السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

في زمن كثرت فيه الفتن و تلاطمت فيه امواج الطوائف العديدة و طغت فيه المادة و السياسة

و استعمل فيه الدين كدرع واق من الانتقادات

***

نرى اولئك الحكام ....نعم ..انهم حكّام بلا حكمة ...........اولئك الذين ينتظرون خروج احد الباحثين او المفكرين او المجتهدين براي او نظرية .............

ينتظرونه حتى صدور رايه او اجتهاده .....ثم يظهرون بمجلداتهم المنقولة و يفندون ما يقول و قد يصل تطاول بعضهم الى حد التكفير و القدح في شخص ذاك المفكر

صحيح انه يجب تبيان الحق من الباطل

بالله عليكم ...اليس ربنا من . قال *ا دع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحستة* ...؟

اليس رسولنا الاكرم من دعا الى اللين في التعامل ...؟

اليس الاسلام ديننا ؟ و كلنا من امة محمد عليه الصلاة والسلام ؟



الحري بهؤلاء ان يبينوا خطا المحطئ بالتي هي احسن .

و اذا سالت احدهم ....قال *انا لست بعالم ....انما قالوا فقلنا ......*

نسال الله الهداية ..و ان يوحدنا على كلمته ....و يجعلنا من عباده المخلصين ..

لا اله الا الله محمد رسول الله .......

الله ربنا و ربكم ..محمد رسولنا و رسولكم .ديننا الاسلام و كذلك انتم

انتهى .........

​