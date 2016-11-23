ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة angegardienretour, ‏23 نوفمبر 2016.

الصفحة 1 من أصل 2
  1. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    1,248
    الإعجابات المتلقاة:
    840
    السلام عليكم

    ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!؟!؟!؟!؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    [​IMG]
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏4 ديسمبر 2016
    angegardienretour, ‏23 نوفمبر 2016
    #1
    ЯέКîά Яồมkà, LINA LOLO, bleu roi و 9 آخرون معجبون بهذا.
  2. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 أوت 2016
    المشاركات:
    807
    الإعجابات المتلقاة:
    1,422
    رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!

    نعيط ونهرب نجري هههههههههه
     
    عبير الغرام, ‏23 نوفمبر 2016
    #2
    bleu roi, LINA LOLO, المجد والخلود و 4 آخرون معجبون بهذا.
  3. kari 1997

    kari 1997 :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏20 جويلية 2016
    المشاركات:
    1,488
    الإعجابات المتلقاة:
    4,414
    رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!

    هههههه نهرب واش رايحة ندير غير الهربة تسلك ههههه
    موضوع ممتع احسنتي
     
    kari 1997, ‏23 نوفمبر 2016
    #3
    bleu roi, LINA LOLO, المجد والخلود و 4 آخرون معجبون بهذا.
  4. جوهرة الجنة

    جوهرة الجنة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 جويلية 2016
    المشاركات:
    753
    الإعجابات المتلقاة:
    2,002
    رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!

    ههههه نهرب نجري ههههه
    موضوع رائع تسلمي
     
    جوهرة الجنة, ‏23 نوفمبر 2016
    #4
    bleu roi, المجد والخلود, مِلْكٌ لَهٌ و 2 آخرون معجبون بهذا.
  5. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 جويلية 2016
    المشاركات:
    2,312
    الإعجابات المتلقاة:
    9,238
    رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!

    هذا مكان ؟؟؟؟
    هههههه ساهلة ندابز معاه
    دابزت من قبل مع زوج ديناصورات خخخخخخ
     
    يونس قاسم, ‏23 نوفمبر 2016
    #5
    bleu roi, LINA LOLO, المجد والخلود و 5 آخرون معجبون بهذا.
  6. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    1,248
    الإعجابات المتلقاة:
    840
    رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!

    الله يبارك ما شاء الله :sport02::sport02::sport02:
    :p:p:p
    :thumb_up02::thumb_up02::thumb_up02:
    :regards01::regards01:
     
    angegardienretour, ‏24 نوفمبر 2016
    #6
    4 معجبون بهذا.
  7. محمد إبن الصحراء

    محمد إبن الصحراء :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2013
    المشاركات:
    431
    الإعجابات المتلقاة:
    1,845
    رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!

    خبر عاجل
    تمساح يمنع أعضاء اللمة من دخول المنتدى هههههههه
    [​IMG]
     
    محمد إبن الصحراء, ‏24 نوفمبر 2016
    #7
    bleu roi, LINA LOLO, المجد والخلود و 5 آخرون معجبون بهذا.
  8. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 جويلية 2014
    المشاركات:
    3,388
    الإعجابات المتلقاة:
    9,151
    رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!

    ههههههه
    علاه تحبو العنف .. انا نحبس و نتفاهم معاه بالعقل خخخخخ
     
    sozy, ‏24 نوفمبر 2016
    #8
    bleu roi, LINA LOLO, المجد والخلود و 4 آخرون معجبون بهذا.
  9. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 أفريل 2016
    المشاركات:
    630
    الإعجابات المتلقاة:
    847
    رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!

    هههههههه نعيط ونهرب .....موضوع رائع
     
    chirine zina, ‏24 نوفمبر 2016
    #9
    bleu roi, LINA LOLO, المجد والخلود و 2 آخرون معجبون بهذا.
  10. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    1,248
    الإعجابات المتلقاة:
    840
    رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!

    السلام عليكم

    اذا لحقك تمساح على اليابسة فاركض بشكل متعرج لأنه يركض بخط مستقيم فقط... اما اذا لحقك في الماء فأسال الله ان يجعل قبرك روضة من رياض الجنة ان شاء الله
     
    angegardienretour, ‏4 ديسمبر 2016
    #10
    bleu roi, LINA LOLO, المجد والخلود و 2 آخرون معجبون بهذا.
  11. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 سبتمبر 2015
    المشاركات:
    3,175
    الإعجابات المتلقاة:
    11,061
    رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!

    ايه ساهل هذاا مكان هههه
    اكيييد نشوف فيه و يشوف فيا
    اذا لقيتو جااي ليا نعطيها
    و لا نبكي دموع التماسيح :cray02:هذوك يااك لافامي يفهمو على بعضاهم هههههه
    اواااه بطلت نهرب خيييير :scared01:​
     
    sقطر الندىs, ‏4 ديسمبر 2016
    #11
    bleu roi, LINA LOLO, angegardienretour و 4 آخرون معجبون بهذا.
  12. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,448
    الإعجابات المتلقاة:
    13,015
    رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!

    السلام عليكم
    اذا كنا في الليل نحكيلو قصة ما قبل النوم هههه
    والى فالنهار نديرو اليوgا هههههه
     
    Skor m@k, ‏4 ديسمبر 2016
    #12
    bleu roi, LINA LOLO, العَنْقَاءُ و 4 آخرون معجبون بهذا.
  13. وردة القلوب

    وردة القلوب :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أوت 2010
    المشاركات:
    604
    الإعجابات المتلقاة:
    53
    رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!

    ههههههه نترحم على روحي
    انا لله و انا اليه راجعون
     
    وردة القلوب, ‏4 ديسمبر 2016
    #13
    bleu roi, LINA LOLO, angegardienretour و 3 آخرون معجبون بهذا.
  14. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2013
    المشاركات:
    6,834
    الإعجابات المتلقاة:
    13,388
    رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!

    السلام عليكم و رحمة الله
    ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
    اضحك الله سنكي
    انا ندير معاه صورة للدكرى و نتفاهم معاه يروح معاي للدار ونمدلو اللحم وكل شيء
    وادا مافهمش نروح ونخليه برك
     
    مِلْكٌ لَهٌ, ‏4 ديسمبر 2016
    #14
    bleu roi, LINA LOLO, angegardienretour و 3 آخرون معجبون بهذا.
  15. sami44

    sami44 :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 ديسمبر 2009
    المشاركات:
    10,158
    الإعجابات المتلقاة:
    1,172
    رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!

    نحاول نعرف المشكل اللي خلاه يجري ورايا
    ادا خاصاتو خدمة نديرلو لافير وادا زواج نعاونو..........الخ
    المهم ما يعضنيش
     
    sami44, ‏6 ديسمبر 2016
    #15
    bleu roi, LINA LOLO, angegardienretour و 2 آخرون معجبون بهذا.
  16. المجد والخلود

    المجد والخلود :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    1,052
    الإعجابات المتلقاة:
    1,271
    رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!

    ياجماعة تمساح والله غير حنين:love01: :love01:وقلبو كبير وبيض ماتحكمو على المظهر لخارجي:scared01:;);););)راكم فاهمين......... خاصو عملية التجميل ..:-r:-r:-r
    هو احتمال كي يجري وراك معنتها راه يدير معاك سيباق :sport02::sport02::sport02:
    ولا احتمال انو نتا درتلو كاش حاجة :mad::mad:معناتها يلزم تطلب منو سماح :tongue02::tongue02::tongue02:
    انا نقولك كيفاه:-h:-h
    اولا سيقلو دارو ونظفها مليييح:-o:-o
    ثانيا اغسل لماعين :cray02::cray02::cray02:
    ثالثا وكلو ولادو ورقدهم وغنيلهم :d:d:d
    واذا مادرتلو هاذو الصوالح تبقى على الف خير كنت انسانا رائعا ان لله وان اليه راجعون:cray01::cray01::cray01::cray01::cray01:
     
    المجد والخلود, ‏9 ديسمبر 2016
    #16
    bleu roi, LINA LOLO, angegardienretour و 2 آخرون معجبون بهذا.
  17. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    1,248
    الإعجابات المتلقاة:
    840
    السلام عليكم

    ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

    الله يبارك ما شاء الله ما عندي ما نقول فيك

    فحلة و نص
     
    angegardienretour, ‏22 ديسمبر 2016 على 19:12
    #17
    المجد والخلود و LINA LOLO معجبون بهذا.
  18. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2014
    المشاركات:
    638
    الإعجابات المتلقاة:
    1,188
    السلام عليكم

    الجزائريين عند الخوف مشهورين برمي الحجارة يعني حتى لو يخرج معاه جن يتري عليه بالحجرة ههههههههههههه

    رغما أن لاتوجد تماسيح في إقليمنا لكن لو حدث ووجدت واحد أرمي عليه الحجارة وإذا كان وجه صحيح نطلع فوق

    الشجرة حتى يفرج ربي ووإذا ماحبش يروح باللتي هي أحسن نولي كما طرازن نصيدو ونشويه في البراري .

    [​IMG]
     
    bleu roi, ‏22 ديسمبر 2016 على 20:36
    #18
    angegardienretour, المجد والخلود و LINA LOLO معجبون بهذا.
  19. LINA LOLO

    LINA LOLO :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 ديسمبر 2014
    المشاركات:
    3,168
    الإعجابات المتلقاة:
    4,766
    ههههههههههه ياك الهربة تسلك
     
    LINA LOLO, ‏22 ديسمبر 2016 على 20:39
    #19
    bleu roi و المجد والخلود معجبون بهذا.
  20. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    1,248
    الإعجابات المتلقاة:
    840
    السلام عليكم
    انا تقولك با خويا مسبقا الله يرحمك و يوسع عليك
    هههههههههههههههههههههههههههه
    مشكووووووووووووووووووور
     
    angegardienretour, ‏22 ديسمبر 2016 على 20:58
    #20
    المجد والخلود, bleu roi و LINA LOLO معجبون بهذا.
الصفحة 1 من أصل 2

مشاركة هذه الصفحة

 