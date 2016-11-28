مَشرُوع حِفظ الزَّهراوَين (البَقرة وَآل عمرَان) ...

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة أمّ عبد الله, ‏28 نوفمبر 2016.

  1. أمّ عبد الله

    أمّ عبد الله :: عضو مُشارك ::

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    بِسم الله الرَّحمان الرّحِيم
    السَّلامُ عليكنّ وَرحمة الله وَبرَكاته
    طِبتُنّ وَطَابَت أَوقَاتُكُنّ، وَتَبوّأتُنّ مِنَ الجنَّة مَقعدا

    بَينَما كُنت أتجوَّل فِي المُنتَدَى، لَاحَظتُ كَثرَة المَوَاضِيع التِّي تُعنَى بِحِفظ القُرآن الكَرِيم، وَلَكِن جُلّها إِن لَم نَقُل كَلّها مَهجُورة ....
    وَلَعلَّ أَوَّل مَا بَدَر لِذِهنِي أَنَّ الرَّغبَة فِي حِفظ القُرآن الكَرِيم -ولله الحمد- مَوجُودَة فِينا جَمِيعًا، وَلكِنّ الإِستِمرار وَالاِنضِبَاط هُوَ المُشكِل الذِّي لَطَالَمَا نَغّص عَلينَا .... فَدَائِمًا تُلهِينَا المَشَاغِل اليَومِيَّة وَتَدفَعُنَا للتَّكَاسُل، فَتَمُر الأيَّام وَالسنُون وَلا حِفظ جَدِيد، وَالقَدِيم قَد ضَاع وَأُنسِينَاه .... فَمُثَبط بَعد الآخر وَتَخِير القوى وَتترَاجَع الهِمّة ونستسلِم .......

    فَما رَأيُكُنَّ أَخوَاتِي بِـ: بِدَايَة جَدِيدَة، نَتَدَارَك فِيها جُلّ الأَخطَاء التِّي وَقَعنَا فِيها سَابِقًا وَحالَت دُون وُصُولِنا للهَدَف

    سَأَنتَظِر من كُلّ وَاحدة مرَّت بِهذَا المَوضُوع أَن تُشارِكَنا بِأَهَم الأخطَاء التِّي وَقعَت فِهَا شَخصِيًا أَو سَمِعَت عَنهَا أَو تعتَقِد مِن مَنظُورها الخَاص أَنَّها قد تَكُون أَخطاء يَجِب الحَذر منها
    شَاكِرَة لَكنّ ذلِك، وَسائلَة الله عزَّ وَجل أَن يجزيَكُنّ خَيرا

    أُختُكنّ فَرِيدَة
     
    التعديل الأخير: ‏28 نوفمبر 2016
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    أمّ عبد الله, ‏28 نوفمبر 2016
    #1
  2. تقوى الله

    تقوى الله :: عضو مُشارك ::

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    رد: مَشرُوع حِفظ الزَّهراوَين (البَقرة وَآل عمرَان) ...

    السلام عليكم اختي الحبيبة لقاء طيب جديد معك ربي يحفظك
    الفكرة هايلة و صح كل مرة نتفقوا على ورد يومي او اسبوعي نحفظوه مي الله غالب مرات وين تجي الظروف تنسينا كلش
    موضوعك مليح انا راني بديت من سورة آل عمران راني في البداية برك
     
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    تقوى الله, ‏28 نوفمبر 2016
    #2
  3. تقوى الله

    تقوى الله :: عضو مُشارك ::

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    رد: مَشرُوع حِفظ الزَّهراوَين (البَقرة وَآل عمرَان) ...

    المشكلة يخي بالنسبة ليا عندي دراستي و ورد يومي نقراه و سطر ولا زوج قرآن كريم نحفظهم و تاني راني مدمنة على الروايات و تقدري تقولي ضيعتلي وقتي مي هايلينن و تاني بزاف دروس فاتوني تاع الجامعة راني ندارك فيهم يعني منحفظش بزاف قرآن و بلا مننساو شغل الدار و الماعن
     
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    تقوى الله, ‏28 نوفمبر 2016
    #3
  4. أمّ عبد الله

    أمّ عبد الله :: عضو مُشارك ::

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    رد: مَشرُوع حِفظ الزَّهراوَين (البَقرة وَآل عمرَان) ...

    آمين، كيف حالك أختي ؟ أتمنى أن تكوني وُفقت في مشروعك -ابتسامة-

    هههه ايه صح الروايات تنهش الوقت نهشا، وفقك الله لقراءة المفيد منها ...

    معك حق الدراسة الجامعية متعبة جدا ، وزد أشغال البيت ... الله المستعان

    أختي إن كنت لا تجيدين أحكام التجويد فأنصحك بالالتحاق بمدرسة قرآنية لتعلم أحكام التجويد في هذه الفترة بالذات، فهي ستفيدك جدا جدا إذ لا وقت لديك للحفظ والتثبيت والمراجعة فالاحسن استغلال فترة الجامعة في تحسين التلاوة لأنّ ذلك لا يتطلب منك جهدا كبيرا عكس الحفظ .... هذا والله أعلم
     
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    أمّ عبد الله, ‏28 نوفمبر 2016
    #4
  5. تقوى الله

    تقوى الله :: عضو مُشارك ::

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    رد: مَشرُوع حِفظ الزَّهراوَين (البَقرة وَآل عمرَان) ...

    الله ينورك الحمد لله الصحة رحمة ربي و انتي وش خبارك ؟؟ لا والله مزال مبديتش فيه خايفة نخلطو برك
    ايه فكرت في المدرسة القرآنية قلت خلي حتى لعطلة الصيف ان شاء الله يكون الوقت واسع و الفيد بزاف
     
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    تقوى الله, ‏28 نوفمبر 2016
    #5
  6. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك أختى على الموضوع قيمة ومفبد
    أنا ختمت القران الكريم مند تقريب ثلاث سنوات والحمد لله بصح راني نقري في التفسير
    ولكن لي فكرة إدا حبيتي كل أية بتفسير تعها هكدا يقدروا يحفظ معك وبتوفيق لجميع
     
    نعمات, ‏30 ديسمبر 2016 على 23:44
    #6