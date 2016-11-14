السلام عليكم أخوتي في الله عمري 30 سنة بصح حاسة روحي عجوزة متزوجة من 3 سنوات و حاستها 300 سنة كرهة الدنيا و اللي فيها و الشيء الوحيد الذي لا زلت واقفة من أجله هو ابني كنزي الثمين في هذه الحياة و لا أملك غيره لدي أهل و زوج و كل شيء تتمناه المرأة كي قلت كلش ماشي معنتها عندي الدراهم عانيت في صغري والديا مطلقين بصح الحمد لله ناظلت قريت تخرجت و خدمت و كي عشت معا يما تهنيت من ظلم مرت بابا بصح ما كنتش عارفة بلي فترة راحة قصيرة و راحا نعاني م جديد من زواج لا طعم له معمر كم و نكد و حزن و حقرة....راجلي قد روحو يعني شهار كي هو كي غيرو و أنا كنت خدامة نخلص مليح مي حبسني راجلي لأنو يحب المرا في الدار و أنا موافقاتو لكن ..... هنا بدات معاناتي مشكلتي زوجي دمر أحلامي كلها أشعر أني حيوان حشاكم حمار عايش يهمبر كي العبيد و ياكل توزجت بعد قصة حب ما نقولش قصة جميلة خاطر مام قبل ما نتزوج كنت ندارب معا زوجي تخمامنا مختلف كليا و صدقوني حتى أنا مستغربة كيفاه تزوجتو نقول خاطر حبيتو برك مي كنت نقول ماش حا نلقى احسن منو انسان يخاف ربي ولي يخاف ربي ما نخافس منو خاطر ما يظلمش و أنا مؤمنة باللي المراة مدلربها دار زوجها و ولادها و نحب ندير واجبي كزوجة على أكمل وجه بصح يحطمني في كل فرصة و يذلني ما نسمعش كلام مليح لا علا طياب ولا شغل الدار حتى في تربية وليدي علما أني معروفة عند أهلي و حتى أهلو بلي شاطرة و نعرف نطيب صح منارفيا شوية مي ما نحقدش و حنينة بزاف زو كلما نعليلو قدرو ينزلي قدري كي نكون ساكتة و ما نطلب والو ما يحسش بيا ما يسقسيش ادا نحب حاجة ولا كاش ما خاصني و كي نهدر يولي يقلي نتي تع مشاكل و كي نسكت و نروح نبكي يجي ليا يقولي واشبيك شحال تحبي الميزيرية كي نقلو حارمني من حقي ما نخرج ما ندخل طايعاتك في كلش و كي نطلب حاجة ما يعجبكش كي نحب نروح لدارنا ولا نخرج معا عجوزتي يقولي علاه تخرجي راكي لاباس بيك في الدار علما أني ما نروح لحتى مدرب غير دارنا ولا لدار عجوزتي نحب دراهم يقولي واش ديري بيهم راكي في دار تاكلي و تشربي و كي تحتاجي حاجة نجيبهالك بثح كي نحتاج ي ينساني و كي نفكرو يقولي ماراهيش كامل في مخي هاذي الحاجة ولا يديرلي عليها شرع واش ديري بها وعلاه وووووو و يبدى يشكي و هو عايش لاباس بيه تيليفون أخر مودال ما غابن روحو في والو و كي يحب حاجة يجيبها و كي جيه خرجة مع صحابو مباتة و لا بحر حاجة ما تعطلو و يجي يقولي ما تروحيش لداركم انا مانيش بايت في الدار أنا شي لي يطلبو نديرهولو مي وراح الحقوق و الواجبات الواجبات لازم عليا و الحقوق ما عانديش فيهم الحق و يقولي ما تساليليش ماش يربي لي يعطيك الحق أنا نعطيك واش نحب ولي عطاهالك ربي نحيهالك أنا و ما تحاسبينيش أنا الراجل و ما عجبكش الحال روحي لداركم آآآآآه يا ربي واش ندير حاسة روحي مربوطة ماني قادرة ندير والو و الحبل داير على رقبتي و يجيف فيا وليت نطلب الموت في كل لحظة كرهت هادي المعيشة و حارمني حتى نزيد دراري على أساس ما يلحقش أصلا وليدو ما علابالوش بيه أهم شي في حياتو نفسو و أنا تزوجت على أساس ندير دار و دراري و يقلي أحمدي ربي عندك هذا و كان جات ليا هذا و ما يجيش أرجوكم قولولي واش ندير حاسة روحي عايشة في كوكب الظلم و القهر حاسة ما عندي حتى قيمة عايشة جارية ما يحوسش عليا غير كي يحب يشبع غريزتو الحيوانية و راهو داير فيا مزية كي راهو متزوج بيا. سامحوني لي طولت عليكم مي والله قلبي ما عادش يحمل و ما نشكيش لدارنا باش ما نقلقش خاوتي و يما عليا أما بابا عايش لولادو لي مل مرتو الزاوجة برك و حنى ما علابالوش بينا ادا رانا ملاح ولا لا اصلا ما جامي جا ليا غير يما و خاتي برك لي يحوسو عليا ما عنديش صحابات قطعهملي أصلا حارمني من كلش مالغير الماكلة و الرقاد لم أعد أحتمل هذه الحياة و أخاف جدا من فكرة الطلاق لأن العالم ما يرحمش و ديابا في كل مدرب متخبيين في جلد النعاج ما عندي غير ربي سبحانو راني شادة فيه حاسة روحي ظعيفة و ماني قادرة ندير والو