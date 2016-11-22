حصرياً: قناع لإزالة الرؤوس السوداء والتقشير [ تجربتي ]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكن حبيباتي؟ إن شاء الله تكونوا بخير اليوم حبيت أشارككم تجربتي لقناع جديد لإزالة الرؤوس السوداء ولكن هذه المرة الفائدة أكبر بكثير من تلك القطع اللاصقة بسم الله . . إسم المـــاسك أو القناع BLACK HEAD pore strep قبل تجربة القناع قمت بقراءة الكثير من المقالات عنه سواء عربية أو غربية والنتائج ما بين جيدة وممتاز الحاصل قمت بشراء القناع وهو عبارة عن علبة فيها 10 أكياس صغيرة كالتي في الصورة وتلك الكمية كافية جداً لتغطية وجهك بشكل كامل لكن عليكِ أن تنتبهي لمنطقة تحت العين فلا تضعي هذا القناع عليها وسأشرح الآن طريقة إستخدامه وسترون بأنفسكم نتيجة إستخدامي له أولاً: قومي بغسل وجهك بالغسول الذي يناسب بشرتك ثم جففي وجهك بطريقة الطبطبة ثانياً: قومي بعمل بخار لكافة وجهك وركزي على الأماكن التي تكثر فيها تلك الرؤوس ( طريقة سهلة لعمل بخار لوجهك/ قومي بغلي الماء مع أوراق البابونج أو بدون اي أعشاب ثم أطفئي النار وقومي بتغطية قدر الماء المغلي بفوطة نظيفة طبطبي وجهك بتلك الفوطة الى أن تشعري بأن مسامات وجهك جاهزة لوضع القناع ) ثالثاً: قومي بوضع القناع على كافة وجهك بإستثناء ما تحت العيون والحواجب طبعاً رابعاً: إنتظري حوالي 30 دقيقة أو إلى أن يجف القناع تماماً ( ستشعرين بأن وجهك مشدود ) خامساً: إنزعي القناع بشكل بطيء ولا تغسلي وجهك بعد ذلك، بل إمسحي بقايا القناع بمحارم إزالة المكياج سادساً: قومي بمسح وجهك بماء الورد ( ضروري جداً) سابعاً: قومي بدهن وجهك بقطعة من الثلج على كافة أنحاء وجهك ولا تقومي بتجفيف وجهك بعد ذلك بل اتركيه يجف لوحده ثامناً: قومي بوضع كريم المرطب الذي تفضلينه إنتهينا يا بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــآآآت عن نفسي ما كنت متوقعة إني أحصل على هكذا نتائج .. أولها إنو هاد القناع لم ينزع الرؤوس السوداء وحسب، بل قشر وجهي ونزع تقريباً كل الشعر الناعم الموجود في بشرتي بشكل رااااائع يعني أنا نفسي لم أصدق فهناك رؤوس سوداء صغيرة لم يكن بإستطاعتي رؤيتها شاهدوا الصورة ما رأيكم؟؟ نتيجة لا تصدق صحيح؟ لكنها الحقيقة يا حلوات، قناع ولا أروع من هيك تنظيف وتقشير في آن معاً أرجوا أن تجربوه حبيباتي وللعلم هذا المنتج موجود في الصيديات وموقع Alixpres أرجوا أن يكون موضوعي قد أفادكن أخواتي الغاليات والى الملتقى بإذن الله