الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة angegardienretour, 23 نوفمبر 2016.
السلام عليكم
ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!؟!؟!؟!؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!
نعيط ونهرب نجري هههههههههه
رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!
هههههه نهرب واش رايحة ندير غير الهربة تسلك ههههه
موضوع ممتع احسنتي
رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!
ههههه نهرب نجري ههههه
موضوع رائع تسلمي
رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!
هذا مكان ؟؟؟؟
هههههه ساهلة ندابز معاه
دابزت من قبل مع زوج ديناصورات خخخخخخ
رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!
الله يبارك ما شاء الله :sport02::sport02::sport02:
:thumb_up02::thumb_up02::thumb_up02:
:regards01::regards01:
رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!
خبر عاجل
تمساح يمنع أعضاء اللمة من دخول المنتدى هههههههه
رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!
ههههههه
علاه تحبو العنف .. انا نحبس و نتفاهم معاه بالعقل خخخخخ
رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!
هههههههه نعيط ونهرب .....موضوع رائع
رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!
السلام عليكم
اذا لحقك تمساح على اليابسة فاركض بشكل متعرج لأنه يركض بخط مستقيم فقط... اما اذا لحقك في الماء فأسال الله ان يجعل قبرك روضة من رياض الجنة ان شاء الله
رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!
ايه ساهل هذاا مكان هههه
اكيييد نشوف فيه و يشوف فيا
اذا لقيتو جااي ليا نعطيها
و لا نبكي دموع التماسيح :cray02:هذوك يااك لافامي يفهمو على بعضاهم هههههه
اواااه بطلت نهرب خيييير :scared01:
رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!
السلام عليكم
اذا كنا في الليل نحكيلو قصة ما قبل النوم هههه
والى فالنهار نديرو اليوgا هههههه
رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!
ههههههه نترحم على روحي
انا لله و انا اليه راجعون
رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!
السلام عليكم و رحمة الله
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اضحك الله سنكي
انا ندير معاه صورة للدكرى و نتفاهم معاه يروح معاي للدار ونمدلو اللحم وكل شيء
وادا مافهمش نروح ونخليه برك
رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!
نحاول نعرف المشكل اللي خلاه يجري ورايا
ادا خاصاتو خدمة نديرلو لافير وادا زواج نعاونو..........الخ
المهم ما يعضنيش
رد: ماذا تفعل اذا طاردك تمساح ؟!
ياجماعة تمساح والله غير حنين:love01: :love01:وقلبو كبير وبيض ماتحكمو على المظهر لخارجي:scared01:راكم فاهمين......... خاصو عملية التجميل ..:-r:-r:-r
هو احتمال كي يجري وراك معنتها راه يدير معاك سيباق :sport02::sport02::sport02:
ولا احتمال انو نتا درتلو كاش حاجة معناتها يلزم تطلب منو سماح :tongue02::tongue02::tongue02:
انا نقولك كيفاه:-h:-h
اولا سيقلو دارو ونظفها مليييح:-o:-o
ثانيا اغسل لماعين :cray02::cray02::cray02:
ثالثا وكلو ولادو ورقدهم وغنيلهم :d:d:d
واذا مادرتلو هاذو الصوالح تبقى على الف خير كنت انسانا رائعا ان لله وان اليه راجعون:cray01::cray01::cray01::cray01::cray01:
السلام عليكم
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الله يبارك ما شاء الله ما عندي ما نقول فيك
فحلة و نص
السلام عليكم
الجزائريين عند الخوف مشهورين برمي الحجارة يعني حتى لو يخرج معاه جن يتري عليه بالحجرة ههههههههههههه
رغما أن لاتوجد تماسيح في إقليمنا لكن لو حدث ووجدت واحد أرمي عليه الحجارة وإذا كان وجه صحيح نطلع فوق
الشجرة حتى يفرج ربي ووإذا ماحبش يروح باللتي هي أحسن نولي كما طرازن نصيدو ونشويه في البراري .
ههههههههههه ياك الهربة تسلك
السلام عليكم
انا تقولك با خويا مسبقا الله يرحمك و يوسع عليك
هههههههههههههههههههههههههههه
مشكووووووووووووووووووور
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).