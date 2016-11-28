عندما تتشاجرين مع زوجك...تذكري

السلام عليكم اختي الكريمة

اشكرك على الموضوع المهم ولكن دعيني اقول لك انو اغلب المشاكل بين الزوجين هي غياب لغة الحوار وهذا لان الاعصاب تتحكم في اغلب المواقف اما تجدين زوج عصبي لا يعرف معنى كلمة حوار واما زوجة لا تعرف هاته اللغة وتتعامل مع الامور بانانية يجب على الزوجين خاصة الجدد معرفة انه لكل مشكلة حل وانه لو كان الحوار سيد المواقف الاكيد الكثير من الامور لتفاداها المنفصلون ايضا ادخال اطراف اخرى في المشكلة هناك مشاكل تخطئ الزوجة عند ادخال اهلها في الامر ببينما من جهة اخرى هناك مشاكل كبيرة لابد من طرف اكبر او محايد للتدخل لاصلاح الامور يجب عليهما معرفة متى يجب ادخال طرف اخر

وباقي الامور انا متفقة معك فيها شكرا لك

