حكّام بلا حكمة ...

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة habchisalaheddin, ‏30 نوفمبر 2016.

  1. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    في زمن كثرت فيه الفتن و تلاطمت فيه امواج الطوائف العديدة و طغت فيه المادة و السياسة
    و استعمل فيه الدين كدرع واق من الانتقادات
    ***
    نرى اولئك الحكام ....نعم ..انهم حكّام بلا حكمة ...........اولئك الذين ينتظرون خروج احد الباحثين او المفكرين او المجتهدين براي او نظرية .............
    ينتظرونه حتى صدور رايه او اجتهاده .....ثم يظهرون بمجلداتهم المنقولة و يفندون ما يقول و قد يصل تطاول بعضهم الى حد التكفير و القدح في شخص ذاك المفكر
    صحيح انه يجب تبيان الحق من الباطل
    بالله عليكم ...اليس ربنا من .قال *ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحستة* ...؟
    اليس رسولنا الاكرم من دعا الى اللين في التعامل ...؟
    اليس الاسلام ديننا ؟ و كلنا من امة محمد عليه الصلاة والسلام ؟

    الحري بهؤلاء ان يبينوا خطا المحطئ بالتي هي احسن .
    و اذا سالت احدهم ....قال *انا لست بعالم ....انما قالوا فقلنا ......*
    نسال الله الهداية ..و ان يوحدنا على كلمته ....و يجعلنا من عباده المخلصين ..
    لا اله الا الله محمد رسول الله .......
    الله ربنا و ربكم ..محمد رسولنا و رسولكم .ديننا الاسلام و كذلك انتم
    انتهى .........
     
    التعديل الأخير: ‏30 نوفمبر 2016
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    habchisalaheddin, ‏30 نوفمبر 2016
    #1
  2. بسمة مرام

    بسمة مرام :: عضوية محظورة ::

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    مريخ
    رد: حكّام بلا حكمة ...

    بوركت بكلامك قيم
     
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    بسمة مرام, ‏30 نوفمبر 2016
    #2
  3. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

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    رد: حكّام بلا حكمة ...

    السلام عليكم
    آمين يا رب
    بارك الله فيك خويا صلاح
    كلامك في محله
    فالدعوة الى الله لا تكون بالغلظ في الكلام او الاساءة و التجريح
    ربي يهدي
    تحياتي​
     
    جميلة الاثر, (منير), الہٰوردة الہٰسہٰوداء و 2 آخرون معجبون بهذا.
    sozy, ‏30 نوفمبر 2016
    #3
  4. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    رد: حكّام بلا حكمة ...

    شكرا لك يا اختنا على المرور
    بارك الله فيك
     
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    habchisalaheddin, ‏30 نوفمبر 2016
    #4
  5. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    رد: حكّام بلا حكمة ...

    اهلا بيك ختي زكية
    آمين
    الله يهدي الناس اجمعين
    لك مني تحية
     
    4 معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏30 نوفمبر 2016
    #5
  6. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    رد: حكّام بلا حكمة ...

    ......................................................
     
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    habchisalaheddin, ‏30 نوفمبر 2016
    #6
  7. رابح66

    رابح66 :: عضو متألق ::

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    رد: حكّام بلا حكمة ...

    السلام عليكم

    بارك الله فيك أخي صلاح ربي يصلح شأنك ويسدد خطاك
    حقا كلامك من ذهب لكن أين نحن منه ربي يهدينا فقط
    وليس لي ما أقول إلا هذا
    [​IMG]

    تقبلوا تحياتي
     
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    رابح66, ‏30 نوفمبر 2016
    #7
  8. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    رد: حكّام بلا حكمة ...

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    سيدى واخى الأستاذ صلاح الدين موضوع بالغ الأهمية
    والمفعم بالغيرة والتشبت على هذا الدين الحنيف
    أشد على يديك بحرارة واضم صوتى لصوتك وبعد
    سيدى جزاك الله عنا وعلى ماتقدمه من خير هنا وهناك
    لكن يتوجب علينا جميعا أن نكون دعاة خير رغم ماوقع.
    فماهى إلا سحابة صيف عابرة.
    نعم اختلاف.وشقاق. حتى ضاقت الانفاس
    فبصبر والمصابرة.وبالحلم والعفو والصفح واللين والرفق نكسب القلوب
    فكل الحضور فيهم خير
    ولهم همة وعزيمة وارادة وغيرة على هذا الدين.
    لنفكر مليا ماذا لو كان معنا شرذمة من العلمانيبن والشيعة والقاعديين.والملاحدة. كيف تكون تصوراتهم وردودهم ومنظورهم.وتاويلهم حول الذى يجرى هنا وهناك.
    اكيد أن الجواب سيكون هو كالاتى.
    ستكون شماتة واستفزاز وسخرية
    إذن فلنغض الطرف .ونتناسى ماحصل
    ونحافظ على استقرار وأمن هذا المنتدى
    ولانرهق إخواننا وأخواتنا من المدراء والمشرفين والمراقبين بردودنا ومواضعنا والتى يشب من خلالها الخلاف والنفور والتفرقة.
    أرجو من الجميع أصحاب القلوب السليمة والفطرة النقية والنفوس التقية أن يتوقفوا ويكفوا عن هذه الترهات ..
    والنقاشات العقيمة.
    فى الأخير نحن مسلمين.
    فلنقتدى بنبيتا محمد صلى الله عليه وسلم.
    والذى تعرض للشتم والهجر والضرب.من طرف قومه الذين كانوا يلقبونه بالصادق الامين وبعدما أمرهم بعبادة الله وتوحيده انقلبوا عليه فسموه بأبشع الصفات.
    فقالوا كاهن.وساحر.ومجنون. فديته بابى وامى
    فصبر لربه صبر على اذاهم لنتنعم نحن فى الأخير بهذا الدين ويصلنا بدون أن نشهد غزوات او معارك أو سرايا
    فحرى بنا يأحبتى ان نعفو ونصفح فالجميع إخوة في الدين والأوطان والارحام.
    فاناشدكم بالله كفى عن هذه المشاحنات.
    أليس منكم رجل رشيد...
    إذن لااريد مثل هذه المواضع والردود مهما تعرضتم له.
    حاولوا أن تعضوا الناس باخلاقكم وليس باقوالكم
    ختاما.
    أرجو العفو والصفح من الجميع اذا كان ردى مبعثرا لانى كعادتى اكتب بعفوية.
    فإن المضمون منه قد استوعبتمونه.
     
    التعديل الأخير: ‏30 نوفمبر 2016
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    (منير), ‏30 نوفمبر 2016
    #8
  9. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان :: عضو مُتميز ::

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    رد: حكّام بلا حكمة ...

    جزاك الله خيرا أخي صلاح ،موضوع قيم

    بارك فيك الرحمان
     
    2 معجبون بهذا.
    عاشقة الإحسان, ‏1 ديسمبر 2016
    #9
  10. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    رد: حكّام بلا حكمة ...

    وعليكم السلام
    و فيك بركة يا سيدي رابح .......و شكرا على المرور الطيب
    تحياتي ​

     
    1 معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏1 ديسمبر 2016
    #10
  11. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    رد: حكّام بلا حكمة ...

    اهلا و سهلا بك يا اخي و سيدي منير
    شكرا لك على صدق كلامك و عفويتك و صراحتك ....
    انما اظن انك في نهاية ردك قد اسات فهم الهدف من موضوعي هذا ....و هو امر وارد الحدوث ....
    انما هو موضوع كتبته قصد لدعوة الى الوحدة و نبذ التفرقة العمياء ....و ربما اكون قد اخطات او اسات الى فئة معينة ...لذلك فانا اعتذر ان حدث ذلك
    ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ..و ما توفيقي الا بالله
    و
    السلام عليكم و شكرا ​
     
    2 معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏1 ديسمبر 2016
    #11
  12. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    رد: حكّام بلا حكمة ...

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    سيدى واخى صلاح الدين
    صدقنى أن على الإصلاح بين ذات البين ندندن
    ليس هناك سوء فهم بل ربما كانت مقالب ...
    كلنا قوة .كلنا اتحاد.كلنا اخوة.
    فلنا منكم. وانتم منى .
    ويشهد ربى انى لم اسا الظن يوم باحد.
    وماانا إلا خادمك وطويلبكم
    تقبل مرورى أيها الحب.
    بقية يومك أهنئ وأسعد واحلى ياخي الشباب فى اللمة
    كن بخير سيدى واخى صلاح الدين
     
    التعديل الأخير: ‏1 ديسمبر 2016
    2 معجبون بهذا.
    (منير), ‏1 ديسمبر 2016
    #12
  13. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    رد: حكّام بلا حكمة ...

    اذن ...فاني اعتذر منك ان انا اسات فهمك
    و
    بارك الله فيك
    و
    السلام على من اتبع الهدى ​
     
    1 معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏1 ديسمبر 2016
    #13
  14. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    رد: حكّام بلا حكمة ...

    ***************شكرا للجميع على المرور القيم ***************
    و بارك الله فيكم
    ******************************
     
    1 معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏1 ديسمبر 2016
    #14
  15. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    رد: حكّام بلا حكمة ...

    ......................................................
     
    جميلة الاثر معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏2 ديسمبر 2016
    #15
  16. جميلة الاثر

    جميلة الاثر :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم

    بارك الله فيك اخي على الطرح المميز

    راي سديد وكلام وجيه

    في انتظار جديدك.
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    جميلة الاثر, ‏6 جانفي 2017 على 15:21
    #16
  17. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    كأس أمم أفريقيا 2017

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    و عليكم السلام
    وفيك بركة
    و
    شكرا على المرورك القيم و المتميز
    ...
     
    جميلة الاثر معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏6 جانفي 2017 على 15:23
    #17

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