انا رشيقة ولاطاي فين

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏18 نوفمبر 2016.

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  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم جماعة الخير واش راكم نهاركم مبروك وكاش دفا كاش لوبيا سخونة مع الشتا هذي
    اليوم بقيت نخمم فواحد السوجي اييه
    الرشاقة    [​IMG]

    ماكانش مرا ما تحبش الرشاقة نهار كامل واحنا مقابلين المرايا ونشوفو كاش رطل زاد فينا واش من رطل ياو نتوسوسو من غرامات زادو    [​IMG] المرا موسوسة انو تسمان وتخاف تفقد المعجبين لانو عارفة الراجل يحبها مانكا يعني حوتة على لغتهم هوما اييه يحوسو على الحوتة اللي تمشي فالأرض هذا الراجل ما فهمناش واش يحوس حوتة تمشى فالارض وكان تبكي المرا يقولك تمساح عندو مشكل مع البرمائيات[​IMG]

    ايه المرا مسكينة نهار كامل دير فالريجيم وهذا تيزانة نانا وهذي زازا وهذا الهاشمي وتشرب وتغلي وتجري ودير السبور فالدار    [​IMG]
    وتعيا وتروح تاكل قدرة واااااااااااع يا بنتي وعلاه عليك السبور    [​IMG] صحة مش رشاقة[​IMG] قد ما تتعبي تزيدي تجوعي وتزيدي تاكلي[​IMG]

     نروحو نشوف الراجل ايه زمان الراجل كانت رجولتو تتقاس على كلمتو ويسقسو واش خدام[​IMG]
    السي خونا اليوم رجع يحوس على لاطاي يوقف فالمرايا ويشوف كان كرشو خرجت    [​IMG] والا سمان ولا كاش شعرات شيب خرجو فيه
    الاناقة والرشاقة نظن للمرا وكان حوست عليها باه ترضيك السي عنتر وانت وعلاه عليك لاطاي حابة نفهم
    هذو ليكرام وهذي كيراتين وعلاع تعاندنا عمو ولحقت لاطاي ثاني هنا كثرتها    [​IMG]

    المشكل لما المرا تسمان يروح يبدلها بوحدة رقيقة ولما ترقاق يعايرها ويقولها زيدي شوي واشبيك خلل فميزان عينيك وانت واش يرضيك    [​IMG]
    المتزوجات مساكن نهار كامل يخافو يولدو ويسمانو ورا الولادة    [​IMG] والراجل يروح يجري يبدلهم وعلاه؟ انا حابة رجال يجاوبوني ياخي تتزوجو المرا على عقليتها والا على الكيلوات[​IMG] جدودكم كانو جزارين وعلاه حنا نورمال تسمان او ترقاق ما يهمش المرا تحب الراجل خلاص ولو يتبدل مع الوقت يكبر ويسمان عادي نورمال مي الراجل نهار كامل وهو يعاير
    [​IMG]

    النسا موسوسين بلاطاي والرجال كثر منهم ضرك نعرف ردود الخاوة يقولك حقنا خاصة مالك هذاك لازم يقولنا مواصفات المرا واذا وزنها ولاقاها زادت قالك نطلقها او نديها دير شفط الدهون صحا وانت اذا كرشك خرجت والحل كيفاه ديرلك هي
    قولولي واش رايكم واذا نتوما النسا راكم تعانو مع زيادة الوزن
    وواش راي ازواجكم المتزوجات
    وبكل صراحة واش رايكم فرجالكم يعني ميم تبدل وزنو ياخي نظن نورمال واللي تضايقت تحكينا نورمال
    انا الصراحة ما نحبش راجلي تكون كرشو خارجة وااااااع ما نحبش الله غالب
    نتوما رجال واش رايكم ومدولي رايكم فاللي تكون سمينة بلا جرح مشاعر الناس
    مالك الصراحة واش رايك واذا كرشك خارجة راح نكرهك من ضرك

    اعزائي الرشيقات والرشيقون الخط لكم
     
    الصحافية الساخرة, sanaya, نونو ويدو و 8 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏18 نوفمبر 2016
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
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    رد: انا رشيقة ولاطاي فين

    السلام عليكم
    اسمحيلي ختي ليليا على الروطار الله غالب كنت مسافر مادخلتش
    الرشاقة لازم في لمرا مي مش محتم فيها لازم تكوون عندها لطاي باش تتزوج
    كاين لي ماعندو حاجة في لطاي المهم تكون شابة شويا
    انا اصلا شحال نكره وحدة رقيقة وسورتو الى كانت طويلة
    مانحبهاش معلباليش علاه ديجاا نشوفها نكره كامل ههههه
    يرحم والديك تلقايها توزن وحد 40 ولا 50 كلغ والطول 175 هذي ننصحها
    توقف فلكوان ويعلقو فيها لحوايج خخخخخ
    ممبعد تقوللها كولي تقولك راني ريجيم خخخخ
    انا في رايي نحب لي تكون ابيبري توزن من 55 حتى 65 وبلاك حتى 70 كلغ هكذاك تقدر تعجبني
    ليليا سور رقيقة بزاف راني تخايلتك وحد 40 كلغ غير اخطيني من ضرك ههههه
     
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    Skor m@k, ‏20 نوفمبر 2016
    #2
  3. hakim story

    hakim story
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    رد: انا رشيقة ولاطاي فين

    ههه موضوع للفتنة يا ليليا مع صباح ربي نفتح عينيا على سوجي الرشااقة
    الله غالب والله نقلك يعني من اسرار الرجال انو يحبو الطفلة اللي عندها زيادة معتبرة في الوزن
    يعني ماهيش سمينة بزاااف وماهيش رقيقة كيما الممثلات نتاع هذا الوقت خرطي في خرطي
    الرشاقة ولاطاي حاجة نفسية كاين اللي يعجبها الراجل السمين اللي كي يلبس القشابية ولا البرنوص يطيح عليه فن هههه
    وكاينة اللي تحب الرقيق خخ مالغري يبالي الرقيق سامط وما نعرف
    هكاك الطفلة اللي تكون سمينة شوي تكون حنينة وبالتجربة خخخ
    وكاين الرقيقة المشعاالة
    المهم الصح الصح اللي يحبها الراجل في المرا انو ما تكونش نتاع سبيطارات لابغى توزن ما نعرف واش
    المهم برك ما تشكيش على المرض والاشياء الاخرى قسمة ونصيب
    واللي يحوس على اللياقة اكيد راهو يحوس على الصحة نتاعو
    شكرا خيتو
     
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    hakim story, ‏20 نوفمبر 2016
    #3
  4. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

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    قسنطينة
    رد: انا رشيقة ولاطاي فين


    السلام عليكم
    الرشاقة هي صحة الإنسان قبل ان تكون مظهر
    المرأة لابد ان تكون متوسطة ليس سمينة كي لايظهر شكلها مقزز خصوصا القصيرة
    ولا تكون ضعيفة لدرجة ان شكلها يصبح مثل الذكر خصوصا الطويلة
    لان أكثر شيء يهم الزوج هو تفاصيل جسد الزوجة هذا واقع لا يمكن إنكاره
    كما نقولو لازم تكون معمرة وشكلها حوتة
    خلاف عن ذلك شكل الرجل مهم جدا بالنسبة للمراة فكلما كان رياضي كان جذاب
    حقيقية الأمر نحن مجتمع نقارن كثير بجمال الممثلين في الأفلام والمسلسلات
    لهذا على الأقل يكون الشكل مقبول .
    المشكل ان زيجات اليوم قبل الزواج يهتمون بمظهرهم لكن بعد الزواج
    تصبح أجسادهم عبارة عن أشكال هندسية خصوصا عند بلوغ الأربعين فما فوق
    بالنسبة لي رغم أني توقفت عن الرياضة لمدة وزاد وزني لكني سأرجع الى ممارستها عندما
    انتهي من مشاغلي قريبا هوايتي المفضلة هي كمال الأجسام .
    الرجل ليس لديه مشكلة مثل المراة لانه ينتقل كثيرا ويمارس الأشغال وبهذا يحرق الكثير من الدهون
    عكس المراة تجد صعوبة في انقاص الوزن .
    كخلاصة الزواج السعيد في الجسم الرشيق :d
    تسلمي
     
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    bleu roi, ‏20 نوفمبر 2016
    #4
  5. Skor m@k

    Skor m@k
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    رد: انا رشيقة ولاطاي فين


    السلام عليكم
    صحا خويا حكيم تخمامك كيما انا ههههه
    عجبتني هنا فالرشاقة هعهههه​
     
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    Skor m@k, ‏20 نوفمبر 2016
    #5
  6. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    رد: انا رشيقة ولاطاي فين

    السلام عليكم
    يعطيك الصحة اختي ليليا ولله عندك الحق الراجل غير تتبدل مرتو شوية يبدأ
    يعس فيها ويحاسب فيها بصح ماعلابلوش بلي هو سبب في تغيرات هذي هههههه
    اختي ليليا شكون قالك بلي لمرا تبقي تحب راجلها اذا خرجت كرشو ههههههه
    انا وحدة نحاسبو كيما يحاسبني ههههه انا مانحبش راجل السمين وكرشو خارجة ههههه
     
    8 معجبون بهذا.
    عبير الغرام, ‏20 نوفمبر 2016
    #6
  7. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    رد: انا رشيقة ولاطاي فين

    السلام عليكم
    الله يعطيكم الخير
    الرشاقة صح حاجة مليحة للمراة والرجل لاخاطر قد ما يكون الجسم رشيق تنقص الامراض والتعب وووووووو
    لازم الرياضة تم الرياضة لي حاب يحافظ علي رشاقتو
    ماشي تعمروها ماكلة حتي تنتفخوا وتزيدوا ترقدوا والمشي مكانش ايا وين بيها باينة توليو شكاير هه
    واسم نقولو ربي يعطينا صحتنا يارب والباقي يجي ممبعد
    تحياتي للجميع​
     
    8 معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏20 نوفمبر 2016
    #7
  8. zohor kfz

    zohor kfz :: عضو مُتميز ::

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    tlemcen
    رد: انا رشيقة ولاطاي فين

    لي حكا عليها مالك هي انا
    نحمك يا مالك نجيفك ههههه انا صح كنت رقيقة بصح الله غالب مع لقراية و الماكلة قليلة ماكنش عندنا الوقت باش ناكلو بصح دروك شوية شوية يعني راني مع 60 كلغ ما نقرش نزيد كثر و ما علبليش علاش لانه نااااكل و الله غالب هعاداك حد ما اعطى الله هههه ادا كامل قتلت روحي نوصل ل 65 و ماشي اكثر و الطول 175
    و بالنسبة للراجل يا اختي مانحملش واحد عندو الكرش يا اخي راه كاين قاعات الرياضة على الانواع و لا بلا عليك قعة الرياضة غير في بلاصتك و خدم شوية كرشك و انت تولي الله الله عليك
    ليليا هادا موضوع حربي اكييييد سرتو مع مالك ههههه
     
    6 معجبون بهذا.
    zohor kfz, ‏20 نوفمبر 2016
    #8
  9. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    رد: انا رشيقة ولاطاي فين


    شوووووووووف يا سيدي العزاب يتكلموا على الرشــاقة و لا طــاي
    سطـوب اسكتوا راهم حضرو الكبار
    يا الكحلووووشة تون شاوي اذا كنتي تطيبي مليح و ماكلتك بنينة رايح يسمان
    مع انت تباني زوجة ناجحة و مهبولة هههههههههه

    اما سي مــالك حابها مثل شرابوفا تعرفها نتاع التنس
    نظن رايح تموت بلا زواج و تلقى الله أعزب هههههههههه
    اما حبيب قلبي حكييم راه عامل صورة رمزية بلا عينين
    و هو يحكي على لطاي نظن عنده البصيرة و يقرا الفنجان
    هههههههههه و يزيد يحوس وحدة ماهياش رقيقة ههههههههههه
    حتى هو كيما مالك لو كان نستعمل تفكيره و نحطوه في الواقع رايح يبقى بلا زواج

    اما رأيي فكلش بالمعقول و الوسطية في كل شيء مليحة
    و انا و الله ربي وقفني و الحمد لله

    راني نخمم على حكيييم و مااالك ههههههههههههه

     
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    الامين محمد, ‏20 نوفمبر 2016
    #9
  10. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    رد: انا رشيقة ولاطاي فين

    السلام عليكم
    ههه
    يا سيدي و الله نحير فيك ...تجيبي قالموضوع لي ينسي في خوه
    ههه
    الله يبارك
    تابعي ..المهم ...
    بعد التفكير ...جاء ردي كالاتي ...
    ههه
    اولتها ....كل واحد كيفاه يفضل زوجتو .....المهم مش هذا البيت القصيد ...
    و فيما يخص العقلية ...ثاني كل واحد و كيفاه ..المهم تكون الزوجة مطيعة و ما تكونش عنيدة ...* شرّاد *
    ههه
    انا في رايي التركيز على هذي الجوانب شوي لقطة مدرحة
    ...
    انا نفضل بدل التركيز على هذي الجوانب ..لازم الواحد يركز على الجوهر الحقيقي للزواج
    و
    هو انشاء عائلة على اسس المودة و الرحمة و على القيم الاسلامية و الاجتماعية
    و تربية نشا يخدم بلادو و و مجتمعو
    ....
    اما الواحدي يبدا يخير فالزوجة تقول راه يخير في نعجة للعيد
    هذي ما...شوي ...
    و
    السلام عليكم
     
    التعديل الأخير: ‏20 نوفمبر 2016
    حلم كبير, sanaya, مِلْكٌ لَهٌ و 3 آخرون معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏20 نوفمبر 2016
    #10
  11. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    رد: انا رشيقة ولاطاي فين

    ايه قتلك تبداو تبانو بالشوي توزن 70 ولازم الخصر 38 او 40 ومن بعد هي تزيد شوي تروجو تعشقو برا وتبدا المرا مسكينة مع الريجيم تقتل روحها والسي خونا يعاير من هيه وناسي روحو مخرج كرشو قالولو الكرش معناها مول الدراهم ياو ماكانش منها المرا تعيف راجل كرشو خارجة اللي كرشو خارجة غير يروح يجري على روحو فالبوشاوي
    اواه خونا انا ما تعرفش لاطاي نتاعي الحمد لله مون شاوي يموت عليا هكا غير تهنى الحمد لله خموس عليا من عند ربي
    وشكون قالك راني لاصقة فيك انت اخطيني عندي يؤبشني زين ولاطاي وطول تبارك الله وما عندوش الكرش كيما يحب خاطري غير اتهنى والله تولي مهند ما نشوف فيك ههههه
    قالو اخطيني اسمع واقيل عندبالك راني قاتلة روحي عليك يا طفل ارقي ماراكش مليخ
    هههه نورتني عمو ربراب
     
    2 معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏20 نوفمبر 2016
    #11
  12. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    رد: انا رشيقة ولاطاي فين

    الصحة نتاعو بيد ربي وشعال من راجل عندو مرا شابة ولاطاي وهو فالكرسي المتحرك وتحبو وصايناتو وشعال من راجل مرتو تمرض يرميها ودور عليه الدنيا ويطيح هو الدنيا دوارة
    شكرا لك
     
    4 معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏20 نوفمبر 2016
    #12
  13. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    رد: انا رشيقة ولاطاي فين

    نورتني خويا الملك
     
    2 معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏20 نوفمبر 2016
    #13
  14. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    تاريخ التسجيل:
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    رد: انا رشيقة ولاطاي فين

    السلام عليكم اختي عبير اهلا وسهلا
    يسلمك تعيشي
    ايه ما يعرفوش انهم السبب ياخي ديما يلوموها ياخي هو المسؤول على الذكر والانثى ويلومو النسا شفت جهل اكثر من هاكا خليهم مساكن انا مرات يغيضوني هههههه
    نستعرف بيك انا ثاني من نشوفو نحاسب بالغرام ههههه
    يا يمى كي نقرا برك كرشو خارجة يضربني700 جن
    نورتيني اختي عبير
     
    1 معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏20 نوفمبر 2016
    #14
  15. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
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    رد: انا رشيقة ولاطاي فين

    ايه امين معليش يعطينا صحتنا مي هذي يجي من بعد ازاه خميلها قبل ما تتفر فيك
    وتحياتي لك
     
    4 معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏20 نوفمبر 2016
    #15
  16. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    رد: انا رشيقة ولاطاي فين

    السلام عليكم زهور واش رايك كاش ما طيبتي ببوش ابعثيلي انا جامي كليتو وحابة ناكلو من عندك
    شفتي راه يعاير راه ليك اقصفي مي هو ما قالناش هو كيفاه داير عارف روحو بوطو تريسيتي وطويل عليها كاره روحو ولصقها فالنسا وا كرشو خارجة شافنا نكرهو راجل كرشو خارجة راه ساكت وضارب النح
    ايه راكي معايا والبنات كامل هاكا نكرهو راجل عندو الكرش خطيبي مسكين كل يوم يقولي صرعتيني بالمعاير ياو ما تخافيش ما نخليهاش تخرج هههههههه
    ايه وانا علاه درتو على مالك راني حاسة راني نحكو على النوع نتاعو ههههههههه
    نورتيني زهور والقصف رباعي الابعاد
     
    2 معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏20 نوفمبر 2016
    #16
  17. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    رد: انا رشيقة ولاطاي فين

    ما تخمم عليهم ما والو لقينالهم حل راهم فمطار هواري بومدين لإفرقيا ربي يوفقهم ههه
    نورتني الابيض
     
    2 معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏20 نوفمبر 2016
    #17
  18. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    رد: انا رشيقة ولاطاي فين

    وعليكم السلام وشكرا نورتني الله يخليك
     
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    ليليا مرام, ‏20 نوفمبر 2016
    #18
  19. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    رد: انا رشيقة ولاطاي فين

    ههه
    مرة اخرى ان شاء الله نقلك وش نحب ...لحد الان لازم نشوف فالمرأة العقلية ..و من بعد نشوف كفاه نخير المظهر.....
    ههه
     
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    habchisalaheddin, ‏20 نوفمبر 2016
    #19
  20. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    رد: انا رشيقة ولاطاي فين

    ايه يعني انت مصر على العقلية
    خويا صالح اونسي جامي نحبس انا ومون شاوي بعيد الشر بعيد الشر خمس فعين مالك
    نجي نخطب وتولي مون جفاوي ههههه

     
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    ليليا مرام, ‏20 نوفمبر 2016
    #20
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