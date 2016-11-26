اكتشف مبدأ 90/10 .. ستتغير حياتك بلا شك

ما أروع الموضوع و ما أروع من فكر في نشره

لعلك غيرت يومي فعلا

شكرا شكرا شكرا جازاك الله خيرا

اللهم إننا نسألك الرزانة و الثبات في كل ردود أفعالنا

شكرا و الله إرتحت

من اليوم اللي يقلقني نقولو أنا ايجابية و عندي مبدأ 90/10

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