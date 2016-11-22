اسئلة كرسي الاعتراف صعبة وجديدة 1. ماذا ستكتب لنا لتعبر عن حياتك التي عشتها الى الان في كلمات قليله ؟ 2. اذا اردت ان تبكي الان , فعلى من تبكي؟ من ستختار ليمسح دموعك ؟ 3.لو خيروك بين حبيبك وبين اعز صديق فمن تختار ؟ 4.ماهو تقييمك لهذا المنتدى بصراحه ؟ 5.من يسكن قلبك؟ 6.هل تعتقد ان حظك سيئ؟ 7.هل هزمك حزنك في يوما من الايام؟ 8.((مستحيل انساك)) لمن تقولها ؟ 9.(( اللي راح راح وماتفيد كلمة ياريت )) إذا أردت ان توجه هذه العباره لنفسك, فماذا تقصد بها ؟ 10.(( انت كل شيء بحياتي )) لمن تقولها ؟ 11.متى اخر مره بكيت؟ 12.اي الدول تتمنى ان تزورها ؟ 13.هل لديك الجرأه ان تقول عمرك أمامنا ؟ 14.هل انت راضي عن نفسك ؟ 15.هل تؤيد الزواج العاطفي ام الزواج التقليدي ؟ ولماذا ؟ 16.هل تعترف بشيء اسمه الصداقه بين الرجل والمرأة ؟ 17.هل انت مدمن تفكير؟ 18.من هو اكثر شخص تفكر فيه؟ 19.اذا تم تعيينك ملكا لجميع البلاد العربيه فما اول قرار ستتخذه ؟ 20.هل تكره شخص بشده في حياتك ؟ 21.هل ملابس الشخص امامك تؤثر فيك لتأخذ عنه انطباع ؟؟ 22.ماالذي يلفت انتباهك بسرعه في الشخص لكي تعجب به ؟ 23.حكمة تؤمن بها جدا؟؟ :$:$ 24.عاده تفعلها دائما تتمنى ان تتركها ؟ 25.ماهو اجمل اسم لولد واجمل اسم لبنت من وجهة نظرك؟ 26.ماذا تفعل اول شيء اذا ربحت مليون ؟ 27.هل انت من لديهم رغبة حب التملك واذا تملك الشيء اصابه الملل منه ؟ 28.اعتذار تريد ان تقدمه لمن؟