ارجو العفو والصفح متجدد

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة (منير), ‏24 نوفمبر 2016.

الصفحة 1 من أصل 3
  1. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    612
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    فى هذا المتصفح والذى هو فى حوزة الجميع
    ممن يريد أن يعترف او يقدم اعتذاره في حق من اساءأو أخطأ فى حقه سواءا كان عضوا او مشرفا أو مراقبا أو أحد المدراء
    فابدأ بنفسى وأقدم اعتذارى لكل من ضايقته أو ازعجته
    بردودى أو تدخلاتى أو انتقاذاتى.
    أقول له ارجو منك العفو والصفح على أن تسامحنى.
    فاليوم انا بين ظهرانيكم وغذا لاادرى اأكون بينكم أم تحت الثرى..
    فمن هذا المتصفح أعود وأقول ارجو ممن كنت سببا له في همه أو كدره أن يسامحنى من قلبه
    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
     
    (منير), ‏24 نوفمبر 2016
    (منير), ‏24 نوفمبر 2016
    #1
    11 معجبون بهذا.
  2. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    2,108
    الإعجابات المتلقاة:
    5,633
    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    السلام عليكم
    صحيح هكدا هو الانسان المسلم يطلب الصفح والسماح من اخوته
    نحن اخوة كما جمعتنا اللمة في بيت واحد
    فنسال الله ان يجمعنا جميعا في الفردوس الاعلي بجوار حبيبنا محمد صلي الله عليه وسلم
    جزاك الله خيرا اخي وجعله الله في ميزان حسناتك
     
    Malika Tlm, ‏24 نوفمبر 2016
    Malika Tlm, ‏24 نوفمبر 2016
    #2
    7 معجبون بهذا.
  3. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 أوت 2016
    المشاركات:
    819
    الإعجابات المتلقاة:
    1,455
    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    السلام عليكم
    بارك الله فيك اخي الكريم
    وجزاك كل خير
    في ميزان حسانتك ان شاء الله
     
    عبير الغرام, ‏24 نوفمبر 2016
    عبير الغرام, ‏24 نوفمبر 2016
    #3
    6 معجبون بهذا.
  4. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    612
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    سيدتى واختى مليكة عساك بخير وفى تمام الصحة والعافية
    كلامك عين الصواب
    فنحن إخوة واحباب
    اجتمعنا فى اللمة بقدرة رب الارباب
    فلاداعى للهجر والتفرقة والعتاب
    فالتسامح والعفو بين المشرف والعضو والمراقب
    لهو شيء أسمى واحلى
    بوركت يااختى وياسيدتى مليكة على تفاعلك وعلى دعواتك
     
    (منير), ‏24 نوفمبر 2016
    (منير), ‏24 نوفمبر 2016
    #4
    4 معجبون بهذا.
  5. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    612
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    سيدتى عبير شكرى لك على التفاعل
    في حسناتك
    ودمت بود
     
    (منير), ‏24 نوفمبر 2016
    (منير), ‏24 نوفمبر 2016
    #5
    4 معجبون بهذا.
  6. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2013
    المشاركات:
    6,834
    الإعجابات المتلقاة:
    13,390
    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
    بارك الله فيك و بارك في من رباك و جزاك كل خير و جعل كل حرف خطته يمناك في موازين حسناتك
    نسال الله الهداية و الغفران و الثبات
    تحياتي احترامي و تقديري
    في امان الله ​
     
    مِلْكٌ لَهٌ, ‏24 نوفمبر 2016
    مِلْكٌ لَهٌ, ‏24 نوفمبر 2016
    #6
    5 معجبون بهذا.
  7. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    612
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    سيدتى ماذا عسانى أن اقول
    شكر وعرفان وامتنان لك
    على دعواتك المستجابة بإذن الله تعالى معى ومع والدى
    وعلى طلتك المباركة
    والتى زادت المبادرة رونقا وجمالية
    الله اسال ان يجعلك من الصالحات الفائزات المؤمنات الورعات.
    وان يقضى حوائجك كلها مااسررت منها ومااعلنت
    وان يجعلك مباركة أينما احللت او ارتحلت
    وان يرزقك النعيم المقيم الذى لايحول ولايزول
    وان يجعل منزلتك في الفردوس قرب منزلة السيدات خديجة وآسيا ومريم وفاطمة
    مرة أخرى شكرا لك ياسيدتى على كل شيء
     
    (منير), ‏24 نوفمبر 2016
    (منير), ‏24 نوفمبر 2016
    #7
    3 معجبون بهذا.
  8. رابح66

    رابح66 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 أوت 2014
    المشاركات:
    3,375
    الإعجابات المتلقاة:
    9,405
    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    السلام عليكم

    بارك الله فيك أخي الحبيب منير حقا إنك تستحق كل الإحترام والتقدير
    مبادراتك كلها طيبة وتوحي بطيبة قلبك ورجاحة وعقلك ونقاء سريرتك
    حقا إن الصفح والعفو من صفات الأخيار من الناس وذوي النفوس الزكية
    أرى أن الأخوات الواتي سبقنني بالمشاركات لم يتمعنوا في الموضوع
    بل أكتفين بالشكر والدعاء لصاحب الموضوع ولم يلبوا له رغبته ويساعدن في إثراء الموضوع
    ولتكن منهن ومن باقي العضاء المبادرة والإعتراف بالصفح والعفو في حق الغير

    * حقا إن الإنسان أحيانا يرى نفسه على حق وهو على خطأ وقد تأخذه حمية لفكرة ما وقد يستهين براي ما بقصد أو عن غير قصد *
    * فإن كان بدر مني ما أحرج وأقلق وأساء لأحد من إخوتي وأخواتي فارجو منكم المعذرة والصفح عن أخوكم الفقير إلا رحمة ربه *
    * ومن جهتي في هذا اليوم المبارك فإني قد عفوت وصفحت عن كل من أساء إلي وهم كثير غفر الله لي ولكم أحبكم في الله *

    بارك الله فيك أخي منير مرة أخرى على مجهوداتك هنا وهناك​

    تقبلوا تحياتي
     
    رابح66, ‏25 نوفمبر 2016
    رابح66, ‏25 نوفمبر 2016
    #8
    4 معجبون بهذا.
  9. باتنية و نص

    باتنية و نص :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 جويلية 2013
    المشاركات:
    705
    الإعجابات المتلقاة:
    1,977
    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    سلام عليكم
    وانا بدوري اعتذر من كل عضو لم تكن ردودي في مستوى مواضيعه ..أواحس بخيبة امل للحظة ما بسبب تواضع كلماتي ..خصوصا هؤلااء الذين اجتهدوا فأبدعوا
    بارك الله فيك على المبادرة الطيبة
    جمعة مباركة
    تحياتي
     
    باتنية و نص, ‏25 نوفمبر 2016
    باتنية و نص, ‏25 نوفمبر 2016
    #9
    4 معجبون بهذا.
  10. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    612
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    شيخى وسيدى واخى رابح كل الاحترام والود والتقدير لك.
    سيدى رابح اغبطك على فطنتك واستعاب الأشياء وتعاملك مع المواضيع والردود وسياقها.
    وكيف تقرأ ماوراء السطور من غير تعديل أو تجريح
    نعم لقد ترك بعض الردود لأحد الأحبة فى قلبى لوعة
    لما تضمن من نفور وعدم الامبالاة ..
    فرتأيت أن أصلح بين الطرفين.
    فلما أشار علي كلهما أن أرسل احدى المراقبةلانها محل تقة.
    حاولت جاهد الإمكان أن اتفادى الوسيطة لأن الأمر
    لايحتاج إلى ذالك لأن كلا الطرفين طيبا وأحسبهما كذالك والله حسيبهما.
    فحاولت أن أتصرف بطريقة تلويحية لاتلميحية فوضعت عون في قسم إستشارات يتطرق إلى التسامح والعفو.
    فأشار على إحدى الطرفين المعنيين بالأمر أن أضعه في قسم النقاش والحوار العام.
    فستجبت لاستشارته.
    وهاهم احبتى يتفاعلون مع الموضوع
    وكلا حسب فهمه فمنهم من اكتفى بالمرور بعدما قرأه
    ومنهم من أيد الفكر واستحسنها.
    ومنهم من أدرك الجوهر وبادر بطى صفحة الماضى فطلب العفو والصفح وعفا واصفح.
    مرة أخرى شكرا لاحبتى في العالم الإسلامي على كل شيء
    واكرم ونفسى بأننا راحلون عن الدنيا ويبقى الصدى الطيب والآثار المبارك.
    فاللهم الف بين قلوبنا.واجعل التسامح والعفو هو شعارنا
     
    (منير), ‏25 نوفمبر 2016
    (منير), ‏25 نوفمبر 2016
    #10
    1 معجب بهذا.
  11. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    612
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اثابكم البارى على تفاعلك مع الموضوع
    وطوبى لقلبكم الذى لايحمل أي ضغينة على أي احد
    وصدقونى بأنكم تتميزون بأخلاق عالية واساليب راقية
    فكل الشكر والثناء لشخصيتكم.
    وايامكم بلياليها ونهارها مباركة وطيبة
     
    (منير), ‏25 نوفمبر 2016
    (منير), ‏25 نوفمبر 2016
    #11
    1 معجب بهذا.
  12. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    612
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارجو منك العفو والصفح ياسيدتى واختى مليكة لم أنتبه بأنك مستضيفة في طفولتك أيها العضو
    والسبب هو ان جل مشاركاتى مقتصرة على واحة(منير )
    وفى قسم مناسبات الاعضاء وتعزيتهم..
    مرة أخرى ليس هو تهميشا ولااقصاءا
     
    (منير), ‏28 نوفمبر 2016
    (منير), ‏28 نوفمبر 2016
    #12
    2 معجبون بهذا.
  13. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    3,372
    الإعجابات المتلقاة:
    9,895
    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    السلام عليكم جميعا
    مساؤك عطر وقل ويسمين وكل الورد اخي منير اشكرك على المبادرة والتي لا اتسغربها منك فجزاك الله كل خير

    هههه
    شكرا خويا منير
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏28 نوفمبر 2016
    ليليا مرام, ‏28 نوفمبر 2016
    ليليا مرام, ‏28 نوفمبر 2016
    #13
  14. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 جوان 2016
    المشاركات:
    947
    الإعجابات المتلقاة:
    2,470
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    مبادرة طيبة من أخ طيب و سابقة رائعة من متميز

    إن دل هذا على شيء فإنما يدل على قمة وعيك ،تشكراتي

    أقدم إعتذاري لكم جميعا أحبتي ليس لشخص واحد ربما لا أذكر أني أسأت لأحد معين ، و منكم السماح أيها الكرماء .
    تحياتي لكم و لصاحب الموضوع أكثر شيء
     
    عاشقة الإحسان, ‏28 نوفمبر 2016
    عاشقة الإحسان, ‏28 نوفمبر 2016
    #14
    2 معجبون بهذا.
  15. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    612
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    [
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مشكورة وماجورة ياسيدتى
    على هذا الاطراء.
    وحاشا لله أن صدر منك افراط.أو تقصير
    بل انت مصدر الأخلاق الفاضلة.
    مرة أخرى شكر الله لك على التفاعل
     
    التعديل الأخير: ‏29 نوفمبر 2016
    (منير), ‏29 نوفمبر 2016
    (منير), ‏29 نوفمبر 2016
    #15
    2 معجبون بهذا.
  16. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    612
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارجو العفو والصفح من الاخوة الواردة اسمائهم فى الأدنى على حوارى معهم وبلهجة شديدة والكل يعرف نيتى من خلال طرح موضوع بعنوان لخلاف قد يؤذى إلى إتلاف
    فالجميع يعلم أتى أريد نشر الخير .والسعة في الإصلاح حتى يعم الأمن والسلام هنا فى اللمة
    .1 السيد المشرف موسى
    .2 السيد المشرف مالك
    .3 السيد المشرف الأمين أحمد كساه الله رداء الصحة والعافية.
    .4 السيدة المشرفة والآخت المميزة مرام ليليا شفاها الله وعفاها شفاء لايغادر سقما ولايبقى انينا ولاالما
    .5السيد والأخ والشيخ رابح
    .6السيد والأخ والأستاذ صلاح الدين
    مرة أخرى اطلب من حضراتكم العفو والصفح
    الف الله بين القلوب
    وبارك في اللمة
     
    (منير), ‏29 نوفمبر 2016
    (منير), ‏29 نوفمبر 2016
    #16
    2 معجبون بهذا.
  17. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    3,372
    الإعجابات المتلقاة:
    9,895
    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    السلام عليكم اخي منير
    اولا كان من المفروض الرد على ردي وعدم تجاوزه وثاني شي لم تفعل لي ما اسامحك عليه اخي النقاش لا يجعلني اتخذ موقف من اي كان
    ولا ادري من عدل ردي انا كنت امزح وفقط والكل يعرف اسلوبي في الردود وان اردت ان لا اسامح احد فهذا شأني اظن ادخل لقبري لوحدي
    شكرا لكم
     
    ليليا مرام, ‏29 نوفمبر 2016
    ليليا مرام, ‏29 نوفمبر 2016
    #17
    2 معجبون بهذا.
  18. الامين محمد

    الامين محمد
    :: مشرف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحوار والنقاش الهادف
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,632
    الإعجابات المتلقاة:
    8,339
    الإقامة:
    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    رد: ارجو العفو والصفح متجدد


    بالعكس سيّدي موضوعك فرصة للتعلم
    و فرصة للوقوف مع الذات
    و فرصة للمراجعة

    شكرا لك سيّدي
     
    الامين محمد, ‏29 نوفمبر 2016
    الامين محمد, ‏29 نوفمبر 2016
    #18
    2 معجبون بهذا.
  19. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    612
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ومشرفتى واختى مرام كل التقدير والاحترام لك
    أما الردود فأنى قد أجبت عنها.
    ورغم هذا وذاك فانى مقصر مع الجميع هنا
    أريد أن يسود هذا الصرح الشامخ المودة والسكينة والاحترام.
    فمهما اختلف البعض منا
    فاخوتنا أولى من أي مذهبية أو عصبية أو اعتبار
    لك ودى مشرفتى مرام
    كونى بخير
     
    (منير), ‏29 نوفمبر 2016
    (منير), ‏29 نوفمبر 2016
    #19
  20. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    612
    الإعجابات المتلقاة:
    1,284
    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سيدى المشرف الأمين أحمد
    اشكرك جزيل الشكر والعرفان على مواقفك الطيبة
    والتى تسعى من أجلها إلى الاصلاح بين ذات البين
    بوركت جهودك ياطيب
     
    (منير), ‏29 نوفمبر 2016
    (منير), ‏29 نوفمبر 2016
    #20
    1 معجب بهذا.
الصفحة 1 من أصل 3