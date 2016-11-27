تجربتي مع ملح الحليب

سلام يالغزالات جبتلكم اليوم منتج نستعملو ومقدرتش نتخلى عليه رائع بزاف بزاف ويعطيك نتائج مرضية وتفرحك وتحسي جسمك حرير وملمسه ناعم مثل القطن ايه والله وتاني يصفي البشرة ويمنع تقشرها وبييض المناطق الحساسة ومناطق الركب والمرفقين كلمة رائع قليلة عليه هو ملح الحليب يمكن سمعتو عليه من قبل لكن لو تجربوه رايحين تتفاجؤ بالنتيجة من اول استعمال هو عبارة عن مسحوق شخن شوي يشبه الملح ورائحته هايلة وفيه عدة انواع بالحليب وبالخيار والببايا والورد وعدة انواع انا جربتهم كامل وملاح كامل لكن الي فضلته نتاع الحليب ريحته مثل الحليب وهايل .طريقة استعماله ترطبي المنطقة المراد الاستخدام فيها ثم تحطيه عليها وتبقاي تفركي بحركة دائرية لمدة لاتقل عن 10د وتخليهحوالي 5د البشرة حتى يذوب هذاك الملح وبعدها اغسلي اقسم بالله غير تغسلي رايحة تتفاجئي بالنتيجة انا اول مرة كي جربته تخلعت بجسمي ومتوقعتش انو في منتج رخيس ونتائجه هااااااااااااايلة هاك وبفترة وجيزة وخيالية تقول سحر هههه المهم انا نبلل بشرتي بعصير ليمون وماء الورد ثم نحط ملح الحليب نقلكم علاه ندير الليمون لان الليمون عامل يبيض البشرة ويخليها تلمع وخصوصي المناطق الداكنة يصفيها وسيرتو الي تخلطت مع ملح الحليب اكيد النتيجة تكون واو وتقدري تاني ترطبي المنطقة بزيت زيتون او ماء ورد فقط كيما تحبي المهم البشرة تكون مرطبة ومبللة شوي .اه نقوللكم انا جربته لجميع مناطق الجسم كااااااااااامل حتى الوجه تحسي وجهك حرير وخصوصي الي يستعملو مكياج تكون بشرتهم ناشفة والفوندوتا متمشيش مليح بالوجه صدقوني كي تجربو ملح الحليب رايحة تولي الفونذوتا تزلق في وجهك وتمشي معاه كاملة وتولي كانك مشي دايرة فوندوتا .نتمنى تكونو استفدتو وجربوه والله هايل ومتنساوش خيتكم بالدعاء واي حاجة رايحة نجربها ونستفيد منها اكيد رايحة نحطهالكم هنا ونفيدكم بيها .تهلاو في رواحكم حبيت نحطلكم صورة ليه لكن عندي مشكلة في ادراج الصور هنا ارجو من الادارة يساعدوني حتى نعرف نحط صور هنا