حصرياً: قناع لإزالة الرؤوس السوداء والتقشير [ تجربتي ]

إقتباس لمشاركة سندريلا: ↑ شكراااا ساشتريه و اجربه إضغط للتوسيع...

جربيه أخيتي، صدقيني لن تندمي إن شاء الله



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إقتباس لمشاركة miss victoria: ↑ عندي اختي راهي تعانيي نهم و نققلهاا عيه و تدعيلك ان شاء الله ​ إضغط للتوسيع...

سيعجبها بإذن الله حبيبتي، لا تقلقي

بارك الله فيكِ وفيها عزيزتي

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إقتباس لمشاركة Malika Tlm: ↑ ربي يجازيك حبيبتي إضغط للتوسيع...

آمين بارك الله فيكِ غاليتي

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إقتباس لمشاركة عبير الغرام: ↑ بارك الله فيك اختي الكريمة

انا ما نخلطش في وجهي بزاف

بصح راح نجربو

مشكوووووورة إضغط للتوسيع...