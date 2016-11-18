انا رشيقة ولاطاي فين

السلام عليكم جماعة الخير واش راكم نهاركم مبروك وكاش دفا كاش لوبيا سخونة مع الشتا هذي اليوم بقيت نخمم فواحد السوجي اييه الرشاقة ماكانش مرا ما تحبش الرشاقة نهار كامل واحنا مقابلين المرايا ونشوفو كاش رطل زاد فينا واش من رطل ياو نتوسوسو من غرامات زادو المرا موسوسة انو تسمان وتخاف تفقد المعجبين لانو عارفة الراجل يحبها مانكا يعني حوتة على لغتهم هوما اييه يحوسو على الحوتة اللي تمشي فالأرض هذا الراجل ما فهمناش واش يحوس حوتة تمشى فالارض وكان تبكي المرا يقولك تمساح عندو مشكل مع البرمائيات ايه المرا مسكينة نهار كامل دير فالريجيم وهذا تيزانة نانا وهذي زازا وهذا الهاشمي وتشرب وتغلي وتجري ودير السبور فالدار وتعيا وتروح تاكل قدرة واااااااااااع يا بنتي وعلاه عليك السبور صحة مش رشاقة قد ما تتعبي تزيدي تجوعي وتزيدي تاكلي نروحو نشوف الراجل ايه زمان الراجل كانت رجولتو تتقاس على كلمتو ويسقسو واش خدام السي خونا اليوم رجع يحوس على لاطاي يوقف فالمرايا ويشوف كان كرشو خرجت والا سمان ولا كاش شعرات شيب خرجو فيه الاناقة والرشاقة نظن للمرا وكان حوست عليها باه ترضيك السي عنتر وانت وعلاه عليك لاطاي حابة نفهم هذو ليكرام وهذي كيراتين وعلاع تعاندنا عمو ولحقت لاطاي ثاني هنا كثرتها المشكل لما المرا تسمان يروح يبدلها بوحدة رقيقة ولما ترقاق يعايرها ويقولها زيدي شوي واشبيك خلل فميزان عينيك وانت واش يرضيك المتزوجات مساكن نهار كامل يخافو يولدو ويسمانو ورا الولادة والراجل يروح يجري يبدلهم وعلاه؟ انا حابة رجال يجاوبوني ياخي تتزوجو المرا على عقليتها والا على الكيلوات جدودكم كانو جزارين وعلاه حنا نورمال تسمان او ترقاق ما يهمش المرا تحب الراجل خلاص ولو يتبدل مع الوقت يكبر ويسمان عادي نورمال مي الراجل نهار كامل وهو يعاير النسا موسوسين بلاطاي والرجال كثر منهم ضرك نعرف ردود الخاوة يقولك حقنا خاصة مالك هذاك لازم يقولنا مواصفات المرا واذا وزنها ولاقاها زادت قالك نطلقها او نديها دير شفط الدهون صحا وانت اذا كرشك خرجت والحل كيفاه ديرلك هي قولولي واش رايكم واذا نتوما النسا راكم تعانو مع زيادة الوزن وواش راي ازواجكم المتزوجات وبكل صراحة واش رايكم فرجالكم يعني ميم تبدل وزنو ياخي نظن نورمال واللي تضايقت تحكينا نورمال انا الصراحة ما نحبش راجلي تكون كرشو خارجة وااااااع ما نحبش الله غالب نتوما رجال واش رايكم ومدولي رايكم فاللي تكون سمينة بلا جرح مشاعر الناس مالك الصراحة واش رايك واذا كرشك خارجة راح نكرهك من ضرك اعزائي الرشيقات والرشيقون الخط لكم