أنتِ والمطر..

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أتدرين يا سيدتي.؟تستعرُ نيران أشواقي إليكِ..عندما يتساقط المطر.!ويتوسّع فيّ احتلالكِ..في قلبي.. وجنبات روحي..ويأسرني الحنين إليكِ..كلّما حلّ.. هذا المُنهمر..يُمطر أحاسيسي ويؤجّجها شاعرية..ويترك عليها هذا الأثر..***عندما يتساقط المطر..يستعبدني الشّوق إليكِ.. أكثر..أليس عجيبا يا ملكة قلبي.؟أن لا تخبو نيران أشواقي إليكِ..حتّى عندما يتساقط المطر.!وحتّى وإن تساقط أكثر.!***كم يبهرني.. ويأسرني..هذا الفصل المبلّل.. بالقطرات..المنهمرة.. رحمة على الأرض..لتغسل الشوارع.. والطرقات..وتنزلق من على أوراق الشجر..لتعزف أعذب السيمفونيات..وتبثُّ في الأرض الحياة..***الحياة تولدّ من جديد..كلّما تساقط المطر..وحبّكِ كذلك.. مثل المطر في قلبي..فما أحلى تساقط المطر.. وأنتِ..يا سيّدتي.. يا أجمل قدر..بقلمي