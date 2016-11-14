كلمات من نور

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة (الصياد), ‏14 نوفمبر 2016.

  1. (الصياد)

    (الصياد) :: عضو مُشارك ::

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    ** العيــــــــــــــــــــــون الأنيقة تلك التي تطبق اجفانها كي لا تبصر هفوات الأحبة ( هنيئا لمن يمتلكونها ) **

    ** كُن أرقى من ان تجمع ذنوباً مصدرها الحديث عن الناس **

    ** الحمدلله الذي جعلنا نعجز عن معرفة المستقبل ليكون دائماً لدينا أمل بأن غداً أجمل ً **

    ** السعادة مُعديَة فاحرص على مخالطة السعداء لعله يصيبك شيءٌ مَنّ سعادتهم قال العرب قديماً : (من جاوّر السعيد يسعد ) **

    ** لا تحكموا على البيوت القديمة من أبوابها فخلف الأبواب القديمة أرواح من ذهب. **

    ** من المؤسف أن تجد نفسك متخلفاً في عيون من تحب ِ **

    ** التجارب هي الأُسس التي يبني عليها العقلاء حياتهم ! فن إذا عرفنا كيف فشلنا نفهم كيف ننجح ! **

    ** أجمل ما في الفقر أنه لا يجلب لك أصدقاء المصلحة **

    ** الوقاحَه تركيز النظّر في المٌعاق كانكَ ترى مخلوقَ غرِيب **

    أمراض لا دواء لها:

    ** قلة الدين **
    ** قلة الأدب **
    ** عدم الندم عند الخطأ **
    ** عدم قبول الاعتذار **

    ** لجاذبيتك أعطِ للحديث أو للكلام تعبيرًا من الوجه يناسبه أو كلامًا يلائمه **

    ***أنواع الصمت ***

    ** الصمت وقت اللزوم "حضور" **

    ** والصمت وقت الكلام "غياب"**

    **     والصمت وقت القرار "تردّد" **

    ** والصمت وقت الفشل "صبر     **

    *** ابتسم تعيش احلى حياة بـسعادة ***

    ***

    مما اعجبني
     
    التعديل الأخير: ‏14 نوفمبر 2016
    sanaya, rycerz, جوهرة الجنة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    (الصياد), ‏14 نوفمبر 2016
    #1
  2. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    رد: كلمات من نور

    السلام عليكم
    نور الله عليك
    كلمات روعة
    ربي يجازيك خير
     
    3 معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏14 نوفمبر 2016
    #2
  3. جوهرة الجنة

    جوهرة الجنة :: عضو مُتميز ::

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    رد: كلمات من نور

    بارك الله فيك اخي كلمات رائعة
    شكراااااا
     
    2 معجبون بهذا.
    جوهرة الجنة, ‏15 نوفمبر 2016
    #3
  4. (الصياد)

    (الصياد) :: عضو مُشارك ::

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    رد: كلمات من نور


    وعليكم السلام

    الروعة في مروركم وردودكم الطيبة اختي مليكة
    بارك الله فيك
     
    2 معجبون بهذا.
    (الصياد), ‏15 نوفمبر 2016
    #4
  5. (الصياد)

    (الصياد) :: عضو مُشارك ::

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    رد: كلمات من نور


    وفيك بارك الله اختي جوهرة الجنة
    شكرا جزيلا
     
    2 معجبون بهذا.
    (الصياد), ‏15 نوفمبر 2016
    #5
  6. rycerz

    rycerz :: عضو مُتميز ::

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    رد: كلمات من نور

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    ههههههه ... يقال عندنا : خالط لمساعيد تسعد
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    تماما .. لكن فيه من المساوئ ما لا يمكن إحصاءه .. ههههه
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    فعلا فالكثير من الأمراض بالرغم من إستعصاءها إلاّ أن فيها قابلية للتغيير نحو الأفضل مع الوقت ... لكن تلك التي ذكرتها و هي تندرج تحت مرض إسمه الحمق أو الحماقة و لقد أثبتت التجربة أنه لا دواء له




     
    1 معجب بهذا.
    rycerz, ‏15 نوفمبر 2016
    #6
  7. (الصياد)

    (الصياد) :: عضو مُشارك ::

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    رد: كلمات من نور

    الله يديم سعادتك اخي

    اشكرك للرد الطيب
    بارك الله فيك
     
    1 معجب بهذا.
    (الصياد), ‏15 نوفمبر 2016
    #7
  8. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك أخي الصياد
     
    sanaya, ‏15 جانفي 2017 على 09:43
    #8

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