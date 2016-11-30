الشتاء : الغنيمـــة البــاردة .. الغنيمة : هي ما يناله الإنسان بِسَعْيٍ، وأَصْل الغُنْم: الرِّبْحُ والفَضْلُ . قال رسول الله ﷺ : « الصَّوْمُ في الشتاءِ : الغَنِيمةُ الباردة » [ حسّنه الألباني - الصحيحة | 1922 ] قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- : « الشتاء : غنيمة العابدين » [ حلية اﻷولياء | 1 / 51 ] كان عبيد بن عمير يقول إذا جاء الشتاء: « يا أهل القرآن : • طال الليل لصلاتكم • وَقَصر النَّهَار لصيامكم فَاغتنموا » [مصنف ابن أبي شيبة | 9836 ] قال الإمام ابن رجب -رحمه الله- : « ومعنى كونها غنيمة باردة : أنها غنيمة حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة ، فصاحبها يحُوز هذه الغنيمة عَفْوًا صَفْوًا بغير كلفة . وأما قيام ليل الشتاء : فَلِطُوله يمكن أن تأخذ النفس حظَّها من النوم ، ثمَّ تَقُوم » [ لطائف المعارف | 1 / 326 ] فمن كان عليه قضاء صوم من رمضان ، ومن أراد أن يصوم تطوعًا لله عز وجل فليغتنم هذه الأيام الباردات السهل صيامها ..