ارجو العفو والصفح متجدد

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فى هذا المتصفح والذى هو فى حوزة الجميع ممن يريد أن يعترف او يقدم اعتذاره في حق من اساءأو أخطأ فى حقه سواءا كان عضوا او مشرفا أو مراقبا أو أحد المدراء فابدأ بنفسى وأقدم اعتذارى لكل من ضايقته أو ازعجته بردودى أو تدخلاتى أو انتقاذاتى. أقول له ارجو منك العفو والصفح على أن تسامحنى. فاليوم انا بين ظهرانيكم وغذا لاادرى اأكون بينكم أم تحت الثرى.. فمن هذا المتصفح أعود وأقول ارجو ممن كنت سببا له في همه أو كدره أن يسامحنى من قلبه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين