







الشتاء : الغنيمـــة البــاردة ..



الغنيمة : هي ما يناله الإنسان بِسَعْيٍ، وأَصْل الغُنْم: الرِّبْحُ والفَضْلُ .



قال رسول الله ﷺ :

« الصَّوْمُ في الشتاءِ : الغَنِيمةُ الباردة »



[ حسّنه الألباني - الصحيحة | 1922 ]



قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- :

« الشتاء : غنيمة العابدين »



[ حلية اﻷولياء | 1 / 51 ]



كان عبيد بن عمير يقول إذا جاء الشتاء:

« يا أهل القرآن :

• طال الليل لصلاتكم

• وَقَصر النَّهَار لصيامكم

فَاغتنموا »



[مصنف ابن أبي شيبة | 9836 ]



قال الإمام ابن رجب -رحمه الله- :

« ومعنى كونها غنيمة باردة :

أنها غنيمة حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة ، فصاحبها يحُوز هذه الغنيمة عَفْوًا صَفْوًا بغير كلفة .

وأما قيام ليل الشتاء :

فَلِطُوله يمكن أن تأخذ النفس حظَّها من النوم ، ثمَّ تَقُوم »



[ لطائف المعارف | 1 / 326 ]



فمن كان عليه قضاء صوم من رمضان ،

ومن أراد أن يصوم تطوعًا لله عز وجل

فليغتنم هذه الأيام الباردات السهل صيامها ..



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