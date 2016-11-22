تحريم إفساد بيوت الناس

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة أبو هريرة موسى المسيلي, ‏22 نوفمبر 2016.

  1. أبو هريرة موسى المسيلي

    أبو هريرة موسى المسيلي :: عضو متألق ::

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    فليتعظ الرجال وليتعظن النساء

    [ تحريم إفساد بيوت الناس !!]


    قال عليه الصلاة والسلام
    { من أفسد امرأة على زوجها فليس منا } .
    أخرجه الإمام أحمد(2 / 397)
    السلسلة الصحيحة (1 / 580)

    قصّة وعبرة :
    ذكر أبو نعيم في " الحلية " :
    كان أبو مسلم الخولاني إذا دخل بيته أخذت امرأته رداءه ونعليه ثم أتته بطعامه .
    قال : فدخل البيت فإذا البيت ليس فيه سراج وإذا إمرأته جالسة في البيت منكسة تنكت بعود معها !!!
    فقال لها : مالك ؟!!
    قالت : أنت لك منزلة من معاوية ، وليس لنا خادم ، فلو سألته فأخدمنا وأعطاك .
    فقال : { اللهم من أفسد على امرأتي فأعم بصرها } .
    قال : وقد جاءتها امرأة قبل ذلك ، فقالت لها : زوجك له منزلة من معاوية فلو قلت له يسأل معاوية يخدمه ويعطيه عشتم .
    قال : فبينا تلك المرأة جالسة في بيتها ، إذ أنكرت بصرها !!! فقالت : ما لسراجكم طفئ !!!
    قالوا : لا !! فعرفت أنها قد عميت ، وعرفت ذنبها .
    فأقبلت إلى أبي مسلم تبكي وتسأله أن يدعو الله عز وجل لها أن يرد عليها بصرها .
    قال : فرحمها أبو مسلم فدعا الله لها فرد عليها بصرها .


    [حلية الأولياء 2/130 , وصفة الصفوة لابن الجوزي 4/212].

    * من سعى لخراب بيوت الناس سيعامله الله بالمثل إن لم يتب
    ، فسيخرب بيته ويفرق بينه وبين أحبته ،
    والجزاء من جنس العمل ، وكما تدين تُدان .

    فكن مصلحا لا مفسدا
    * { إن الله لا يحب المفسدين }


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    أبو هريرة موسى المسيلي, ‏22 نوفمبر 2016
    #1
  2. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    رد: تحريم إفساد بيوت الناس

    بارك الله فيك اخي الكريم على الموضوع القيم
    وجزاك الله كل خير
     
    2 معجبون بهذا.
    عبير الغرام, ‏22 نوفمبر 2016
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    رد: تحريم إفساد بيوت الناس

    بارك الله فيك
    هاهي المواضيع لي لازم يهدرعليها الواحد
     
    2 معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏22 نوفمبر 2016
    #3
  4. نجمة البحر20

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    رد: تحريم إفساد بيوت الناس

    جزاك الله خيرا اخي
     
    2 معجبون بهذا.
    نجمة البحر20, ‏23 نوفمبر 2016
    #4
  5. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    رد: تحريم إفساد بيوت الناس

    السلام عليكم
    ربي يجازيك
    جعلها الله في ميزان حسناتك
     
    1 معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏23 نوفمبر 2016
    #5
  6. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    رد: تحريم إفساد بيوت الناس

    السلام عليكم اخي الكريم ومرة اخرى اشكرك على نصائحك ومواضيعك القيمة
    وماذا عسانا نقول في اناس كانو السبب في طلاق زوجين وتيتيم اولاد وتشريدهم بما سيقابلون الله هناك من اتهمو بالخيانة واتهمو بأفظع التهم وهذا لان الناس لا تخاف الله ولا تدرك عظمة الإثم الذي ارتكبوه اتمنى ان يكون موضوعك كنوع من انواع التوعية جزاك الله كل خير
     
    1 معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏27 نوفمبر 2016
    #6
  7. Lila 22

    Lila 22 :: عضو مُشارك ::

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    موضوع في القمة ومهم جدا

    أنا أرجوا من شياطين الإنس أن يتوقفوا عن
    هده الأفعال وعن الابتعاد عن التفرقة لأنها ذنب كبير ،....
    وشكرا
     
    Lila 22, ‏8 جانفي 2017 على 23:02
    #7

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