل معرفة اﻷخبار؟الشيخ العلامةمقبل بن هادي الوادعي رحمه الله••يقول بعضهم التلفزيون جهازا ً فما دخل فيه من محرم فهو حرام به ومادخل فيه من حلال فهو حﻼل به ؟العﻼمة الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله••حكم وجود التلفاز و الدش في المنزل و أيضا أصبح وجوده حتى فيالسيارات و المكاتب ؟الشيخ العلامة*صالح الفوزان حفظه الله••ﻻ تدخل التلفاز إلى بيتك و ﻻ تخل أوﻻدك يشاهدونه عند الجيرانالشيخ العلامةصالح الفوزان حفظه الله••التحذيرات المدنية من القنوات الفضائية،فضيلة العلامةالشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله••ا[قناة الجزيرة]••التحذير من قناة الجزيرة.الشيخ العلامةصالح الفوزان حفظه الله••التحذير من قناة الجزيرة سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله••تبرئة العﻼمة الشيخصالح الفوزان مما نسب إليه في تزكية قناة اﻷثر••التحذير من (قناة المجد) الحزبية، لفضيلة العلامة الشيخأحمد بن يحي النجمي رحمه الله••التحذير من قناة شدى (المجد)، الشيخ العلامةعبد العزيز آل الشيخ حفظه الله