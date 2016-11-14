ياودي كي قريت موضوعك ندمت كي رديت على وحد الموضوع

هاهي المشاكل اللي صح صح تدخل ليها وتعطي حلول من قلبك ومن الوااقع نتاعك

صحا اختي يا الزهرة نتاعنا ماشاء الله عمرك 30 سنة ياحسراه نتاجاتك مازالو ما تزوجوش

راكي صغير ومازالك وردة وجايا للدنياا

يااختي افيتيلي قضية باباك والامور لخرى وركزيلي على رااجلك

وانا نقولهالك صرااحة راجلك راهو دخل في الروتين اللي فرضتيه عليه هذا احتمال ثاني

راجلك ومتأكد 100/100 يمشي مع عرة الجتمع ورفقاء السوء

لانو الراجل اللي قلبو برا الشارع هذا باين حالو انو ناس الشارع سرقولو عقلو

اما الحلول يااختي الكريمة حاولي تجدي حياتك من اول وجديد يعني كي نقول تجديد تجديد

ورااجلك حطيت اوناتونت يعني عامليه كيما يعاملك

وكليه شربيه وما تبخسيهش حقوقو وحاولي تبدلي العقلية نتاعك

لبستك امور بيتك امور كلاامك ونحيلي التقلاق والغضب لانو راني متأكد بنسبة كبيرة انو انت وزوجك

دخلتتو مرحلة التنافس على الزعاامة هو حاب يقعد ريس وانت حابة تغيير النظاام

وهذا الشيء ولد شحنات سلبية المهم نعطيك شهر واحد برك طبقي فيه واش نقلك

بعدي على زوجك من ناحية الخطاب يعني احكي معاه على قدر اسئلتو هو

وجاوبيه كي يسقسيك

اما انت جامي راني نقول جاامي تلوحيلو كلمة خليه ديما ديما هو اللي يبدا الحوارووريلو حواء نتاع الصح

وماذا بيك ترجعي لايام الصغر نتاعكم وتتفكري الحاجة اللي كان يحبها فيك زوجك وان شااء الله حصل خير

المهم اعطيلنا ابتسامة من عندك والخطرة الجاية راكي تدخلي وتقوليلنا زوجي حابة يجيب 5 ذراري ضربة وحدة خخخخ



سلااام .. ​