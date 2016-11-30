الشتاء : الغنيمـــة البــاردة ..

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة أبو هريرة موسى المسيلي, ‏30 نوفمبر 2016.

  1. أبو هريرة موسى المسيلي

    أبو هريرة موسى المسيلي :: عضو متألق ::

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    الشتاء : الغنيمـــة البــاردة ..

    الغنيمة : هي ما يناله الإنسان بِسَعْيٍ، وأَصْل الغُنْم: الرِّبْحُ والفَضْلُ .

    قال رسول الله ﷺ :
    « الصَّوْمُ في الشتاءِ : الغَنِيمةُ الباردة »

    [ حسّنه الألباني - الصحيحة | 1922 ]

    قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- :
    « الشتاء : غنيمة العابدين »

    [ حلية اﻷولياء | 1 / 51 ]

    كان عبيد بن عمير يقول إذا جاء الشتاء:
    « يا أهل القرآن :
    • طال الليل لصلاتكم
    • وَقَصر النَّهَار لصيامكم
    فَاغتنموا »

    [مصنف ابن أبي شيبة | 9836 ]

    قال الإمام ابن رجب -رحمه الله- :
    « ومعنى كونها غنيمة باردة :
    أنها غنيمة حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة ، فصاحبها يحُوز هذه الغنيمة عَفْوًا صَفْوًا بغير كلفة .
    وأما قيام ليل الشتاء :
    فَلِطُوله يمكن أن تأخذ النفس حظَّها من النوم ، ثمَّ تَقُوم »

    [ لطائف المعارف | 1 / 326 ]

    فمن كان عليه قضاء صوم من رمضان ،
    ومن أراد أن يصوم تطوعًا لله عز وجل
    فليغتنم هذه الأيام الباردات السهل صيامها ..

     
    أبو هريرة موسى المسيلي, ‏30 نوفمبر 2016
    #1
  2. إنسانة ما

    إنسانة ما :: عضو فعّال ::

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    إنسانة ما, ‏1 ديسمبر 2016
    #2
  3. tloukal

    tloukal :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك
     
    tloukal, ‏29 ديسمبر 2016
    #3
  4. lamcool

    lamcool :: عضو مُشارك ::

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    جزاك الله خيرا
     
    lamcool, ‏13 جانفي 2017 على 20:09
    #4

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