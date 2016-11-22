فليتعظ الرجال وليتعظن النساء[ تحريم إفساد بيوت الناس !!]قال عليه الصلاة والسلام{ من أفسد امرأة على زوجها فليس منا } .أخرجه الإمام أحمد(2 / 397)السلسلة الصحيحة (1 / 580)قصّة وعبرة :ذكر أبو نعيم في " الحلية " :كان أبو مسلم الخولاني إذا دخل بيته أخذت امرأته رداءه ونعليه ثم أتته بطعامه .قال : فدخل البيت فإذا البيت ليس فيه سراج وإذا إمرأته جالسة في البيت منكسة تنكت بعود معها !!!فقال لها : مالك ؟!!قالت : أنت لك منزلة من معاوية ، وليس لنا خادم ، فلو سألته فأخدمنا وأعطاك .فقال : { اللهم من أفسد على امرأتي فأعم بصرها } .قال : وقد جاءتها امرأة قبل ذلك ، فقالت لها : زوجك له منزلة من معاوية فلو قلت له يسأل معاوية يخدمه ويعطيه عشتم .قال : فبينا تلك المرأة جالسة في بيتها ، إذ أنكرت بصرها !!! فقالت : ما لسراجكم طفئ !!!قالوا : لا !! فعرفت أنها قد عميت ، وعرفت ذنبها .فأقبلت إلى أبي مسلم تبكي وتسأله أن يدعو الله عز وجل لها أن يرد عليها بصرها .قال : فرحمها أبو مسلم فدعا الله لها فرد عليها بصرها .[حلية الأولياء 2/130 , وصفة الصفوة لابن الجوزي 4/212].* من سعى لخراب بيوت الناس سيعامله الله بالمثل إن لم يتب، فسيخرب بيته ويفرق بينه وبين أحبته ،والجزاء من جنس العمل ، وكما تدين تُدان .فكن مصلحا لا مفسدا* { إن الله لا يحب المفسدين }ــــــ ✵✵ ــــــ ✵✵ــــــفوائد متجدد