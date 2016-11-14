كلمات من نور

إقتباس لمشاركة (الصياد): ....... ** السعادة مُعديَة فاحرص على مخالطة السعداء لعله يصيبك شيءٌ مَنّ سعادتهم قال العرب قديماً : (من جاوّر السعيد يسعد ) ** ......... إضغط للتوسيع...

ههههههه ... يقال عندنا : خالط لمساعيد تسعد

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إقتباس لمشاركة (الصياد): ....... ** أجمل ما في الفقر أنه لا يجلب لك أصدقاء المصلحة ** ........ إضغط للتوسيع...

تماما .. لكن فيه من المساوئ ما لا يمكن إحصاءه .. ههههه

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إقتباس لمشاركة (الصياد): أمراض لا دواء لها:

** قلة الدين **

** قلة الأدب **

** عدم الندم عند الخطأ **

** عدم قبول الاعتذار ** ........​ ....... إضغط للتوسيع...



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فعلا فالكثير من الأمراض بالرغم من إستعصاءها إلاّ أن فيها قابلية للتغيير نحو الأفضل مع الوقت ... لكن تلك التي ذكرتها و هي تندرج تحت مرض إسمه الحمق أو الحماقة و لقد أثبتت التجربة أنه لا دواء له



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