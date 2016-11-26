5 أسرار لخبز الكيك كالشيفات المحترفات

السلام عليكم هل تشتكين دائماً من الحصول على كعكة "هابطة" أو "مكتومة" بالرغم من خبزك لها جيداً ومراعاة كافة المقادير؟ إليكِ 5 أسرار يجب مراعتها قبل الخبز، جربيها . 1- يجب أن يكون الفرن حاراً قبل بدء الخبز ب10 دقائق لأن الفرق بين برودة العجين وحرارة الفرن تساعد في تمدد الهواء في العجين وبذلك يصبح خفيفاً بعد الخبز وليس مكتوماً. 2- اخرجي البيض من الثلاجة قبل صنع العجين بساعة . 3- اخفقي الخليط في إتجاه واحد.والتأكد من قياس مقدار الفرينة او الدقيق بعد نخله. 4- الدقة عند وضع المقادير وعدم الزيادة أو النقصان في أي مادة مستخدمة، 5- لا تفتحي الفرن قبل الوقت المحدد لنضج الكيك حتي لا تهبط. :regards01::regards01::regards01: