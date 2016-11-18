انا رشيقة ولاطاي فين

السلام عليكم خونا حكيم

الو الشيخ شميسو واحد من وسارة راه يتهم فيا بالفتنة وانا نهدر على لاطاي

ايه بنتي ليليا هذا قوليلو عمك شميسو كل يوم يصبح على الرشاقة ههههه







ايه حاجة باينة كل واحد واش يحب والمرا واش تحب مي انو الراجل وعلاه لما تزيد المرا شوي يكره وما يعجبوش الحال ويروح يحوس على رقيقة اللي من الاول ماكانتش عاجباتو علاه الراجل متناقض هاكا

انا وحدة من الناس ما نحبش القشابية مع احترامي لنواحيكم من عاداتكم القشابية لكن رجل كبير ما تجينيش فراسي راجلي يلبس قشابية نحس روحي متزوجة مع شيخ ما نقدرش

وما نحبش الرقيق الحمد لله اللي حبيتو فخطيبي عادي طويل وماراهش سمين وماراهش رقيق مليح بزاف المهم الكرش نكرهاااااااااااااااااااا

لو يدير الكرش نروح لدارنا حتى ينيحها





هههههههههه صح والله كاينة السمانات كامل حنانات والرقاقات يسم يقطر يسمحونا البنات الرقاقات مش كامل لكن الاغلبية ما عرفتش علاه





