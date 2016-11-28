✍منتقي من فوائد العلماﺀ



⤵️✍⤵️









قال ابن علان ت(۱۰٥٧هــ):



⬜️ في قاله تعالي:



{ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين}



⬅️"بدأ الدعاء بالزوجة لأن في صلاحها صلاح الذرية"









[ دليل الفالحين (٣٧٦/۱) ]









قال ابن باز:



وقد يبتلى العبد بالفقر والمرض وغيرهما من المصائب لاختبار شكره وصبره



المجموع ٢٥٤/٦









قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن :



[ فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما ضدان لا يجتمعان، فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد ]



الدرر السنية 204/2









قال العلامة بن عثيمين:



الإنسان إذا لم يحرص على علاج مرض قلبه فإنه يعاقب بزيادة المرض لقوله"في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا"



أحكام القرآن١/٨٧









قال الأوزاعي رحمه الله:



⬅️عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول.



رواه الآجري في الشريعة-٦٣









‏قال ابن القيم - رحمه الله -:



كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل.



الجواب الكافي 57









قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:



اجعل دائما قصدك الوصول إلى الله عز وجل فهو غاية كل غاية، وإذا جعلت هذا هو القصد والله تنسى الدنيا ومن فيها، فإذا جعلت قصدك أن تصل إلى الله، وأن تنصر دين الله، وأن تحب في الله وتبغض في الله، فإنك سوف تصل إلى الغاية، بل تجد لذة العيش بهذه الدنيا والحياة الطيبة.



(شرح الكافية الشافية / ج1









قال الإمام الذهبي رحمه الله :



إذا وقعت الفتن



فتمسك بالسنة



والزم الصمت



ولا تخض فيما لايعنيك



وماأشكل عليك فرده إلى الله ورسوله



وقف وقل ( الله أعلم )



[السير (20/141)]









....كلام نفيس $$$









قال الحسن البصري رحمه الله :



↩️" أعلم أن جور الملوك نقمة من نقم الله



ونقم الله لا تُلاقى بالسيوف



وإنما تتقى وتُستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب



إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع "



آداب الحسن : ١١٩









قَــالَ ابن القيم رحمه الله :



« إنما تحصل الهموم والغموم والأحزان من جهتين :



⬅ أحدهما :



الرغبة في الدنيا والحرص عليها



⬅ والثاني :



التقصير في أعمال البر والطاعة



[عدة الصابرين (ص: 317) ]









‏قال الشيخ العثيمين :



فالعلم أفضل بكثير من المال حتى لو تصدق الإنسان بأموال عظيمة طائلة فالعلم ونشر العلم أفضل .



شرح رياض الصالحين٤٣٦/٥



منقول











​