مشكلتي أخبروني في أي كوكب أنا

الموضوع في 'منتدى هذه مشكلتي [معا لحل مشاكلنا]' نشر بواسطة مشكلتي, ‏14 نوفمبر 2016.

  1. مشكلتي

    مشكلتي
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    كلمة المرور: 4algeria2017

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 أكتوبر 2013
    المشاركات:
    479
    الإعجابات المتلقاة:
    2,971
    السلام عليكم

    أخوتي في الله عمري 30 سنة بصح حاسة روحي عجوزة متزوجة من 3 سنوات و حاستها 300 سنة كرهة الدنيا و اللي فيها و الشيء الوحيد الذي لا زلت واقفة من أجله هو ابني كنزي الثمين في هذه الحياة و لا أملك غيره لدي أهل و زوج و كل شيء تتمناه المرأة كي قلت كلش ماشي معنتها عندي الدراهم عانيت في صغري والديا مطلقين بصح الحمد لله ناظلت قريت تخرجت و خدمت و كي عشت معا يما تهنيت من ظلم مرت بابا بصح ما كنتش عارفة بلي فترة راحة قصيرة و راحا نعاني م جديد من زواج لا طعم له معمر كم و نكد و حزن و حقرة....راجلي قد روحو يعني شهار كي هو كي غيرو و أنا كنت خدامة نخلص مليح مي حبسني راجلي لأنو يحب المرا في الدار و أنا موافقاتو لكن ..... هنا بدات معاناتي مشكلتي زوجي دمر أحلامي كلها أشعر أني حيوان حشاكم حمار عايش يهمبر كي العبيد و ياكل توزجت بعد قصة حب ما نقولش قصة جميلة خاطر مام قبل ما نتزوج كنت ندارب معا زوجي تخمامنا مختلف كليا و صدقوني حتى أنا مستغربة كيفاه تزوجتو نقول خاطر حبيتو برك مي كنت نقول ماش حا نلقى احسن منو انسان يخاف ربي ولي يخاف ربي ما نخافس منو خاطر ما يظلمش و أنا مؤمنة باللي المراة مدلربها دار زوجها و ولادها و نحب ندير واجبي كزوجة على أكمل وجه بصح يحطمني في كل فرصة و يذلني ما نسمعش كلام مليح لا علا طياب ولا شغل الدار حتى في تربية وليدي علما أني معروفة عند أهلي و حتى أهلو بلي شاطرة و نعرف نطيب صح منارفيا شوية مي ما نحقدش و حنينة بزاف زو كلما نعليلو قدرو ينزلي قدري كي نكون ساكتة و ما نطلب والو ما يحسش بيا ما يسقسيش ادا نحب حاجة ولا كاش ما خاصني و كي نهدر يولي يقلي نتي تع مشاكل و كي نسكت و نروح نبكي يجي ليا يقولي واشبيك شحال تحبي الميزيرية كي نقلو حارمني من حقي ما نخرج ما ندخل طايعاتك في كلش و كي نطلب حاجة ما يعجبكش كي نحب نروح لدارنا ولا نخرج معا عجوزتي يقولي علاه تخرجي راكي لاباس بيك في الدار علما أني ما نروح لحتى مدرب غير دارنا ولا لدار عجوزتي نحب دراهم يقولي واش ديري بيهم راكي في دار تاكلي و تشربي و كي تحتاجي حاجة نجيبهالك بثح كي نحتاج ي ينساني و كي نفكرو يقولي ماراهيش كامل في مخي هاذي الحاجة ولا يديرلي عليها شرع واش ديري بها وعلاه وووووو و يبدى يشكي و هو عايش لاباس بيه تيليفون أخر مودال ما غابن روحو في والو و كي يحب حاجة يجيبها و كي جيه خرجة مع صحابو مباتة و لا بحر حاجة ما تعطلو و يجي يقولي ما تروحيش لداركم انا مانيش بايت في الدار أنا شي لي يطلبو نديرهولو مي وراح الحقوق و الواجبات الواجبات لازم عليا و الحقوق ما عانديش فيهم الحق و يقولي ما تساليليش ماش يربي لي يعطيك الحق أنا نعطيك واش نحب ولي عطاهالك ربي نحيهالك أنا و ما تحاسبينيش أنا الراجل و ما عجبكش الحال روحي لداركم آآآآآه يا ربي واش ندير حاسة روحي مربوطة ماني قادرة ندير والو و الحبل داير على رقبتي و يجيف فيا وليت نطلب الموت في كل لحظة كرهت هادي المعيشة و حارمني حتى نزيد دراري على أساس ما يلحقش أصلا وليدو ما علابالوش بيه أهم شي في حياتو نفسو و أنا تزوجت على أساس ندير دار و دراري و يقلي أحمدي ربي عندك هذا و كان جات ليا هذا و ما يجيش أرجوكم قولولي واش ندير حاسة روحي عايشة في كوكب الظلم و القهر حاسة ما عندي حتى قيمة عايشة جارية ما يحوسش عليا غير كي يحب يشبع غريزتو الحيوانية و راهو داير فيا مزية كي راهو متزوج بيا.

    سامحوني لي طولت عليكم مي والله قلبي ما عادش يحمل و ما نشكيش لدارنا باش ما نقلقش خاوتي و يما عليا أما بابا عايش لولادو لي مل مرتو الزاوجة برك و حنى ما علابالوش بينا ادا رانا ملاح ولا لا اصلا ما جامي جا ليا غير يما و خاتي برك لي يحوسو عليا ما عنديش صحابات قطعهملي أصلا حارمني من كلش مالغير الماكلة و الرقاد لم أعد أحتمل هذه الحياة و أخاف جدا من فكرة الطلاق لأن العالم ما يرحمش و ديابا في كل مدرب متخبيين في جلد النعاج ما عندي غير ربي سبحانو راني شادة فيه حاسة روحي ظعيفة و ماني قادرة ندير والو
     
    مشكلتي, ‏14 نوفمبر 2016
    #1
    حكيك, بقايا إنسان, طموحة و 6 آخرون معجبون بهذا.
  2. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
    المشاركات:
    47,267
    الإعجابات المتلقاة:
    73,073
    رد: أخبروني في أي كوكب أنا

    السلام عليكي
    تم الاعتماد
    ولي عودة
     
    الحلم الوردي, ‏14 نوفمبر 2016
    #2
    2 معجبون بهذا.
  3. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 أوت 2011
    المشاركات:
    2,758
    الإعجابات المتلقاة:
    5,705
    رد: أخبروني في أي كوكب أنا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    فرج الله عنك اخية
    لي رجعة باذن الله
     
    soumia hadj, ‏14 نوفمبر 2016
    #3
    2 معجبون بهذا.
  4. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
    المشاركات:
    47,267
    الإعجابات المتلقاة:
    73,073
    رد: أخبروني في أي كوكب أنا

    السلام عليكي
    اكيد الزوجة تتنازل على حوايج بزاااف لارضاء الزوج
    وتانيك تايفيتي كامل المشاكل الزوجية
    مي على حساب ماقولتي
    نتاع الصح ربي يكون معاك اختي
    اكيد بلعقل اختي
    وان شاء الله تولي امورك احسن
    بلاك ربي حاب يشوفك تصبري
    واستغفري مولاك
    واكيد ان شاء الله راجلك
    يولي يعاملك احسن
    وان شاء الله يزيدو الاعضاء
    يفيدوك اكثر
    ربي يفرج عليك
    ان شاء الله
     
    الحلم الوردي, ‏14 نوفمبر 2016
    #4
    4 معجبون بهذا.
  5. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    2,356
    الإعجابات المتلقاة:
    6,549
    رد: أخبروني في أي كوكب أنا

    السلام عليكم
    على كل انا مانكتفيش بقول الله يعينك ...
    عندي ليك بعض الملاحظات برك اذا تسمحيلي يا اخت ...
    اولا ....يا اختي المشاكل تتحل بالعقل و الحكمة ..مش بالتعصب و الغضب ...و تمني الموت ......هه....
    ثانيا ......صح عندك الحق في بعض النقاط مثل انك ماتروحيش لداركم و لا ماتخرجيش gاع
    ...
    انا كنت نجي ضدك لو كان ماجاتش الحالة فايتة الحدود ...مي ...يبدو انك صح في موقف لا تحسدين عليه ...
    المهم ..انا برغم خبرتي القليلة في امور الزواج و العلاقات بين الزوجين
    ننصحك تحاولي بالعقل تقنعي زوجك ...
    ...
    و حاولي تهدري مع اهله لو كان يقنعوه يبدل شوي العقلية
    ...
    و الله يفرج همك و غمك
    و
    السلام عليكم
     
    habchisalaheddin, ‏14 نوفمبر 2016
    #5
    3 معجبون بهذا.
  6. أحبك ياجزائر

    أحبك ياجزائر :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 فيفري 2010
    المشاركات:
    1,530
    الإعجابات المتلقاة:
    291
    رد: أخبروني في أي كوكب أنا

    سلام الله عليك
    لو كنت قريبا منك لتوجتك[H] تــــــــــاج المرأة المسلمة الطيبة[/H]
    نادرا وما تجد بنت صحت مثلما ضحيتي ،
    الرجل مقصر كثيرا ، ولكن أرى أقول لك أصبري لأجل إبنك ، وإهتمي به ، ولا تعيري هذا الرجل المستهتر إهتمام ، وعامليه كأنه غير موجود ،وكل وقتك أعطيه لولدك ، وعامليه بالمثل يعني أكل وشرب ، لا حنان ولا هم يحزنون
    وخاصة بعدما قلت أنه تزوجك عن حب ، فمن سكن قلبه الحب لن يتغير أبدأ ومستحيل أن يفرط فيك .
    هو فقط من جانب مسمى عزة النفس لا يبين لك بأنه يحبك
    والله من مقعدي وأمام حاسوبي أقول لك أنه يحبك ،ولايريد ان تعرفي ذلك عزة منه ؟؟
    على الرغم أرى من يعبر عن حبه هو الرجل الحقيقي
    أصبري أختي وثابري وصابري مع ولدك
    وخمني وحدك وأجدي حلا وحدك
    لا ينفعك أحد
    وخاصة أوصيك وأوصي نفسي بخطوة الطلاق ،حـــــــــذاري مجتمعنا لايرحم المطلقة ،خاصة انك صحيتي بكل امورك
    حلليها بطريقة ذكية ورؤية ثاقبة ، وكل خطوة ضعي إبنك أمام تخمينك
    ومن يصبر ويتقي يجعل الله له مخرجا من حيث لا يحتسب
    وأدعي وتضرعي لربي فالفرج قاد خاصة لمراة طيبة مباركة مثلك
    فلا تخافي ولا تجزعي إن الله معك اختي
    كوني بخير
     
    أحبك ياجزائر, ‏17 نوفمبر 2016
    #6
    5 معجبون بهذا.
  7. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 أوت 2013
    المشاركات:
    7,177
    الإعجابات المتلقاة:
    33,907
    رد: أخبروني في أي كوكب أنا

    ياودي كي قريت موضوعك ندمت كي رديت على وحد الموضوع
    هاهي المشاكل اللي صح صح تدخل ليها وتعطي حلول من قلبك ومن الوااقع نتاعك
    صحا اختي يا الزهرة نتاعنا ماشاء الله عمرك 30 سنة ياحسراه نتاجاتك مازالو ما تزوجوش
    راكي صغير ومازالك وردة وجايا للدنياا
    يااختي افيتيلي قضية باباك والامور لخرى وركزيلي على رااجلك
    وانا نقولهالك صرااحة راجلك راهو دخل في الروتين اللي فرضتيه عليه هذا احتمال ثاني
    راجلك ومتأكد 100/100 يمشي مع عرة الجتمع ورفقاء السوء
    لانو الراجل اللي قلبو برا الشارع هذا باين حالو انو ناس الشارع سرقولو عقلو
    اما الحلول يااختي الكريمة حاولي تجدي حياتك من اول وجديد يعني كي نقول تجديد تجديد
    ورااجلك حطيت اوناتونت يعني عامليه كيما يعاملك
    وكليه شربيه وما تبخسيهش حقوقو وحاولي تبدلي العقلية نتاعك
    لبستك امور بيتك امور كلاامك ونحيلي التقلاق والغضب لانو راني متأكد بنسبة كبيرة انو انت وزوجك
    دخلتتو مرحلة التنافس على الزعاامة هو حاب يقعد ريس وانت حابة تغيير النظاام
    وهذا الشيء ولد شحنات سلبية المهم نعطيك شهر واحد برك طبقي فيه واش نقلك
    بعدي على زوجك من ناحية الخطاب يعني احكي معاه على قدر اسئلتو هو
    وجاوبيه كي يسقسيك
    اما انت جامي راني نقول جاامي تلوحيلو كلمة خليه ديما ديما هو اللي يبدا الحوارووريلو حواء نتاع الصح
    وماذا بيك ترجعي لايام الصغر نتاعكم وتتفكري الحاجة اللي كان يحبها فيك زوجك وان شااء الله حصل خير
    المهم اعطيلنا ابتسامة من عندك والخطرة الجاية راكي تدخلي وتقوليلنا زوجي حابة يجيب 5 ذراري ضربة وحدة خخخخ

    سلااام ..
     
    hakim story, ‏18 نوفمبر 2016
    #7
    Hiba habouba, فتاة حساسة, بقايا إنسان و 4 آخرون معجبون بهذا.
  8. خربشات فتاة

    خربشات فتاة :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 جوان 2016
    المشاركات:
    37
    الإعجابات المتلقاة:
    105
    رد: أخبروني في أي كوكب أنا

    اولا اختي ربي يفرجها عليك

    ثانيا اخونا حكيم قال كلام صواب عليكي بالتغيير و التجديد

    يمكن تقولي اني جددت لكن لا جدوى لا اختي زيدي جددي و تجديد تجديد

    نقصد بهذا انك تبدلي شخصك و تبدلي هندامك و مكياجك و ترتيب دارك و اجعلي الابتسامة هي استقبالة زوجك

    خليك يدهش فيك يحسك تبدلدتي صدقيني اختي زوجك حاب انسانة اخرى في دارو خليها تكون انتي

    لست اقصد بامراة اخرى هه نقصد انوا تعب بزوجتوا الي ديما قلقانة و تبكي و غضبانة

    ماتزيدي طيحي دمعتك بزاف قدامو ليك تضحكي و ديري EMBIANCE في دارك

    صدقيني اختي الرجال بطبعهم يحبو المرأة الحيوية المتجددة كل يوم بحاجة جديدة

    عل سبيل المثال كانت عندي صديقة تعاني مثلك من راجلها انوا يظال برا مع صحابو و مخليها و كي حوست تفهم لقات روحا وين يدخل للدار يلقاها تغسل تسيق تبكي قلقانة

    كي خمت لقات روحها تبدلت مهيش كي الزوجة في ايامهم الاولى وين كان يموت عليها
    حكمت الدار بدلتها من راسها لرجليها و بدلتلوا العقلية
    تحكيلي قاتلها واحد نهار دخل من خدمتوا وقت الغداء لقاها مدايرة لشعرها قتاتش و لابسة لبسة برا (نقصد تريكو و سروال) و تغني قاتلي كي شافني ضحك
    المهم الحكاية طويلة انتي لازم تتبدلي لزوجك لازم يحسك تغيرتي للاحسن طبعا
    نتمنى تكوني فهمتي عليا مصلحتليش نحكي امور بزاف لكن الحل راهم باذن الله بين يديك
    و زيد تفكري قبل زراجكم زوجك يحب رسائل ااو لربما تراسليه بكلام تفكريه بايام ماضي
    و زيد في ليلة من ليالي وجدي عشاك بكري و اعملي كيكة باسموا و ديري جو رومنسي و خليه كي يدخل يتفاجء اقعدي معاه و قوليلو حبيت نحتافلوا مع بعض ببداية عهدة جديدة ههه خلي كلامك فيه ضحك ميش ديما كلام نقد و تكنيد و خليك تراسليه كي يكون خارج الدار في ليل ميش بكلام وينك ووووو خلي كلماتك تجبي
    نتمنى تكوني فهمتيني حشمت من هدرتي بزاف :$
    نتمنى تكوني فهمتيني اختي هو صح الرجال كي يعصبوا وش يردهم مي والله المراة بيدها مفتاح الرجل مهما كان فقط تعقلي و خمي تصلحي العلاقة في بدايتها و باذن الله تتصلح
     
    خربشات فتاة, ‏19 نوفمبر 2016
    #8
    1 معجب بهذا.
  9. prince of love

    prince of love :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 أكتوبر 2011
    المشاركات:
    1,717
    الإعجابات المتلقاة:
    4,062
    رد: أخبروني في أي كوكب أنا

    السلآم عليكم

    الصبر يا اختي .. الصبر مفتاح الفرج

    هذا ابتلاء من الله عز وجل ، حتى الانبياء و الرسل ابتلاهم الله بالزوج الغير الصالح

    لوكان تخممي في حلول .. تجدي ان احلاها مر سيرتو في حالتك الآن

    ربي يفرج عليك ان شاء الله
     
    prince of love, ‏19 نوفمبر 2016
    #9
    1 معجب بهذا.
  10. Smile Queen

    Smile Queen :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 سبتمبر 2012
    المشاركات:
    461
    الإعجابات المتلقاة:
    692
    رد: أخبروني في أي كوكب أنا

    السلام عليكم
    حبيبتي الغالية اول شي حبيت نقولك بلي عندك الحل وفي يدك انتي
    نتي لي حسستي زوجك بالشي لي راكي حاساتو
    كي تقولي بلي راكي حاسة روحك حيوان
    ربي كرمك يا غالية علاه تحسي هاذ الاحساس
    كلامي من مجربة
    وبالاك تجربتي اصعب بكثير من تجربتك اختي
    انا كنت صابرة على زوج اكثر من هكا وكنت عايشة مع حماة متسلطة لكن كنت حاطتها يما ونعيطلها يما وزوجي حبيتو لاخر لحظة في زواجنا وللاسف تخلا عليا بسبب المرض بمجرد ما مرضت طلقني وهذا ابتلاء من ربي وحامدة ربي عليه الحمد لله
    حبيت نقولك بلي الطلاق ابغض الحلال عند الله وبلي الطلاق ماهوش نهاية العالم والمرة ماهيش نعجة
    المرة هي المرة الزواج مايزيدهاش كرامة ولا الطلاق ينقص من كرامتها المرة تدير قيمتها بأخلاقها وتربيتها وواحد ما تخليه يتعدى حدودو مهما يكون
    بالنسبة لحالتك حبوبتي حبيت نقولك مادام عندك ولد وهذا زوجك قلتي تزوجتيه عن حب يعني تعرفيه ولازمك ترضاي بسلبياتو وايجابياتو
    وبدلي نظرتك للاشياء
    مثلا كي قلتي جامي قالي كلمة حلوة ولا شكرني
    لازم تكوني على علم بلي كيما كاين مرة حنينة ومرة قاسية هكذاك ثاني الرجال كاين الحنين وكاين القاسي
    كاين لي يبين مشاعرو وكاين لي يحتفظ بيها في قلبو
    كوني متأكدة بلي يفرح ويمدحك ممكن قدام اهلو ومش قدامك لان كاين كيما قتلك رجال هكا طبعهم تجيه راه ينقص من روحو كي يقولك كلمة حلوة
    وهذا مايعنيش بلي ما يحبكش
    راه يحبك والدليل غيرتو عليك مادام ماهوش يخلي فيك تخرجي
    لازم تشوفي الامور من الجهة هذي لانو هذا هو الصح
    واليأس هذا نحيه
    شوفي حنا العباد يعطينا ربي نعم بزاف مي كي ينحيلنا حاجة برك صغيرة نيأسو ونتمناو الموت
    احمدي ربي على الصحة ملاييييييييييييييييييين تتمنى الصحة
    احمدي ربي على الذرية ملاييييييييييييييييييييين محرومين من كلمة ماما
    احمدي ربي على الزوج ملايييييييييييييييييييييييييين يتمناو تكون عندهم حياة مستقرة وزوج ودار
    احمدي ربي على الام ملايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين محرومين من الام
    وتفاءلي خير
    وماتنسايش بلي بعد كل عسر كاين يسر
    ربي يفرج عليك يا غالية
    وعمرك ولا ترخسي نفسك لان لي مايغلي نفسو الناس ترخسو
    كوني اميرة في عين زوجك
    اهتمي بنفسك وافرحي والبسي لنفسك مش ليه
    اطبخي ليك نتي وولدك وهو يبقى زوجك وتاج راسك
    ونعطيك مفتاح اكتشفتو مي بعد فوات الاوان وادعيلي بالزوج الصالح حبوبتي
    اول مفتاح التقرب من ربي سبحانو صلي صلاتك في وقتها وكثري الاستغفاااااااااااااااااار بالالف في اليوم وقوليلي وش رايك
    وثاني مفتاح : النوع هذا مفتاحو المدح امدحيه ودايما الابتسامة تكون في وجهك نحي عليك النكد
    حياتنا نعيشوها مرة وحدة
    وارضاي بواش اعطاك ربي
    وجامي تيأسي
    واصبري لان الصبر مفتاح الفرج
    ربي يفرج عليك
     
    Smile Queen, ‏20 نوفمبر 2016
    #10
    1 معجب بهذا.
  11. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 أفريل 2010
    المشاركات:
    944
    الإعجابات المتلقاة:
    770
    رد: أخبروني في أي كوكب أنا

    diri fi balek que had le genr mouch rah yetbdel,, nti lazm tefhali diri l guelb 3la wlidek
    ki mata9edrich tokherdji et3almi sur internet, rah kayn kooolch, ebday l hadja li thebiha khyata informatique, telechargi des livres a9ray wch telguy, cultive toi, la konti na9ssa et3almi le langues, cha3b ta3na makhlou3 b les apparence nhar akhor ykoun 3andek problm tbani ta3erfi tahedri w fay9a b rohek waaahed ma ydor bik

    diri choghlk f dar w wdjdi bagage, ydji nhar win ta3erfi w tetaakdi qu la seule solution tlag w tethanaw menou w ykoun bnek kber chwia, w lazem tkouni courageeeeuse
     
    GI Joe, ‏23 نوفمبر 2016
    #11
  12. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 أفريل 2010
    المشاركات:
    944
    الإعجابات المتلقاة:
    770
    رد: أخبروني في أي كوكب أنا

    euh pardon hada win chft 9arya w konti khadama mala men wech khayfa !! manach en 1800
    dhyaba tb3ihom mat3ichich hyatk lazem tkouni forte d caractere w nifek fog koolech c tout
     
    GI Joe, ‏23 نوفمبر 2016
    #12
  13. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 أوت 2016
    المشاركات:
    279
    الإعجابات المتلقاة:
    621
    رد: أخبروني في أي كوكب أنا

    السلام عليكم
    أختي أنا لا أنكر أن ظروفك جد سيئة لكن عليك أن لا تضعي أسباب للسعادة ان توفرت فانت سعيدة و الا فأنت غير ذلك
    في الحقيقة أنت من جعلت من حياتك مكدسة بالشقاء و ليس زوجك {هذا لا يعني أن زوجك انسان جيد و أنت غير ذلك } بل أنت من أعطيته الفرصة فنحن فقط من نحدد ان نكون سعداء أو تعساء
    الشيء الذي يجب أن تفهمينه مفهوم الحياة أوسع من الحياة الزوجية يعني أنه حياتك زوجية ليست بحال جيدة لا يستلزم أن تحيي حياة مريرة
    فالسعادة شجرة جذوروها بداخلنا لا علاقتة لها بظروفنا الانسان السعيد سعيد في جميع الأوقات وحتى في أسوأ الظروف
    فابراهيم الفقي يقول ان لم تكن سعيدا بظروفك الان لن تكون سعيدا حين تتوفر الظروف التي تريدها هذا لا يعني أن لا نسعى لتغيير ظروفنا ولكن لا تنغسي على نفسك
    وهنا اسمحيلي أن أطيل عليك بهاته القصة
    اختلف رجل مع امرأته فقال لأشقينك فقالت الزوجة في هدوء{لا تستطيع } قال كيف ذلك قالت {لو كانت السعادة في المال لحرمتني منه ولو كانت في حلي لمنعتها عني ولكن لا شيء تمتلكه أنت ولا الناس اني أجد سعادتي في ايماني و ايماني في قلبي و قلبي لا سلطان عليه غير ربي }
    أرجو أن تكوني قد فهمت قصدي غاليتي اخلقي أنت السعادة في كل لحظة من حياتك استمتعي بكل شيء صغير و كبير في حياتك استمتعي بصبرك على المر استمتعي في الابتلاء بادراكك أنك تؤجرين عليه
    اجعلي من حياتك كتلة استثمارات استثمري في ابنك مشروع انشاء الجيل الصالح باشري في حفظ القرآن طالعي ثقفي نفسك حياتك أوسع من الحياة الزوجية صحيح كل اانسان يتمنى صلاح الحياة الزوجية و لكن ان لم تصلح و قد فعلتي كل ما بوسعك فهذا لا يعني فشلك في الحياة
    و الآن سأقول لك أكثر مقولة أحبها
    عش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك .. عش بالايمان .. عش بالكفاح ... عش بالصبر ...عش بالحب ... و قدر قيمة الحياة
    أزال الله عنك الغم و أصلح لك زوجك و أحياك حياة طيبة منيرة رائعة بكل لحظاتها
    عذرا على الاطالة ;);)
     
    التعديل الأخير: ‏29 نوفمبر 2016
    طموحة, ‏29 نوفمبر 2016
    #13
    1 معجب بهذا.
  14. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    3,362
    الإعجابات المتلقاة:
    9,877
    رد: أخبروني في أي كوكب أنا

    السلام عليكم اختي
    اولا شي ندعي ربي يهدي راجلك ويعرف قيمتك نقولك واش راكي تقولي كاين منو لانو تقلبت الدنيا الرجال لما يلقاو مرا بنت فاميليا يعفسو عليها هذا واقع ما تقولوليش راكي تزيدي عليها لالا نقول الحث مي خلي نفوتو ليها بالشوي
    اختي شوفي راجلك عندو عقلية انو المرا مديورة للشغل والخدمة ومش انسان تحس وتحتاج لاهتمام
    انت ما تقوليش كرهت وحبيت نموت او شي اولا سكوتك هو مخليه يدير فيك هاكا انت بنت اصل مي هو مش حاب يفهم اذا عقلو ماراهش عندو نظن عندك اهل يرجعوهولو خلي يوصل الامر لاهلك ممكن لما يشوفك رحتي فترة يحس بغلطتو اول شي حاولي تهدري معاه قبل ما تدي قرار تندمي عليه ولو انا لو في بلاصتك ما نندمش ولو رحت من عندو الصراحة
    شوفي اختي خبري اهلك وحطيهم فالصورة مي راني نقولك اهدري معاه فرغيلو قلبك كيما حكيتي هنا وشوفي واش يقول ممكن ينتبه لغلطلتو واذا بقا على نفس الحال يا اختي خير من كاش ما يصرالك وتقنطي ووليدك لمن تخليه خبري اهلك هذا النوع مش مليح الوحدة تسكتلهم الصراحة ربي يهديه
     
    ليليا مرام, ‏29 نوفمبر 2016
    #14
  15. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 جوان 2016
    المشاركات:
    947
    الإعجابات المتلقاة:
    2,469
    رد: أخبروني في أي كوكب أنا

    السلام عليكم أختي

    أولا حبيبتي ربما ساهمت في جزء المشكل ، بجعل حياتك كلها تتمركز على زوجك ، أنا لا ألومك غاليتي لكن ، المرأة منا لما تحب زوجها و تعشقه فإنها لا تفكر بشيء سوى راحة زوجها و سعادته و رضاه فتسرف في الإهتمام به ، و تضحي من أجله و تصبر على أخطائه المتتالية ،لكن الرجال لا يحبون هذا الشيء على الدوام، فجبلو على حب التغيير ، و لا يحبون المرأة التي تضحي بكرامتها من أجلهم و تلح عليهم بأن يهتموا بها على الدوام ، كما أن الزواج يمر بفترات من الفتور ،فحاولي تنشيطه و لا تدعي الملل و الروتين يتسللان إلى حياتك ،نصائحي لك عزيزتي هي :

    حاولي الإهتمام بنفسك و جددي كل شيء في حياتك بداية من مظهرك.

    عيشي لنفسك لا لزوجك بمعنى أنك لو طبخت مثلا أكلة طيبة و جديدة لا تنتظري الشكر من زوجك بل إفرحي بها أنت و إبنك .

    ولا تدعيه يكون هو محور حياتك

    إهتمامك بزوجك سيكون تأدية واجباتك و لا زيادة عن ذلك ،ثم توجهي إلى إبنك و لاعبيه و كلميه و إضحكي معه ،و طنشيييييييييييي زوجك كأنه غير موجود بالمرة .

    أشعريه بأنك سعيدة من غيره و لا تلحي عليه بأن يهتم بك و إياك أن تحاولي أن تفتحي موضوعا معه ( أعلم أن الأمر صعب جدا ، لكن سوف يأتي بنتيجة ساحقة و لو بعد حين ،عليك بالصبر حبيبتي )

    عليك الإهتمام بمظهرك ولا تهملي ذلك ،و تفنني فأنت إمرأة و تفهمين ما أقصده .

    نصيحتي لك أن تهتمي بشؤون البيت و لا تهمليها ،حتى لا يجد فرصة للكلام معك ومجادلتك ،صرف الإهتمام سيكون من زوجك فقط .( كما أسلفت الذكر إهتمي بواجباتك نحوه فقط و لازيادة ،فمأكله ومشربه و.......... واجب لكن من دون أحاسيس و مشاعر ) .

    و لا تنسي الدعاء له بالهداية في كل صلاة

    بإذن الله سترين تغيير في تصرفاته ، وسيرجع إليك كما كان و أحسن ،دعواتي لك حبيبتي

    أرجو أن أكون وفقت في إيصال نصائحي
    و السلام عليكم
     
    عاشقة الإحسان, ‏30 نوفمبر 2016
    #15
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  16. بقايا إنسان

    بقايا إنسان :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 أوت 2010
    المشاركات:
    1,691
    الإعجابات المتلقاة:
    2,184
    رد: أخبروني في أي كوكب أنا

    سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد:أختنا الكريمة أحي فيك روح الصبر التي تقودكي حتما للفرج وللبشرى من عند الله عزوجل كما أنه لا يضيع اجر المحسنين قد صبرتي على زوجك طاعة لله ثم له فأبشري فالخير كله مقبل عليك فالاهم أن لا يشتكي منك الزوج وإن كنت أراه مقصر على حسب قولك فيكفيه قول رسولنا الكريم عليه السلام والذي قال:(كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول) فقد ضيع الامانة وترككي كالمعلقة فحسبه حساب ربه له فلا ليل عليك يطول ولا نهاره يطول فكل بمقدار وحتما سياتي يوما ويزول .كما أني أذكر قصة واقعية وهي:أن رجل من عهد السلف توضأ ونظر لوزجته بعين الرضى فقالت:(أبشر يا رجل فكلانا في الجنة,فقال كيف.؟فقالت:لقد رزقني الله بأبشع الرجال خلقا وخلقة فصبرت ورزقك بأجمل زوجة فشكرت) فعلم وقتها قيمة زوجته وتفطن لفعلته وحسّن من خلقه طاعة لربه وخشي الله فيها حتى فرق بينهما المنون
    فلكي الاختيارإما الصبر مع الفرج وإما أن تجدي لكي معه مخرج فالذي خلق لن يضيع ومامن دابة في الأرض إلا على الله رزقها
    فلكي النجدين الصبر مع المنحة أم الفصال بضريبة يدفع ثمنها طفلك
    اختنا الكريمة قد عانينا اكثر مما عنيتي منه أنتي وصبرنا حتى عجزالصبر عن صبرنا وانتظرنا حتى ينظر الله في أمرنا وماكان لنا طريق غيره نحن معشر الموحدين لشريعة ربنا متبعين فأنت بحاجة لمن يسمع لك وإن غاب عنه حل لمشاكلك ولست بحاجة أن تغيري رجل طبعه قد يغلب عن تطبعه فلا يستقيم الظل والعود اعوج
    عجل الله عليك أختنا بالفرج إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل
     
    بقايا إنسان, ‏30 نوفمبر 2016
    #16
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  17. ام أمينة

    ام أمينة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 ماي 2011
    المشاركات:
    4,161
    الإعجابات المتلقاة:
    3,054
    رد: أخبروني في أي كوكب أنا

    قصتك حزينة يا اختي و اعرفي هذا ابتلاء من الله تعالى
    من الاحسن انك تعيطي لواحد كبير من عائتك او عائلتو و فهميه و يهدر معاه بالاك يعقال و يولي مسؤول

    ما علي الا اني ندعيلك
    ربي يفرج عليك و يصبرك على وش راكي فيه و ربي يحفضلك وليدك
     
    ام أمينة, ‏2 ديسمبر 2016
    #17
  18. فتاة حساسة

    فتاة حساسة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 مارس 2010
    المشاركات:
    2,799
    الإعجابات المتلقاة:
    2,167
    اصبري اختاه
    اصبري واحتسبي صبرك لله عز وجل وكي تضيق بيك الدنيا تفركي وليد ربيه واحسني تربيتو كي يكبر راح يفرجها عليك
    ماتحطيش في قلبك
    واحد ماراه هاني فالدنيا صجقيني ونتي صغيرة ومازالكي تعيشي ان شاء الله حاولي تغتنمي وقتك في حوايج مفيدة اقراي كتب وتعلمي قرأن
    ربي يفرجها عليك وعلى كل واحد
     
    فتاة حساسة, ‏22 ديسمبر 2016 على 13:29
    #18
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  19. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    1,512
    الإعجابات المتلقاة:
    1,022
    الزواج رباط مقدس لابد لأحد طرفيه ان يهتم للطرف الآخر ويراعي شعوره فالزواج هو تغيّر حالة المتزوج عنها عما كانت عليه في السابق تغيّر جذري
    لان الحياة اصبحت مشتركه وللشراكة شروط موجبه فإذا كان زوجك عاقل ممكن التفاهم معه وتسيير امورك وفق المعقول ولا ضرر ولا ضرار .. يجب
    ان تعلمي انكِ طلقتي حياة الحرية منذ ارتباطك بزوجك وهذا هو اختيارك التي اقدمتي عليه وعليك احترام ما الزمتي نفسك به وباللين المصحوب بالرويه
    ممكن ان تحصلي على كل ما نفسك فيه لانني ارى ان زوجك وحسب ما بدا من طرحك لم يتصرف تصرفات مشينه ولم يكن فاسدا كي يعرضك لحياة السؤ
    وبما ان الامر كما ذكر عليك تحمل مسئوليتك تجاه زوجك واخذ حقوقك كامله باللين والتفاهم والكلمة الطيبه مع مراعاة ضغوط الحياه التي ربما تكون سببا
    لملامح الانصراف التي تريها على زوجك ... زبدة القول اهتمي لزوجك ولابنك وسايري امورك وعسى الله يوفقك ...
     
    aljentel, ‏22 ديسمبر 2016 على 15:57
    #19
    حكيك معجب بهذا.
  20. Hiba habouba

    Hiba habouba :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 فيفري 2016
    المشاركات:
    1,129
    الإعجابات المتلقاة:
    2,900
    طبقي كلام الاخ حكيم لمدة و سوفي التغيير ...:)
     
    Hiba habouba, ‏23 ديسمبر 2016 على 11:42
    #20

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