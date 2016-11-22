اسئلة كرسي الاعتراف صعبة وجديدة

الموضوع في 'ركن الألعاب والتسلية' نشر بواسطة sara. love, ‏22 نوفمبر 2016.

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  1. sara. love

    sara. love :: عضو منتسِب ::

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    اسئلة كرسي الاعتراف صعبة وجديدة​


    1. ماذا ستكتب لنا لتعبر عن حياتك التي عشتها الى الان في كلمات قليله ؟


    2. اذا اردت ان تبكي الان , فعلى من تبكي؟


    من ستختار ليمسح دموعك ؟


    3.لو خيروك بين حبيبك وبين اعز صديق فمن تختار ؟


    4.ماهو تقييمك لهذا المنتدى بصراحه ؟


    5.من يسكن قلبك؟


    6.هل تعتقد ان حظك سيئ؟


    7.هل هزمك حزنك في يوما من الايام؟


    8.((مستحيل انساك)) لمن تقولها ؟


    9.(( اللي راح راح وماتفيد كلمة ياريت ))
    إذا أردت ان توجه هذه العباره لنفسك, فماذا تقصد بها ؟


    10.(( انت كل شيء بحياتي )) لمن تقولها ؟


    11.متى اخر مره بكيت؟


    12.اي الدول تتمنى ان تزورها ؟


    13.هل لديك الجرأه ان تقول عمرك أمامنا ؟


    14.هل انت راضي عن نفسك ؟


    15.هل تؤيد الزواج العاطفي ام الزواج التقليدي ؟ ولماذا ؟



    16.هل تعترف بشيء اسمه الصداقه بين الرجل والمرأة ؟


    17.هل انت مدمن تفكير؟


    18.من هو اكثر شخص تفكر فيه؟



    19.اذا تم تعيينك ملكا لجميع البلاد العربيه فما اول قرار ستتخذه ؟


    20.هل تكره شخص بشده في حياتك ؟


    21.هل ملابس الشخص امامك تؤثر فيك لتأخذ عنه انطباع ؟؟


    22.ماالذي يلفت انتباهك بسرعه في الشخص لكي تعجب به ؟



    23.حكمة تؤمن بها جدا؟؟
    :$:$

    24.عاده تفعلها دائما تتمنى ان تتركها ؟


    25.ماهو اجمل اسم لولد واجمل اسم لبنت من وجهة نظرك؟


    26.ماذا تفعل اول شيء اذا ربحت مليون ؟

    27.هل انت من لديهم رغبة حب التملك واذا تملك الشيء اصابه الملل منه ؟

    28.اعتذار تريد ان تقدمه لمن؟
     
    sara. love, ‏22 نوفمبر 2016
    #1
  2. sara. love

    sara. love :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 نوفمبر 2016
    المشاركات:
    31
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    27
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    0
    رد: اسئلة كرسي الاعتراف صعبة وجديدة

    hhhhh
     
    sara. love, ‏22 نوفمبر 2016
    #2
  3. mariam nana

    mariam nana :: عضو منتسِب ::

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    ‏6 ديسمبر 2016
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    رد: اسئلة كرسي الاعتراف صعبة وجديدة

    وجدت هنا موضوع وطرح شيق*
    ورائع اعجبني ورآق لي
    شكراً جزيلاً لك .
    وبالتوفيق الدائم.
     
    mariam nana, ‏8 ديسمبر 2016
    #3
  4. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    رد: اسئلة كرسي الاعتراف صعبة وجديدة

    اسئلة كرسي الاعتراف صعبة وجديدة​


    1. ماذا ستكتب لنا لتعبر عن حياتك التي عشتها الى الان في كلمات قليله ؟
    الفتاة التائهة

    2. اذا اردت ان تبكي الان , فعلى من تبكي؟
    على نفسي

    من ستختار ليمسح دموعك ؟
    w

    3.لو خيروك بين حبيبك وبين اعز صديق فمن تختار ؟
    w

    4.ماهو تقييمك لهذا المنتدى بصراحه ؟
    رائع

    5.من يسكن قلبك؟

    w
    6.هل تعتقد ان حظك سيئ؟
    نعم وكثيرا

    7.هل هزمك حزنك في يوما من الايام؟
    نعم

    8.((مستحيل انساك)) لمن تقولها ؟
    w

    9.(( اللي راح راح وماتفيد كلمة ياريت ))
    إذا أردت ان توجه هذه العباره لنفسك, فماذا تقصد بها ؟
    ............................................................

    10.(( انت كل شيء بحياتي )) لمن تقولها ؟
    w

    11.متى اخر مره بكيت؟
    الان

    12.اي الدول تتمنى ان تزورها ؟
    وطني الحبيب روسيا

    13.هل لديك الجرأه ان تقول عمرك أمامنا ؟
    20 سنة

    14.هل انت راضي عن نفسك ؟

    لالالالالا
    15.هل تؤيد الزواج العاطفي ام الزواج التقليدي ؟ ولماذا ؟

    الزواج العاطفي

    16.هل تعترف بشيء اسمه الصداقه بين الرجل والمرأة ؟
    نعم

    17.هل انت مدمن تفكير؟
    نعم

    18.من هو اكثر شخص تفكر فيه؟

    نفسي

    19.اذا تم تعيينك ملكا لجميع البلاد العربيه فما اول قرار ستتخذه ؟

    ان اجمع كل المفسدون في الارض وارميهم في السجن
    20.هل تكره شخص بشده في حياتك ؟
    نعم

    21.هل ملابس الشخص امامك تؤثر فيك لتأخذ عنه انطباع ؟؟
    ...............................

    22.ماالذي يلفت انتباهك بسرعه في الشخص لكي تعجب به ؟
    حسن تربيته


    23.حكمة تؤمن بها جدا؟؟ ........................my الحظ is very مسود
    :$:$

    24.عاده تفعلها دائما تتمنى ان تتركها ؟
    ...................................

    25.ماهو اجمل اسم لولد واجمل اسم لبنت من وجهة نظرك؟
    اجمل اسم لولد وائل اجمل اسم لبنت بشرى

    26.ماذا تفعل اول شيء اذا ربحت مليون ؟
    .....................................................
    27.هل انت من لديهم رغبة حب التملك واذا تملك الشيء اصابه الملل منه ؟
    ........................................................................
    28.اعتذار تريد ان تقدمه لمن؟[/QUOTE]
    نفسي
     
    Asseli Queen, ‏12 ديسمبر 2016
    #4
  5. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

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    1. ماذا ستكتب لنا لتعبر عن حياتك التي عشتها الى الان في كلمات قليله ؟


    2. اذا اردت ان تبكي الان , فعلى من تبكي؟

    في هذي اللحظة مكانش حاجة تخليني نبكي :sneaky:
    من ستختار ليمسح دموعك ؟

    :confused: ادا نبكي اكيد انا بصح مكانش حاجة مهليتني نبكي و الحمد لله
    3.لو خيروك بين حبيبك وبين اعز صديق فمن تختار ؟
    هههه كلمة حبيب غير موجودة في قاموسي ..نخير اختي حبوبتي

    4.ماهو تقييمك لهذا المنتدى بصراحه ؟
    مليح ;)

    5.من يسكن قلبك؟

    على ما اضن كريات دم حمراء
    6.هل تعتقد ان حظك سيئ؟
    معنديش حاجة اسمها حظ سيء ..كاين حاجة تكون مكتبة ليك و توصلك او ماشي مكتبة ليك متوصلكش

    7.هل هزمك حزنك في يوما من الايام؟
    لا

    8.((مستحيل انساك)) لمن تقولها ؟
    لحتى واحد :cautious:

    9.(( اللي راح راح وماتفيد كلمة ياريت ))
    إذا أردت ان توجه هذه العباره لنفسك, فماذا تقصد بها ؟

    العمر
    10.(( انت كل شيء بحياتي )) لمن تقولها ؟
    لماما حبوبتي

    11.متى اخر مره بكيت؟

    اخر مرة منعقلش
    12.اي الدول تتمنى ان تزورها ؟
    دبي

    13.هل لديك الجرأه ان تقول عمرك أمامنا ؟
    حاطاته في المعلومات

    14.هل انت راضي عن نفسك ؟

    نص نص
    15.هل تؤيد الزواج العاطفي ام الزواج التقليدي ؟ ولماذا ؟
    تقليدي اكيد لي يجي من الباب


    16.هل تعترف بشيء اسمه الصداقه بين الرجل والمرأة ؟
    لا :confused:

    17.هل انت مدمن تفكير؟
    ابدا :sick::sick:

    18.من هو اكثر شخص تفكر فيه؟

    مكااانش ;)

    19.اذا تم تعيينك ملكا لجميع البلاد العربيه فما اول قرار ستتخذه ؟
    قرار الاستقالة :p


    20.هل تكره شخص بشده في حياتك ؟

    بزاااااف ...و كاين لي نتمنى كون يختفو من الارض(n)(n)
    21.هل ملابس الشخص امامك تؤثر فيك لتأخذ عنه انطباع ؟؟

    نعم :(
    22.ماالذي يلفت انتباهك بسرعه في الشخص لكي تعجب به ؟

    الاخلاق :)

    23.حكمة تؤمن بها جدا؟؟
    :$:$
    منعرفش :cry:

    24.عاده تفعلها دائما تتمنى ان تتركها ؟
    ناكل بزاف هههههههه :cautious:

    25.ماهو اجمل اسم لولد واجمل اسم لبنت من وجهة نظرك؟

    كان يعجبني اسم بنت و صديقتي سمات بنتها بيه هههههه سرقاتولي:cry:
    و درك يعجبوني بزاف بنات يعجبني بنان ..بيان .. هبة الرحمان . هديل . اية:geek:
    و ولد يعجبني عماد الدين و عصام و ياسر :D
    26.ماذا تفعل اول شيء اذا ربحت مليون ؟
    نزيد نخبيها مع مليون لي عندي باش يرجعو زوج ملاين:rolleyes:
    27.هل انت من لديهم رغبة حب التملك واذا تملك الشيء اصابه الملل منه ؟
    حب التملك لالا :confused:
    28.اعتذار تريد ان تقدمه لمن؟
    لماما و بابا :):):):):)
     
    فيتامين سي, ‏27 ديسمبر 2016 على 21:02
    #5