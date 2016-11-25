أنتِ والمطر..

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة فارس البوح, ‏25 نوفمبر 2016.

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  1. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    [​IMG]

    أنتِ والمطر..



    أتدرين يا سيدتي.؟

    تستعرُ نيران أشواقي إليكِ..

    عندما يتساقط المطر.!

    ويتوسّع فيّ احتلالكِ..

    في قلبي.. وجنبات روحي..

    ويأسرني الحنين إليكِ..

    كلّما حلّ.. هذا المُنهمر..

    يُمطر أحاسيسي ويؤجّجها شاعرية..

    ويترك عليها هذا الأثر..

    ***

    عندما يتساقط المطر..

    يستعبدني الشّوق إليكِ.. أكثر..

    أليس عجيبا يا ملكة قلبي.؟

    أن لا تخبو نيران أشواقي إليكِ..

    حتّى عندما يتساقط المطر.!

    وحتّى وإن تساقط أكثر.!

    ***

    كم يبهرني.. ويأسرني..

    هذا الفصل المبلّل.. بالقطرات..

    المنهمرة.. رحمة على الأرض..

    لتغسل الشوارع.. والطرقات..

    وتنزلق من على أوراق الشجر..

    لتعزف أعذب السيمفونيات..

    وتبثُّ في الأرض الحياة..

    ***

    الحياة تولدّ من جديد..

    كلّما تساقط المطر..

    وحبّكِ كذلك.. مثل المطر في قلبي..

    فما أحلى تساقط المطر.. وأنتِ..

    يا سيّدتي.. يا أجمل قدر..


    بقلمي..
     
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    فارس البوح, ‏25 نوفمبر 2016
    #1
  2. حكاية قمر

    حكاية قمر
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    أقسام الأدب والثقافة

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    رد: أنتِ والمطر..

    جميل هذا المطر الذي يولد احساسا
    كهذا
    حقا إن حروفك كالمطر
    دمت بخير
     
    4 معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏25 نوفمبر 2016
    #2
  3. جوهرة الجنة

    جوهرة الجنة :: عضو مُتميز ::

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    رد: أنتِ والمطر..

    كلمات رائعة اخي
    بارك الله فيك
     
    2 معجبون بهذا.
    جوهرة الجنة, ‏25 نوفمبر 2016
    #3
  4. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

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    رد: أنتِ والمطر..

    السلام عليك
    جميل بوحك
    اكيد للمطر احاسيس منوعة
    منها من نحسها بالفرح واخرى بالحزن
    فعلا حرفك جميل ومميز
    دمت متميزا
     
    2 معجبون بهذا.
    الحلم الوردي, ‏25 نوفمبر 2016
    #4
  5. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    رد: أنتِ والمطر..

    السلام عليكم
    حلو هدا المطر الذي يولد كل المشاعر الجميلة
    روعة بوحك متالق كالعادة
    فارس اتمني لك التوفيق
    تحياتي
     
    1 معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏25 نوفمبر 2016
    #5
  6. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    رد: أنتِ والمطر..

    بارك الله فيك اخي الكريم
    كلماتك راااااااااائعة حقاً
    انتظر جديدك
     
    1 معجب بهذا.
    عبير الغرام, ‏25 نوفمبر 2016
    #6
  7. وائل ابن الجزائر

    وائل ابن الجزائر :: عضو بارز ::

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    رد: أنتِ والمطر..

    قمة الابداع في قمة البوح
    ورونق الفن في حسن اختيار الكلمات وحضور الابداع
    سلمت أناملكـ الساحره الحانيه والرقيقه
    والجميله بجمال سريرتكـ
    دمت فيضاً من العطاء
     
    عاشقة الإحسان و فارس البوح معجبون بهذا.
    وائل ابن الجزائر, ‏26 نوفمبر 2016
    #7
  8. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو متألق ::

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    ‏23 سبتمبر 2015
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    رد: أنتِ والمطر..

    السلام عليك
    سعدت لرؤية قلمك من جديد
    ناصر دايما اعجز امام كلماتك
    كانها حقا تعبر عما بداخلي
    اجد نفسي فيها دائما
    صراحة لطالما اعيد قراءة مواضيعك
    لانني حقا اشعر بشيء نابع من القلب
    ادام الله مطرا يولد شوقا كهذا
    و ادام الله بوح قلمك الرائع
    تقبل مروري​
     
    التعديل الأخير: ‏26 نوفمبر 2016
    1 معجب بهذا.
    sقطر الندىs, ‏26 نوفمبر 2016
    #8
  9. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: أنتِ والمطر..

    الأجمل منه مرورك الكريم.. وردّك النديّ..
    أختي الفاضلة حكاية القمر..
    شكرا جزيلا لك.. على الاعتماد والتواجد البهيّ..
    حقا أسعدني إطرائك الطيّب العطر..
    لك منّي.. خالص التقدير والاحترام..​
     
    1 معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏26 نوفمبر 2016
    #9
  10. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: أنتِ والمطر..

    وفيكم بارك أختي الفاضلة.. جوهرة الجنة..
    وشكرا جزيلا لك.. على روعة الحضور..
    أسعدني مرورك البهيّ.. وردّك الجميل..
    تقبّلي منّي خالص التقدير والاحترام.
     
    1 معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏26 نوفمبر 2016
    #10
  11. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: أنتِ والمطر..

    وعليكم السلام
    شكرا كثيرا لك.. أختي الفاضلة الحلم الوردي..
    على تواجدكِ المميّز.. وتعقيبك الرائع..
    فعلا مرورك الجميل.. يضفي على حرفي المتواضع..
    رونقا وجمالا.. دام لي تواجدكِ المشرق أختي..
    لك منّي خالص التقدير والاحترام.​
     
    1 معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏26 نوفمبر 2016
    #11
  12. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: أنتِ والمطر..

    وعليكم السلام أختي الفاضلة ملكة تلمسان..
    تعطرت زوايا متصفّحي بكِ..
    كعادتكِ رائعة في مروركِ.. وردّكِ..
    أشكركِ كثيرا على إطرائكِ الجميل في حقّي حرفي..
    تقدير يليق بكِ أختي الكريمة..
    خالص تحياتي.
     
    2 معجبون بهذا.
    فارس البوح, ‏26 نوفمبر 2016
    #12
  13. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: أنتِ والمطر..

    وفيكم بارك.. أختي الفاضلة عبير الغرام..
    الرّوعة تزيّن.. بها حرفي المتواضع.. بمروركِ الجميل..
    شكرا لك على أناقة الحضور.. والرّد..
    أسعدتني بهما حقا.. أختي الكريمة..
    لك منّي.. خالص التقدير والاحترام.​
     
    1 معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏26 نوفمبر 2016
    #13
  14. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: أنتِ والمطر..

    أشكرك جزيلا أخي الفاضل وائل..
    على كرم المرور.. وجمال الإطراء..
    أسعدني تواجدكَ المشرق.. وردّكَ الرّاقي..
    شرف لي أن ينال حرفي المتواضع.. إعجابك الفاخر..
    لا حرمتُ من تشريفك الدائم.. يا من لكم في القلـب مقدارا..
    لك منّي.. خالص التقدير والاحترام.
     
    2 معجبون بهذا.
    فارس البوح, ‏26 نوفمبر 2016
    #14
  15. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    رد: أنتِ والمطر..

    وعليكم السلام
    سعدت.. وأسعد دائما أختي الفاضلة إيمان..
    بتواجدكِ المخمليّ.. وردّكِ الفاخر..
    ولطالما أعجزتني بردّ يليق بكِ..
    إنّه لشرف كبير لي أن تلامس حروفي داخلكِ وتعبّر عنه..
    شكرا جزيلا.. على إطرائك الطيّب في حق حرفي التواضع..
    دام لي تواجدكِ المميّز الرّائع.. أختي الكريمة..
    لك منّي.. خالص التقدير والاحترام.​
     
    2 معجبون بهذا.
    فارس البوح, ‏26 نوفمبر 2016
    #15
  16. النجم البعيد

    النجم البعيد :: عضو فعّال ::

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    رد: أنتِ والمطر..

    تحت المطر اطلبوا ما تشتهون ...



    تسلم الايادي __ النجم البعيد ...
     
    1 معجب بهذا.
    النجم البعيد, ‏30 نوفمبر 2016
    #16
  17. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
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    رد: أنتِ والمطر..

    وسلمتَ أخي نجم..
    شكرا جزيلا لك.. على كرم التواجد..
    أسعدني مرورك الطيّب وتعقيبك الجميل.. من جمال ذوقك..
    لا حرمتُ من تواجدكَ الفاخر.. يا من لكم في القلـب مقدارا..
    لك منّي.. خالص التقدير والاحترام.
     
    فارس البوح, ‏1 ديسمبر 2016
    #17
  18. هند

    هند :: عضو منتسِب ::

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    رد: أنتِ والمطر..



    قد كنت اعلم يا صديقي ان الشتاء دونك مثل كل الفصول

    الشتاء له جو مختلف دافيء رغم برودته

    ويزداد دفئا بانفاسك وهمساتك

    الشتاء يولد الاهات في اعماقنا وتثور في اشلائنا الاشلاء

    انه فصل الحب

    فصل الذكريات

    ما اجملك وما اجمل المطر يا صديقي
     
    1 معجب بهذا.
    هند, ‏7 ديسمبر 2016
    #18
  19. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    ‏21 ماي 2016
    المشاركات:
    408
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    رد: أنتِ والمطر..

    السلام عليكم,,
    أختي الكريمة.. rozawra..
    أشكركِ جزيلا.. على حضوركِ الكريم..
    وتعطيركِ متصفحي بردكِ الجميل..
    صدقا.. مروركِ النديّ.. عطّر المكان كلّه..
    بشذا الرّياحين.. والفلّ والياسمين..
    كوني دوما بين حروفي.. فهي تطرب لوجودكِ..
    سلمتِ أختي الفاضلة.. كلّ التقدير والشكر لكِ..
    تحياتي.​
     
    1 معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏8 ديسمبر 2016
    #19
  20. مريم باباعمي

    مريم باباعمي :: عضو منتسِب ::

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    رد: أنتِ والمطر..

    لعل المطر هو من يراقص القلوب و يعزف على أوتارها و يراقص المشاعر على سمفونية الحب عوض أن يقوم بإخماد نيرانه
    كلماتك أخي رائعة
     
    1 معجب بهذا.
    مريم باباعمي, ‏12 ديسمبر 2016
    #20
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