ملف جديد فى آلام الظهر والعمود الفقرى ...

الموضوع في 'منتدى الصحة العام' نشر بواسطة angegardienretour, ‏21 نوفمبر 2016.

  1. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    كل ما يخص آلام الظهر والعمود الفقرى

    آلام الظهر والعمود الفقري أكثر الأمراض انتشاراً

    تعتبر آلام الظهر والعمود الفقري، أكثر الأمراض انتشاراً في العالم، وتوصف بأنها سهلة ممتنعة، ولا تقتصر على فئة اجتماعية دون أخرى، بل تصيب الناس جميعاً دون استثناء، وأصبح يطلق عليها مرض العصر.

    فكيف يتم التعامل معها؟

    معروف أن العمود الفقري هو أساس هيكل الظهر. وهذا العضو يتألف من 33 فقرة منها:
    7 فقرات عنقية.
    12 فقرة صدرية.
    5 فقرات قطنية.
    4 فقرات عجزية.
    وتتألف الفقرة من الجسم والقوس، ويتوضع بين كل فقرتين قرص (دسك) Disc. ويمتد على طول العمود الفقري رابطتان Ligaments أمامية وخلفية تساعدان على حماية العمود الفقري أثناء الانثناء.

    جسم الفقرة:

    وهو عبارة عن كتلة عظمية قصيرة اسطوانية، يلتصق كل جسم بالذي يليه بواسطة قرص يبلغ سمكه ما بين ثلث أو خمس جسم الفقرة، ويتكون هذا القرص من الغضروف الليفي، ومن كتلة مركزية من نسيج لين، وتعمل هذه الاقراص على التقليل من الثقل على اجسام الفقرات، كما أنها تكسب العمود الفقري قابلية الانثناء والحركة.

    آلام العمود الفقري

    هذه الآلام يطلق عليها أيضا الآلام العنقية والظهرية او الآلام القطنية، وتختلف هذه المسميات حسب المناطق المصابة في 90% من حالات الآلام الخاصة بمنطقة العمود الفقري ككل، تكون أسبابها ناتجة عن خلل في النظام الميكانيكي أو البين المفصلية، وإصابة الفقرات القطنية هي الأكثر شيوعا.
    فمعظم الناس يواجهون مشاكل في العمود الفقري على مدى حياتهم، لكن 10% فقط منهم هم الذين يستشيرون الطبيب.
    الأعراض
    قد يصعب على المرضى ان يفسروا تلك الآلام:
    • الآلام العنقفية تكون منتشرة عادة في منطقة اللوح (عظم الكتف).
    • الآلام الظهرية وتنتشر كثيرا في منطقة الأضلاع والقفص الصدري.
    • الآلام الظهرية السفلى وتنتشر كثيرا في منطقة الحوض.
    • الآلام القطنية وتنتشر كثيراً لتصل عضلات الارداف والساقين.
    وهذه الآلام يمكن ان تتسبب في الحد الجزئي للحركة أو الاحساس بالتقييد.

    ما هي أسباب الآلام الظهرية؟

    • وجود عيب خلقي في العمود الفقري: وينتج بسبب سوء في التكوين الخلقي للعمود الفقري، وممارسة مهن تتطلب جهداً جسمانياً كبيراً، وممارسة الرياضات العنيفة.. أو ممارسة حركات خاطئة تؤدي إلى تمزق في الأربطة.
    • الاسباب النفسية: كالشد العصبي والمشاكل الذهنية، قد تكون مسؤولة كثيرا عن الآلام المزمنة.
    • إلتواءات العمود الفقري: الجنف Scoliose، اي التواء العمود الفقري أو الحوض على شكل حرف S والاحدبداب Cyphose، وهو استدارة الظهر، وكلها عادة ما تكون امراضاً وراثية تتسبب في عدم اتزان العمود الفقري.
    • الإعتلال المفصلي والإلتهاب المفصلي: الإعتلال المفصلي هو تلف او شيخوخة طبيعية تصيب المفاصل، بينما الالتهاب المفصلي يعتبر مرضا مفصليا.

    • التلوث او الورم السرطاني بفقرات العمود الفقري: على الرغم من خطورتها إلا انها نادرة الحدوث.

    نصائح عملية:

    • خلال 48 ساعة الاولى:
    1- ضع الثلج فوق المنطقة المصابة بالألم عدة مرات أثناء اليوم، ولفترة طويلة قدر المستطاع.
    2- يعتبر تجنب الحرارة مهماً في هذه المرحلة، لأنها قد تؤدي لزيادة الالتهابات.
    3- يجب إخضاع المنطقة المصابة للراحة (دون ضرورة ملازمة الفراش) وتجنب الحركات العنيفة. وقد أظهرت الدراسات أن ليس هناك ضرورة لملازمة الفراش أكثر من يومين، ويمكنكم استخدام المسكنات او مضادات الإلتهاب المتوفرة بالصيدليات.
    4- إن تناول قرص أو قرصين من acetaminophene (325 ملجرام او 500 ملجرام) اربع مرات يوميا بحد أقصى أربعة جرامات يوميا قد يساعد على تخفيف الألم.
    5- عند تناول مضادات الإلتهاب يجب الالتزام بالجرعة المقررة من قبل المصنع.

    بعض النصائح العملية إن كنت تعاني من ألم في ظهرك:

    • غير الأوضاع كثيراً، إن كنت تعاني من ألم في ظهرك أثناء عملك جالساً، إذ عليك الوقوف كثيراً والمشي قليلا، وأيضا بوسعك إجراء تدريبات بسيطة جداً.
    • قف، ومل بشكل خفيف إلى الأمام بحيث تكون الساقان متباعدتين، وارفع الذراع الأيسر ومدده في الهواء إلى أعلى، ومل قليلا الى الجانب الايمن لتشد الجانب الأيسر، واحتفظ بهذا الوضع لمدة سبع ثوانٍ وكرر الحركة سبع مرات لكل جانب.
    • قف متباعد الساقين، ومل قليلا بالجذع إلى الأمام، نحو الجانب الأيسر ثم الجانب الأيمن.
    • قف واضغط على الحائط، وامسك بالركبة باليد اليمنى، واسحبها بلطف نحو البطن. كرر الحركة مرتين أو ثلاث لكل جانب.
    • عليك بتقييم وضعك (طريقة جلوسك في العمل). أرفع كرسيك في وضع ملائم، أدوات العمل (شاشة الكمبيوتر على سبيل المثال) هل هي في وضع جيد؟
    • عليك بارتداء حذاء مناسب، فبعيدا عن البراهين العلمية، نعتقد أن حافة الحذاء ذي الكعب المرتفع (أكثر من 5 سم) يؤدي إلى ضغط شديد على الجانب الخلفي للعمود الفقري.

    يتبع...............
     
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    angegardienretour, ‏21 نوفمبر 2016
    #1
  2. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    رد: ملف جديد فى آلام الظهر والعمود الفقرى ...

    السلام عليكم

    التدابير الوقائية لآلام الظهر

    آلام الظهر هي بدون شك من أكثر الأعراض المرضية انتشاراً في مجتمعاتنا، والسبب البديهي لمثل هذه الآلام ليس ناتجاً بالطبع عن خلل وظيفي في تركيبة الجسم البشري، بل عن خلل في طريقة تعامل المرء مع هذا العضو الأساسي المركب، والذي لا يتطلب إلا القليل من الانتباه والوقاية. لكن تسارع الحياة ودورتها في عصرنا هذا لا تترك للفرد مجالاً لتذكر ظهره والحرص على التعامل معه بلطف ووقايته من المفاجآت.

    وبالرغم من أن الفقاريات جميعاً تتمتع في تركيبتها الجسدية بمثل هذا العضو التي سميت باسمه، إلا أن الإنسان هو وحده من بين الفقاريات «المخلوق المنتصب». وعمودنا الفقري هو العضو الذي يسمح لنا بالوقوف والتحرك بقامات عامودية على الأرض، في حين أن الفقاريات الأخرى تقف وتتحرك بقامات أفقية. وهنا يجب أن ننوه بأن أغلب علماء البيولوجيا والطب يعزون آلام الظهر الى كون الإنسان هو المخلوق الوحيد القادر على نصب قامته بشكل كامل. إلا أن سوء تعاملنا مع هذا العضو يسبب مشاكل وأزمات مرضية مؤلمة ومعيقة، وبالتالي فهي مشاكلنا نحن فيه وليست مشاكله «هو».
    قليل هم الذين لم يعانوا من آلام الظهر، وتعود هذه الآلام الى الوضعيات السيئة غير الصحية والحركات الخاطفة غير الصحيحة للعمود الفقري. وكلما اسأنا الوضعيات الخاطئة للعمود الفقري كلما ازدادت احتمالات تشوهه ونشوء آلام الظهر.
    في المراحل الأولى من نشوء الألم قد تكفي المريض حركات خفيفة وتمارين مختارة يختارها اختصاصيون من أطباء العلاج الفيزيائي والأعصاب والمفاصل للتخلص من الألم، وهنا يجب أن نميز ثلاثة مناطق من البؤر المرضية التي هي سبب آلام الظهر بشكل عام، وآلام العمود الفقري بشكل خاص:


    الآلام الرقبية:
    تمتد الفقرات الرقبية من تحت الرأس مباشرة (أعلى العمود الفقري) وصولاً الى نقطة تقاطع خطها العمودي مع الخط الواصل بين الكتفين وعددها سبع فقرات (7aVertebralis) وهذه الآلام تعيق حركة الرقبة، وتكون السبب في آلام الرأس غير المبررة، وكذلك قد تؤدي إلى آلام في الساعد أو منطقة لوح الكتف. ومن صفات هذه الآلام أنها شبه دائمة.
    أما أسباب هذه الآلام فسنذكرها لاحقاً، وهي نفس الأسباب التي تؤدي الى آلام مماثلة في بقية أقسام العمود الفقري.
    آلام الفقرات الظهرية:
    تبدأ من أعلى الظهر (تحت الفقرات الرقبية مباشرة) وتنتهي عند نقطة تلاقي خطها العمودي بالخط الأفقي الموصل بين قمتي عظمي الوركين (Ischiadicus) وعددها 12 فقرة (12aVertebragis). وبشكل عام يتألف العمود الفقري من 33 فقرة، تسع منها ملتحمة مع بعضها البعض والباقي متحرك، وعددها 24 وتشكل المنطقة الظهرية بؤرة حساسة تتطلب العناية بها واتخاذ وضعيات صحية لإزاحتها بعد جهد وعمل يوم طويل.

    آلام الفقرات القطنية:
    وعددها خمس فقرات تتصل من الأعلى بالفقرات الظهرية، ومن الأسفل بفقرات عظم العجز الثابتة وغير المتحركة، والتي تنتهي بدورها بعظم العصعص، وهي تشكل بؤرة آلام اللمباغو «Lumbago» المشهورة. ومن هذا القسم من العمود الفقري تنطلق حبال الأعصاب الوركية، أو ما يسمى عرق النسا .

    الأسباب التي تؤدي إلى آلام الظهر:
    • أسباب نادرة: مرض السل، الصدمات والكسور والحوادث التي تصيب العمود الفقري.
    • الالتهابات.
    • آلام ناتجة عن الشيخوخة.
    • القيام بحركات مفاجئة تبدو بالغة البساطة في ظاهرها، كالانحناء الفجائي لالتقاط منديل عن الأرض.
    • الآلام التي تنتج عن أسباب حركية تتعلق بطبيعة الجهد المبذول من قبل المرء، خلال ممارسته عمله التقليدي أو الوظيفي، ونسبتها حوالي 65٪ من مجمل آلام الديسك والعمود الفقري، وهي ما يسمى بالأسباب المهنية، حيث يتعرض كثير من الناس الى توتر والتواء ظهر دائم في وضعيات خاطئة يتخذونها عند ممارستهم الجلوس الطويل وغير الصحي في أثناء قيادة سيارة، أو أثناء العمل (الجلوس خلف المكاتب) وينصح هؤلاء الناس بالمشي ولو لمدة خمس دقائق كل ساعة جلوس.
    • ومن أسباب آلام الظهر ايضاً: الإنهاك والتعب، التمزق العضلي الناتج عن حركات عنيفة، التكلس المفصلي، لفحة الهواء. ويترافق الكثير من هذه الأسباب بعامل الاستعداد الأولي الجسماني الولادي. ومع طبيعة البنية العضلية الهيكلية للفرد تؤطر ضمن استعداد وراثي يعتمد بدوره على أسباب مباشرة هي سوء التغذية الدموية الوراثي، أو الاعتلال المكتسب، أو بتشوه أو وهن عضلي في عضلات الصدر والبطن والظهر.
    • من المعروف أنه في حال استرخاء العمود الفقري، فإن الفقرات القطنية تتحمل عبء أو ثقلاً يقارب (25كغم)، وهذا العبء يزداد أثناء الوقوف، وإلى أكثر من ذلك أثناء رفع ثقل من الأرض، لذلك ينصح برفع الأشياء الثقيلة من وضعية القرفصاء. ولكي يعمل القرص الغضروفي الموجود بين الفقرات بشكل جيد ومناسب يجب أن تكون هناك حركة دائمة ومستمرة. ومنذ عقود مضت كان يعالج انزلاق الفقرات بالمعالجة الفيزيائية، وهناك عدة طرق علاجية اخرى. ومع وجود هذه الطرق العلاجية فإن درهم وقاية خير من قنطار علاج. وهناك طرق وقائية تقينا من آلام الظهر هي:
    • معروف أن الانسان يقضي فترة طويلة من حياته في وضعية الاستلقاء أو النوم. وكثير من الناس لا يهتمون بالسرير الذي ينامون عليه، وينصح بأن لا يكون السرير رخواً، لأن الفقرات لا تستند إليه بشكل جيد، في هذه الحالة، على حين يحافظ السرير الصلب نوعاً ما على حسن توضعها وتماسها، كما تفضل الوسادة غير السميكة.
    ويكون تصلب المفاصل بانتظار أصحاب الظهور الحساسة وغير القوية. وتجنباً لآلام العمود الفقري يجب أن يكون نهوضنا من السرير بشكل هادئ وغير عنيف، ويجب الاستلقاء على الجانب ثم الاستدارة بمساعدة اليدين ووضع الأقدام على الأرض ثم النهوض. وهذه الطريقة من النهوض تجعل عضلاتنا في حالة الاسترخاء.
    • إختيار وضعية الجلوس إذا كان الجلوس طويلاً، حيث يجب أن يكون صحيحاً وصحياً. وهناك توجيهات وضعها الاختصاصيون والمعالجون الفيزيائيون تحمي ظهورنا وتقينا من الآلام،

    أهمها وهو ما يجب أن نتبعه في الجلوس الطويل:

    1- المشي ولو لمدة 4 الى 5 دقائق كل فترة زمنية للجلوس، تقدر بحوالي ساعة.
    2- اختيار كرسي الجلوس، حيث يُتحكم بارتفاعه، وأن يكون دواراً كي يوفر على جسمنا الالتفاف الذي قد يؤثر في عضلاتنا وبالتالي على العمود الفقري.
    3- المفارش التي نستريح عليها يجب أن تكون متوازنة بين الرخوة والصلبة.
    4- إختيار كرسي قيادة السيارة: لا بد من أن تكون وضعية الجلوس على كرسي القيادة مريحة وأن يكون الضغط على الدعاسات لا يحتاج الى تحريك الحوض. وينصح باستعمال وسادة إسفنجية خلف المنطقة القطنية من الظهر لتثبيته وسنده. وعند الحاجة الى جلوس طويل خلف المقود يفضل خلال ذلك التوقف بعد كل فترة زمنية ومسافة طويلة، للقيام ببعض التمارين والحركات من أجل إزالة التوتر الذي طرأ على العمود الفقري والإرهاق الذي نشأ عليه نتيجة الجلوس وإعادته الى وضعه الطبيعي.
    5- كما تنصح السيدات عند التسوق بأن يحملن الاغراض بشكل متوازن بين الطرفين، حيث يوزع الثقل على الجانبين الأيسر والأيمن، ويفضل نقل هذه الأغراض على عربة مخصصة للتسوق، وفي البيت وخلال عملية ترتيب أسرة النوم ينصح بأن يكون ظهر ربة المنزل مستقيماً وأن تجلس على ركبتيها.

    يتبع...................
     
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    angegardienretour, ‏21 نوفمبر 2016
    #2
  3. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    رد: ملف جديد فى آلام الظهر والعمود الفقرى ...

    السلام عليكم

    هل يقتصر عرق النسا على النساء فقط ؟

    يُعرف عرق النسا بأنه اتحاد الجذور العصبية للفقرات القطنية الرابعة والخامسة والعجزية الأولى , الثانية والثالثة ويُعد من اكبرالاعصاب واكثرها امتداد , بمعنى اخر الجذور العصبية l4,l5,s1,s2,s3 بمجموعها واتحادها تُشكل العصب او ما يسمى عرق النسا .
    تنتج الاصابة بما يُعرف بعرق النسا الظاهر على شكل ألم في أسفل الظهر عن التهاب واحد او اكثر من الأعصاب المكونة له ويُصاب به كلاً من الرجال والنساء يُصابون بع على حد سواء ولا علاقة اطلاقا للنساء بهذه التسمية اذ سمي بعرق النسا لشدة المه الذي ينسي الانسان كل ما حوله عدا عن ألمه . تظهر الآم عرق النسا باشكال متعددة حسب الاصابة او شدة الالتهاب ويمتد الالم عادة من اسفل الظهر مرورا بالفخذ والساق ويؤثر غالباً في جانب واحدة ونادرا ما يؤثر في الجانبين ويظهر الألم بشكل واضح في الساق ويمتد الالم على طول العصب لاسفل الظهر فالأليا الى خلف الركبة فالساق انتهاءاً بالقدم وقد تحدث اصابة العصب في الجانبين وقد يصاحب ذلك فقدان القدرة على السيطرة على البول او البراز او احتباس للبول .
    يتميز الألم بتناقص حدته مع الاستلقاء جانبا وبوضع وسادة بين الفخذين او تحت الركبتين مما يخفف من مقدار الشد على العصب كما تزداد حدة الالم مع الجلوس او الوقوف ونادراً ما يرافقه الشعور بالتنميل او الخدران وقد يصاحبه ضعف المنطقة التي يُغذيها العصب .
    تتباين علامات وأعراض الاصابة بعرق النسا اعتماداً على درجة الضغط على العصب أو مجموعة الأعصاب الأساسية التي يتشكل منها اضافة الى شدة التهاب واحد أو اكثر من المجموعة المكونة لهذا العصب .

    * اعراض عرق النسا الناجم عن التهاب الجذر العصبي القطني الرابع :
    الألم المُمتد من الفخذ الى الساق وقد يصاحبه ضعف القدرة على مد الساق كما يقل الانعكاس العصبي في الركبة .

    * اعراض عرق النسا الناجم عن التهاب الجذر العصبي القطني الخامس :
    - الألم الذي يمتد للاصبع الاول الكبير في القدم في الجانب المصاب .
    - الشعور بالهبوط او الضعف في القدم .
    - تنميل مقدمة القدم .

    * اعراض عرق النسا الناجم عن التهاب الجذر العجزي الاول :
    - الألم في الجزء الخارجي للقدم ويمتد للاصبع الصغير او الخامس في الجانب المُصاب .
    - الشعور بالضعف عند رفع القدم عن الارض او الوقوف على رؤوس الاصابع .
    في حال اصابة اكثر من جذر عصبي تختلط الاعراض كما أن استمرار الألم دون الاستجابة للعلاج مؤشر على اصابة العصب او الضغط عليه وبالتالي ضعف العضلة .
    - لا بد من الانتباه الى فقدان وزن الغير مُبرر المرافق لعلامات عصبية كالألم أوالتنميل .
    - لا بد من الانتباه من الألم الحاد في المعدة وعلى طول الفخذ والساق بشكل يمنع او يعيق الوقوف بشكل طبيعي .
    - لا بد من الانتباه لارتفاع درجة الحرارة المصاحب للألم وعدم الاستجابة لخافض الحرارة .

    يُتبع ...............
     
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    angegardienretour, ‏21 نوفمبر 2016
    #3
  4. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أكتوبر 2016
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    الجزائر العاصمة
    رد: ملف جديد فى آلام الظهر والعمود الفقرى ...

    السلام عليكم

    قد ينتج عرق النسا عن تضيق قناة النخاع الشوكي , خشونة في الفقرات او جفاف الغضاريف مما يتسبب بكسر جزء من الغضروف واصابة الجذر العصبي او ازاحة في الفقرات ويُسبب تضيق قناة النخاع الشوكي أسفل الظهر في 75 % من الحالات ضغطاً على النخاع الشوكي او الجذور العصبية مما يسبب الألم أسفل الظهر وعلى امتداد الفخذ . يحدث تضيق قناة النخاع الشوكي مع التقدم في السن وكذلك الحال بالنسبة لخشونة المفاصل, الالتهاب الرثوي والروماتويد , اذ يرافق التقدم في السن جفاف الأوتار وتضخمها وظهور النتوءات الصغيرة والمساحة السطحية للفقرة لتخفيف الوزن الناجم عن جفاف الغضروف وتتشكل المناقير العظمية وتلامس او تهيج او تضغط على العصب .

    من العوامل الاخرى المُسببة للاصابة بعرق النسا :

    - عدم ثبات الفقرات مما يُسبب تضيقا في القناة الشوكية وتهيج العصب مع مرور الوقت .
    - أورام العمود الفقري او القناة الشوكية او انتشار الأورام الخبيثة على اختلاف مصادرها للعظم وأخيراً تهدم البنية العظمية واضعافها .
    - التعرض لحوادث السير, الوقوع و الكسور التي تتسبب باحداث تغيرات في البنية العظمية للعمود الفقري و تؤثر على ثبات الفقرات وازاحتها وتضيق القناة وهذا بدوره يؤثر على الجذور العصبية .
    - الحمل وخاصة في الأشهر الأخيرة منه .

    يتم تشخيص عرق النسا بالفحص السريري وقد تتطلب الحالة التصوير الاشعاعي أو الطبقي أو التصوير بالرنين المغناطيسي كما تستلزم بعض الحالات تخطيط عضلات الأطراف السفلية .
    يعتمد علاج عرق النسا على الحصول على قد كاف من الراحة اضافة الى العلاجات الدوائية المرخية للعضلات والخضوع لجلسات العلاج الطبيعي وقد تتطلب الحالات المزمنة من الالتهاب التدخل الجراحي

    يتبع....................
     
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    angegardienretour, ‏21 نوفمبر 2016
    #4
  5. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    1,450
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    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    رد: ملف جديد فى آلام الظهر والعمود الفقرى ...

    السلام عليكم

    آلام أسفل الظهر والعوامل المسببة لها

    إن كنت مصابا يآلام أسفل الظهر، فاعلم أنك لست وحيدا، فقد وجد أن الغالبية العظمى من الأشخاص يصابون بهذه الآﻻم في وقت ما من حياتهم لدرجة تتعارض مع قدراتهم على أداء أعمالهم ونشاطاتهم اليومية وحتى الاستجمامية منها.

    ويذكر أن آلام أسفل الظهر تنقسم إلى النوعين التاليين:

    1- النوع قصير الأمد، أي ما يسمى أيضا بالحاد، والذي يستمر من عدة أيام إلى عدة أسابيع. وغالبا ما ينجم هذا النوع من الألم عن التعرض لإصابة ما، منها الإصابات أثناء ممارسة الرياضة والعمل في الحديقة والتعرض لحوادث سير. كما وأنه ينجم أيضا عن الإصابة باضطرابات ما، من ضمنها التهاب المفاصل. ويذكر أن هناك العديد من حالات آلام أسفل الظهر قصير الأمد قد تتحول إلى خطرة إن تركت من دون علاج.

    2-النوع طويل الأمد، أي ما يسمى أيضا بالمزمن، والذي يتميز باستمرارية تصل إلى ثلاثة شهور فأكثر. وغالبا ما يتفاقم هذا الألم إن لم يعالج. أما عن السبب وراءه، فغالبا ما يكون صعب التحديد.

    بعض العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بآلام أسفل الظهر. لكن، قبل الاطلاع عليها، يجب التذكير بأن من لديه هذه العوامل ليس من الضروري أن يصاب بالآﻻم المذكورة، فهي تزيد احتمالية الإصابة بها فقط.

    العوامل غير القابلة للتغيير
    تتضمن هذه العوامل ما يلي:

    ● كون الشخص في منتصف العمر أو أكبر سنا.
    ● كون الشخص ذكرا.
    ● وجود تاريخ عائلي في الإصابة بالآلام المذكورة.
    ● التعرض لإصابة في الظهر، حتى وإن حدثت منذ مدة طويلة.
    ● الحمل، ذلك بأن ظهر المرأة الحامل يتعرض للكثير من الضغط مع وجود الجنين في الرحم.
    ● التعرض لكسر انضغاطي في العمود الفقري، حتى وإن حدث منذ مدة طويلة.
    ● الخضوع لعملية جراحية في الظهر.
    ● وجود مشاكل خلقية في العمود الفقري.

    العوامل القابلة للتغيير عبر إجراء تعديلات على نظام الحياة
    تتضمن هذه العوامل ما يلي:
    ● عدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
    ● القيام بعمل أو نشاط يتطلب مدة طويلة من الجلوس أو رفع حاجيات ثقيلة.
    ● التدخين، فعلى الرغم من أن وضع هذا العامل قد يبدو غريبا هنا، إلا أن المدخنين هم بالفعل أكثر عرضة للإصابة بآلام أسفل الظهر مقارنة بغير المدخنين.
    ● زيادة الوزن، حيث أن الوزن الزائد، خصوصا في منطقة الخصر يضع إجهادا على منطقة الظهر. وعلى الرغم من أن هذه المعلومة لم تؤكدها الأبحاث، إلا أن زيادة الوزن تؤثر على الظهر من زوايا أخرى، منها تراجع الصحة العامة وخفض القدرة على ممارسة التمارين الرياضية، فضلا عن إضعاف العضلات وجعلها أقل مرونة. ويعد كل ذلك عوامل لزيادة احتمالية الإصابة بآلام أسفل الظهر.
    ● الضغط النفسي، فقد وجد أن التعرض للضغوطات النفسية وغيرها من المشاكل النفسية يلعب دورا مهما في الإصابة بالآلام الجسدية، منها آلام أسفل الظهر. فعلى سبيل المثال، فهناك العديد من الأشخاص الذين يقومون بشد عضلات ظهورهم من دون انتباه عندما يكونون تحت الضغط النفسي، ما يضر بالظهر.
    العوامل التي من الممكن السيطرة عليها علاجيا:

    تتضمن هذه العوامل ما يلي:

    ● الاكتئآب.
    ● استخدام الأدوية التي تضعف العظام.
    ● الأمراض التي تسبب سعالا مزمنا.

    وتجدر الإشارة إلى أن العوامل التي ذكرت ليست جميع العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بآلام أسفل الظهر.

    انتهى

    المصدر :الموقع الطبى

    :regards01::regards01::regards01:
     
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    angegardienretour, ‏21 نوفمبر 2016
    #5
  6. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    رد: ملف جديد فى آلام الظهر والعمود الفقرى ...

    جزاك الله كل خير اختي الغالية
    مواضيعك كلها رائعة
    مشكووووورة حبيبتي
     
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    عبير الغرام, ‏21 نوفمبر 2016
    #6
  7. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    بارك الله فيك
     
    Asseli Queen, ‏7 جانفي 2017 على 15:10
    #7

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