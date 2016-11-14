كلمات من نور

* * * * ** العيــــــــــــــــــــــون الأنيقة تلك التي تطبق اجفانها كي لا تبصر هفوات الأحبة ( هنيئا لمن يمتلكونها ) ** ** كُن أرقى من ان تجمع ذنوباً مصدرها الحديث عن الناس ** ** الحمدلله الذي جعلنا نعجز عن معرفة المستقبل ليكون دائماً لدينا أمل بأن غداً أجمل ً ** ** السعادة مُعديَة فاحرص على مخالطة السعداء لعله يصيبك شيءٌ مَنّ سعادتهم قال العرب قديماً : (من جاوّر السعيد يسعد ) ** ** لا تحكموا على البيوت القديمة من أبوابها فخلف الأبواب القديمة أرواح من ذهب. ** ** من المؤسف أن تجد نفسك متخلفاً في عيون من تحب ِ ** ** التجارب هي الأُسس التي يبني عليها العقلاء حياتهم ! فن إذا عرفنا كيف فشلنا نفهم كيف ننجح ! ** ** أجمل ما في الفقر أنه لا يجلب لك أصدقاء المصلحة ** ** الوقاحَه تركيز النظّر في المٌعاق كانكَ ترى مخلوقَ غرِيب ** أمراض لا دواء لها: ** قلة الدين ** ** قلة الأدب ** ** عدم الندم عند الخطأ ** ** عدم قبول الاعتذار ** ** لجاذبيتك أعطِ للحديث أو للكلام تعبيرًا من الوجه يناسبه أو كلامًا يلائمه ** ***أنواع الصمت *** ** الصمت وقت اللزوم "حضور" ** ** والصمت وقت الكلام "غياب"** ** والصمت وقت القرار "تردّد" ** ** والصمت وقت الفشل "صبر ** *** ابتسم تعيش احلى حياة بـسعادة *** *** مما اعجبني