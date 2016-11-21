ملف جديد فى آلام الظهر والعمود الفقرى ...

السلام عليكم كل ما يخص آلام الظهر والعمود الفقرى آلام الظهر والعمود الفقري أكثر الأمراض انتشاراً تعتبر آلام الظهر والعمود الفقري، أكثر الأمراض انتشاراً في العالم، وتوصف بأنها سهلة ممتنعة، ولا تقتصر على فئة اجتماعية دون أخرى، بل تصيب الناس جميعاً دون استثناء، وأصبح يطلق عليها مرض العصر. فكيف يتم التعامل معها؟ معروف أن العمود الفقري هو أساس هيكل الظهر. وهذا العضو يتألف من 33 فقرة منها: 7 فقرات عنقية. 12 فقرة صدرية. 5 فقرات قطنية. 4 فقرات عجزية. وتتألف الفقرة من الجسم والقوس، ويتوضع بين كل فقرتين قرص (دسك) Disc. ويمتد على طول العمود الفقري رابطتان Ligaments أمامية وخلفية تساعدان على حماية العمود الفقري أثناء الانثناء. جسم الفقرة: وهو عبارة عن كتلة عظمية قصيرة اسطوانية، يلتصق كل جسم بالذي يليه بواسطة قرص يبلغ سمكه ما بين ثلث أو خمس جسم الفقرة، ويتكون هذا القرص من الغضروف الليفي، ومن كتلة مركزية من نسيج لين، وتعمل هذه الاقراص على التقليل من الثقل على اجسام الفقرات، كما أنها تكسب العمود الفقري قابلية الانثناء والحركة. آلام العمود الفقري هذه الآلام يطلق عليها أيضا الآلام العنقية والظهرية او الآلام القطنية، وتختلف هذه المسميات حسب المناطق المصابة في 90% من حالات الآلام الخاصة بمنطقة العمود الفقري ككل، تكون أسبابها ناتجة عن خلل في النظام الميكانيكي أو البين المفصلية، وإصابة الفقرات القطنية هي الأكثر شيوعا. فمعظم الناس يواجهون مشاكل في العمود الفقري على مدى حياتهم، لكن 10% فقط منهم هم الذين يستشيرون الطبيب. الأعراض قد يصعب على المرضى ان يفسروا تلك الآلام: • الآلام العنقفية تكون منتشرة عادة في منطقة اللوح (عظم الكتف). • الآلام الظهرية وتنتشر كثيرا في منطقة الأضلاع والقفص الصدري. • الآلام الظهرية السفلى وتنتشر كثيرا في منطقة الحوض. • الآلام القطنية وتنتشر كثيراً لتصل عضلات الارداف والساقين. وهذه الآلام يمكن ان تتسبب في الحد الجزئي للحركة أو الاحساس بالتقييد. ما هي أسباب الآلام الظهرية؟ • وجود عيب خلقي في العمود الفقري: وينتج بسبب سوء في التكوين الخلقي للعمود الفقري، وممارسة مهن تتطلب جهداً جسمانياً كبيراً، وممارسة الرياضات العنيفة.. أو ممارسة حركات خاطئة تؤدي إلى تمزق في الأربطة. • الاسباب النفسية: كالشد العصبي والمشاكل الذهنية، قد تكون مسؤولة كثيرا عن الآلام المزمنة. • إلتواءات العمود الفقري: الجنف Scoliose، اي التواء العمود الفقري أو الحوض على شكل حرف S والاحدبداب Cyphose، وهو استدارة الظهر، وكلها عادة ما تكون امراضاً وراثية تتسبب في عدم اتزان العمود الفقري. • الإعتلال المفصلي والإلتهاب المفصلي: الإعتلال المفصلي هو تلف او شيخوخة طبيعية تصيب المفاصل، بينما الالتهاب المفصلي يعتبر مرضا مفصليا. • التلوث او الورم السرطاني بفقرات العمود الفقري: على الرغم من خطورتها إلا انها نادرة الحدوث. نصائح عملية: • خلال 48 ساعة الاولى: 1- ضع الثلج فوق المنطقة المصابة بالألم عدة مرات أثناء اليوم، ولفترة طويلة قدر المستطاع. 2- يعتبر تجنب الحرارة مهماً في هذه المرحلة، لأنها قد تؤدي لزيادة الالتهابات. 3- يجب إخضاع المنطقة المصابة للراحة (دون ضرورة ملازمة الفراش) وتجنب الحركات العنيفة. وقد أظهرت الدراسات أن ليس هناك ضرورة لملازمة الفراش أكثر من يومين، ويمكنكم استخدام المسكنات او مضادات الإلتهاب المتوفرة بالصيدليات. 4- إن تناول قرص أو قرصين من acetaminophene (325 ملجرام او 500 ملجرام) اربع مرات يوميا بحد أقصى أربعة جرامات يوميا قد يساعد على تخفيف الألم. 5- عند تناول مضادات الإلتهاب يجب الالتزام بالجرعة المقررة من قبل المصنع. بعض النصائح العملية إن كنت تعاني من ألم في ظهرك: • غير الأوضاع كثيراً، إن كنت تعاني من ألم في ظهرك أثناء عملك جالساً، إذ عليك الوقوف كثيراً والمشي قليلا، وأيضا بوسعك إجراء تدريبات بسيطة جداً. • قف، ومل بشكل خفيف إلى الأمام بحيث تكون الساقان متباعدتين، وارفع الذراع الأيسر ومدده في الهواء إلى أعلى، ومل قليلا الى الجانب الايمن لتشد الجانب الأيسر، واحتفظ بهذا الوضع لمدة سبع ثوانٍ وكرر الحركة سبع مرات لكل جانب. • قف متباعد الساقين، ومل قليلا بالجذع إلى الأمام، نحو الجانب الأيسر ثم الجانب الأيمن. • قف واضغط على الحائط، وامسك بالركبة باليد اليمنى، واسحبها بلطف نحو البطن. كرر الحركة مرتين أو ثلاث لكل جانب. • عليك بتقييم وضعك (طريقة جلوسك في العمل). أرفع كرسيك في وضع ملائم، أدوات العمل (شاشة الكمبيوتر على سبيل المثال) هل هي في وضع جيد؟ • عليك بارتداء حذاء مناسب، فبعيدا عن البراهين العلمية، نعتقد أن حافة الحذاء ذي الكعب المرتفع (أكثر من 5 سم) يؤدي إلى ضغط شديد على الجانب الخلفي للعمود الفقري. يتبع...............