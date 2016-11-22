فليتعظ الرجال وليتعظن النساء [ تحريم إفساد بيوت الناس !!] قال عليه الصلاة والسلام { من أفسد امرأة على زوجها فليس منا } . أخرجه الإمام أحمد(2 / 397) السلسلة الصحيحة (1 / 580) قصّة وعبرة : ذكر أبو نعيم في " الحلية " : كان أبو مسلم الخولاني إذا دخل بيته أخذت امرأته رداءه ونعليه ثم أتته بطعامه . قال : فدخل البيت فإذا البيت ليس فيه سراج وإذا إمرأته جالسة في البيت منكسة تنكت بعود معها !!! فقال لها : مالك ؟!! قالت : أنت لك منزلة من معاوية ، وليس لنا خادم ، فلو سألته فأخدمنا وأعطاك . فقال : { اللهم من أفسد على امرأتي فأعم بصرها } . قال : وقد جاءتها امرأة قبل ذلك ، فقالت لها : زوجك له منزلة من معاوية فلو قلت له يسأل معاوية يخدمه ويعطيه عشتم . قال : فبينا تلك المرأة جالسة في بيتها ، إذ أنكرت بصرها !!! فقالت : ما لسراجكم طفئ !!! قالوا : لا !! فعرفت أنها قد عميت ، وعرفت ذنبها . فأقبلت إلى أبي مسلم تبكي وتسأله أن يدعو الله عز وجل لها أن يرد عليها بصرها . قال : فرحمها أبو مسلم فدعا الله لها فرد عليها بصرها . [حلية الأولياء 2/130 , وصفة الصفوة لابن الجوزي 4/212]. * من سعى لخراب بيوت الناس سيعامله الله بالمثل إن لم يتب ، فسيخرب بيته ويفرق بينه وبين أحبته ، والجزاء من جنس العمل ، وكما تدين تُدان . فكن مصلحا لا مفسدا * { إن الله لا يحب المفسدين } ــــــ ✵✵ ــــــ ✵✵ــــــ فوائد متجدد http://4algeria.com/forum/threads/455083/ http://4algeria.com/forum/threads/453867/