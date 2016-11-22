حصرياً: قناع لإزالة الرؤوس السوداء والتقشير [ تجربتي ]

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة سكون الفجر, ‏22 نوفمبر 2016.

  1. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كيف حالكن حبيباتي؟ إن شاء الله تكونوا بخير
    اليوم حبيت أشارككم تجربتي لقناع جديد لإزالة الرؤوس السوداء
    ولكن هذه المرة الفائدة أكبر بكثير من تلك القطع اللاصقة
    بسم الله
    .
    .

    [​IMG]
    إسم المـــاسك أو القناع
    BLACK HEAD
    pore strep

    [​IMG]

    قبل تجربة القناع قمت بقراءة الكثير من المقالات عنه سواء عربية أو غربية والنتائج ما بين جيدة وممتاز
    الحاصل قمت بشراء القناع وهو عبارة عن علبة فيها 10 أكياس صغيرة كالتي في الصورة وتلك الكمية كافية جداً لتغطية وجهك بشكل كامل
    لكن عليكِ أن تنتبهي لمنطقة تحت العين فلا تضعي هذا القناع عليها
    وسأشرح الآن طريقة إستخدامه وسترون بأنفسكم نتيجة إستخدامي له

    أولاً: قومي بغسل وجهك بالغسول الذي يناسب بشرتك ثم جففي وجهك بطريقة الطبطبة
    ثانياً: قومي بعمل بخار لكافة وجهك وركزي على الأماكن التي تكثر فيها تلك الرؤوس
    ( طريقة سهلة لعمل بخار لوجهك/ قومي بغلي الماء مع أوراق البابونج أو بدون اي أعشاب ثم أطفئي النار وقومي بتغطية قدر الماء المغلي بفوطة نظيفة
    طبطبي وجهك بتلك الفوطة الى أن تشعري بأن مسامات وجهك جاهزة لوضع القناع )
    ثالثاً: قومي بوضع القناع على كافة وجهك بإستثناء ما تحت العيون والحواجب طبعاً
    رابعاً: إنتظري حوالي 30 دقيقة أو إلى أن يجف القناع تماماً ( ستشعرين بأن وجهك مشدود )
    خامساً: إنزعي القناع بشكل بطيء ولا تغسلي وجهك بعد ذلك، بل إمسحي بقايا القناع بمحارم إزالة المكياج
    سادساً: قومي بمسح وجهك بماء الورد ( ضروري جداً)
    سابعاً: قومي بدهن وجهك بقطعة من الثلج على كافة أنحاء وجهك ولا تقومي بتجفيف وجهك بعد ذلك بل اتركيه يجف لوحده
    ثامناً: قومي بوضع كريم المرطب الذي تفضلينه
    إنتهينا

    يا بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــآآآت عن نفسي ما كنت متوقعة إني أحصل على هكذا نتائج ..
    أولها إنو هاد القناع لم ينزع الرؤوس السوداء وحسب، بل قشر وجهي ونزع تقريباً كل الشعر الناعم الموجود في بشرتي بشكل رااااائع
    يعني أنا نفسي لم أصدق فهناك رؤوس سوداء صغيرة لم يكن بإستطاعتي رؤيتها
    شاهدوا الصورة

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    ما رأيكم؟؟
    نتيجة لا تصدق صحيح؟
    لكنها الحقيقة يا حلوات، قناع ولا أروع من هيك
    تنظيف وتقشير في آن معاً
    أرجوا أن تجربوه حبيباتي وللعلم هذا المنتج موجود في الصيديات وموقع Alixpres

    أرجوا أن يكون موضوعي قد أفادكن أخواتي الغاليات
    والى الملتقى بإذن الله
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏24 نوفمبر 2016
    سكون الفجر, ‏22 نوفمبر 2016
    سكون الفجر, ‏22 نوفمبر 2016
    #1
    ¬Đỉaмơŋđ ✿, حياتي ابداع, Lovely ღ smile و 2 آخرون معجبون بهذا.
  2. سندريلا

    سندريلا :: عضو مُشارك ::

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    TIARET
    رد: حصرياً: قناع لإزالة الرؤوس السوداء والتقشير [ تجربتي ]

    شكراااا ساشتريه و اجربه
     
    سندريلا, ‏23 نوفمبر 2016
    سندريلا, ‏23 نوفمبر 2016
    #2
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  3. miss victoria

    miss victoria :: عضو مُتميز ::

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    تيارت
    رد: حصرياً: قناع لإزالة الرؤوس السوداء والتقشير [ تجربتي ]

    عندي اختي راهي تعانيي نهم و نققلهاا عيه و تدعيلك ان شاء الله
     
    miss victoria, ‏23 نوفمبر 2016
    miss victoria, ‏23 نوفمبر 2016
    #3
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  4. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    رد: حصرياً: قناع لإزالة الرؤوس السوداء والتقشير [ تجربتي ]

    ربي يجازيك حبيبتي
     
    Malika Tlm, ‏23 نوفمبر 2016
    Malika Tlm, ‏23 نوفمبر 2016
    #4
    3 معجبون بهذا.
  5. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    رد: حصرياً: قناع لإزالة الرؤوس السوداء والتقشير [ تجربتي ]

    بارك الله فيك اختي الكريمة
    انا ما نخلطش في وجهي بزاف
    بصح راح نجربو
    مشكوووووورة
     
    عبير الغرام, ‏23 نوفمبر 2016
    عبير الغرام, ‏23 نوفمبر 2016
    #5
    2 معجبون بهذا.
  6. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
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    رد: حصرياً: قناع لإزالة الرؤوس السوداء والتقشير [ تجربتي ]

    جربيه أخيتي، صدقيني لن تندمي إن شاء الله


    سيعجبها بإذن الله حبيبتي، لا تقلقي
    بارك الله فيكِ وفيها عزيزتي

    آمين بارك الله فيكِ غاليتي

    وفيكِ بارك الله عزيزتي
    أنا أيضاً لا أحب أن أؤذي بشرتي بل أسعى دائماً لتدليلها ههه :love01:
    جربيه غاليتي لن تندمي بإذن الله
    جزاكِ الله خيراً
     
    سكون الفجر, ‏24 نوفمبر 2016
    سكون الفجر, ‏24 نوفمبر 2016
    #6
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  7. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

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    رد: حصرياً: قناع لإزالة الرؤوس السوداء والتقشير [ تجربتي ]

    قناع روووعة
    يعطيك الصحة
    اختي سكون الفجر
    على مشاركتنا تجربتكي
     
    الحلم الوردي, ‏24 نوفمبر 2016
    الحلم الوردي, ‏24 نوفمبر 2016
    #7
    1 معجب بهذا.
  8. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
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    رد: حصرياً: قناع لإزالة الرؤوس السوداء والتقشير [ تجربتي ]

    بارك الله فيكِ عزيزتي
    يصح بدنك غاليتي
    جزاكِ الله خيراً حبيبتي على الرحب والسعة
    أسعدني حضورك أخيتي
     
    سكون الفجر, ‏24 نوفمبر 2016
    سكون الفجر, ‏24 نوفمبر 2016
    #8
    1 معجب بهذا.
  9. kari 1997

    kari 1997 :: عضو مُتميز ::

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    رد: حصرياً: قناع لإزالة الرؤوس السوداء والتقشير [ تجربتي ]

    بارك الله فيك اختي
    ان شاء الله يستفيد منه الجمييع
     
    kari 1997, ‏24 نوفمبر 2016
    kari 1997, ‏24 نوفمبر 2016
    #9
    1 معجب بهذا.
  10. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه
    :: مشرفة ::
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    رد: حصرياً: قناع لإزالة الرؤوس السوداء والتقشير [ تجربتي ]

    السلام عليك
    شفته فالموقع
    يعطيك الصحة
     
    آمِيْرَتُه, ‏24 نوفمبر 2016
    آمِيْرَتُه, ‏24 نوفمبر 2016
    #10
    1 معجب بهذا.
  11. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
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    رد: حصرياً: قناع لإزالة الرؤوس السوداء والتقشير [ تجربتي ]

    وفيكِ بارك الله عزيزتي كاري
    إن شاء الله، فهذا هو هدفي من مشاركتي لكم هذا المنتج
    جزاكِ الله خيراً

    وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
    ممتاز، أتمنى أن تستفيدي غاليتي
    يصح بدنك حبوبتي
     
    سكون الفجر, ‏25 نوفمبر 2016
    سكون الفجر, ‏25 نوفمبر 2016
    #11
    1 معجب بهذا.
  12. ЯέКîά Яồมkà

    ЯέКîά Яồมkà :: طبيبة المنتدى ::

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    رد: حصرياً: قناع لإزالة الرؤوس السوداء والتقشير [ تجربتي ]

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا ليك حبيبتي سكون على الافادة
    جزاك الله خيرا غاليتي
     
    ЯέКîά Яồมkà, ‏9 ديسمبر 2016
    ЯέКîά Яồมkà, ‏9 ديسمبر 2016
    #12
  13. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    Nëvêr Lànd
    رد: حصرياً: قناع لإزالة الرؤوس السوداء والتقشير [ تجربتي ]

    السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

    بارك الله فيك على مشاركة التجربة معانا

    الصراحة النتيجة مذهلة نحوس عليه ان شا الله

    يعطيك الصحة
     
    Lovely ღ smile, ‏9 ديسمبر 2016
    Lovely ღ smile, ‏9 ديسمبر 2016
    #13
  14. bouchra la charemonte

    bouchra la charemonte :: عضو بارز ::

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    الإقامة:
    وهران
    رد: حصرياً: قناع لإزالة الرؤوس السوداء والتقشير [ تجربتي ]

    يعطيك الصحة
     
    bouchra la charemonte, ‏9 ديسمبر 2016
    bouchra la charemonte, ‏9 ديسمبر 2016
    #14
  15. حياتي ابداع

    حياتي ابداع :: عضو مُشارك ::

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    رد: حصرياً: قناع لإزالة الرؤوس السوداء والتقشير [ تجربتي ]

    بارك الله فيك على الافاده
     
    حياتي ابداع, ‏9 ديسمبر 2016
    حياتي ابداع, ‏9 ديسمبر 2016
    #15
  16. Noùssà.bellà

    Noùssà.bellà :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: حصرياً: قناع لإزالة الرؤوس السوداء والتقشير [ تجربتي ]

    شكرااا بارك الله فييكي
    اريد ان اسالك فقط عن سعره يعني تقريبا !!
    و شكرااا من جدييد :love01::)
     
    Noùssà.bellà, ‏12 ديسمبر 2016
    Noùssà.bellà, ‏12 ديسمبر 2016
    #16
  17. ¬Đỉaмơŋđ ✿

    ¬Đỉaмơŋđ ✿
    :: مشرفة ::
    أقسام التصميم والإبداع الفني

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    Jijel
    وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته

    وجدت هذا المنتج صدفة في أمازون وقرأت عنه الكثير في النت وأعجبني
    لكن للأسف غير متوفر في محلآت الكوسميتيك هنآ في الجزائر
    شكرا لك على مشآركتنآ تجربتك عزيزتي سكون
     
    ¬Đỉaмơŋđ ✿, ‏24 ديسمبر 2016 على 16:08
    ¬Đỉaмơŋđ ✿, ‏24 ديسمبر 2016 على 16:08
    #17