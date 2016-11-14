دماغ المرأة يملك ردة فعل أقوى من الرجل

الموضوع في 'منتدى العلوم والمعرفة' نشر بواسطة angegardienretour, ‏14 نوفمبر 2016.

  1. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    دماغ المرأة

    دماغ المرأة، أظهرت نتائج تجارب أن دماغ الأنثى يملك ردة فعل أقوى بكثير مما عند الرجال، حين يتعلق الأمر بهيئة جسدها، فظهور كيلوغرامات إضافية في جسم امرأة مثلاً يخلق عاصفة من المشاعر السلبية لديها، في حين أن الرجال لا يحركون ساكناً في هذه الحالة.

    وقد طلب الباحثون من 16 رجلاً و16 امرأة، ارتداء خوذة الواقع الافتراضي التي تظهرهم، عندما ينظرون إلى أنفسهم من خلالها، بهيئة أنحف أو أسمن مما في الواقع. ثم قام العلماء بمراقبة التغيرات في نشاط مناطق الدماغ المختلفة للمشاركين مستخدمين أسلوب التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، حسب البيان.

    وأظهرت النتائج أن ردة فعل النساء كانت أقوى بكثير منها لدى الرجال عندما يتعلق الموضوع بهيئة أجسادهن، إذ يصبح الاتصال بين مناطق الدماغ المسؤولة عن إدراك الجسم أكثر نشاطاً، وهي المناطق التي تنظم المشاعر السلبية كالألم والخوف والغضب.

    :regards01::regards01::regards01:
     
    angegardienretour, ‏14 نوفمبر 2016
    angegardienretour, ‏14 نوفمبر 2016
    #1
    العَنْقَاءُ معجب بهذا.
  2. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

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    أههههههه
    :sneaky:
    باينة عليها عندها منبهات دايخين
    أصحيتِ زايدة كيلو غرام على الراجل
    لكن أختي الكريمة أحضرتِ
    موضوع يتكلم عن البدانة
    والجسم فقط
    ماذا لو كان هناكَ موضوع أخر
    مثلاً ....أممم
    حاجات أخري     :)
    أيهم له ردة فعل أقوي !

     
    العَنْقَاءُ, ‏25 ديسمبر 2016 على 01:05
    العَنْقَاءُ, ‏25 ديسمبر 2016 على 01:05
    #2
    angegardienretour معجب بهذا.
  3. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    1,316
    الإعجابات المتلقاة:
    875
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    هههههههههههههههههههههههه
    باينة كي الشمس.................
     
    angegardienretour, ‏25 ديسمبر 2016 على 07:05
    angegardienretour, ‏25 ديسمبر 2016 على 07:05
    #3