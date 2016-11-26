5 أسرار لخبز الكيك كالشيفات المحترفات

الموضوع في 'منتدى المطبخ الجزائري' نشر بواسطة angegardienretour, ‏26 نوفمبر 2016.

  1. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    هل تشتكين دائماً من الحصول على كعكة "هابطة" أو "مكتومة" بالرغم من خبزك لها جيداً ومراعاة كافة المقادير؟

    إليكِ 5 أسرار يجب مراعتها قبل الخبز، جربيها .


    1- يجب أن يكون الفرن حاراً قبل بدء الخبز ب10 دقائق لأن الفرق بين برودة العجين وحرارة الفرن تساعد في تمدد الهواء في العجين وبذلك يصبح خفيفاً بعد الخبز وليس مكتوماً.

    2- اخرجي البيض من الثلاجة قبل صنع العجين بساعة .

    3- اخفقي الخليط في إتجاه واحد.والتأكد من قياس مقدار الفرينة او الدقيق بعد نخله.

    4- الدقة عند وضع المقادير وعدم الزيادة أو النقصان في أي مادة مستخدمة،

    5- لا تفتحي الفرن قبل الوقت المحدد لنضج الكيك حتي لا تهبط.

    :regards01::regards01::regards01:
     
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    angegardienretour, ‏26 نوفمبر 2016
    #1
  2. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

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    رد: 5 أسرار لخبز الكيك كالشيفات المحترفات

    شكراااااااااا ...بارك الله فيك
     
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    chirine zina, ‏9 ديسمبر 2016
    #2
  3. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

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    رد: 5 أسرار لخبز الكيك كالشيفات المحترفات

    ربي يحفظك
     
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    chirine zina, ‏9 ديسمبر 2016
    #3
  4. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

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    رد: 5 أسرار لخبز الكيك كالشيفات المحترفات

    :thumb_up02:thumb_up02::thumb_up02::
     
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    chirine zina, ‏9 ديسمبر 2016
    #4
  5. angegardienretour

    angegardienretour :: عضو مُتميز ::

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    رد: 5 أسرار لخبز الكيك كالشيفات المحترفات

    الله يسلكم يا العدرة

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    :p:p:p:p
    :regards01::regards01::regards01:
     
    angegardienretour, ‏10 ديسمبر 2016
    #5
  6. MAROUA HAIBER

    MAROUA HAIBER :: عضو مُتميز ::

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    شكرررا بززاف نصائح قيمة سآخذها بعين الإعتبار ثانك يو
     
    MAROUA HAIBER, ‏5 جانفي 2017 على 17:18
    #6

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