السلام عليكم اولا: أصل كلمة الشاوية. من عادات الشاوية عبر التاريخ أنهم يتحصنون بالجبال و المرتفعات في حالة أي غزو اجنبي . ولهذا جاءت كلمة الشاوية من (ايش) أي القمة و المرتفع . كما أن القبائل قديما كانوا يعيشون ضمن قبيلة صنهاجة بالتعبير العربي وأصل هذه الكلمة (زنق) أي الأعلى . ثانيا: العروش الشاوية لوكان يسمعوا واش هدرت اليوم متفراش كما هو معروف ماضيا وحاضرا أن منطقة الشرق الجزائري خصوصا منها موطن الاوراس منطقة ثورية تأبى الضيم وتعين على نوائب الحق وقد أنجب ربعها كثيرا من الأسر العريقة ومن بيت تلك الأسرالشاوية أهل الغيرة والوفاء والمبرة الصفاء فرسان الميادين وعباقرة الدواوين أهل المبادرات المباركة وزعماء الثورات والمقاومة. ومناطقهم كثيرة ومنها على سبيل المثال :قالمة بلد أشياخنا القادرية والعيساوية والعمارية وكذا باتنة بلد الاوراس وكذا البير العاتر التي عرفنا بها بيوتات كثيرة ومنها بيت عويمر الابرار وما الى ذلك من ضواحي ومعالم بالامكان مراجعة معالمها وأنسابها في المدونات التاريخية والتراجم النسبية. وقد تربى عند الشاوية وانتسب اليهم ونشأ بينهم أيضا شيخ مشايخنا سيدي يحي الشاوي النايلي المعروف بصولاته وجولاته ومدوناته في المذهب المالكي أقدم لكم مجموعة من الاعراش الشاوية الموجودة في باتنة وجزء من ام البواقي وجزء من خنشلة وعلى بقية الاعضاء الشاوية فقط ان يساعدون في بقية الاعراش في الولايات الاخرى: أولاد بوسليمان أولاد داود أولاد عبدي أولاد أوجانا اولاد سعيد كل هذه الفروع تسمى عند البعض ب الجبايلية اي يعيشون في المناطق الجبلية يعيش البعض منهم في خنشلة وهناك ايضا أولاد ملول أولاد فاضل أولاد سباع وهم خليط من العربية والشاوية يعيشون في ولايتي باتنة وام البواقي ويوجد اولاد خلفون واولاد عز الدين واولاد عمارةواولاد سليم......في ولاية خنشلة اولاد علي في المنطقة الحدودية بين باتنة وسطيف في مدينة عين ازال وجرياط و بسكارة لقد نسيت الكثير منهم وفي منطقة الجبايلية وحدهم، منهم: إيغوسار في منطقة غسيرة وضواحيها، أيث ايوب تقريبا في نفس المنطقة قرب مشونش، أيث منعة في منعة، أيث بوزينة في بوزينة، أيث سعاذة بين دائرة منعة بولاية باتنة ودائرة جمورة بولاية بسكرة. إيعشيين في تيمقاد أيث فاضل في دوفانة. وأكبر عرش من ناحية عدد السكان هو عرش أيث داوذ في دائرة أريس ببلدياتها، دائرة اشمول باستثناء بلدية إينوغيسن التي يقطنها أيث بوسليمان، بلدية فم الطوب وكل المناطق الجبلية المجاورة. وأكبر عرش في الشاويةهو أيث سلطان في عين التوتة وضواحيها. يليه مباشرة عرش أيث داوذ في المناطق المسماة أعلاه. هناك اعراش ذات اصول شاوية في مدينة قالمة منهم من يتكلم الشاوية ومنهم خليط بي الشاوية اوالعربية وهذه الاعراش هي اولا يعقوب بني اجانة لعشاش اولا ضاعن اولاد فاضل وارجو منكم ان كانت هناك اعراش شاوية في قالمة ارجو ان تعلنوها النمامشة راهي اكبر قبيلة أمازيغية في العالم وهي تتواجد في تبسة وخنشلة وأم البواقي وباتنة وبسكرة والوادي وسوق أهراس وحتى في تونس. ثالثا: (…يروى أن أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها-رأت يوما فتى شعره مسترسل مصفف بالجدائل والظفائر،ممتلئ حيوية وحسنا وظرافة،فسألت:من أي قبيلة هذا الفتى؟فقيل لها:إنه من البربر،فقالت:البربر يكرمون ضيفهم،ويضربون جيدا بسيفهم،ويلجمون الملوك كما نلجم اﻷحصنة منقول من منتديات كووورة :regards01::regards01::regards01: